Экономический суверенитет РФ и «currencyboard» — понятия несовместимые

Иван Шилов ИА REGNUM США

За 150 лет система «currency board» максимально усовершенствовалась и укрепилась, в настоящее время она является основным механизмом управления Имперского МХУ в рамках Американского СЦНК, в котором гегемоном мировой экономики выступали США, а главным инструментом управления был и остается доллар США.

И если государства, обладающие сильной экономикой, еще как-то пытаются противостоять этому абсолютному господству доллара США, то экономически слабые и несуверенные государства ему противостоять не в состоянии.

Поэтому не случайно в 90-х годах прошлого века, когда Россия практически утратила свой суверенитет, она начала проводить политику «currency board», то есть полного подчинения денежно-финансовой гегемонии США.

Более того, в 1990-х гг. во внутреннем денежном обращении РФ параллельно с российским рублем, обесцененным в сотни раз и лишившимся доверия россиян, ходили доллары США (точнее У.Е. — ценники с условными единицами были практически на всех товарах российских магазинов).

Это полностью соответствовало тем идеологическим задачам, которые стояли перед российскими прозападными либералами во главе с Гайдаром и Чубайсом — полного подчинения России гегемонии США. Поэтому не случайно в 1997 году А. Чубайс был признан лучшим министром финансов развивающихся стран за проведение политики полного подчинения мировой финансовой олигархии, а Россия поплатилась за это дефолтом 1998 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Первым, кто выступил против полного подчинения Западу, был Е. М. Примаков, который не только осуществил знаменитый «разворот над Атлантикой», т. е. поворот от прозападной политической ориентации к восстановлению российского суверенитета, но и вместе с В. В. Геращенко начал осуществлять независимую денежно-финансовую политику.

И главное, что сделали правительство Е. М. Примакова и Банк России под руководством В. В. Геращенко — начали печатать рубли не в соответствии с количеством долларов в государственных резервах, а в соответствии с реальной потребностью российской экономики, насыщая ее деньгами.

В результате их деятельности был успешно преодолен дефолт, и уже в 1999 году российская экономика выросла на 6,4%, а в 2000 г. экономика России добилась рекордного роста в 10%. Мне могут возразить, что Е. М. Примаков возглавлял правительство всего 8 месяцев, зато В. В. Геращенко, продолжая печатать рубли, возглавлял Банк России до 2002 года.

И если под руководством Гайдара и Чубайса количество денег в российской экономике постоянно сокращалось, в результате чего РФ получила дефолт, то при руководстве В. В. Геращенко Банк России все время насыщал экономику деньгами исключительно за счет печатного станка. Так как МВФ не предоставил РФ обещанный кредит, ЗВР были на нуле, а цены на нефть не превышали 15$.

Лазебный Иван ИА Красная Весна Банк России

В результате деятельности В. В. Геращенко за 3,5 года денежная масса увеличилась в 3,3 раза, а ВВП вырос более чем на четверть, в то время как инфляция уменьшилась в 5 раз.

После ухода В. В. Геращенко политика ЦБ постепенно возвратилась к системе «currency board», но России повезло, так как с 2003 года начался ускоренный рост цен на нефть и в РФ пошел мощный поток валюты, что вызвало интерес у западных банков и предпринимателей к российской экономике.

В Россию резко вырос приток западных инвестиций, и рост экономики продолжился, но в этом нет никакой заслуги руководителя ЦБ С. М. Игнатьева, который вернул ЦБ РФ к системе «currency board». Это произошло не благодаря, а вопреки деятельности российских либералов.

Когда к руководству ЦБ РФ пришла Э. Набиуллина, Банк России полностью перешел под контроль МВФ и ФРС США. Теперь он максимально полно и точно выполняет все «рекомендации» и указания МВФ, являющегося главным проводником политики «currency board» в мировой экономике, а вся деятельность Э. Набиуллиной в ЦБ РФ направлена на организацию оттока капитала из России на Запад. Поэтому не удивительно, что в 2015 г. мировая финансовая олигархия признала Э. Набиуллину лучшим руководителем среди глав центральных банков в мире.

Интересно, что, когда даже такой либеральный политик, как А. Кудрин, предложил смягчить «бюджетное правило», навязанное нам МВФ, то тут же последовал окрик со стороны руководившей на тот момент МВФ Кристин Лагард: «Не сметь!», и Э. Набиуллина взяла под козырек, категорически отказавшись менять «бюджетное правило».

