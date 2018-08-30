На днях на ИА REGNUM я прочитал статью довольно интересного автора Руслана Хубиева «Почему лишь три страны имеют шансы стать великими державами XXI века?» Мы видим, что сейчас три страны (Россия, Китай и США) выступают в качестве великих держав, вокруг которых формируются различные союзы, и из этой видимости Руслан Хубиев делает вывод, что именно эти три страны только и имеют шансы стать великими державами XXI века. Но так ли это на самом деле, и как будет развиваться ситуация в действительности?

Микалоюс Константинас Чюрлёнис. Сказка королей. 1909

Ответ может дать только наука, но не та наука, о которой в свое время писал поэт Е. Евтушенко: «Ученый сверстник Галилея был Галилея не глупее, он знал, что вертится Земля, но у него была семья!». Поэтому он и производил те «научные знания», которые требовали власть имущие, т. е. работал по принципу «Чего изволите?». Но мы будем отталкиваться от исследований настоящих ученых, «современных Галилеев».

Кто возглавит технологический прорыв?

Руслан Хубиев абсолютно прав, когда пишет: «Создается устойчивое ощущение, что вся планета как будто чего-то ждет, а потому не спешит решать накопившиеся проблемы. Экономический рост повсеместно идет неуверенно, ослабление глобальных систем масштаба ООН — явно и налицо, дефицит прорывных идей и лидерства…по всему миру, и прежде всего на Западе, бардак усугубляется…Чего ждет мир, зависший в равновесии?». Период, когда старый порядок рушится, но еще не разрушился до конца, а новый порядок еще не сформировался, ученые называют хаосом, а публицисты — бардаком. Поэтому мы будем исследовать не бардак, а хаос.

И тут есть прекрасно разработанные теории лауреата Нобелевской премии И. Пригожина «Порядок из хаоса», есть исследования Б. Силвер и Дж. Арриги «Хаос и управление в современной мир-системе» (правда, она не переведена на русский язык), есть теории Н. Кондратьева, Г. Менша, Й. Шумпетера и т.д. Так вот, исходя из этих научных исследований мы и попытаемся найти ответ на вопрос автора: «Чего ждет мир, зависший в равновесии?».

Мир, в настоящее время «зависший в равновесии», ждет перехода на новый VI технологический уклад (теория ТУ разработана академиком РАН С. Глазьевым в рамках теории больших циклов Н. Кондратьева) и перехода от старого Американского системного цикла накопления капитала (теория СЦНК разработана американским ученым итальянского происхождения Дж. Арриги) к новому Азиатскому.

(сс) geralt Мир

Мир в настоящее время находится на понижательной фазе Кондратьевской волны в процессе перехода от одного ТУ к другому, более высокому. Этот переходный период от одного ТУ к другому Г. Менш назвал технологическим патом, поэтому Р. Хубиев абсолютно прав, говоря, что мир завис в равновесии или, по терминологии Г. Менша, в патовом состоянии. Эта понижательная фаза Кондратьевской волны началась кризисом 2008 года и должна завершиться в начале 2020-х гг. Предыдущую подобную фазу мир переживал в 1970−80-х гг., а переходный период с III ТУ к IV ТУ уместился как раз между двумя мировыми войнами (Великая депрессия и т.д.).

Исходя из этого, можно полностью согласиться с утверждением Руслана Хубиева, что «второе событие, которого ждут повсеместно, — это старт процесса перевода мира на новый технологический уклад». Действительно, мир стоит на пороге перехода с V на VI ТУ, технологии которого уже в основном разработаны, и в целом понятно, в каком направлении будет развиваться мировой НТП. Нет только массового притока инвестиций в новые отрасли и производства, т.к. мировой финансовый капитал «занят» спекуляциями на финансовых рынках. И как только произойдет коллапс этих рынков, финансовому капиталу некуда будет деваться, кроме как инвестировать свои накопления в новый ТУ. То же самое происходило и в период Великой депрессии, и в 1970−80-е гг.

