7 июня в Латвии прошли выборы в муниципалитеты. Особое внимание к ним связано с тем, что националисты рассматривали эти выборы в качестве возможности окончательно «отобрать у русских» главные латвийские города.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако задача оказалась куда сложнее, чем им казалось.

Итоги работы националистов

В результате внеочередных выборов лета 2020 года в Риге развалилась прежняя правящая коалиция, где 11 лет заправляла партия «Согласие», опиравшаяся на голоса русскоязычных рижан (их в городе около половины населения).

Пришедшая к ней на смену «национальная коалиция», состоявшая из «правильных» латышских партий, дохозяйствовалась до такой степени, что теперь многие рижане с ностальгией вспоминают времена «русского мэра» Нила Ушакова, досрочно отстраненного в 2019 году в связи с подозрениями в коррупции.

Результатом деятельности латышской коалиции стало ужесточение борьбы с русским языком, массовый снос памятников советским воинам, открытие первого в Риге гей-клуба и развал городской инфраструктуры, доведенной до крайней степени упадка.

Резко упала рождаемость, зато число малоимущих выросло на 61,9%. По некоторым данным, за это время Рига лишилась около 100 тысяч жителей — умерших и уехавших.

2 июня, аккурат накануне выборов, Латвийское центральное статистическое управление объявило, что число жителей Риги сократилось до 592 000 человек (в 1989-м их было 910 000), и она больше не может претендовать на звание крупнейшего города региона.

Разумеется, обнародование таких вестей за несколько дней до муниципальных выборов стало для нынешнего руководства Риги ножом в спину.

Мэр Вилнис Кирсис (член партии «Новое Единство», руководящей и правительством) принялся спорить, утверждая, что демографы считали неправильно, не взяв в расчет рижские пригороды Однако с фактами поспорить трудно — Рига поражает приезжих пустотой улиц.

Русский язык — наш язык!

При этом основным девизом, на который латышские партии шли на выборы был — «не отдать Ригу русским».

Именно такой лозунг провозгласила поэтесса Лиана Ланга (ее сравнивают с украинкой Ириной Фарион), которую партия «Национальное объединение» поставила на второе место в своем списке.

Эта партия 5 июня передала в парламент на рассмотрение «Декларацию о преступной русификации, осуществлённой советским оккупационным режимом в Латвии, и ликвидации её лингвистических последствий».

Прямого запрета говорить по-русски в публичном пространстве в этом документе пока еще нет. Но в нём содержатся формулировки, которые создают почву для подобных законодательных инициатив в будущем.

В связи с этим депутат Алексей Росликов, глава оппозиционной партии «Стабильность» предпринял демарш, завершив свое выступление словами на русском: «Нас больше и русский язык — наш язык!», и показал оскорбительный жест. За это его удалили с заседания.

На голоса русского населения в Риге претендовали четыре партии: «Стабильность»; общи фронт, созданный партиями «Суверенная власть», «Русский союз Латвии» и «Младолатыши»; некогда могущественное «Согласие»; «Латвия на первом месте».

Естественно, «русские партии» пытались мобилизовать электорат лозунгом «выкинуть «нациков» из думы!» Людей призывали «воспользоваться последним шансом», поскольку «если «нациков» не удастся выгнать, они добьют Ригу».

Главная беда «русских» партий

Практически все эксперты говорили, что «Стабильности», «Согласию» и «Суверенной власти» следует сформировать общий список, который вызовет доверие русских рижан и побудит их к массовому походу на участки. Но они оказались неспособны договориться между собой.

Вместо этого они предпочли бесконечно выяснять отношения, обрушивая друг на друга ведра грязи: дескать, только мы истинные защитники русскоязычных, а все другие — обманщики и мошенники.

Склоки русских партий сделали свое дело — в Риге проголосовали лишь 51,77% жителей. Причем на участки не пришёл именно русский избиратель, уверившийся в мысли, что «все они там жулики» и ничего поправить нельзя.

А вот латышские партии сумели мобилизовать свой электорат — например, 3820 человек проголосовали конкретно за Лиану Лангу.

Есть мнение, что сплочению латышей поспособствовала выходка Росликова в Сейме — «титульный электорат» всегда хорошо реагирует на призывы «не допустить русского реванша». Дисциплинированно голосовала и родня расплодившихся в Риге латышских чиновников, не желающих лишиться хлебных мест.

Латышские партии, судя по всему, восстановят «национальную коалицию», куда Шлесерса не возьмут, так как у него реноме «агента влияния Москвы». Это значит, что Рига продолжит деградировать.

Но, по крайней мере, в столице будет сильное оппозиционное крыло — 13 депутатских мандатов (из 60) у Шлесерса, 8 — у «Суверенной власти», 5 — у «Стабильности». Росликов получил гораздо меньше, чем хотел.

