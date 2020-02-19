Если кратко отвечать на вопрос, почему российский рубль — «деревянный», то ответ будет такой: «В полном соответствии с российским законодательством!» А точнее в полном соответствие с Конституцией РФ и Законом о Центральном Банке РФ. По законам РФ, ЦБ не является органом государственной власти (статья 11 Конституции РФ, пункт 1), не подконтролен органам власти РФ и осуществляет свою деятельность независимо от других органов власти (статья 75, пункт 2).

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Законодательная неразбериха

Но что тогда представляет собой Банк России? Это не государственный орган, это не общественная организация, а что это такое? В соответствие со статьей 1 Закона о ЦБ, Банк России является юридическим лицом, то есть это простая коммерческая организация.

Но если это коммерческая организация, в уставный фонд которой государство вложило 3 млрд. рублей, или примерно $50 млрд., то на каком основании государственные органы власти передают ему золотовалютный запас государства российского, который в 10 раз больше его уставного капитала?

В статье 2 Закона о ЦБ записано, что «уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью», но в той же статье записано: «Банк России осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России.

Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не допускаются». Но в соответствие с римским правом, которое лежит в основе всех правовых норм европейских стран, «владение, пользование и распоряжение» — это и есть право собственности.

Следовательно, уставный капитал, все имущество банка и золотовалютные запасы России находятся в собственности ЦБ РФ, и совершенно непонятно, как все эти ценности могут одновременно находиться и в федеральной собственности, и в собственности простой коммерческой организации, уставный капитал которой на порядок меньше российских ЗВР, и которая, по Закону о ЦБ РФ, не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по ее обязательствам?

Кроме того, в соответствии со статьей 114 Конституции РФ пункт 1б: «Правительство РФ обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной политики».

Но как может правительство РФ обеспечивать проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, если все эти функции, в соответствии со статьей 4 (пункты 2, 3, 7 и 12), по Закону о ЦБ, возложены на Банк России и у правительства РФ нет ни одного властного полномочия, чтобы выполнить эту статью Конституции РФ?

Как при этом правительство может обеспечивать проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной политики — просто непонятно. Тем более что ЦБ РФ отчитывается перед Госдумой, а не перед правительством РФ, которое никоим образом не может воздействовать на деятельность ЦБ.

В общем, полная законодательная неразбериха, которая призвана не установить правильное взаимодействие между российскими органами власти, а скрыть истинное положение вещей и полуколониальный характер управления денежно-финансовой системой РФ.

Цитата из к/ф «Хоббит: Битва пяти воинств». Реж. Питер Джексон. 2014. Новая Зеландия — США Золото

Появление фиатных денег и «золотой стандарт».

Если мы рассмотрим роль Банка России с политэкономической точки зрения, развития истории и закономерностей формирования мирового денежного обращения, то перед нами возникнет следующая картина. В течение тысячелетий в мировой экономике деньгами признавались исключительно золотые и серебряные монеты.

Так исторически сложилось мнение мирового сообщества, и из всего множества товаров именно золото и серебро были признаны всеобщим эквивалентом и мерой стоимости всех товаров. Именно эта роль и позволила исполнять им все остальные функции денег (мировых денег, средства обращения и средства платежа, средства образования сокровищ и так далее).

Но с переходом к Индустриальной фазе мирового развития возникла проблема: товарная масса росла в геометрической прогрессии, а масса золотых и серебряных монет, в связи с редкостью месторождений драгоценных металлов, — в арифметической.

Тогда, в XVII веке, в разных странах появились фиатные или декретные деньги. Фиатные деньги изначально появились в виде бумажных денег, покупательная способность которых определялась тем золотым обеспечением, которое государство устанавливало декретным путем (поэтому они и назывались декретными). Фиатные деньги — это не деньги, это — символ денег, знак стоимости.

Первая система фиатного денежного обращения была введена Британией в XIX веке в виде «золотого стандарта» для того, чтобы подчинить своему влиянию все остальные развитые страны мира. До этого повсеместно господствовал биметаллизм, а фиатные деньги постепенно признавались в качестве денег. С введением «золотого стандарта» в 1821 г. в Британии металлические деньги стали повсеместно вытесняться из обращения.

И это неслучайно, так как первая промышленная революция настолько сильно увеличила товарную массу, что увеличение массы металлических денег просто не успевало за ее ростом. Тогда на смену биметаллизму окончательно пришли бумажные (фиатные) деньги индустриально развитых стран мира, и в первую очередь британский фунт стерлингов, получивший золотое обеспечение еще в 1816 г. А в 1867 г. на Парижской конференции золото было признано формой мировых и национальных денег, за ним были закреплены все функции денег.

Британская Индия. 1904 — 1906

«Золотой стандарт», как денежная система, в которой единицей расчетов является некоторое стандартизированное количество золота, выраженное в определенных бумажных денежных знаках соответствующих стран, стал одним из важнейших институтов Колониального мирохозяйственного уклада (МХУ) в рамках Британского системного цикла накопления капитала (СЦНК).

В соответствии с «золотым стандартом», бумажные доллары, фунты стерлингов, франки, рубли и так далее должны были по первому требованию их обладателей обмениваться на соответствующее количество золота.

