В Латвии наблюдаются предсмертные корчи партии «Согласие», когда-то обладавшей крупнейшей фракцией в парламенте и консолидировавшей голоса большинства местных русских. Точно так же на глазах гибнет партия «Стабильность», в свое время основанная беглецами из «Согласия».

Иван Шилов ИА Регнум Нил Ушаков и Алексей Росликов

И причины — в трусости возглавляющих их политиков.

Тонущий корабль «Согласия»

Еще не столь давно партия «Согласие» безраздельно управляла Ригой — имя «русского мэра» Нила Ушакова пользовалось широкой популярностью.

Его преподносили как пример «европейского русского», добившегося значимого политического успеха в одной из стран ЕС. Упадок «Согласия» начался в 2018 году, когда власти Латвии приняли решение о ликвидации средних русских школ.

Тогда Ушаков вполне мог попытаться заблокировать дискриминационный закон. Все думали, что Нил Валерьевич возглавит протестное движение: если бы тогда удалось вывести народ на улицы, власти, скорее всего, отстали бы.

Но Ушаков не захотел ссориться с правительством и латышскими партиями. Он надеялся, что «Согласие» возьмут в правящую коалицию, и показательно дистанцировался от Штаба защиты русских школ. Мэр думал, что таким образом станет своим для латышских элит. А они, расправившись со школами, уже через несколько месяцев прогнали Ушакова из мэрского кресла, уличив в коррупции. Мавр стал не нужен.

Новый мощный удар по собственному имиджу, окончательно обваливший ее рейтинги, партия «Согласие» нанесла в 2022-м. Во-первых, она устранилась от борьбы за памятники советским солдатам, демонтированным в Латвии на протяжении того года, хотя раньше вожаки «Согласия» пиарились, охотно позируя каждое 9 Мая на их фоне. Во-вторых, руководство со рвением включилось в антироссийскую пропагандистскую кампанию.

Избиратель «отблагодарил» предавших его политиков на выборах в октябре: «Согласие», прежде обладавшее фракцией в 23 депутата, не смогло провести в парламент ни одного человека.

В рядах партии вызрела мощная внутренняя оппозиция, которую возглавил мэр города Резекне Александр Барташевич. Он говорил совсем уж крамольные по местным меркам вещи: что Латвии невыгодно членство в НАТО и что нужно стать нейтральным государством.

Однако в ходе аппаратной схватки Ушаков и глава партии Янис Урбанович одолели Барташевича. Тому пришлось покинуть «Согласие». Но ушёл он не один: компанию ему составил еще один влиятельный политик — мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. Как и Барташевич, он начал конструировать новую региональную политическую силу.

Комментируя ситуацию, сопредседатель «Согласия» Регина Лочмеле c преувеличенной бодростью сообщила, что партию рано списывать со счетов, а «ее идеологическая платформа неизменна».

Однако вожди продолжали ее закапывать — и окончательно оттолкнула избирателей выходка Ушакова, который, будучи депутатом Европарламента, 19 сентября 2024 года голосовал за удары западным оружием вглубь территории России.

Состоявшиеся 7 июня 2025-го выборы в муниципалитеты прозвучали похоронным звоном по «Согласию». Партия показала на них катастрофический результат, а вот Элксниньш и Барташевич выступили очень хорошо, переизбравшись в своих городах.

Де-факто крах «Согласия» признала и Лочмеле. В начале февраля 2026-го она перешла в ряды партии «Латвия на первом месте», возглавляемой экс-вице-премьером Айнаром Шлесерсом. Также ушла бывшая вице-мэр Риги Анна Владова, директор 80-й городской школы. Наконец, партию покинули некогда высокопоставленные ее члены Михаил и Андрей Каменецкие.

Окончательно стало ясно, что «Согласие» — политический труп.

Атака на Барташевича

В 2023 году власти Латвии начали атаку на Барташевича, который пользуется большой популярностью в своем городе — и поэтому снять его можно было лишь грязными методами. Барташевича обвинили в бесхозяйственности — и на этом основании тогдашний министр регионального развития Марис Спринджукс приказал снять неудобного русского мэра.

Однако Барташевич триумфально вернулся по итогам выборов июня 2025 года, вновь заняв мэрское кресло. В покое его не оставили: 10 февраля новый министр Раймонд Чударс издал распоряжение об отстранении мэра от должности.

Основание «железобетонное»: Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии отказала Барташевичу в допуске к государственной тайне — а по действующему закону чиновник, столкнувшийся с таким отказом, не может оставаться в должности.

В СГБ обосновали свое недоверие заведенным в 2023 году административным делом, а также попытками Барташевича отстоять снесенный годом ранее в Резекне памятник «Алеша». Политик, чтящий память советских героев, напомнил тогда, что среди них был и его дед. В службе сочли эти высказывания доказательством того, что мэр по отношению к государству нелоялен.