Более того, она предложила не использовать в российской экономике сверхнакоплений НФБ после достижения им установленных законом 7%, а использовать их для предоставления в качестве кредитов иностранным государствам, то есть делать все, чтобы российская экономика не насыщалась деньгами, в соответствии со своими потребностями, а стагнировала бы и дальше.

Даже бывший главный экономист МВФ, профессор экономики в Гарварде К. Рогофф вынужден был признать: «Будем честны, российский Центробанк не настолько независим, как ФРС в США или ЕЦБ».

Бюджетное правило — это преступление перед экономикой России, так как оно тормозит ее развитие, но оно продиктовано России МВФ, и поэтому при нынешнем правительстве и руководстве ЦБ будет исполняться неукоснительно. МВФ заинтересован в стагнации российской экономики, стремится не допустить формирования экономического суверенитета России и сохранить РФ в рамках Американского МХУ, чтобы она не вышла из-под контроля мировой финансовой олигархии и обеспечивала вывод российских капиталов на Запад.

Проигравшую «холодную войну» Россию обязали платить дань Западу

Описав нынешнюю ситуацию с ЦБ РФ, я поймал себя на мысли, что что-то мне все это напоминает. И, будучи историком по образованию, я быстро нашел аналогию — положение русских княжеств и формирующегося Московского царства в период ордынской зависимости.

Согласно официальной хронологии, после покорения русских княжеств татаро-монголами, Орда обложила их данью, для чего ввела институт баскаков — сборщиков налогов, представлявших монгольского хана на завоеванных территориях. Баскаки не только собирали дань с русского населения, они еще провели подворную перепись всего населения русских княжеств, чтобы знать, с кого и какие налоги нужно собирать.

Сергей Иванов. Баскаки. 1909

Позже хан стал давать ярлык на правление и сбор налогов с покоренных земель одному из русских князей, выделяя его в качестве лидера среди других русских князей, что, в конце концов, привело к формированию Московского царства. Так вот эту роль сборщика дани и передачи ее господствующей в мире силе в современной действительности стал выполнять ЦБ РФ. Тогда собираемая дань называлась «выходом», сейчас она называется «золотовалютным запасом РФ», а уровень и размеры дани определяются «бюджетным правилом».

Кому принадлежат эти ЗВР — большой вопрос, так как хранятся они отнюдь не в России и используются отнюдь не в ее интересах. Они идут на финансирование, в первую очередь, американской экономики и используются в интересах мировой финансовой олигархии. Руководство РФ утверждает, что в кризисных ситуациях и при необходимости они могут быть использованы в интересах России. А так ли это?

Мы «имели в собственности» РФ дипломатические здания на территории США, и кто их сейчас занимает? Казахское, ливийское и венесуэльское правительства хранили свои валютные запасы в долларах США в американских банках, и кто ими теперь распоряжается? А американские санкции против нас, иранцев, китайцев или европейцев? Мы тоже о них забыли?

А ведь это все проявления Имперского МХУ Американского СЦНК. Так что нужно внимательнее посмотреть на наш ЦБ: кому он реально служит, несмотря на все установления нашей Конституции и Закона о ЦБ РФ.

Понимает ли все это наш президент и национальный лидер России В. В. Путин, я не знаю. Надеюсь, что понимает, он человек умный. Но он живой человек и имеет право на ошибки и заблуждения. Тем более что его становление и развитие как политика проходило под полным и абсолютным господством США в конце ХХ века. И ему трудно избавиться от ощущения подавляющего превосходства США над Россией.

С другой стороны, зная историю, В. В. Путин, несомненно, помнит, как Дмитрий Донской отказался в 1380 г. платить дань ордынскому хану Мамаю и разбил его на Куликовом поле. Но через два года новый хан Тохтамыш пришел на Русь с большим войском, захватил, разграбил и сжег Москву.

Адольф Ивон. «Куликовская битва». 1850

России пришлось платить дань Орде еще 100 лет, чтобы при Великом князе Иване Третьем окончательно отстоять право на независимость и перестать платить дань Орде после Стояния на реке Угре, в 1480 году.

Судя по всему, наш национальный лидер очень опасается повторить этот печальный опыт и двигается вперед очень осторожно и аккуратно. Отказ от уплаты дани и политики «currency board» тоже должны созреть.