В конце июля 2026 года семь государств Восточной Европы — Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия, Румыния и Болгария — направили совместное обращение в Европейскую комиссию.

ИА Регнум

Правительства этих стран попросили Брюссель о срочной финансовой поддержке. Они жалуются на то, что туристический поток в восточных приграничных регионах резко сократился, местный бизнес несет серьезные убытки, а экономики стран теряют миллионы.

Авторы письма объясняют ситуацию «геополитическими событиями и обеспокоенностью людей вопросами безопасности». То есть туристы попросту боятся ехать в регионы, расположенные в непосредственной близости от театра боевых действий.

Дроны вместо туристов

Главы внешнеполитических ведомств названных стран жалуются, что летний сезон 2026 года оказался крайне неудачным. Руководители семи министерств просят Еврокомиссию «принять дополнительные меры по укреплению малых и средних предприятий в сфере туризма и обслуживания, по повышению устойчивости туристических территорий к внешним воздействиям, а также по росту конкурентоспособности сектора».

Проще говоря, они просят денег, предлагая разработать адресные программы по поддержке туристического бизнеса, в рамках которых из структурных фондов ЕС будут перечисляться средства на вышеозначенные цели.

При этом эксперты отмечает иронию ситуации, ведь на юге и западе Европы этим летом воцарилась аномальная жара. На этом фоне те же страны Прибалтики выглядят предпочтительнее традиционных средиземноморских курортов — там значительно прохладнее.

Однако с тех пор как в эти республики минувшей весной стали падать украинские дроны, число желающих отдохнуть там снизилось на порядки, из-за чего местный бизнес, живущий за счет туризма, забил тревогу. Но власти, во всем поддерживающие киевский режим, ничем предпринимателям помочь не сумели.

Беды восточноевропейского турбизнеса начались гораздо раньше. До ухудшения отношений между Россией и Евросоюзом страны Восточной Европы и конкретно Прибалтика традиционно пользовались большой популярностью у путешественников из РФ и Белоруссии, особенно в летний сезон.

В 2019 году доля российских и белорусских туристов в этих странах составляла 15–25% от всего въездного потока. Но в 2022 году прибалты торжественно прекратили выдачу им виз.

Совокупные потери бюджетов прибалтийских республик из-за оттока иностранных гостей приблизились к 5% от ВВП. Тяжко пришлось Латвии, демонстрирующей худшие показатели постковидного восстановления туризма во всём Евросоюзе.

Если сравнивать с 2019 годом, число иностранных посетителей в Латвии снизилось на 28,5%. По данным Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов, число ночевок зарубежных туристов в отелях и гостевых домах остается на 29% ниже уровня 2019 года. То есть сейчас иностранцы проводят в Латвии примерно на 1,1 млн ночей меньше. Глава организации Янис Ензис называет этот показатель «катастрофическим».

Интересно, что разительное падение показателей наблюдается и в этом году. По данным «Евростата», в первом квартале 2026 года Латвия показала самое большое падение иностранных посетителей в ЕС — минус 7,5%.

Особенно сильно пострадала Латгалия — самый восточный регион. Количество бронирований там за последнее время сократилось на 60%. Причина — беспилотники. Некоторые туркомпании после инцидентов с дронами начали рассматривать перенос своей деятельности в Польшу (где между тем тоже не так уж спокойно).

Ситуация в Литве не радостнее. В первом квартале 2026 года там зафиксировано самое большое в Евросоюзе снижение (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) туристических ночевок — минус 270 тысяч (12,9%). Показатель учитывает как внутренний, так и иностранный туризм. Въездной поток в Литву остается ниже показателей 2019 года на 17%. Местные отели сравнивают текущую ситуацию с кризисом времен пандемии.

Сами литовцы стали значительно меньше путешествовать по стране. Средняя стоимость одной поездки по Литве в 2026-м достигла 228 евро на человека, что примерно на 10% больше, чем в прошлом году, и на 40% больше, чем в 2023-м. Сильнее всего дорожают долгие отпуска (от пяти ночей и более).

Помимо прямого роста цен, на снижение внутреннего туризма влияет и общий фон: экономическая неопределенность, увеличение налоговой нагрузки на гостиничный и ресторанный бизнес. Теперь прибалты выбирают короткие поездки, переориентируясь на более доступные в их понимании зарубежные направления. Местному же туризму становится всё сложнее конкурировать не только на региональном, но и на международном уровне.

Немногим лучше дела у Эстонии. Въездной поток остается на 13% ниже показателей 2019 года — нехватка составила около 400 тысяч иностранных гостей. Вице-президент Эстонского туристического союза Кюлли Каринг признаёт, что попадание дрона в трубу электростанции деревни Аувере и другие подобные новости до сих пор отпугивают гостей. Турфирмы фиксируют снижение спроса и вынуждены оптимизировать количество поездок.

