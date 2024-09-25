В Латвии умер в тюрьме политзаключенный Олег Бурак, отбывавший 15-летний срок по обвинению в «шпионаже на Россию». В свое время Бурак занимал значимую должность в системе латвийского МВД, но пал жертвой конфликтов с высокопоставленными коллегами. Ему отомстили, назначив «российским шпионом», и сгноили в тюрьме.

Соцсети Политзаключенный Олег Бурак

Судьба Бурака — это судьба русского человека, поднявшегося в Латвийской Республике достаточно высоко, но пошедшего против системы.

Вариант другой судьбы показал Нил Ушаков — некогда знаменитый «русский мэр» Риги, ныне депутат Европарламента. Ушаков, которому тоже грозила тюрьма, пошёл, спасая свою шкуру, на крайности конформизма.

Жертва языковой инквизиции

Олег Бурак, вновь попавший в новостные сводки в конце сентября 2024-го, некогда считался в Латвии примером «успешного русского».

Его упоминали при опровержении заявлений о том, что в условиях националистического государства человеку «нетитульной» нации невозможно сделать большую карьеру на госслужбе.

Бурак родился в 1956 году, в советское время служил в Афганистане. Демобилизовавшись, выбрал работу в правоохранительных органах и со временем дослужился до должности главы учета огнестрельного оружия Информационного центра МВД Латвии. Его стаж работы в этих структурах составлял свыше двадцати лет, Бурак был известен как один из лучших экспертов-оружейников Латвии.

Благодаря его знаниям ему даже до поры прощали недостаточные знания латышского языка. Но в 2006 году полковник-лейтенант Бурак оказался оштрафованным на 30 латов (около 60 евро) за «несоответствующий занимаемой должности» уровень знания латышского.

Впоследствии Бурак с иронией рассказывал, как его экзаменовали инспекторы Центра государственного языка (ЦГЯ): «Это был какой-то цирк. В кабинете министра собралось тринадцать человек, среди которых были и три представителя ЦГЯ во главе с его директором Антоном Курситисом. Он очень внимательно слушал, как я отвечаю на вопросы, а потом попросил меня рассказать, как я провёл лето. Как в детском саду. Я ему прямо так и сказал, что он тут не Дед Мороз и что мы не на детском утреннике. Естественно, они мне тут же выписали штраф». Менее значимого человека за такое бы просто уволили.

Бурак пытался судиться с ЦГЯ, считая выписанный ему штраф несправедливым. «Я считаю, что если каждый из нас не будет терпеть, то машина языковой инквизиции захлебнётся», — заявлял он в прессе.

«Бодания» с «языковой инквизицией» закономерно привели высокопоставленного офицера МВД в лагерь политической оппозиции: Бурак жертвовал деньги партии «За права человека в единой Латвии» (ныне — «Русский союз Латвии»).

Свою неуступчивость он проявил и на месте работы: в 2009 году в латвийской прессе появлялась информация, что Бурак пытался бороться с коррупцией в системе МВД, писал в вышестоящие инстанции о разворовывании государственных денег.

В 2010 году Олег Бурак вышел на пенсию, жил вместе с сыном Романом — инвалидом первой группы (прикован к инвалидному креслу после неудачного прыжка в воду).

Спустя восемь лет отставника неожиданно арестовали, предъявив громкое обвинение — шпионаж на Россию.

Обвинение обескуражило всех алогичностью, ведь конфликты Бурака с коллегами и Центром госязыка явно противоречили шпионской деятельности. Завербованный агент не будет вести себя так дерзко, конфликтуя с начальством и тем самым привлекая к себе внимание.

Месть коррумпированных сослуживцев

Сам Бурак заявил, что уголовное дело против него — месть со стороны бывшего руководства Информационного центра МВД.

«В 2004–2005 годах в ИЦ МВД началась разработка интегрированной информационной системы. На нее выделялись десятки миллионов латов из бюджета Латвии и Евросоюза. Всю работу выполнили российские специалисты из Новосибирска. Россияне получили где-то 30−40% суммы, а все остальные деньги были просто разворованы. Информационным центром МВД руководил тогда Янис Ритиньш. У него была кличка «Бизнесмен». Он получал крупные откаты от посреднических фирм, его благополучие заметно выросло. Часть имущества он зарегистрировал на жену», — публично озвучил Олег Бурак информацию, которую ранее направлял в рапортах начальству и антикоррупционным структурам.