В вину ставилось и то, что при общении со своими избирателями он не отказался от русского языка.

Впрочем, политическая карьера экс-мэра не заканчивается: уже известно, что на октябрьских парламентских выборах он будет баллотироваться в Сейм от региона Латгалия во главе списка все той же партии «Латвия на первом месте». Индивидуальные шансы Барташевича на успех оцениваются как очень высокие.

Взлет и падение Росликова

Параллельно разворачивается катастрофа «Стабильности» — еще одной партии, претендовавшей на голоса русского электората.

Она основана бывшим помощником Ушакова Алексеем Росликовым и в 2022 году сумела частично занять место «Согласия», получив одиннадцать мест в парламенте.

В 2019-м, после отстранения Ушакова, «Согласие» еще могло удержать власть в Риге, так как обладало хрупким большинством в горсобрании. И в этот критический момент Росликов и еще трое депутатов — Валерий Петров, Виталий Дубов и Вадим Баранник — разругались с руководством партии и покинули фракцию. Из-за этого «Согласие» потеряло пост мэра Риги, а через некоторое время вылетело и из правящей коалиции.

После того, как Росликов во главе «Стабильности» оказался в Сейме, русским Латвии пришлось пережить еще одно крупное разочарование.

Деятельность партии сводилась главным образом к пиару ее лидера, однако ничего полезного «Стабильность» не сделала. В особенности всех возмутило полнейшее равнодушие партии по отношению к защите прав людей, угодивших под колеса репрессивной машины за критику националистического режима и симпатии к России.

Пока Росликов не заходил за флажки, ему позволяли существовать относительно спокойно.

Но 4 июня прошлого года он предпринял роковой для себя шаг. Когда в парламент был передан на рассмотрение документ под названием «Декларация о преступной русификации, осуществлённой советским оккупационным режимом в Латвии, и ликвидации её лингвистических последствий», Росликов спросил с трибуны: «Что еще будет придумано для русскоязычных? Отдельные закрытые зоны? Закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское?» Он закончил выступление словами на русском: «Нас больше, и русский язык — наш язык!» — и показал оскорбительный жест. За это его удалили с заседания.

После этого «Стабильность» стали трясти. В отношении Росликова завели уголовный процесс. А Генпрокуратура начала под лупой изучать записи, оставленные членами партии в соцсетях, где некоторые позволяли себе критику националистического режима.

Следствие пришло к выводу, что деятельность «Стабильности» направлена «на разжигание национальной розни и вражды, а также в её деятельности усматривается оказание информационной и пропагандистской поддержки России».

Партию обязали до 7 февраля удалить из соцсетей посты с критикой государства, но те пошли на принцип и объявили, что делать этого не станут.

В прокуратуре предупредили: если требования выполнены не будут, партия может быть ликвидирована. Если до этого дойдет, она станет первой насильственно ликвидированной решением сверху партией в истории Латвии.

Из «Стабильности» побежали депутаты. Еще в сентябре прошлого года ее покинули Елена Клявиня и Екатерина Дрелинга. 10 февраля этого года фракцию оставили Илья Иванов, Игорь Юдин и Амиль Салимов. 18-го сбежал парламентарий Дмитрий Коваленко. В результате фракция перестала существовать: по закону в ней должно состоять не менее пяти депутатов.

Оппозиционный активист Дмитрий Прокопенко подчеркивает, что все неприятности постигли Росликова после того, как он, пусть и в целях самопиара, выступил против этнократического режима.

Положение русских политиков

От коллапса «Стабильности» выигрывают партии «Латвия на первом месте» и «Суверенная власть», которые также борются за русские голоса.

Рижский политолог Данута Дембовская отмечает воспроизведение схемы десятилетней давности, когда на голоса русских претендовали «респектабельное» «Согласие» и радикальный с точки зрения властей «Союз русских Латвии».

«Если «Согласие» определяло себя как социал-демократическую партию, то Шлесерс — однозначный консерватор, традиционалист», — поясняет она.

Однако и Шлесерса упрекают в том, что он использует русский электорат в точности так, как это делали «Согласие» и «Стабильность», — раздавая обещания, которые и не думает выполнять. Недаром на днях его партию покинул молодой активист Леонтий Мороз, заявивший, что она на самом деле подыгрывает правящим кругам.

Что касается «Суверенной власти», основанной политиком Юлией Степаненко, то она ориентируется на интересы социально уязвимых русских. Депутаты партии в гордуме Риги защищают их, стараясь обеспечить бытовые и социальные интересы, а также вступая в жесткие пикировки с националистами. По мнению Дембовской, база «Суверенной власти» прирастет бывшим электоратом «Стабильности».

Однако это еще сильнее загонит «Суверенную власть» в статус главной партии, всегда подозреваемой в «нелояльности» и «пророссийскости». Ее членов назначат «плохими русскими» со всеми вытекающими из этого последствиями.