Недоверие и отчуждение

В Польше восточные приграничные регионы столкнулись с серьезными проблемами. Наиболее острая ситуация сложилась в Подляшье, которое граничит с Белоруссией. Из-за закрытия пограничных переходов регион ежегодно терял около 1 млрд злотых (примерно 275 млн долларов).

Основу экономики воеводства составляют малые и средние предприятия, ориентированные на приграничный бизнес: транспорт, услуги, кафе и гостиницы. Белосток, административный центр региона, раньше пользовался особенным вниманием белорусов, массово приезжавших туда за покупками.

До закрытия польскими властями в 2023 году контрольно-пропускного пункта «Бобровники» через него ежегодно проходили более миллиона человек. Местные предприниматели даже подавали коллективные иски к правительству, обвиняя его в ограничении свободы ведения бизнеса. Они не раз проводили акции протеста с требованиями открыть границу.

Прошлой осенью власти, все-таки отреагировав на возмущение жителей Подляшья, распорядились открыть «Бобровники» и другой погранпереход — «Кузницу». За полгода (с 17 ноября 2025-го по 17 мая 2026-го) через эти переходы в Польшу въехали почти 270 тысяч человек. Это довольно скромные показатели, особенно по сравнению с тем, что было раньше.

Белорусы больше не ездят с прежней активностью в страну, руководство которой относится к их государству с неприкрытой враждебностью — да еще и накачивает ненавистью простых поляков.

Кризис затронул и польскую часть Беловежской пущи — одной из главных природных достопримечательностей региона. После новостей о том, как мигранты из стран третьего мира массово штурмуют границу ЕС в этом регионе, а польские пограничники с ними беспощадно расправляются, желающих насладиться этими красотами существенно поубавилось.

Тянущийся с 2021 года пограничный кризис и строительство в пуще антимигрантских укреплений фактически изолировали эту территорию и лишили ее привычного туристического трафика.

Сложности наблюдаются и в польских регионах, граничащих с Украиной. Принятые в Польше законы, ограничивающие помощь украинским беженцам, сильно снизили количество граждан Украины, желающих посетить западного соседа. Потому что украинцы, как правило, ездят в Польшу не с целью чистого туризма, а чтобы присмотреться, нельзя ли там остаться насовсем.

Страшно ехать в отпуск

Болгария оказалась на последнем месте в Евросоюзе по росту иностранных туристов в период с января по апрель 2026 года.

Местный министр туризма Илин Димитров грустно констатировал: «Курорты наши готовы для туристов, но туристов нет». Число иностранных посетителей в Болгарии в первом квартале 2026 года сократилось на 4,3%.

В целом же за этот период болгарская отрасль туризма показала общий спад на 0,9%. Летний сезон 2026 года также начался слабо: в июне число гостей болгарского побережья было на 35% ниже, чем годом ранее. Общий спад иностранных посетителей за летний сезон 2026 года пока составил 9%.

В страну резко прекратили ездить немцы и румыны, составлявшие значительную часть турпотока. Они стали избегать Болгарию из-за конфликта на Украине и постоянных упоминаний о «российской угрозе». Ну а то, что балканскую республику время от времени стали навещать украинские дроны, только усилило панику.

Дополнительный удар нанесла потеря российского туристического рынка. До ухудшения отношений Болгария пользовалась большой популярностью у россиян. Но после начала конфликта там почти прекратили выдачу туристических виз гражданам РФ. Переход Болгарии в 2026 году в еврозону дополнительно снизил привлекательность этой страны для россиян.

В Румынии в первом квартале 2026 года число внутренних туристов сократилось на 8,1%, а количество их ночевок упало на 9,3%. Общий поток снизился на 4,5%, ночевок — на 7%.

Летний сезон начался с тревожных сигналов: румынская Национальная ассоциация туристических агентств предупредила, что он может стать самым слабым со времен пандемии. Причины — повышение налогов и общее снижение покупательной способности населения.

Но особенно негативное влияние оказывают боевые действия на Украине. Угроза падения ракет и беспилотников в приграничных районах, включая дельту Дуная и близлежащую акваторию Чёрного моря, отпугивает гостей. Это напрямую ударило по местным операторам, отелям, гостевым домам, ресторанам и т.д.

В Словакии проблемы в турсфере возникли также из-за неспокойной ситуации в восточных приграничных регионах.

В целом жители стран западного сообщества теперь тратят меньше, а в последнее время всё сильнее боятся за свою безопасность. На смену щедрым туристам из России, приезжавшим на неделю, пришел скупой европеец с ограниченным бюджетом, прибывающий на два-три дня. Но даже их он скорее проведет в местности, где нет риска падения на голову украинского беспилотника.