Он подчеркнул, что, будучи русским по национальности, во время службы сталкивался с проблемами на этнической почве. «При руководстве Ритиньша травля по национальному признаку усилилась. Почему меня терпели? Я честно выполнял свою работу и был опытным специалистом. Нужно было внедрять интегрированную информационную систему, и я был необходим. А как только всё заработало, от меня постарались избавиться», — делится отставной офицер.

«Все закончилось тем, что сначала выкинули на пенсию меня, а потом изгнали и «бизнесмена» Ритиньша. Когда меня отправляли на пенсию, он кричал: «Мы тебя посадим!» Как говорят в таких случаях, меня «заказали», — считает Олег Бурак.

По словам Бурака, при обыске у него пропали 15 тысяч евро, собранные сыну на операцию — он обвинил в этой краже сотрудников Полиции безопасности. В тюрьме, как он утверждает, его шантажировали, требуя «во всем признаться». В случае «признания» обещали оставить семье квартиру и гараж — в противном случае, дескать, все конфискуют. Кроме того, его пытались запугивать возможной расправой руками других заключенных.

Судебный процесс Бурака длился около двух лет, а 17 августа 2020-го суд вынес приговор: 15 лет тюрьмы (при том, что за убийство в Латвии в среднем дают 7 лет).

При этом Бурака осудили при весьма шаткой доказательной базе.

Следствие заявило, что в его компьютере найдены папки с файлами, содержащими государственную тайну. Якобы эти файлы он собирался передать россиянам. Однако адвокат Имма Янсоне сообщила, что, судя по зафиксированным датам, часть файлов была сохранена на компьютере уже после того, как Бурак был арестован.

«Кто же тогда это сделал? Полтергейст? Или всё-таки сотрудники Службы госбезопасности?» — отмечал правозащитник Владимир Линдерман.

Также прокуратура утверждала, что Бурак неоднократно ездил в Россию, дабы лично передать россиянам секретные данные. При этом никаких доказательств — ни имен, ни фамилий, ни званий сотрудников российских спецслужб, с которыми якобы встречался Бурак, ни обстоятельств встреч с ними, ни свидетельских показаний, ни снимков, ни видеозаписей — на суде предъявлено не было.

Тут же встал вопрос: зачем возить флешки через границу, рискуя быть схваченным с поличным? Неужели в век интернета нет других способов передать информацию? Впрочем, крайне «жидкая» база, собранная прокуратурой, суд не смутила.

Партия «Русский союз Латвии», которой Олег Бурак бескорыстно помогал, провела большое количество протестных митингов, требуя объективного расследования, — на эти требования власти не обратили никакого внимания.

Еще в 2018–2019 годах правозащитники, предлагая выпустить Бурака под подписку, отмечали, что у него неважное здоровье. А 23 сентября он умер в тюрьме.

Бурак шел из тюремного ларька с пакетами. Прямо в коридоре ему стало плохо с сердцем, и через несколько минут его не стало. Он так и не успел добиться своего оправдания: верховный суд Латвии отказался принять его кассацию к рассмотрению. В тюрьме Олег Бурак работал над книгой, в которой намеревался рассказать обо всех обстоятельствах своего дела, но ей, видимо, свет увидеть уже не удастся.

Выбор Нила Ушакова

Бурак — уже третий политзаключенный, умерший в латвийской тюрьме менее чем за год.

В ноябре 2023-го скончался Анатолий Бобырь, а в мае 2024-го — Валерий Дуден. Вызывает глубокое беспокойство состояние здоровья Яниса Адамсонса, судьба которого очень похожа на биографию Олега Бурака — он тоже работал в МВД (более того, одно время являлся министром внутренних дел).

В 2021-м страдающий онкологией Адамсонс был аналогично арестован за «шпионаж на Россию» — таким образом, как говорят, ему спустя годы отомстили за разоблачение в 1999 году высокопоставленных педофилов, работавших в правительстве.

