На нынешней неделе несколько боевых БПЛА, направлявшихся в Россию для атаки на объекты нефтепереработки, сбились с курса и упали на территории Литвы, Латвии и Эстонии.

Этим они поставили руководство прибалтийских республик, поддерживающих Киев, в неудобное положение: пришлось объяснять своему населению причины такого поведения союзника.

Местные пропагандисты извернулись привычным для них способом — ответственность за попадание украинских беспилотников на свою территорию они возложили на Россию.

Обвинить Белоруссию не получилось

В последнее время киевский режим постарался участить попытки ударов по российской инфраструктуре. Основным инструментом стали дальнобойные беспилотники, способные преодолевать до 2000 километров.

Среди целей украинских БПЛА оказались объекты, расположенные рядом с прибалтийскими странами. В связи с этим можно было ожидать неприятных для прибалтов инцидентов, и они не замедлили последовать.

23 марта литовские госорганы сообщили, что накануне ночью в южном Варенском районе, недалеко от села Лависас, упал беспилотник, похожий на российскую «Герань». Литовские СМИ растиражировали рассказ владельца усадьбы в селе Жюрай, находящегося примерно в трех километрах от места происшествия: «Разбудил дрон, он пролетел очень низко над усадьбой. Примерно через пятнадцать секунд — мощный взрыв. Такой громкий, что даже окна задрожали», — рассказал мужчина в эфире радиостанции LRT.

Представители литовской армии сообщили, что нашли двигатель таинственного дрона — сам же он, судя по всему, упал в близлежащее озеро. «Откуда объект мог прилететь, пока мы не знаем. Конечно, мы находимся рядом с Белоруссией. Расследование еще не провели, но это самое вероятное предположение: конечно, из этой страны», — безапелляционно заявил майор литовской армии Гинтаутас Цюнис, задав вектор пропагандистскому нарративу.

Премьер-министр Инга Ругинене поспешила сообщить, что созывает на заседание комиссию по национальной безопасности. Литовские СМИ уже начали было мусолить тему прилетевшего из Белоруссии дрона, называя это доказательством того, что «Лукашенко нельзя доверять».

Однако весь азарт моментально утих, когда Ругинене пришлось признать, что дрон был украинским и предназначался для атаки на Россию.

Возникла тягостная пауза. Но литовский госаппарат нашел выход из этой неловкой ситуации. Прокуратура сообщила: поскольку именно Россия вынудила Украину запустить этот дрон, последняя не виновата.

«Произошедшее — это урок»

Вскоре аналогичный инцидент произошел в Латвии. Утром 25 марта латвийские СМИ растиражировали сообщение: «Российский дрон залетел на территорию Латвии и взорвался». ЧП произошло близ поселка Доброчина на территории Краславского края, граничащего с Белоруссией.

В информационном пространстве началась истерия — местная пресса кричала о «неспровоцированной атаке». Было анонсировано экстренное заседание правительства, а министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что прерывает деловой визит в Киев и срочно возвращается на родину.

Однако по итогам осмотра обломков выяснилось, что дрон опять не российский, а украинский. «Беспилотник был частью координируемой Украиной операции против объектов на территории России», — неохотно выдавил из себя президент Латвии Эдгар Рикевич, добавив, что повторение таких инцидентов не исключено.

Латвийские СМИ, моментально перестроившись, стали писать, что это «хороший» дрон. Министерство иностранных дел вручило ноту протеста временному поверенному Российской Федерации, заявив, что это якобы Кремль «создаёт угрозу безопасности и повышает риск подобных инцидентов в регионе».

Экс-вице-мэр Риги Вадим Баранник на примере местных СМИ приводит примеры того, как работает пропаганда. Сначала, когда принадлежность «залетного» БПЛА еще не определилась, они делали такие заголовки: «В латвийское воздушное пространство из России влетел дрон и взорвался». Потом, когда выяснилось, что беспилотник украинский, заголовки стали звучать так: «Доказательств, что упавший дрон был намеренно отправлен в сторону Латвии, нет».

