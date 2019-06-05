В середине мая в Орловском государственном университете им. И.С.Тургенева проходили вторые «Арригиевские чтения», посвященные выдающемуся американскому ученому итальянского происхождения, одному из основоположников мир-системного анализа Джованни Арриги, разработавшему теорию системных циклов накопления капитала (СЦНК). Суть этой теории заключается в том, что капиталистическая экономика, основанная на накоплении капитала, развивается не линейно, а циклично, формируя вековые циклы накопления капитала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Каждый такой СЦНК имеет своего лидера или гегемона на разных стадиях развития капитализма, который образует Центр накопления капитала. В XV—XVI вв. СЦНК сформировала Генуя и другие итальянские города-государства, поэтому он получил название Генуэзского. В XVII—XVIII таким центром стал голландский Амстердам, а СЦНК получил название Голландского. В XIX в. центром стала Британия, стоявшая во главе Британской империи, поэтому СЦНК назывался Британским. В ХХ веке гегемоном стали США, и СЦНК стал называться Американским, а в XXI на смену Американскому приходит новый Азиатский СЦНК, лидерами которого будут Китай, Индия и другие азиатские страны.

Генуэзская крепость

Эту свою теорию Дж. Арриги изложил в двух книгах, которые были переведены на русский язык и изданы в России: «Долгий ХХ век» (2006 г.) и «Адам Смит в Пекине» (2009 г.). Но теория Дж. Арриги изложена в трех книгах, одну из которых он написал вместе со своей супругой доктором социологии Беверли Силвер, которая является постоянным участником наших «Арригиевских чтений». Эта книга, которая называется «Хаос и управление в современной мир-системе», к сожалению, не была переведена на русский язык и пока не доступна для большинства российских ученых.

Но именно эта книга, основанная на многолетних научных исследований, показывает, что процесс перехода от одного СЦНК к другому всегда отличается турбулентностью и носит хаотичный характер. Этот хаос порождается крушением старого миропорядка и формированием на его развалинах нового мирохозяйственного уклада (теория МХУ академика С.Ю.Глазьева). Переход от хаоса переходного периода к новому миропорядку знаменует собой установление нового СЦНК. Этой книге и были посвящены последние «Арригиевские чтения» в Орле, на которых разгорелись жаркие дискуссии о будущем мирового сообщества и роли президента США Дональда Трампа в современной мировой политике.

Многие политологи представляют Д. Трампа, как этакого сумасброда и самодура, который делает то, что его левая нога пожелает. Я на наших «Арригиевских чтениях» выступил с докладом. Меня поддержали многие участники нашей дискуссии и развили эти идеи. Д.ф.н. и вице-президент Международного фонда Н. Д. Кондратьева Л. Е. Гринин выступил с докладом «7 слабостей американской экономики».

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

Доцент ОГУ В.А.Беликов выступил с докладом «Современный глобальный беспорядок, как объективная закономерность крушения Имперского МХУ и формирования Интегрального МХУ», а лауреат «Золотой медали» МФ Н.Д.Кондратьева д.ф.н. В.И.Пантин высказался о неизбежности развязывания США мировой войны, и задача нашей страны заключается в том, чтобы она не завершилась ядерной катастрофой.

Работа Дж. Арриги и Беверли Силвер «Хаос и управление в современной мир-системе» посвящена исследованию переходных периодов от Голландского СЦНК к Британскому и от Британского к Американскому. Она дает нам методологический подход к исследованию современного переходного периода от Американского к Азиатскому СЦНК и позволяет прогнозировать, как и какими силами будет осуществляться этот переход, и какие современные акторы политической сцены работают на ускорение перехода от Американского к Азиатскому СЦНК, а какие тормозят его.

Дж. Арриги утверждает, что во всех трех последних СЦНК голландская, британская и американская гегемонии являлись результатом длительных периодов «конкурентной экспансии, которая приводит к определенной концентрации экономической и политической власти». В ходе этой конкурентной экспансии возрастающий гегемон приобретает решающее преимущество, в первую очередь, в производстве, затем в торговле, а потом и в финансах.

Но гегемония прочно закрепляется только благодаря победе в многолетней кульминационной «мировой войне» — Тридцатилетней войне с 1618 по 1648 год в период становления Голландского СЦНК, наполеоновских войнах с 1792 по 1815 в период становления Британского СЦНК, и длительных евразийских войнах 1914−1945г., в процессе которых сформировался Американский СЦНК. «Экономическая граница победителя расширяется самим процессом войны, а послевоенное межгосударственное урегулирование предназначено для закрепления этой большей границы и защиты от эрозии», — утверждал И.Валлерстайн.

