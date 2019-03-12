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Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

На рубеже XX—XXI вв. Дж. Арриги, основываясь на исследованиях выдающегося французского историка Ф. Броделя и принципах мир-системного анализа, разработал теорию Системных циклов накопления капитала (СЦНК). Ф. Бродель обратил внимание на то, что центры накопления капитала постоянно меняют свою географическую «прописку». В Средние века они находились на севере Италии, в XVII веке они переместились в Голландию, с началом XIX века — в Британию, а в ХХ веке в США. Эти исследования Ф. Броделя послужили толчком к разработке Дж. Арриги теории СЦНК.

Поскольку главное для капитализма — бесконечное накопление капитала, именно качественно особые циклы этого накопления, по мнению Дж. Арриги, стали вехами на пути развития данной системы. В своей монографии «Долгий ХХ век» Дж. Арриги выделил четыре СЦНК: генуэзско-иберийский (XV — начало XVII в.), голландский (середина XVII — конец XVIII в.), британский (начало XIX в. — начало XX в.) и американский (с начала XX в.). В последней своей работе «Адам Смит в Пекине» Дж. Арриги спрогнозировал завершение Американского СЦНК и приход ему на смену Азиатского СЦНК.

Любой СЦНК, в соответствии с анализом Дж. Арриги, состоит из двух фаз. Первую фазу Дж. Арриги назвал фазой материальной экспансии, так как она формируется в сфере материального производства, когда на базе новейших технологий формируется новый центр накопления капитала в новом регионе мира. На второй фазе СЦНК экспансия накопления капитала переходит в финансовую сферу, а материальная сфера играет второстепенную и подчиненную роль. Любопытно, что хронологически каждая отдельная фаза СЦНК абсолютно четко совпадает с большими К-циклами, базирующимися на определенном ТУ.

В фазе материальной экспансии господствующей экономической идеологией всегда является дирижистская (с активным вмешательством государства в управление экономикой) модель экономического развития (политэкономический подход), а на фазе финансовой экспансии мейнстримом выступает уже либеральная модель (идеология хрематистики).

В фазе материальной экспансии Голландского СЦНК господствовала идеология меркантилизма с его политикой протекционизма, в фазе финансовой экспансии мейнстримом стала идеология физиократов с их лозунгом «laissez faire, laissez passer» (предоставь свободу действовать), Адам Смит с его «невидимой рукой рынка» и другие классики либерализма.

Адам Смит. 1800

Т. Пикетти в труде «Капитал в XXI веке» убедительно показал, что фазы финансовой экспансии, основанные на господстве либерализма, всегда сопровождаются резким ростом неравенства в обществе. Фазы материальной экспансии, основанные на дирижистской идеологии, наоборот, всегда сопровождаются существенным снижением этого неравенства.

Фазу материальной экспансии Британского СЦНК, базирующуюся на втором ТУ, блестяще проанализировал выдающийся политэконом XIX века К. Маркс в «Капитале». В начале ХХ века Р. Гильфердинг в работе «Финансовый капитал» и В. И. Ленин в очерке «Империализм, как новейший этап капитализма» проанализировали фазу финансовой экспансии.

Только В. И. Ленин, анализируя историческое место империализма, сделал не совсем верный вывод: он охарактеризовал его как высшую и последнюю стадию капитализма. В исторической же действительности фаза экспансии «финансового капитала» стала высшей и последней стадией Британского СЦНК. Но на этой фазе господствующей идеологией был уже не марксизм, а либеральная неоклассика С. Джевонса, Л. Вальраса, А. Пигу и А. Маршалла, которая благополучно привела мировую экономику к Великой депрессии.

Британский СЦНК сменил не менее капиталистический американский, который окончательно сформировался между двумя мировыми войнами, а его период материальной экспансии, основанный на четвертом ТУ, длился с начала ХХ века до конца 1960-х гг. и характеризовался в 1950−60-х гг. как «золотой век капитализма». Экономическим мейнстримом фазы материальной экспансии Американского СЦНК стала дирижистская идеология кейнсианства, ставшая основой экономической политики «Нового курса» президента Ф. Д. Рузвельта и просуществовавшая до президента Р. Никсона, утверждавшего, что «все мы тут кейнсианцы».