С другим утверждением Р. Хубиева, «К линии старта во всеоружии подошли только три державы — США, Китай и Россия», я согласиться никак не могу. По всем оценкам развития передовых технологий VI ТУ, на первом месте действительно находятся США, а вот второе и третье места занимают Япония и Южная Корея, и только за ними идет Китай. Правда, Китай очень быстро догоняет передовые страны, так как там не только имеются государственные программы развития НТП, но и, главное, китайцы финансируют их в полном объеме, чего не скажешь про нашу страну. Что же касается России, то она находится далеко в конце этого списка, так как технологии VI ТУ оказываются не востребованы российской экономикой. Поэтому лучшие ученые, математики, программисты и инженеры уезжают в другие страны, в которых их научные достижения оказываются востребованы той самой новой «цифровой» экономикой.

Из трех основных «китов» нашей экономики: корпорации оборонного комплекса, государственные и частные корпорации сырьевого сектора, банки и финансовые спекулянты, в молодых и талантливых ученых и специалистах заинтересована только оборонка и частично банковский сектор, связанный с современными ай-ти технологиями, который, как правило, управляется иностранными топ-менеджерами.

Основа нашей экономики — сырьевые корпорации — абсолютно не заинтересованы в привлечении молодых талантливых кадров, так как они получают свои сверхприбыли за счет роста стоимости нефти на мировом рынке и повышения цен на бензин и дизельное топливо внутри страны. Ну, а частный бизнес, основанный в основном на купле-продаже, которая гипертрофированно развита в РФ, вообще не заинтересован в высококвалифицированных специалистах, которым нужно платить большие зарплаты. Малый же и средний бизнес занят исключительно проблемами выживания, и ему не до новейших технологий.

Правда, в последнее время президент России Владимир Путин очень много внимания уделяет развитию науки и передовых технологий, поддерживая молодых ученых, математиков, инженеров, программистов и других профессионалов. Но пока эти ученые и инженеры не будут востребованы российской экономикой, все усилия по их воспитанию и подготовке будут впустую. Россия всегда повторяет старые ошибки — вспомните участь лесковского Левши. Российская империя, нежась на «перинах» воспоминаний о победе над Наполеоном в начале XIX века, проспала формирование первых трех ТУ, что стало одной из главных экономических предпосылок революции 1917 года, и только сталинская индустриализация помогла СССР своевременно освоить IV ТУ и стать одним из лидеров научно-технического развития в середине ХХ века.

Дмитрий Иконников. В единстве производства и науки — могущество и будущность страны! 1986

Однако V ТУ СССР, нежась на «перинах» Победы в Великой Отечественной войне и достижения ядерного паритета с США, снова благополучно проспал, что стало одной из причин краха СССР.

В настоящее время Россия снова пребывает в состоянии летаргического сна по отношению к НТП и, кажется, хочет сделать нашу технологическую отсталость бесконечной. Одна надежда на антироссийские санкции — чем жёстче они будут, тем быстрее мы начнем развивать российскую экономику, отправив на свалку истории наших невежественных либеральных компрадоров из правительства и ЦБ. Поэтому можно только приветствовать ужесточение западных санкций против РФ, чем жестче они будут, тем быстрее Россия перейдет к модернизации своей экономики в соответствие со стратегией опережающего развития академика РАН С.Ю. Глазьева, которая гарантированно обеспечит высокие темпы экономического развития в 8−10% в год, а не 1,5% как сейчас.

Какие страны составят ядро будущего миропорядка?

Я полностью согласен с выводом Р. Хубиева, что «мир ждет колоссальный рывок», и этот рывок начнется уже очень скоро — в 2020-х гг., когда завершится понижательная фаза Кондратьевской волны, а максимальных темпов своего развития мировая экономика достигнет в 2030-х гг. в период расцвета Интегрального мирохозяйственного уклада (теория МХУ также разработана академиком С.Ю. Глазьевым).

