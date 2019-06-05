Конец американского цикла накопления капитала не за горами
Сейчас гегемония США держится исключительно на лидерстве в сфере финансов, основанной на роли доллара США как главной резервной валюты мировой экономики и американской военно-политической мощи. Но американский доллар постепенно утрачивает свое значение в мировой экономике, а стремление США обложить санкциями всех несогласных с политикой Д. Трампа усиливает стремление независимых государств избавляться от доллара.
Военно-политическое могущество США подвергается серьезному противодействию со стороны, в первую очередь, России, имеющей ядерный паритет с Америкой, да и в основных видах вооружения не уступающей США. В союзе же с Китаем и другими независимыми странами Россия вполне в состоянии противостоять США в реальном военно-политическом противостоянии в любом регионе мира, о чем свидетельствует опыт Сирии, КНДР, Ливии и Венесуэлы.
В тоже время атлантическая солидарность в рамках НАТО в последние годы подвергается серьезной эрозии в связи с тем, что союзники США привыкшие обеспечивать свою безопасность не вместе с Америкой, а за счет США, не хотят идти на дополнительные расходы по обеспечению своей обороноспособности, увеличив вклад в НАТО, если не до 4%, то хотя бы до 2% своего ВВП, отлично понимая, что эти средства пойдут на закупку американского оружия. Да и не существует в настоящее время военной угрозы Европе, кроме выдуманной «российской агрессии».
С другой стороны, вторая по численности армия НАТО — турецкая, отстаивая свою независимость и суверенитет, не желает слепо подчиняться диктату США и покупать исключительно американские системы вооружений, если они уступают в качестве и эффективности российским. Более того, Турция налаживает теснейшие связи с Россией не только в военно-политической, но и в торгово-экономической и культурной сферах, учитывая, что у России и Турции есть общие цивилизационные корни, так как мусульмане и тюрки составляют значительную часть населения РФ.
В результате политика Д. Трампа, направленная на то, чтобы «снова сделать Америку Великой» с развязыванием торговых войн, введением санкций против непослушных и т.д., приводит к прямо противоположным результатам. В мире все больше появляется стран, стремящихся уйти от расчетов в американской валюте, дабы ликвидировать зависимость от США.
Все теснее формируется союз России и Китая, но при этом Китай, обрастая союзниками не только в Азии, но и в Латинской Америке, и особенно в Африке, все активнее двигается в Европу. А Россия, находя себе новых союзников среди главных союзников США: Турции, Израиля, Саудовской Аравии и т.д., возвращается на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, Индию, Латинскую Америку и Африку, проводя открытую и независимую политику.
Таким образом, хаос переходного периода от Американского к Азиатскому СЦНК породил Д. Трампа, желающего вернуть утрачиваемую гегемонию США в мире, «сделав Америку снова Великой», но результат при этом получается ровно противоположный. При этом в первую очередь он разрушает саму Америку, порождая раскол между либеральными глобалистами и консервативными националистами внутри самих Соединенных Штатов.
С другой стороны, он разрушает единство США и их военно-политических союзников, вынуждая их делать то, что противоречит их национальным интересам. И в третьих, Д. Трамп стимулирует объединение своих противников, навязывая им торговые войны и различные санкции. Таким образом, находясь в условиях хаоса переходного периода, Д. Трамп порождает еще больший хаос, усиливая развивающие хаос процессы.
Но в рамках любого хаоса, в соответствии с теорией Лауреата Нобелевской премии И. Пригожина, формируются новые диссипативные структуры, формирующие будущий мировой порядок. Точно также и в нынешний переходный период от Американского к Азиатскому СЦНК сформируются новые диссипативные структуры, из которых и образуется новый Интегральный МХУ, который придет на смену Имперскому МХУ, практически уже утратившему свое внутреннее содержание.
И Д. Трамп лучше, чем кто-либо другой, отражает этот процесс разрушения старого миропорядка при искреннем желании сохранить его и упрочить. Для полного соответствия теории Дж. Арриги Д. Трампу не хватает только развязать многолетнюю кульминационную «мировую войну», о неизбежности которой предупреждает д.ф.н. В.И.Пантин. Новая «мировая война» подведет окончательную черту под гегемонией США и закрепит новый мировой порядок, в котором уже не будет одного гегемона, и который будет носить полицентричный и интегральный характер.
Конец Американского СЦНК не за горами
Анализируя переходные периоды от Голландского к Британскому и от Британского к Американскому СЦНК Дж. Арриги и Беверли Силвер в своем исследовании «Хаос и управление в современной мир-системе» отмечали, что они проходили в три этапа.
