В последнее время в СМИ и политологических кругах поднялся шум по поводу «транзита власти» после 2024 года. Особенный ажиотаж вызвало выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием и озвученные на нём предложения по внесению изменений в Конституцию РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Остроты добавила и смена неуважаемого большинством населения России правительства Дмитрия Медведева. Все наперебой стали гадать — какую должность займет Владимир Путин после 2024 года, и кто станет его преемником на посту президента.

Когда же Владимир Путин согласился с предложением первой женщины-космонавта Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков в связи с изменениями в Конституции, то тут у либералов всех мастей случилась просто истерика по поводу того, что Путин останется у власти вечно.

Запад также увидел угрозу в инициированной президентом конституционной реформе. Там сразу поняли её опасность: реформа устраняет риски ослабления управления к 2024 году, который определён мозговыми центрами Запада как пик слабости российской государственной системы.

Duma.gov.ru Проработка изменений в Конституцию РФ

Все шансы на реванш Запад относил к периоду 2021−2024 годов, когда Путин, по их замыслам, должен был стать «хромой уткой», то есть уходящим президентом, но российский президент последовательно захлопывает перед их носом все окна возможностей Овертона.

Компрадорский переворот и антилиберальный контрпереворот Е.М. Примакова

В 1989 году я демонстративно вышел из КПСС, так как абсолютно четко понял, что руководство партии не желает идти по китайскому пути развития, который мне представлялся единственно правильным. Партия разделилась на две части, одна из которых во главе Е. Лигачевым «не могла поступиться принципами», то есть не хотела допускать никаких изменений, а другая, во главе с А. Яковлевым и Б. Ельциным, как можно скорее хотела «войти в мировое цивилизованное сообщество».

В результате этого раздрая верхи разрушили одну из двух существовавших на тот момент империй — социалистический лагерь, а заодно развалили оплот социализма — СССР, превратив его в сырьевой придаток главной империи Имперского мирохозяйственного уклада (МХУ) — США.

После того, как в 1991 году лидеры России, Украины и Белоруссии в Беловежской пуще объявили о развале СССР, президент Б. Ельцин привел к власти в РФ неолиберальную команду во главе с Е. Гайдаром и А. Чубайсом, проводящую компрадорскую политику отказа от политического и экономического суверенитета России в пользу США, в которой компрадорская буржуазия относилась к России как к «территории свободной охоты» (М. Ходорковский).

Верховный Совет, избранный в 1990 г. как орган Совета народных депутатов, попытался противостоять политике отказа от суверенитета России, но был разогнан в результате событий в октябре 1993 г.

В декабре 1993 г. была принята новая Конституция РФ — абсолютно либеральная и компрадорская по своей сути, в которой государство должно было играть роль «ночного сторожа», охраняющего собственность олигархов, а международные законы имели преимущества перед законами РФ.

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

И все 1990-е годы Россия жила в опасении окриков из-за рубежа, а международные институты, такие как Всемирный банк, МВФ, ВТО или ПАСЕ, могли в любой момент потребовать от нас отмены принятых законов, решений, и Россия должна была подчиниться по нашей же собственной конституции.

Захватившая власть компрадорская элита, желавшая «войти в мировое цивилизованное сообщество», стала проводить неолиберальную политику Вашингтонского консенсуса, которую ей навязали США.

Проведение этой политики вполне закономерно завершилось 17 августа 1998 г. дефолтом, в результате которого Б. Ельцин был вынужден сформировать 11 сентября 1998 г. правительство, отражающее интересы российского народа, во главе с Е.М. Примаковым, первым заместителем которого стал бывший руководитель Госплана СССР Ю.Д. Маслюков, а Банк России возглавил В.В. Геращенко. Правительство Е.М. Примакова вместе с В.В. Геращенко осуществило попытку социально-экономического и внешнеполитического контрпереворота.

Е.М. Примаков во внешней политике осуществил знаменитый «разворот над Атлантикой», вернувший России внешнеполитический суверенитет, а В.В. Геращенко с Ю.Д. Маслюковым стали проводить политику по возвращению экономического суверенитета России и подъему ее экономики после дефолта 1998 г.

Компрадорская элита, захватившая власть в результате военного переворота 1993 г., недолго терпела правительство, отражающее интересы российского народа, и в мае 1999 г. президент Б. Ельцин отправил Е.М. Примакова в отставку.

Но в канун нового 2000 года президент Б. Ельцин передал бразды правления Россией В.В. Путину, который продолжил проведение независимой внешней политики российского суверенитета, которую начал осуществлять Е.М. Примаков, что позже нашло свое отражение в речи В.В. Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года.

Kremlin.ru Встреча Президента России Бориса Ельцина с Председателем Правительства России Владимиром Путиным. 1999. Москва

В экономической же политике В.В. Путин вернул к руководству правительством РФ неолибералов, хотя и не таких ненавистных народом фигур, как Е. Гайдар и А. Чубайс, а более гибких и тонких, таких как Г. Греф и А. Кудрин. Но всё же В.В. Геращенко смог проработать при президенте В.В. Путине до марта 2002 г., обеспечив подъем российской экономики после дефолта и высокие темпы ее развития в 2000-е годы.