При расчетах между государствами устанавливался фиксированный обменный курс валют на основе соотношения их золотого содержания. Правительства не могли печатать деньги по своему усмотрению, если они не были обеспечены золотом.

Это, с одной стороны, делало экономику более стабильной и менее подверженной инфляции, с другой стороны, вызывало кризисы ликвидности и спад производства из-за дефицита реальных денег. Но золотой стандарт существовал только для индустриально развитых стран ядра Колониального МХУ.

Для управления колониями и странами периферии англичане придумали иной механизм управления — систему «currency board» (валютного управления), с помощью которого впервые стали управлять экономикой Индии.

После колонизации Индии Британия не стала уничтожать денежную систему, существовавшую там до колонизации, она просто обязала Индию выпускать свою валюту исключительно под обеспечение британским фунтом стерлингов. Таким образом, индийская экономика была поставлена под полный британский финансовый контроль через привязку ее валюты к фунту стерлингов.

«Долларовый стандарт» и переход от фиатных к фидуциарным деньгам

После первой мировой войны Британия отказалась от системы «золотого стандарта», а в связи с переходом от Британского к Американскому СЦНК после второй мировой войны сформировался Имперский МХУ, в рамках которого господствующей денежной системой стал «золотодолларовый стандарт».

В золотодолларовом стандарте только доллар США был обеспечен золотом, в то время как валюты остальных индустриально развитых стран должны были поддерживать жесткий курс относительно доллара США.

Если же они по каким-то причинам не могли поддерживать жесткий курс по отношению к доллару, то должны были или корректировать свой курс по отношению к доллару, или брать у США кредиты в долларах. Таким образом, все остальные страны мира фактически должны были работать по правилам системы «currency board», попадая в долговую кабалу от США.

Участники делегаций СССР и США на конференции в Бреттон-Вудсе. 1944

Роль доллара в мировой экономике была закреплена в Бреттон-Вудской мировой финансовой системе, в которой доллар США остался единственным представителем золота среди других мировых валют, а все остальные валюты приравнивались к доллару.

Именно доллар США стал главным институтом Имперского МХУ, власть которого подтверждалась сначала золотом, а затем всей мощью американской экономики и военно-политической силой США. Лозунг США гласил: «Если вы недовольны гегемонией доллара, тогда наши авианосные группы идут к вам!»

Напомню, что США вышли из Второй мировой войны одним из победителей и главным выгодополучателем, заработавшим огромные деньги на военных поставках воюющим странам, и к 1950 г. в хранилищах США находилось 70% мирового золотого запаса.

Но к 70-м годам двадцатого века золотой запас США уменьшился в 2,5 раза, в то время как количество долларов США, находившихся в мировом обороте в связи с проведением плана Маршалла, войн в Корее и Вьетнаме, выросло в разы, то есть уменьшилась обеспеченность доллара золотом.

Лидеры некоторых индустриально развитых стран, такие как генерал Де Голль, стремились вернуть своим странам экономический суверенитет и выйти из-под гегемонии США. Они потребовали, в соответствии с правилами Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы, обмена накопившихся у них долларовых запасов на реальное золото из хранилищ США.

Тогда президенту Р. Никсону в 1971 г. пришлось отказаться от обязательного обмена доллара США на золото (т.е. от золотого обеспечения доллара) и Бреттон-Вудская валютно-денежная система благополучно скончалась, а на смену ей в 1976 г. пришла Ямайская валютно-финансовая система полного отрыва национальных валют от золота. Их курс устанавливался на валютных рынках по принципам свободной рыночной конкуренции.

Гарри Декстер Уайт, представлявший на конференции США (слева), и Джон Мейнард Кейнс, представлявший Великобританию (справа), на Бреттон-Вудской конференции. 8 марта 1946 года

Переход от декретного установления курса валют к свободно плавающему привел еще к одному качественному изменению, которое, к сожалению, не замечают многие современные исследователи. На смену фиатным деньгам, золотое обеспечение которых устанавливалось государственными декретами, пришли фидуциарные деньги, курс которых устанавливал мировой рынок. Они были основаны исключительно на доверии к ним мирового финансового сообщества, что открыло путь на финансовые рынки электронным деньгам и криптовалютам.

И не случайно, к примеру, М. Хазин путает Бреттон-Вудскую валютно-финансовую систему и формирование основных институтов Имперского МХУ (МВФ, ВБ и т.д.), которые родились на мировой Конференции в Бреттон-Вудсе. Но Бреттон-Вудская валютно-финансовая система, основанная на золотодолларовом стандарте, умерла в 1970-х гг., когда была разорвана связь между долларом и золотом, а основные институты Имперского МХУ — привязка к доллару США, руководящая роль МВФ, ВБ, ВТО и т.д. сохраняются и сейчас.

Бреттон-Вудская валютно-финансовая система была заменена в 1976 г. на Ямайскую валютно-финансовую систему свободно конвертируемых валют, по которой покупательная способность отдельных валют определялась не их золотым или долларовым обеспечением и не устанавливалась в декретном порядке государством, а формировалась на мировых валютных рынках в процессе «свободного плавания».

Таким образом, это были уже качественно совершенно иные, не фиатные, установленные государственным декретом деньги, а фидуциарные (от лат. fiducia — доверие), основанные исключительно на доверии.