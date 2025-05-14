Небезызвестная НКО «Репортёры без границ» (Reporters Without Borders), составившая свежий рейтинг свободы прессы, поставила в нем страны Прибалтики на удивительно высокие места. Выглядит это настоящим издевательством.

Иван Шилов ИА Регнум

В течение всех последних лет в Прибалтике свирепствует цензура, с полным запретом доступа к «неправильным» СМИ и репрессиями против журналистов, осмелившихся с ними сотрудничать. Людей годами изнуряют уголовными процессами, накладывают на них неподъёмные штрафы и бросают в тюрьмы.

Но эта ситуация «Репортёров без границ» не трогает. По их мнению, карают не журналистов, а «прокремлевских пропагандистов», жалеть которых не надо.

Массовые репрессии

«Репортёры» считают, что уровень свободы высказываний в странах Балтии очень высок. Латвия заняла 15-е место из 180, Литва — 14-е, а Эстония со 2-м местом вообще выбилась в мировые лидеры. Авторы «исследования» пришли к выводу, что никакой цензуры в Прибалтике нет, а журналистов никто не преследует.

Насколько велика ценность этого рейтинга?

Оставим за кадром тот факт, что в прибалтийских странах давно уже заблокированы все основные российские СМИ и телеканалы, а тех, кто тайком подключает людей к телевидению РФ, ждут уголовные дела. Понятно, что с точки зрения «Репортёров без границ» российская пресса — не пресса вовсе, а средство пропаганды.

Однако в странах Прибалтики реальным репрессиям — тюремному заключению и депортациям — подвергаются и местные жители, которые высказывают точку зрения, отличную от официоза.

Например, в Литве в заключении пребывают общественные деятели Альгирдас Палецкис и Алексей Грейчус, идёт судебный процесс над Эрикой Швенченене и ее соратниками из организации «Форум добрососедства».

В Эстонии находятся в тюрьме правозащитник Сергей Середенко, оппозиционный политик Айво Петерсон, журналисты Аллан Хансом, Светлана Бурцева; высланы политические активисты Алексей Есаков, Зоя Палямар, Константин Горлов, Сергей Чаулин.

В Латвии недавно вышел из годичного заключения блогер Дмитрий Матаев (и сразу же уехал с семьей в Белоруссию), пребывают под судом или в тюрьме оппозиционные активисты Татьяна Андриец, Александр Жгун, Александр Гапоненко, Елена Крейле и другие.

Все они пострадали за то, что так или иначе высказывали мнение, не укладывающееся в насаждаемые в Прибалтике пропагандистские нарративы.

Но самое интересное заключается в том, как те же самые «Репортеры без границ» отреагировали на ведущийся в Риге шумный «процесс четырнадцати».

В декабре 2020 года в дома 14 латвийских журналистов вломились с обысками сотрудники Службы госбезопасности и изъяли у них компьютеры. Уголовное дело, в рамках которого проводились эти действия, расследовалось уже год и было заведено за совершенно открытое и гласное сотрудничество с российскими СМИ.

Причём среди этих четырнадцати оказались люди, достаточно известные в местной журналистике: Андрей Яковлев, Алла Березовская, Владимир Дорофеев, Елена Кириллова, Александр Малнач, Людмила Прибыльская, Владимир Линдерман, Андрей Солопенко, Андрей Татарчук, Сергей Мелконов, Валентин Роженцов, Юлия Румянцева.

По версии прокуратуры, журналисты, сотрудничая с порталами Baltnews и «Sputnik Латвия» (входящими в структуру МИА «Россия сегодня»), нарушали персональные санкции Евросоюза, наложенные на гендиректора холдинга Дмитрия Киселёва, предоставляя ему некий «хозяйственный ресурс», от которого тот получал «выгоду».

Важно отметить, что когда уголовный процесс начался, международные санкции на МИА «Россия сегодня» наложены ещё не были.

Неподъёмные штрафы

«Цель власти — нанести сокрушительный удар по свободе слова. Под свободой слова я понимаю не дискуссии о велодорожках в Риге, а право на политические суждения, отличные от мнения правительства», — заявил Владимир Линдерман, один из обвиняемых.

