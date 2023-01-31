Даже лет пять назад российские СМИ любили представлять тогдашнего мэра Риги, лидера партии «Согласие» Нила Ушакова «пророссийским политиком», хотя по факту он им уже тогда не являлся. В свое время «Согласие» поднялось на риторике о необходимости добрососедства с Россией и на обещаниях добиться для русских жителей Латвии равных прав с латышами.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Но с 2013–2014 гг. конъюнктура в Латвии стала меняться.

С одной стороны, рассуждения о необходимости хороших отношений с Россией стали в Латвии всё менее перспективными с точки зрения политической карьеры — теперь, напротив, требовалось рассуждать о коварстве и агрессивности восточного соседа.

С другой, примерно в те же годы в стране начали ощутимо «прикручивать» демократию — всё больше власти и влияния получал репрессивный аппарат; резко выросло количество «политических» уголовных дел, заводимых в отношении представителей несистемной русской оппозиции.

В этих условиях Ушаков и Ко начали плавный дрейф, всё более пытаясь стяжать в глазах правящих латышей имидж «хороших русских». Они последовательно отказались от связей с Россией (хотя в первые годы своего мэрства в Риге Ушаков неоднократно ездил в Москву, картинно открывая там павильоны по продаже пищевой продукции латвийского производства). Не желая злить правящих, Ушаков «слил» и кампанию борьбы за русские школы, в 2018 году приговоренные властями к латышизации, хотя от «Согласия» ждали, что оно выведет десятки тысяч имевшихся на тот момент сторонников на митинги протеста.

Артем Геодакян/ТАСС Нил Ушаков

«Награда», однако, оказалась не такой, какой ждал для себя Нил Валерьевич: вместо принятия в парламентскую правящую коалицию его демонстративно обвинили в 2019 году в потворстве коррупции сотрудников мэрии и досрочно лишили поста городского головы. Опасаясь, что уголовное дело заведут и против него самого, Ушаков на остатках былой популярности избрался депутатом в Европарламент и старался сидеть там, особо не «отсвечивая».

Сменщики Ушакова в Риге от «латышских» партий оказались столь бездарными, что вскоре рижане начали вздыхать по «временам Нила», оказавшегося всё же куда лучшим хозяйственником. Перед «Согласием» забрезжила возможность реванша.

Но пришел 2022 год, резко смешавший прежние карты. У руководства «Согласия» был нелегкий выбор.

Либо резко осудить Россию за «агрессию на Украине» — рискуя растерять остатки симпатий своего русскоязычного электората, который в массе своей осуждать РФ как раз-таки не хотел.

Либо постараться хотя бы замолчать эту тему, ничего не выдавая кроме дежурной «осуждающей» риторики, требуемой сейчас от любой латвийской партии, если она не желает подвергнуться репрессиям и запрету. Но даже в случае отсутствия «осуждающего» рвения «Согласие» рисковало подвергнуться шельмованию в качестве «затаившихся агентов Москвы».

Нил Ушаков и тогдашний официальный глава «Согласия» Янис Урбанович выбрали первый вариант и начали ритуально проклинать РФ. Им не хотелось рисковать своим положением и заработать клеймо «пособников агрессора». Они надеялись, что хоть какое-то число избирателей всё равно останется за «Согласием».

Александр Щербак/ТАСС Янис Урбанович

Возможно, эти расчеты бы и оправдались, но в том же 2022 году партия получила второй мощный удар.

Воспользовавшись международной конъюнктурой, власти Латвии начали делать то, о чем всегда мечтали — массово сносить памятники советским солдатам. И снова руководство «Согласия» — из трусости, как и в случае с русскими школами, — побоялось их отстаивать.

Задним числом политик Олег Буров даже рассказал латышской прессе, что на самом деле «Согласие» «утопил» не столько украинский вопрос, сколько состоявшийся в августе 2022-го демонтаж памятника Освободителям в Риге. Буров напомнил, что в свое время «Согласие» активно пиарилось на Дне Победы — ежегодно Ушаков 9 мая на фоне этого монумента поздравлял ветеранов, проводил там праздничные концерты, собиравшие сотни тысяч русских латвийцев. Отказ лидеров «Согласия» от выступлений в защиту памятника окончательно убедил избирателя в их лицемерии.

Стрингер/РИА Новости Снос скульптурного изображения Матери-Родины памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков

На парламентских выборах, состоявшихся 1 октября 2022 года, электорат вынес чёткую оценку «Согласию».

Если четырьмя годами ранее, в 2018 году, они получили двадцать три депутатских места в Сейме Латвии, то на этот раз вообще ни одного! Потрясенное таким разгромом руководство партии коллективно подало в отставку.

На 28 января был назначен съезд, призванный выбрать новое партийное руководство. Однако за две недели до открытия съезда разразился скандал.

В Риге состоялось заседание правления «Согласия», на котором выступили возможные кандидаты в новый состав руководства.

Присутствовал там и мэр города Резекне Александр Барташевич, являвшийся одним из самых авторитетных членов «Согласия». Выступая перед коллегами, он высказал такие «крамольные» для современной Латвии вещи, что часть перепуганных однопартийцев тут же поспешила от него дистанцироваться.