Но я никак не могу согласиться с другим выводом автора, что лидерами этого рывка будут три великие державы: США, Китай и Россия, которые «поделят «новый» мир в XXI веке». Видимо, автор этой статьи абсолютно не знаком с расчетами российских и иностранных специалистов, которые показывают, какой экономической мощью будут обладать те или иные государства мирового сообщества в ближайшие десятилетия, и останутся ли лидерами те, кто ими являются в настоящее время.

Наш с вами соотечественник, прекрасный экономист, заместитель главного редактора журнала «Однако» Андрей Кобяков сделал расчеты, используя методологию Ангуса Мэддисона (умер в 2010 году), рассчитавшего мировой валовый продукт и вклад в него отдельных стран, начиная с 1 года нашей эры и до 2000-х гг.

Согласно этим расчетам, в 2030 году мировую экономику будут возглавлять четыре центра экономической мощи — это Китай, Северная Америка, основой которой являются США, Европа и Индия, к которым могут присоединиться и страны Латинской Америки, если им удастся объединиться в экономический союз по типу ЕС или ЕАЭС.

Что же касается России, то ее 2,8% доли в мировом ВВП — слишком мизерная величина, чтобы составить конкуренцию Китаю или другим лидерам экономического развития, даже в рамках ЕАЭС. С другой стороны, А. Кобяков закладывал для РФ более высокие цифры ее развития (4−5% в год), которые абсолютно недостижимы при нынешнем правительстве и ЦБ. Реально Россию ожидает длительная стагнация на уровне 1,5−2%, то есть в рамках статистической погрешности, и не более 2% МВП, пока не произойдет одно из двух. Или президенту Путину надоест эта стагнация, и он уберет тех, кто является тормозом экономического развития РФ. Или российскому народу надоест правительство, которое не может обеспечить стране ускоренный рост экономики, а народу рост его благосостояния.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Требование народа

Либералы этого сделать просто не в состоянии, при их правлении повсеместно благосостояние народа снижалось, зато резко возрастал уровень неравенства во всех странах, где проводилась либеральные экономические реформы (типа повышения пенсионного возраста), что убедительно показал в своих исследованиях Т. Пикетти. Кстати, в последних своих исследованиях по России Т. Пикетти очень прозрачно намекает, что сейчас в РФ уровень неравенства выше, чем он был в преддверии революции 1917 года. С разрешения авторов это исследование было нами переведено на русский язык и размещено на сайте нашего Центра, где любой желающий может познакомиться с этим исследованием, там интереснейшие графики и таблицы.

Исходя из расчетов А. Кобякова, можно сделать уверенный вывод, что возврат к Pах Americana абсолютно невозможен: обладая двукратным превосходством в экономической мощи Китай никогда не пойдет на союз с США, тем более, что США будут всегда настаивать на своем лидерстве, так как их еще очень долго будут беспокоить «фантомные воспоминания» о былом имперском величии. С другой стороны, и лидерства одной страны (в данном случае КНР) никто не допустит — в мире будет несколько центров экономической мощи, поэтому будущее за полицентричным мировым порядком.

Но возникает вопрос — по какому принципу будет сформирован этот новый полицентричный мировой порядок? И тут нам на помощь приходят исследования американского ученого С. Хантингтона и российских ученых Ю.В. Яковца, Б.Н. Кузыка, А.И. Агеева. После развала СССР и ухода с политической арены социалистического блока С. Хантингтон выдвинул гипотезу, что на смену идеологической борьбы двух систем придет столкновение цивилизаций. И он оказался абсолютно прав: то, что мы видим в настоящее время, иначе, кроме как столкновение цивилизаций, назвать никак нельзя. Страны Востока сталкиваются со странами Запада, Север воюет с Югом, мусульмане выступают против западных ценностей, которые разрушают основы христианства, и так далее.

Поэтому главной политической проблемой на ближайшие десятилетия станет проблема, как перевести столкновение цивилизаций хотя бы в их диалог, а потом и в партнерство цивилизаций, над которым работают ученые во главе с Ю.В. Яковцом и А.А. Акаевым, выпускающие электронный журнал «Партнерство цивилизаций».