Последовавшие за «золотым веком капитализма» кризисные 1970−80-е гг. не только привели к расцвету макроэкономики как «экономической алхимии», но и перевели Американский СЦНК в фазу финансовой экспансии, являющейся, по определению В. И. Ленина, «высшей и последней стадией», но не всего капитализма, а только Американского СЦНК, завершающегося Великой рецессией 2008−2020-х гг.

Владимир Ленин

На повышательной волне нового К-цикла на смену Американскому СЦНК придет фаза материальной экспансии Азиатского СЦНК, базирующаяся на шестом ТУ. Но, чтобы понять, почему происходит смена СЦНК, потребовалось исследовать действие внутреннего механизма СЦНК, которое осуществил академик С. Ю. Глазьев, выдвинувший научную гипотезу о формировании в рамках СЦНК мирохозяйственных укладов (МХУ).

В соответствии с научной гипотезой С. Ю. Глазьева МХУ представляют собой «систему взаимосвязанных международных и национальных институтов, обеспечивающих воспроизводство экономики и определяющих механизм глобальных экономических отношений». При этом «ведущее значение имеют институты страны-лидера, которые оказывают доминирующее влияние на международные институты, регулирующие мировой рынок и международные торгово-экономические и финансовые отношения».

Основы нынешнего Имперского (Монополистического) МХУ Американского СЦНК были заложены на Бреттон-Вудской валютно-финансовой конференции 1944 г., где были сформированы Бреттон-Вудская золотодолларовая валютно-финансовая система, МВФ, МБРР и так далее. В 1947 г. было создано ГАТТ, преобразованное позже в ВТО, в 1949 г. были созданы НАТО и другие институты Имперского (Монополистического) МХУ.

Понижательная волна К-цикла 1970−80-х гг. внесла свои коррективы в Имперский МХУ. США отказались от свободного обмена долларов на золото, и на смену Бреттон-Вудской финансовой системе пришла Ямайская финансовая система, основанная на свободно плавающих курсах валют, ознаменовавшая переход от материальной к финансовой экспансии. Блестящее исследование фазы финансовой экспансии было сделано заведующим кафедрой общей теории С-ПГУ проф. В. Т. Рязановым в работе «(Не)Реальный капитализм».

И с 1980-х гг. Американский СЦНК вошел в завершающую фазу своего развития — фазу финансовой экспансии, зафиксировавшую исторический рекорд по уровню неравенства в мире. Мейнстримом этой фазы Американского СЦНК стал неолиберализм, воплощенный в идеологии Вашингтонского консенсуса, являющегося руководством к действию для правительства и ЦБ РФ. Как известно, «генералы всегда готовятся к прошедшей войне»!

Kremlin.ru Сергей Глазьев

Матрица Индустриальной цивилизационной волны

Основываясь на циклично-волновых теориях, о которых было рассказано выше, и на основании научных открытий о ТУ и МХУ, под руководством академика С. Ю. Глазьева нам удалось разработать «Матрицу Индустриальной цивилизационной волны», выполняющую ту же роль в экономической науке, которую выполняет в химической науке «Периодическая система химических элементов» Д. И. Менделеева. Поэтому для нас все, что происходит в современном мире (в том числе и феномен Д. Трампа), абсолютно понятно и прогнозируемо.

Наша Матрица опирается на основные закономерности экономического развития Индустриальной цивилизационной волны за последние два с половиной века и позволяет точно спрогнозировать, как будет развиваться мировая экономика до середины XXI века, когда сформируется новая полицентричная мир-система в рамках Интегрального МХУ, в процессе которого отпадет необходимость в накоплении капитала и капиталистической эксплуатации.

Мир перейдет к новому экономическому порядку. Только мы называем его не коммунизмом, а вслед за Э. Тоффлером Информационной цивилизационной волной. Но для экономического блока правительства и ЦБ РФ «Несть пророка в отечестве своем». Они продолжают вести Россию «вперед»… в (Не)Реальный капитализм 1990-х гг.