Проведение вопреки либеральной идеологии и интересам российского олигархата политики суверенитета в экономической сфере позволило правительству Е.М. Примакова уже в 1999 г. не только преодолеть кризис 1998 г., но и обеспечить высокие темпы экономического роста: в 1999 году рост ВВП составил 6,4%, а в 2000 году даже был достигнут рекордный рост ВВП в 10%, которого не смогли достигнуть в дальнейшем.

Либералы голословно утверждали, что эмиссия денег неизбежно приведет к галопирующей инфляции, но вопреки этим утверждениям неолибералов В.В. Геращенко за 3,5 года снизил инфляцию в 5 раз, хотя денежная масса за это время выросла в 3,3 раза.

Именно это и обеспечило высокие темпы экономического развития в первые годы президентства В.В. Путина. После ухода В.В. Геращенко из Банка России неолибералы вернулись к проведению неолиберальной политики Вашингтонского консенсуса, но им повезло, т.к. с 2003 г. начался устойчивый рост цен на нефть и другое сырье, которое Россия поставляла на внешние рынки.

В результате роста мировых цен на сырье в Россию устремился мощный поток валюты, и экономика РФ продолжила развиваться высокими темпами вплоть до кризиса 2008 года.

Путин — национальный лидер России

В 2006 году все СМИ и политологи были обеспокоены проблемой, что будет делать В.В. Путин после выборов 2008 г. и кто будет президентом РФ после 2008 г. Я тогда написал статью «У России будет лидер нации!», которую разместил в своем журнале «Политический класс» В. Третьяков.

В этой статье я доказывал, что какую бы должность ни занимал В.В. Путин после окончания его второго срока на президентской должности в 2008 г., он неизбежно станет национальным лидером России на обозримое будущее.

Kremlin.ru Владимир Путин

И не потому, что он такой гениальный руководитель или «помазанник божий», а потому, что он очень тонко чувствует, о чём думают и к чему стремятся простые россияне. Путин спинным мозгом ощущает нерв российского общества, понимает место и роль России в мировом сообществе на протяжении многих веков и в будущем мировом порядке. Он абсолютно точно отражает архетип русского (в широком понимании этого слова) народа.

Придя к власти, Владимир Путин очень точно поставил диагноз российских проблем:

«Мы находимся на этапе, когда даже самая верная экономическая и социальная политика дает сбои при проведении ее в жизнь из-за слабости государственной власти, органов управления. Ключ к возрождению и подъему России находится сегодня в государственно-политической сфере.

Россия нуждается в сильной государственной власти и должна иметь ее, крепкое государство для россиянина не аномалия, не нечто такое, с чем следует бороться, а, напротив, источник и гарант порядка, инициатор и главная движущая сила любых перемен.

Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения» (Владимир Путин, статья «Россия на рубеже тысячелетий», Независимая газета. 1999 год, 30 декабря).

С другой стороны, он был прекрасно подготовлен к роли национального лидера всем опытом своей предыдущей жизни и очень своеобразным менталитетом: качественным юридическим образованием, полученным в одном из лучших вузов России — ЛГУ, прекрасной школой КГБ и особенно своим увлечением дзюдо с его восточной философией.

Когда я анализирую действия президента Путина, то у меня создается впечатление, что я снова пересматриваю выдающийся фильм А. Куросавы «Гений дзюдо», все его поступки неожиданны, неординарны и проникнуты духом уважения не только к своим друзьям, но даже к своим противникам.

За 6 лет его правления я понял, что он абсолютно адекватен стоящим перед Россией очень непростым задачам, но решает он их постепенно, тщательно выверяя каждый свой шаг и соблюдая баланс интересов различных элитных групп и социальных слоев населения. И если он решается на какие-то изменения в политике РФ, то значит, они уже назрели и не сделать их просто невозможно, но при этом он никогда не идет ни на какие авантюры.

Михаил Иванович Скотти. Минин и Пожарский. 1850

Я понял в 2006 г., еще до речи В.В.Путина в Мюнхене, что решение задачи восстановления великодержавной роли России В.В. Путину вполне под силу, так как он четко понимал, что «Россия может быть только Великой Державой, или ее не будет вообще».

У какого еще народа может родиться такая крылатая фраза: «За Державу обидно!», отражающая внутреннюю суть русского менталитета и его отношения к своей стране. Поэтому я и написал тогда свою статью «У России будет лидер нации!».

Я абсолютно убежден, что Владимир Путин останется национальным лидером и после 2024 года, а какую он будет при этом занимать должность, не так уж и важно. Поэтому он и поддержал предложение В.В. Терешковой об обнулении президентских сроков при условии признания его Конституционным судом соответствующим Конституции РФ, т.к. он доказал всей своей предыдущей деятельностью, что закон нужно выполнять, нравится ли это ему или нет.

Если в России всё будет хорошо, то В.В. Путин уйдет в тень, оставаясь национальным лидером России, но если ситуация в России будет кризисная, то В.В. Путин снова выставит свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года, а там как народ решит.