Первый этап соответствует кризису британской гегемонии под влиянием Депрессии 1873−96 гг. (это была понижательная волна второго Кондратьевского цикла). В ходе депрессии усилилось соперничество между великими державами, возникли военно-промышленные комплексы, слишком мощные для того, чтобы Британия могла контролировать традиционную политику баланса сил, и началась системная финансовая экспансия, центром которой являлся Лондонский Сити. Депрессия 1873−96 гг. стала сигнальным кризисом Британского СЦНК,который оповещал о вступлении Британского СЦНК в фазу своего заката.
Но точно такой же этап проходил и Американский СЦНК, так называемый период стагфляции 1970−80 гг. Это была снова понижательная волна, только теперь уже четвертого Кондратьевского цикла. В ходе этого этапа усилилось соперничество как между блоками (именно в этот период были подписаны соглашения по ПРО, ОСВ, Хельсинский Акт и т.д.), так и между отдельными державами внутри капиталистического блока, которое удалось разрешить с помощью соглашения в отеле «Плаза». И это был сигнальный кризис Американского СЦНК, предупреждающий о вступлении Американского СЦНК в период своего заката.
Более того, именно в этот период транснациональные корпорации и банки сформировались в такую могущественную силу мирового экономического развития, что даже потребовали от правительства Франции убраться в Лион, чтобы превратить Париж в столицу ТНК. И именно с 1980 гг. началась финансовая экспансия мировой экономики, основным движителем которой стали ТНК, а центром — Уолл-Стрит. Финансолизация мировой экономики — это свидетельство того, что для Американского СЦНК наступила «осень патриарха».
Характеризуя следующий исторический этап переходного периода от Британского к Американскому СЦНК Дж. Арриги и Б. Силвер приводят анализ британского историка Э. Хобсбаума: «По мере ослабления [британской] промышленности ее финансы торжествовали, а ее услуги в качестве грузоотправителя, трейдера и посредника в мировой платежной системе стали более необходимыми. Действительно, если Лондон когда-либо был реальным экономическим центром мира, а фунт стерлингов являлся его основой, то это было между 1870 и 1913 годами» (Hobsbawn, 1968, 125).
Ровно то же самое можно сказать и о США периода 1983−2008 гг.: американская промышленность постепенно слабела, зато финансы торжествовали. Если в 1980 гг. в финансовые подразделения промышленных корпораций США давали не более 15% общей прибыли, то в начале XXI века они обеспечивали уже половину прибыли своих корпораций. Не производство обеспечивало создание прибыли промышленным корпорациям, а операции их финансовых подразделений на финансовых рынках. Уолл-Стрит стал реальным экономическим центром мира, а доллар являлся его основой.
Второй этап кризиса Британского СЦНК начался с Первой мировой войны, которая фактически разрушила структуры мирового порядка XIX в., именно в результате первой мировой войны произошел переход с повышательной на понижательную волну третьего Кондратьевского цикла, которая продлилась до второй мировой войны. Попытка Британии восстановить после окончания первой мировой войны структуры старого мирового порядка закончилась полным провалом, ускорив гибель в 1930 гг. Британского СЦНК. Вторая мировая война окончательно завершила разрушение Британского СЦНК — это был терминальный (конечный) кризис, по определению Дж. Арриги, Британского СЦНК.
Переход с повышательной к понижательной волне пятого Кондратьевского цикла, начиная с кризиса 2008 г., ознаменовал собой второй этап кризиса Американского СЦНК, после которого началось разрушение структур мирового порядка ХХ века. Возникли новые центры экономической мощи: Китай, страны Юго-Восточной Азии, Индия, Бразилия и т.д., а ядро нового еще только формирующегося миропорядка увеличилось с G7 до G20. Старые институты (ООН, ВТО, МВФ и т.д.) перестали работать с прежним эффектом, их значение подверглось эрозии, а попытка восстановить эффективность их работы привела к длительной рецессии, которая только ускорит их отмирание в ближайшем будущем.
Мировой порядок под главенством США появился только на третьем завершающем этапе перехода от Британского к Американскому СЦНК. Именно на этом этапе Великая депрессия 1930-х годов, Вторая мировая война и консолидация Советской империи в Евразии создали условия для зарождения «холодной войны», как формы мирного сосуществования и развития двух имперских образований: капиталистического и социалистического. Как только структуры «холодной войны» были созданы (к 1950 годам), переход к новому мировому порядку был завершен. Но этот новый мировой порядок, по терминологии С.Ю.Глазьева Имперский МХУ, сформировался после Второй мировой войны на повышательной волне четвертого Кондратьевского цикла.
С приходом Д. Трампа на пост президента США, развязавшего череду торговых и санкционных войн, дабы вернуть старый порядок и «сделать Америку снова Великой», начался третий этап переходного периода от Американского к Азиатскому СЦНК. Д. Трамп нанес сокрушительный удар по либеральной глобализации, в рамках которой проходила финансовая экспансия, разрушив Трансатлантическое и Транстихоокеанское партнерства, создававшиеся в интересах ТНК.