Разрушенный Лондон, после воздушного налёта в декабре 1940 года

Американский системный цикл накопления капитала

Формирование и развитие Американского СЦНК проходило весь ХХ век. В материальном производстве конкурентная экспансия США продолжалась с начала ХХ века и до 1950-х гг., когда США стали окончательно индустриальным центром мира и приобрели абсолютную гегемонию в мировой индустрии. В торговле конкурентная борьба продолжалась с 1920 гг. и до 1970 гг., когда США стали абсолютным гегемоном на мировом рынке.

В финансовой сфере гегемония США установилась с Бреттон-Вудса (установление господства доллара США в мировых финансах) и продолжается до настоящего времени. Гегемония США начала формироваться в результате Первой мировой войны, а окончательно закрепилась в результате Второй мировой войны, когда экономической границей победителя стал весь капиталистический мир за исключением социалистических стран во главе с СССР.

Временами гегемония США подвергалась эрозии: в производственной сфере и торговле Япония и ФРГ составили серьезную конкуренцию США уже к 1980-м гг., но господство в финансовой сфере и военно-политическое лидерство США поставило все на свои места. США вынудили Японию и Германию пойти на резкое удорожание своих валют Соглашением в отеле «Плаза» в 1985 г. К тому же начавшаяся в 1980-х гг. повышательная волна большого Кондратьевского цикла позволила США, опираясь на свое научно-технологическое превосходство, первыми овладеть V ТУ и сохранить свою гегемонию в мире.

Соглашение в отеле «Плаза». Слева — Герхард Столтенберг из Западной Германии, Пьер Береговой из Франции, Джеймс А. Бейкер III из США, Найджел Лоусон из Великобритании и Нобору Такешита из Японии

Но после кризиса 2008 г. картина кардинально изменилась, т.к. начиная с 1980 гг. бурно развивающийся процесс глобализации существенно ослабил конкурентные возможности США в экономике и торговле. Транснациональные корпорации и банки (ТНК), получившие мощный толчок к своему развитию на понижательной волне Кондратьевского цикла 1970−80-х гг., начали свою экспансию по всему миру.

В 1950−60 гг. жесткое государственное регулирование экономики тормозило их развитие, а на понижательной волне Кондратьевского цикла в 1970−80-х гг., чтобы выжить и развиваться дальше, они вынуждены были искать возможности для сокращения своих затрат и повышения доходов, стремительно преодолевая национальные границы и регуляторные ограничения. ТНК стали переносить свои производства в развивающиеся страны, где рабочая сила стоила на порядок меньше, чем в США, где не было строгих ограничений по загрязнению окружающей среды, и где система налогообложения была в разы более мягкой, чем в США.

Свою прибыль они стали хранить в оффшорах, дабы скрыть ее от жесткой налоговой системы США. Появление новых рабочих мест в развивающихся странах породило спрос на товары из США и других развитых стран, что привело к расширению массового спроса и в целом росту мировой экономики. Таким образом, основным движителем мировой экономики 1980−2000-х гг. стали ТНК, экспансия которых на мировых рынках и стала основой процесса глобализации. Глобализация вместе с процессом овладения V ТУ в 1980−90 гг. на повышательной волне четвертого Кондратьевского цикла способствовал мощному подъему, как в самих США, так и во всей мировой экономике.

Но при этом мало кто замечал, что из США уходит промышленность, на смену которой приходит сфера услуг, в первую очередь финансовых, т.к. ТНК оставляли в США свои головные, финансовые и научно-конструкторские подразделения, а трудоемкое производство переезжало в развивающиеся страны. Таким образом, ТНК резко сокращали свои затраты на персонал и другие издержки производства, получая дополнительную прибыль за счет переноса центров прибыли своих корпораций в страны с низким налогообложением.

В результате развития процесса глобализации экономика самих США стала тормозиться в своем развитии, средний класс стал вымываться за счет сокращения «синих воротничков» — работников материального производства, что привело к резкому нарастанию неравенства среди коренных американцев.

На территории США появился «ржавый пояс США» — бывшие центры американской индустрии. А столица американского автомобилестроения — Детройт — превратился из процветающего индустриального центра в город-банкрот (2013г.), который пришел в экономический и демографический упадок — численность его населения сократилась в 3 раза, с 1,8 млн человек в 1950 г. до 680 тысяч человек в 2014 г.

Диего Ривера. Детройт. Южная стена, фрагмент. 1932

К тому же мощный приток нелегальных эмигрантов из Мексики и других латиноамериканских стран привел к росту безработицы и резкому усилению конкуренции на рынке труда. В результате глобализации США превратились в большое раскидистое дерево, сгнившее изнутри. Российский ученый Л.Е.Гринин очень точно отметил слабости США, которые не позволят им укрепить свою гегемонию в мир-системе и сохранить Американский СЦНК:

1. Огромный и хронический дефицит внешней торговли (в целом счета платежного баланса), который имеет тенденцию к росту.

2. Огромный и хронический дефицит бюджета, который к тому же растет.

3. Огромный государственный долг, размер которого постоянно увеличивается; общая закредитованность бизнеса и населения.