Примечательно, что возмущаются таким лицемерием не только местные русские, но и латыши. Журналист Сандрис Точс с насмешкой пишет: «Признали, что это был дружелюбный украинский дрон».

Его многочисленные подписчики раскритиковали действия правительства. «И никакой реакции не будет? В стране НАТО падает и взрывается украинский беспилотник, но в ответ — тишина. Будем ждать, пока такие «хорошие» дроны нанесут ущерб или кто-то погибнет?» — вопрошает одна из них.

«А давайте выделим Украине еще миллионы евро, чтобы они отправляли свои дроны на нашу территорию и взрывали у нас какие-то объекты», — саркастически предлагает другая. «А если кто-то погибнет, то скажут, что просто не нужно ходить туда, где летают дроны», — подхватывает третий.

Министру обороны Спрудсу, спешно выехавшему на место происшествия, пришлось отвечать на неудобные вопросы. Ведь Латвия, как и прочие страны Прибалтики, усиленно строит на восточной границе так называемую «Балтийскую линию обороны», которая, как заверяют жителей, станет непреодолимым препятствием для любой военной наземной и воздушной техники. Спрудс нехотя признал, что «произошедшее — это урок для дальнейшей работы».

Оппозиционные партии потребовали отставки Спрудса. А министр снова прибегает к громкой риторике: «Наша обязанность — заботиться о безопасности общества Латвии, продолжать поддерживать Украину и защищать Латвию».

Пострадала электростанция

Похожее происшествие произошло 25 марта и в Эстонии. Сбившийся с курса беспилотник врезался в дымовую трубу большой электростанции, находящейся в населенном пункте Аувере на северо-востоке государства.

Дрон разбился на мелкие куски, оставив на трубе заметные черные отметины. Эстонские СМИ поспешили рассказать, что БПЛА попал в их страну из воздушного пространства России. Позднее глава Полиции безопасности Марго Паллосон вынужден был признать, что это украинский дрон, отклонившийся от курса.

Инцидент в Аувере вызвал серьезное беспокойство у жителей всего региона Ида-Вирумаа.

Ночью и утром в небе над регионом летали истребители НАТО, шум которых был слышен в городе Кохтла-Ярве и других населенных пунктах. Власти Нарвы экстренно созвали кризисную комиссию. Мэр города Катри Райк заявила, что случившееся знаменует собой начало «новой реальности» для всей Эстонии. «Эта война пришла и в наш двор. Если в небе что-то летает, нужно идти в убежище, надеяться и молиться, что война закончится», — сказала она.

Глава эстонских вооруженных сил Андрус Мерило убежден, что виновата Россия. Хотя, по его же словам, несколько украинских беспилотников ненадолго вошли в воздушное пространство Эстонии и сразу же покинули его, но один врезался в трубу. «Мы стараемся эффективнее реагировать на угрозы», — попытался успокоить соотечественников Мерило.

Оппозиционный депутат парламента Варро Вооглайд напомнил, что летом прошлого года украинский дрон уже падал на Эстонию — и вот подобный случай повторился, только с куда более громким информационным эффектом. По словам Вооглайда, эти инциденты показали, что эстонская энергетика совершенно беззащитна. Отсутствует возможность обнаруживать и сбивать даже дроны, не говоря уже о крылатых или баллистических ракетах.

«Вдобавок оказывается, что украинцам по-прежнему разрешается — прямо или косвенно — практиковать ведение боевых действий с использованием нашей территории, что ставит нас в этой войне в гораздо более опасное положение. Уже не в первый раз украинцы, а не русские, судя по всему, запускают свои боевые машины со взрывчаткой на нашу территорию. Это неприемлемо», — подчеркивает депутат.

Его беспокоит и возможность организовать операцию подобного рода «под чужим флагом», обвинить РФ в атаке — а потом под этим предлогом объявить в государстве чрезвычайное положение и отменить выборы. «Вся медиамашина зашумела бы, не задавая вопросов, и так бы всё и пошло… Я, во всяком случае, не сомневаюсь, что они на такие шаги способны», — полагает Вооглайд.