Александр Натрускин/РИА Новости Мэр города Резекне Александр Барташевич

Глава Резекне призвал к тому, чтобы Латвия стала нейтральной страной и отказалась от политики конфронтации с Россией. Также он порекомендовал договориться с Москвой о гарантиях безопасности, исходя из возможной победы России в украинском конфликте.

Это вызвало испуг членов рижского отделения «Согласия». Они заявили, что предложенная Барташевичем позиция «неприемлема с моральной точки зрения». Часть однопартийцев обвинила Барташевича в том, что его позиция «противоречит интересам избирателей, населения Латвии в целом, в том числе русскоязычного» и «угрожает будущему, свободе, безопасности и благополучию Латвии».

Правление рижской организации «Согласия» и его фракция в думе Риги заявили, что после таких заявлений Барташевича его ни в коем случае нельзя выбирать лидером партии. Мол, возможное избрание может привести к расколу в партии и, возможно, к ее полной ликвидации. Рижане дали понять, что они «не видят возможности работать под руководством такого политика, который не способен осудить абсолютное зло, а вместо этого пытается найти возможности, чтобы зло оправдать».

Коллеги еще и донесли на Барташевича: мэра вызвали «на разговор» в Службу госбезопасности. Там его предупредили, что если он и впредь будет позволять себе подобные публичные высказывания, то дальнейшая его судьба может оказаться незавидной.

Однако Александр Барташевич не стал молчать в ответ — он обвинил часть коллег во лжи, предательстве и жажде власти, приведших к кризису в партии. Он упрекнул лидеров «Согласия» в неумении прислушиваться к другим и готовности использовать любые средства для сохранения контроля над партией. Мэр Резекне утверждает, что выступает «за перемены в партии, за четкие цели и задачи, за защиту интересов граждан», а не за «бесхребетность и пустословие нынешних лидеров».

Игорь Зарембо/РИА Новости Здание Рижской думы

Демарш Барташевича воодушевил многих бывших избирателей «Согласия», успевших разочароваться в партии.

Рижский юрист Елена Бачинская констатирует: «Проблема «Согласия» в том, что оно планомерно реализовало проект «партии одного человека» — Нила Ушакова. Весь немалый партийный ресурс работал по большому счету только на него — и решения принимались также одним человеком, который, возможно, искренне считает, что «свита» не имеет особенной ценности и ее можно менять по мере необходимости. На самом деле, цели Нила не очень отличаются от целей Мартиньша Стакиса (нынешний мэр Риги. — Авт.), просто у него стратегия и тактика были более выигрышные, более пиар-ориентированные в ключе «я для рижан».

За несколько дней до съезда новый удар по «Согласию» нанес другой его авторитетный представитель — мэр Даугавпилса (второй по величине город Латвии) Андрей Элксниньш. Он вообще заявил, что покидает «Согласие» и займется созданием новой региональной партии.

Характерно, что, как и Барташевич, Элксниньш представляет жителей Латгалии — восточного региона Латвии, в наибольшей степени населенного русскоязычными жителями.

Стрингер/Sputnik/РИА Новости Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш

И Барташевич, и Элксниньш единственные из высокопоставленных членов «Согласия» пытались и словом, и делом бороться за спасение находившихся в их городах советских памятников. И тот, и другой пользуются немалой популярностью в руководимых ими городах. Уходя, Элксниньш забрал с собой большую часть даугавпилсского актива «Согласия», что стало для партии серьезнейшей потерей.

Что же до анонсированного съезда, то в день его проведения Ушаков заявил: «Будем восстанавливать партию». Однако по факту этот конгресс окончательно выявил раскол в «Согласии».

Значительная часть призванных туда делегатов — 53 из 170 — вообще на мероприятие не явились, причем отказалось присылать своих представителей именно Резекне и другие города Латгалии.

В ходе съезда Нил Ушаков предложил всем, кто призывает к нейтралитету, подумать, что они будут делать, если Россия нападет на Латвию. Также он призвал власти страны всё-таки понять, что гонимый ими «русский язык — это не язык Путина, и он не принадлежит только России». Ушаков просит латышей не считать всех русскоязычных жителей Латвии пятой колонной — по словам экс-мэра, на самом деле это далеко не так. По мнению Ушакова, русскому языку в Латвии вполне могли бы оставить известное поле для применения — хотя, как показывает многолетняя практика, к этому призыву едва ли прислушаются.

Артем Геодакян/ТАСС Нил Ушаков

По итогам голосования Ушакова, а также экс-парламентария Регину Лочмеле и депутата самоуправления Риги Андриса Морозова выбрали тремя сопредседателями «Согласия». Также выбрали шестнадцать членов правления — в основном это те члены «Согласия», что отличаются верностью лично Ушакову. Также руководство партии заявило о своей однозначной поддержке киевского режима.

Исходя из результатов голосования, а также из прозвучавшей на съезде риторики наблюдатели отметили, что никаких выводов из своих поражений, равно как и «работы над ошибками», часть актива «Согласия», оставшаяся «лояльной», так и не сделала. Кроме того, уже поступила информация, что Барташевича собираются исключить из «Согласия» по причине «саботажа работы партии» с его стороны.

Можно констатировать, что на сегодня русский электорат Латвии остался, по сути, «бесхозным». Но найдутся ли столь смелые политики, что решатся его подобрать? Как показывает пример Барташевича и Элксниньша — да, они есть.