4. Особая роль доллара и огромная зависимость от этого американской экономики и внешней политики.

5. Особенности системы здравоохранения. Непомерно высокие цены на медицинские услуги и лекарства подрывают бюджет, являются источником роста госдолга (особенно в условиях старения населения).

6. Уменьшение доли белого населения WASP (белых англо-саксонских протестантов). Эта и другие социально-демографические тенденции могут привести к ослаблению единства нации и усилению внутренних конфликтов.

7. Слабость политической системы в условиях глобализации и необходимости удерживать лидерство.

Внимательный анализ семи слабостей (неразрешимых проблем) США, доставшихся Трампу в наследство от президентства демократа Б. Обамы, показывает их разнонаправленное развитие. При этом получается такой запутанный клубок, который не позволяет решать одну из проблем, чтобы не усугублять другие. Как в русской пословице: нос вытащишь, хвост увязнет.

U.S. Air Force Дональд Трамп и Барак Обама

Создается ситуация, когда такой клубок проще разрубить, чем медленно и отнюдь не гарантированно с положительным эффектом его распутывать. А рубить такие проблемы, исходя из исторического опыта проще всего через перебрасывание своих проблем на соседей или партнеров и других участников общих процессов. В этом заключена суть торговых войн, которые развязал Д.Трамп.

И быстрее всего подобные проблемы решаются через крупные военные конфликты, на что указывал И. Валлерстайн в выше приведенной цитате. Вот почему США в настоящее время стоят перед опасной для всего мира чертой выбора пути решения своих проблем: мирным или военным путем попытаться разрешить эти неразрешимые проблемы.

Трамп как разрушитель старого миропорядка ради сохранения величия США

Американская политическая система в современный период недостаточно подходит для глобальных внешнеполитических задач, связанных с удержанием американской гегемонии. Это подтверждает нынешний раскол американского общества практически пополам, вызванный победой Д. Трампа на президентских выборах 2016 года.

Дональд Трамп

Президент Д. Трамп стал выразителем той половины американского общества, которую порожденная экспансией ТНК глобализация привела к ухудшению благосостояния и существенному снижению уровня жизни («ржавый пояс», индустриальные центры периода расцвета США в 1950−60 гг. и т.д.). Доля среднего класса, который составлял в 1960 гг. 70% населения страны, в настоящее время снизилась на четверть — до 53%.

С другой стороны, резко выросли доходы 1% очень богатых американцев, и особенно, сверхдоходы 0,01% — миллиардеров. Именно эта часть населения, которая обогатилась за счет глобализации, и подняла другую половину населения США на борьбу против президента Д.Трампа. В то время как переживаемый ныне исторический период требует, чтобы США были едиными, американское общество оказалось расколото пополам. В такие исторические периоды наиболее эффективными бывают государства с авторитарной формой правления, а демократические государства, как правило, из-за своих внутренних противоречий утрачивают лидерские позиции в мировой экономике, что приводит к крушению господствующего МХУ.

Д.Трамп главным лозунгом своей предвыборной компании выбрал лозунг: «Сделаем Америку снова Великой!». Чтобы вернуть утрачиваемую гегемонию США в мире он, в первую очередь, разрушил уже почти сформированные и требующие только окончательного юридического оформления Трансатлантическое и Транстихоокеанское партнерства, которые предоставляли беспрецедентные права ТНК, ставя их в привилегированное положение по отношению к национальным государствам. Этим он нанес сокрушительный удар по глобалистам.

За счет налоговых льгот и административных мер, Д. Трамп хочет вернуть промышленные предприятия и прибыль, которую ТНК хранят в оффшорах (от 2,4 до 5 трлн. долларов), на территорию США. Для сохранения единства американской нации он выступил против незаконной эмиграции, для чего предложил даже построить стену между США и Мексикой, отгородившись таким образом от многомиллионной латиноамериканской эмиграции. Для сокращения огромного бюджетного дефицита он предложил ликвидировать программу «Обамакер», которая стала дополнительным грузом для американского бюджета.

Но ему не удастся «сделать Америку снова Великой», т.к. США уже безвозвратно утеряли лидерство в сфере производства и торговли, которое перешло к Китаю и ЕС. Но если ЕС представляет собой союзников и вассалов США, не способных противопоставлять свои интересы интересам американцев, то Китай — это единое централизованное государство, развивающееся быстрыми темпами, которое уже превзошло США по ВВП.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

К 2030 году, по расчетам экспертов, ВВП Китая будет вдвое больше ВВП США (64,2 трлн. $ у Китая против 31 трлн. $ у США). Чтобы затормозить бурное развитие китайской экономики, Д. Трамп развязывает торговые войны с Китаем — единственной страной, способной уже в ближайшие годы разрушить гегемонию США и стать лидером в мировой экономике, а также с ЕС, Мексикой и Канадой, имеющих положительный торговый баланс с США.

Продолжение следует…