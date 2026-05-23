Знаменитые чешские курорты Карловы Вары, Марианске-Лазне и Франтишковы-Лазне после ухода российских туристов оказались на грани выживания. Работники этих курортов вздыхают, вспоминая о богатых и щедрых россиянах, живших там подолгу, оставляя огромные деньги.

ИА Регнум

Замена же оказалась неравноценной — вместо зажиточных россиян в Чехию устремились небогатые туристы из других стран, которых интересует не качественный курортный отдых, а возможность по-быстрому «накатить» пива в Праге. Такая ситуация уже вызвала огромное недовольство пражан.

Вал запретов

Курортное дело — одна из старейших и до недавнего времени наиболее успешных отраслей в Чехии, сочетающая медицину, туризм и культуру. Чешские курорты долгие годы ориентировались главным образом на состоятельных клиентов из России и стран СНГ. Так, в последнем «нормальном» 2019 году курорты в Карловарском крае посетили 83 048 туристов из РФ, а в 2025-м их оказалось 6 355 человек — что стало самым низким показателем за последние три года.

В целом за последние шесть лет число российских гостей там упало почти на 93%. Причина этого более чем понятна — комплекс санкционных и политических мер, принятых в ЕС в отношении России и ее граждан.

В 2025 году Еврокомиссия ввела новые визовые ограничения, запретив выдавать гражданам России многократные шенгенские визы. Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас тогда надменно заявила, что «путешествия в Евросоюз — это привилегия, а не право». С 30 сентября 2025 года визовые центры Чехии в России прекратили работу, а затем правительство Чехии запретило въезд обладателям дипломатических и служебных паспортов РФ, не аккредитованных в республике.

Последствием всех этих мер стал экономический шок для Чехии: как выяснилось, россияне тратили там в пять раз больше внутренних туристов. Столь огромная разница в покупательной способности оказалась катастрофической для чешского бизнеса.

В результате таких ограничений знаменитые города Карловы Вары, Марианске-Лазне и Франтишковы-Лазне, которые в 2021 году вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО, разом лишились своей самой платежеспособной аудитории.

Как разъясняет директор госагентства CzechTourism Ян Хергет, среднестатистический чешский турист тратит около 700 крон (примерно 2,7 тыс. рублей) в день, тогда как русскоязычные гости ежедневно оставляли более 3,5 тыс. крон (около 13,6 тыс. рублей) каждый. Немецкие пенсионеры, традиционно посещающие чешские курорты, также уступают россиянам по уровню затрат.

При этом, что важно, гости из России обычно оставались в Чехии на несколько недель, тогда как местные клиенты и прибывающие из других стран ЕС ограничиваются короткими уик-эндами.

Лишившись россиян, чешские курорты оказались в тяжелой ситуации. Ещё три-четыре года назад профильные местные СМИ уже вовсю били тревогу по этому поводу. Так, весной 2022 года журналистка Люция Станькова на страницах издания E15 жаловалась, что «золотая эра», когда на Карловы Вары «щедро сыпались» рубли, ушла, дескать, в прошлое. Остались лишь чешские туристы, «наслаждающиеся пустыми улицами, напоминающими времена пандемии».

Станькова не жалела красок, живописуя картину запустения: «Пустоту улиц посетитель ощущает сразу по приезде. По колоннаде уже не прогуливается плотная масса курортной клиентуры, большая часть магазинов с роскошными товарами закрыта, а их витрины часто заклеены брезентом. Пострадали и традиционные лавки с курортными кружками и магазины хрусталя, которые пользовались большой популярностью у русских покупателей».

«Они не тратят столько, сколько русские»

После первого «пандемийного» спада турпотока некоторое время курортные заведения жили надеждой на то, что карантинные ограничения отменят, и граждане России потянутся обратно в Чехию.

Однако возвращение русских клиентов в Карловы Вары сорвала санкционная и дипломатическая война, объявленная России западным сообществом. Уже в конце февраля 2022-го под давлением чешских властей закрылось российское консульство в Карловых Варах.

Уехали и русские владельцы курортных домов и апартаментов, которые активно скупали их на рубеже тысячелетий. Квартиры, которые чехи в свое время приватизировали за символические суммы, русские бизнесмены некогда скупали по ценам, соответствующим центру Праги.

«Цены колебались между восьмидесятью и ста тысячами крон за квадратный метр», — вспоминает риелтор Иржи Брож. «Для русских недвижимость в Карловых Варах была знаком престижа. Факт в том, что благодаря этому курортная зона выглядит красиво, дома отремонтированы и находятся в хорошем состоянии», — описывал в 2022 году вклад российских инвесторов риэлтор Борис Мусил.