В рамках Американского СЦНК или Pax Americana сформировалось ядро стран во главе с США — G7 или «Большая семерка», которые и определяли всё политическое и экономическое развитие мировой экономики в конце ХХ века. Кризис 2008 года показал, что Pax Americana становится уже достоянием истории, и на смену G7 пришли G20. Центр мировой экономики постепенно смещается с Запада на Восток: в Азию и другие развивающиеся страны. Поэтому не случайно в рамках G20 сформировались два полюса: страны G7 и их союзники и страны БРИКС и их союзники, причем они поделились почти пополам: 11 и 9 стран.

Kremlin.ru Саммит G20

А теперь посмотрим, что собою представляет G7 и БРИКС с цивилизационной точки зрения. G7 представлена тремя локальными цивилизациями: англосаксонской, европейской и японской (это самостоятельная цивилизация), БРИКС представлены пятью цивилизациями: латиноамериканской, евразийской, индийской, китайской, африканской. В этих двух объединениях из больших цивилизаций неохваченными остаются только две цивилизации: мусульманская (более 1 млрд человек) и тюркская (примерно 160 млн человек). Причем наиболее крупные страны этих цивилизаций уже высказали желание вступить в БРИКС — это Индонезия и Турция. В тоже время и в рамках G7 происходит раскол по цивилизационной линии. Британия, представляющая англосаксонскую цивилизацию, вышла из ЕС и дрейфует в направлении США.

Таким образом, у нас неизбежно оформляются союзы, объединяющие разные цивилизации, но если население таких цивилизаций, как Китай и Индия, насчитывают по полтора миллиарда человек, мусульманская — более 1 млрд человек, а англосаксонская, европейская, латиноамериканская и африканская — примерно по полмиллиарда, то японская, тюркская и евразийская насчитывают от 120 до 160 миллионов человек. Поэтому было бы целесообразно трем малым цивилизациям объединиться в Союз евразийских цивилизаций, который представляли бы Россия, Турция и Япония, к которой могли бы примкнуть обе Кореи и страны Центральной Азии и т.д., и в целом они могли бы объединить население более 1,5 млрд человек.

Именно в этом направлении проводит свою политику в последнее время президент В.В. Путин, налаживая тесные дружеские контакты с Турцией и Японией, в том числе и личностные с руководителями этих стран. Этот цивилизационный союз объединил бы население в полмиллиарда человек и стал бы равновеликим другим цивилизациям. Наши предложения по этому поводу были подробно изложены в журнале «История и современность» в совместной с профессором В.И. Пантиным статье «От столкновения к партнерству цивилизаций: новое мироустройство и проблема реформирования ООН». Тогда у нас получается, что современно мироустройство будет представлено семью цивилизациями и одним цивилизационным союзом.

В китайской философии существует символ гармонии — священный восьмиугольник Багуа, который состоит из восьми триграмм, соответствующих восьми частям света (север, юг, восток, запад, северо-восток, северо-запад, юго-восток, юго-запад). Согласно китайской философии, восемь триграмм Багуа представляют собой формулу исходного космогенеза и символ гармонии, представляющие фундаментальные принципы бытия. Удивительно, но эти символы китайской философии и космологии вполне соответствуют современной цивилизационной картине мира. Поэтому мы предлагаем взять его за основу будущего мироустройства, чтобы добиться мира и гармоничного развития в рамках священного восьмиугольника Багуа, организовав Совет Безопасности ООН на его принципах.

Тогда восемь крупнейших стран — представителей десяти основных мировых цивилизаций станут постоянными представителями СБ ООН с правом «вето», а по два представителя от других цивилизаций будут также постоянными представителями СБ ООН, но без права «вето». Подобная организация СБ ООН позволит ему представлять не менее трети населения Земли, а более трех четвертей, т. е. население нашей планеты будет практически полностью представлено в СБ ООН.

Александр Айвазов — директор Центра международных исследований экономических циклов Дж. Арриги и Н. Кондратьева