Следует упомянуть и рижанку Светлану Николаеву, арестованную в мае 2024-го — также за «шпионаж на Россию». Она тяжело больна, но необходимой медицинской помощи не получает.

Несколько лет назад за решеткой мог оказаться еще один представитель русской общины Латвии, причем очень известный — бывший мэр Риги Нил Ушаков.

Пятнадцать лет назад Ушакова называли главной надеждой русской общины Латвии. В 2009 году молодой, энергичный, по-европейски выглядящий политик был выбран мэром Риги и сохранял этот пост на протяжении десяти лет.

Рижане, причем не только русские, были от него в восторге, тогда в городе вошёл в моду клич «Нил, мы с тобой!» Ушаков обещал своим многочисленным адептам договориться с правящими латышами и «цивилизованным путем» — без митингов и акций протеста — обеспечить русским равноправное положение в государстве.

Нил Ушаков пользовался большим уважением и в России, куда одно время зачастил в рамках «миссий дружбы» — он открывал в Москве и Петербурге «рижские дворики», где можно было купить продукты латвийского производства.

Недоброжелатели кричали, что возглавляемая им партия «Согласие» тайком получает от Москвы помощь деньгами и политтехнологиями, что позволяет ей удерживаться у власти в Риге. Достоверно известно, что у «Согласия» был договор о дружбе и сотрудничестве с «Единой Россией».

Однако, как показала жизнь, Нил Ушаков стал огромным разочарованием как для поверивших ему русских Латвии, так и для России.

Время его пребывания в мэрском кресле запомнилось большим количеством коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны приближенные Ушакова. Сам же он откровенно наплевал на интересы избирателей, променяв их на попытки втереться в доверие к латышской власти.

Так, когда в 2018 году государство приняло решение о полном запрете русского образования, Ушаков злонамеренно «слил» протест. Он отказался задействовать мощные на тот момент ресурсы «Согласия» (партия сидела на столичных денежных потоках) для организации протестных митингов — хотя на тот момент многое еще можно было изменить.

Ушаков дал понять, что на митинги, дескать, ходят неудачники и сам он такой способ борьбы не поддерживает. Этим он дезориентировал многих — Ушакову на тот момент еще верили.

Мэр рассчитывал, что такой демонстрацией лояльности он обеспечит себе спокойную жизнь в Риге, но жестоко обманулся. В 2019 году исчерпавший в глазах властей свою полезность Ушаков получил пинок под зад, вылетел из кресла градоначальника и стал фигурантом уголовного дела.

На остатках былого авторитета Нил Ушаков, воспользовавшись удачно подвернувшимися выборами в Европарламент, обеспечил себе депутатскую неприкосновенность. В мае 2024-го — переизбрался.

Ушаков был и остается очень ловким популистом. И благодаря этому качеству его личные дела идут лучше, чем у его партии «Согласие», которую русские избиратели в 2022 году вышибли из Сейма, отказав в доверии.

Но у властей есть крючок, посредством которого они держат Ушакова на поводке.

Крючок этот — находящееся в прокуратуре дело о взяточничестве. Нила Валерьевича и его сподвижников (экс-вице-мэра Риги Андриса Америкса и ещё нескольких бывших высокопоставленных рижских чиновников) обвиняют в причинении городу ущерба на сумму в 10 млн евро.

Пока что Ушакова защищает его статус евродепутата, поэтому уголовный процесс в его отношении приостановлен. Минувшей весной Европарламент отверг просьбу латвийской прокуратуры о снятии с Ушакова иммунитета, и пока она не собирается отправлять повторный запрос. Но свободу нужно отрабатывать — и бывший «русский мэр» исправно голосует за все антироссийские резолюции.

Апофеозом стал голос, поданный им 19 сентября за удары западным оружием по глубинной территории России.

Пытаясь оправдаться перед избирателями, Ушаков выложил сюрреалистичный пост, в котором пытался доказать, что поражение России на Украине приведет к облегчению положения русских в Латвии. Но это не уберегло его от проклятий бывших поклонников, обрушивших на политика море ненависти и наперебой клявшихся никогда за него больше не голосовать.

Но для самого Ушакова выбор очевиден: он полагает, что лучше лишиться последних остатков электоральной поддержки, чем угодить в камеру, которую еще недавно занимал Олег Бурак.