Он пытается «сделать Америку снова Великой»,
Формирование Азиатского СЦНК
После победы капиталистической империи во главе с США в «холодной войне» Фрэнсис Фукуяма провозгласил «конец истории» и победу либерально-рыночного капитализма. Но он сильно ошибался, т.к. эта была «пиррова победа». Эта победа означала наступление «осени патриарха» — завершающей фазы гегемонии США и в целом западного мира на фоне бурного подъема стран азиатского континента. Конкуренция со стороны Японии в 1970−80-х гг. была только первым звоночком о зарождении в недрах Американского СЦНК нового Азиатского СЦНК. Соглашение в отеле «Плаза» спеленало экономику Японии, затормозив ее развитие на десятки лет.
Но эстафету Японии в 1980−90-х гг. подхватили «азиатские тигры» — Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур, а после кризиса 2008 г. жесткую конкуренцию США навязал Китай, за которыми последовали страны Юго-Восточной Азии, а в последнее время к ним присоединилась еще и Индия. После кризиса 2008 года стало четко понятно, что на наших глазах формируется новый Азиатский СЦНК, с экономическим лидером в лице Китая, которому уже удалось обогнать США по основным экономическим показателям (ВВП по ППС, объему внешней торговли и т.д.), а на место G7 — ядра Американского СЦНК пришла G20, как прообраз будущего ядра новой мир-системы.
Хотя США и растерял свои преимущества в сфере промышленности и торговли, но в сфере финансов он продолжает сохранять свои господствующие позиции, которые базируются на роли доллара, как основной мировой резервной валюты — рудимента Американского СЦНК. Также сохраняется американское лидерство и в военно-политической сфере, базирующееся на НАТО — реликте Американского СЦНК.
ООН, сформированный после второй мировой войны для поддержания мира и сохранения баланса между двумя противоборствующими сторонами Американского СЦНК, перестал выполнять свои главные функции, т.к. его решения нередко игнорируются США и его союзниками, или используется ими в своих политических целях.
Решения о мире и войне, о введении санкций и так далее часто осуществляются в обход ООН или игнорируя решения ООН. То там, то тут в разных регионах мира возникают «горячие» региональные конфликты, в которых США «по праву сильного» пытаются навязать свою волю и понимание «путей развития» независимым национальным государствам, поощряя «цветные революции» и прямые военные интервенции (Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и т.д.) в не подчиняющиеся им страны.
На смену Имперскому МХУ, по мнению С.Ю.Глазьева, придет Интегральный МХУ, основные институты которого находятся в стадии становления и пока еще не обрели четких и ясных форм и структур. «В настоящее время зарождение нового Интегрального МХУ уже проглядывается в практике функционирования новых международных экономических объединений, таких как БРИКС, ШОС, ЕАЭС, МЕРКОСУР, АСЕАН-Китай, как отношений, базирующихся на равноправной, взаимовыгодной и консенсусной основе (С.Глазьев «Рывок в будущее», с.161).
«Новый МХУ, формирующийся в рамках Азиатского СЦНК, неизбежно интегрирует в себе наиболее эффективные черты противоборствующих начал Имперского МХУ: рыночную самоорганизацию и частную инициативу, с одной стороны; индикативное планирование и регулирование экономической деятельности, с другой. Организационная деятельность в рамках Интегрального МХУ будет носить не вертикально-интегрированный, как в Имперском МХУ, основанном на монополизме, а горизонтально-сетевой характер.
Главной же отличительной чертой Интегрального МХУ от Имперского будет примат общественных интересов над частными, но, в отличие от советской системы директивного руководства, в новом МХУ государство будет выполнять скорее роль модератора, формирующего механизмы социального партнерства и взаимодействия между основными социальными группами, организующего совместную работу делового, научного и инженерного сообществ для формирования общих целей развития и выработки методов их достижения» (там же, с.169).
Судя по всему, в рамках Интегрального МХУ не будет и одного ярко выраженного гегемона, каковыми были Британия и США в предыдущих МХУ. Мир приобретет полицентричный характер, основанный на диалоге и партнерстве цивилизаций, вызревающего из нынешнего столкновения цивилизаций (теории С. Хантингтона), которое как нельзя лучше характеризует политический хаос переходного периода с Американского к Азиатскому СЦНК.
И не удивительно, что эту идею продвигает в жизнь руководитель КНР Си Цзиньпин, проводивший недавно в Пекине конференцию под лозунгом «От столкновения к партнерству цивилизаций в Азии». Но этого никак не могут понять ориентированные на Запад российские политологи. Автор этих строк вместе с В.И.Пантиным видит прообраз будущего полицентричного мира в образе этакого политического БАГУА. История покажет, кто окажется прав — ориентированные на Запад российские политологи, или мы с президентом России Владимиром Путиным и председателем ЦК КПК Си Цзиньпинем.