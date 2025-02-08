София, 8 февраля, 2025, 11:43 — ИА Регнум. В международном аэропорту Софии в ночь на 8 февраля система безопасности обнаружила неизвестный беспилотник. Об этом сообщил канал NovaTV.

Из-за дрона пришлось нарушить расписание рейсов. Три самолета, летевшие в болгарскую столицу, задержали на 20 минут. Также на 30 минут задержался вылет еще трех лайнеров.

Представитель национального совета Болгарии по расследованию происшествий на воздушном, водном и железнодорожном транспорте Христо Христов заявил, что из-за дрона могли быть серьезные проблемы.

«Не дай Бог, беспилотник попал бы в двигатели самолета или системы управления», — отметил он, призвав расследовать это происшествие как преступление.

Христов рассказал, что БПЛА обнаружили возле взлетно-посадочной полосы. Экипажи предупредили о происшествии. Местность проверили, но дрон так и не нашли. Чтобы пользоваться таким устройством, владелец должен был получить официальное разрешение. Но за таким разрешением никто не образался, сообщил чиновник.

«Это незаконный запуск. Не знаю, с какими целями. За полтора месяца это уже второй или третий случай, когда беспилотник появляется в районе аэропорта. На этот раз он находится прямо на пороге трассы», — рассказал Христов.

Длина беспилотного летательного аппарата составила около метра, масса — около 30 кг.

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