К концу августа 2024-го первым подошёл к концу судебный процесс Владимира Дорофеева, одного из четырнадцати. Перед оглашением приговора Дорофеев напомнил, что его работа на «Sputnik Латвия» никак не противоречила местному закону, ибо законодательного запрета на сотрудничество с российскими СМИ не было.

При этом Дорофеев абсолютно прозрачно получал свои гонорары и выплачивал с них налоги в латвийский бюджет.

«Утверждение о «выгоде» генерального директора Киселёва от работы латвийских журналистов — абсолютно ложное, и что самое стыдное — легко проверяемое. У агентства просто физически не может быть бенефициаров, и собственник только один — государство», — подчеркнул подсудимый.

Владимир Дорофеев сообщил, что с момента заведения на него уголовного дела ему и другим подсудимым заморозили и закрыли банковские счета, запретили выезд из страны.

В итоге внимательно выслушавшая его судья назначила наказание вдвое более жёсткое чем то, на котором настаивала прокурор, — штраф 14 400 евро вместо 7000. Дорофеев — отец троих детей и благодаря латвийской Фемиде уже несколько лет сидит без работы. Для него сумма штрафа явно неподъёмна.

Вторым закончился процесс журналистки Людмилы Прибыльской, которой предъявили те же нелепые обвинения. Прокурор заявила, что хотя «преступление» направлено «против государства и его безопасности», но с учётом того, что у Прибыльской никогда прежде не было судимостей, дело можно переквалифицировать в «экономическое».

В итоге Прибыльской повезло всё же больше, чем Дорофееву — суд приговорил ее к 7700 евро штрафа, как и требовала прокуратура.

Легче всего отделалась журналистка Елена Кириллова, мать-одиночка — принудительными общественными работами на 240 часов. Юлию Румянцеву приговорили к принудительным работам на 280 часов.

Валентину Роженцову, работавшему главным редактором «Sputnik Латвия», суд дал два года тюрьмы. К счастью, Роженцов успел перебраться в Россию, и до него лапы латвийского «правосудия» не дотянулись.

Остальные подсудимые еще ждут приговоров, но на оправдание не надеются. «Нам уже давно понятно, что в судах сейчас происходит чистый фарс — а готовые тексты приговоров уже находятся в компьютерах у судей», — отмечает одна из подсудимых Алла Березовская.

Зашкаливающее лицемерие

К слову, Березовская ведет настоящую хронику современных политических репрессий в Прибалтике. Она публикует в своем канале репортажи из залов суда и письма от узников совести Латвии, Литвы и Эстонии, в том числе и от сидящих в тюрьмах журналистов — тех самых, про которых системные европейские СМИ упорно ничего не пишут (кроме перепечаток официоза о «наказании прокремлевских пропагандистов»).

В апреле 2023 года Алла Березовская, выполнив все необходимые формальности и перечислив денежный взнос, стала членом «Репортеров без границ», получив соответствующую пресс-карту. По ее словам, журналистку привлекло положение устава, согласно которому организация помогает несправедливо гонимым журналистам и защищает свободу прессы.

Однако через некоторое время на Березовскую «настучали» журналисты латышских СМИ — дескать, «Репортеры» по незнанию пригрели «кремлевскую пропагандистку», от которой надо избавиться.

И ее выгнали. Вышвырнули гонимую журналистку, за которую обязаны были заступиться. По мнению «Репортеров без границ», Березовская, освещая репрессии в Прибалтике, «распространяла ложную информацию».

Просьбы же опубликовать пресс-релиз с рассказом о ведущемся в Латвии судебном процессе над четырнадцатью журналистами «Репортеры» просто проигнорировали.

При этом уже после того, как организация отмежевалась от Березовской, та получила письмо с просьбой внести очередной взнос.

По факту «Репортеры без границ» включились в процесс травли оппозиционного журналиста, попавшего в Латвии под репрессии и сейчас находящегося под судебным преследованием.

Это полностью противоречит духу устава «Репортеров без границ», показывая степень лицемерия этой и других подобных западных НКО. И заодно наглядно демонстрирует истинную ценность составляемых ими рейтингов о свободе слова где бы то ни было.