Латвийский трампист

Особняком в списке партий, претендовавших на русские голоса, стоит «Латвия на первом месте». Она возглавляется человеком, когда-то находившимся у вершины власти — в 1998–2009 гг богатый бизнесмен Айнар Шлесерс работал в правительстве на разных министерских должностях и одно время даже был вице-премьером.

При этом Шлесерс (называющий себя, кстати, «трампистом») резко отличается от большинства нынешних местных деятелей тем, что не является русофобом. В период своей работы в кабмине он как раз делал ставку на развитие экономических связей с Россией.

Также Шлесерс отрицательно относится к воцарившейся в Латвии практике повсеместной борьбы с русским языком и охотно берет в свою партию на высокие должности русских политиков.

Айнарс Шлесерс не является каким-то принципиальным борцом за права русских, но русские рижане рассматривают его в качестве «меньшего зла». Кроме того, у него реноме хорошего хозяйственника — а это именно то, что нужно сейчас Риге, измученной пятью годами «работы» латышской коалиции.

Именно этим обусловлена формальная победа на выборах в Риге «Латвии на первом месте» — она показала наилучший результат, набрав 18,17%. Но в правящую коалицию партия не попадет: подкачали потенциальные союзники, с которыми Шлесерс мог бы составить большинство.

Триумф в Даугавпилсе

Но настоящая катастрофа постигла «Согласие», некогда на протяжении многих лет самовластно распоряжавшееся в Риге. Партию настигла «карма» в лице рухнувшей репутации ее вождя, бывшего мэра Нила Ушакова.

Русские Латвии рассматривают Ушакова как предателя, некогда «слившего» их интересы ради возможности удержаться у власти. Не добавило баллов Ушакову и его прошлогоднее голосование в Европарламенте, когда он отдал свой голос за удары западным оружием вглубь российской территории.

Примечательны итоги выборов в Даугавпилсе — втором по величине городе Латвии, где большинство населения составляют русскоязычные. Там с сокрушительным результатом победила партия нынешнего мэра Андрея Элксниньша, взявшая 14 депутатских мест в гордуме из 15.

В свое время Элксниньш состоял в ушаковском «Согласии», но успел вовремя «соскочить», создав собственную партию «Вперед, Латгалия».

В Даугавпилсе Элксниньша уважают за то, что он критикует русофобскую политику государства, выступает против милитаризации Латгалии, чтит День Победы и в свое время пытался спасти от сноса памятники советским воинам, приговоренные правительством к уничтожению.

За это горожане готовы буквально носить его на руках и остались глухи к разоблачениям его критиков, пытавшихся уличить мэра в коррупционных злоупотреблениях.

Большинство в Латгалии

Показателен успех и другого экс-“согласиста» — бывшего мэра латгальского города Резекне (возглавлял город с 2009-го по 2023 гг) Александра Барташевича.

В начале 2023-го перепугавшиеся вожаки «Согласия» выгнали Барташевича за то, что он, публично заявляя о необходимости выхода Латвии из антироссийской коалиции, пытался перехватить власть в партии.

Затем за мэра-вольнодумца взялись всерьез: обвинили в неумении управлять городом, в доведении Резекне до больших долгов и на этом основании отстранили от должности. Однако мэр не растерялся и создал новую региональную партию «Вместе для Латвии», с которой и стартовал на нынешних выборах, создав общий список с партией Шлесерса.

Барташевич — яростный противник национализма, русофобии и одновременно сторонник добрососедства с Россией. И оказалось, что его идеи очень популярны в городе — общий список Барташевича и Шлесерса набрал 50,55% голосов избирателей.

Это обеспечивает им 8 из 13 мандатов в самоуправлении и контроль над новой думой. Так что Александр Барташевич, вероятно, вновь станет мэром.

Примечательно, что «Латвия на первом месте» рассматривает участие в прошлогодних выборах в Европарламент и нынешних муниципальных выборах как этап подготовки к выборам в Сейм, которые состоятся в 2026 году.

Представитель партии, депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш подчеркивает, что они с нуля создали сильную команду, сумев продвинуть своих кандидатов в думы 35 из 42 латвийских самоуправлений. В числе приоритетов партии депутат назвал развитие экономики, решение демографических проблем и защиту христианских ценностей.

В целом относительно перспектив партии Айнара Шлесерса можно питать осторожный оптимизм.

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Латвия устала от многолетнего господства националистов, загнавших страну на край демографической и экономической пропасти. Это действительно может обеспечить возвращение к власти крепкого хозяйственника и прагматика Шлесерса.

Что дает надежду и на ослабление гнета, которому подвергается местное русское население, и на выпадение Латвии из обоймы самых антироссийски настроенных государств.