В 2023 году портал Aktuálně. cz привел яркую цитату продавщицы сувениров Никилы: «Русские содержали всех нас здесь. Конечно, приезжают много туристов и из других стран; есть и много чешских клиентов. Но они не тратят столько, сколько русские». Никила отмечала, что российские туристы были «кормильцами».

На многих роскошных домах в Карловых Варах и сегодня висят объявления «Продается» — некоторые из них набраны кириллицей. Хотя в целом интерес россиян к этим местам начал падать еще с 2014 года. Это было связано с девальвацией рубля и с усложнением для россиян правил получения чешских виз — консульства начали ужесточать проверки и участились отказы.

В итоге в 2015 году было отменено прямое авиасообщение, связывавшее Карловы Вары с Москвой. Радикальное же усиление санкций, начавшееся в 2022-м, окончательно подкосило здешний русский туризм. «Русской клиентуры сейчас здесь нет и не будет. У русских не будет возможности сюда добраться, у них не будет возможности здесь платить. Мы должны приспособиться к этому», — предупреждал Мусил еще четыре года назад.

Приспособиться к новым реалиям, однако, сумели далеко не все. По данным государственного статистического управления, за последние шесть лет на фоне оттока российских туристов в Карловарском крае прекратили свою деятельность 17 872 компании. Пик закрытий пришелся на 2023 год, когда прекратили работу 8 853 фирмы.

В частности, многим санаториям тогда пришлось делать выбор: закрываться или изменить профиль. Мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер-Ферклова тогда откровенно признала: «Российские туристы были главными клиентами чешских курортов».

Ещё одной острой проблемой стало исчезновение квалифицированного персонала — поваров, официантов, но прежде всего медсестер и врачей, специально подготовленных именно для обслуживания курортников. Все эти люди, быстро сообразив, что без россиян курорты ждет безрадостное будущее, начали увольняться. А при недостатке в персонале курортам труднее привлечь новых клиентов, так как они не могут обеспечить прежний уровень комфорта.

В апреле 2026-го журналистка Тереза Гронова представила свой документальный фильм «Превращения целебного края», в котором рассказывается о сегодняшней ситуации, в которой пребывают чешские курорты. «Отели сейчас скорее выживают, у них нет возможности зарабатывать и реинвестировать деньги», — говорит в кадре Мартин Шпалек, представитель туристического агентства, ориентировавшегося ранее на русских клиентов.

А поскольку многое в Карловых Варах было ориентировано именно на носителей этого языка, курорты теперь пытаются привлечь к себе других русскоязычных. Во-первых, это русские немцы из ФРГ, во-вторых — беженцы с Украины, которых в Чехии осело очень много. Но ни та, ни другая категория и близко не приносят тех заработков, которые давали чешским курортам россияне.

Напиться по дешевке

В настоящее время чешские предприятия туристического профиля пытаются также переориентироваться на туристов из стран Ближнего Востока, Азии и постсоветского пространства. Однако пока эти меры потерю российского рынка не компенсируют.

Более того, те туристы, которые сейчас посещают Чехию, в отличие от россиян, не оседают на курортах, а массово ломятся в Прагу, чтобы быстро ее осмотреть и уехать восвояси. Дело дошло до того, что летом 2025 года разгневанные пражане устроили протесты против массового туризма. Туристы, прилетающие сюда на две ночи, фундаментально разрушают привычную среду, жаловались протестующие.

Одна из пожилых пражанок так описала ситуацию: «Большинство снимают квартиры на шесть-восемь человек. Они прибывают сюда, чтобы напиться по дешевке. Они возвращаются из пивных в три или четыре часа утра и устраивают хаос во всём доме».

Из-за прибывающих в Прагу любителей чешского пива стоимость аренды жилья в городе резко выросла: сейчас она достигает 20 евро за квадратный метр. Собственно, именно по этой причине приезжие и предпочитают набиваться в маленькие помещения большими компаниями.

Проблема усугубляется тем, что многие владельцы жилья до недавнего времени официально не регистрировались в качестве арендодателей и занимались этим бизнесом нелегально. Из-за этого даже трудно было рассчитать количество прибывающих в город иностранцев.

В конце концов, городской совет Праги официально обратился к парламенту страны с требованием принять поправки к «Закону о туризме», вводящие обязательную регистрацию для поставщиков краткосрочного жилья и дающие муниципалитетам доступ к этим данным.

Советник Праги Мартин Седеке заявил, что влияние этого типа размещения является «разрушительным» и оказывает «сильное воздействие на жизнь жителей». Требуемые поправки были приняты, и с 20 мая регистрация стала обязательной для всех арендодателей.

Помимо этого, в октябре 2025 года жители Праги в ходе юридически обязывающего референдума поддержали ужесточение правил туристического поведения в их городе. Так, 80% проголосовавших поддержали запрет на использование электросамокатов в историческом центре, около 70% высказались за ограничение продажи алкоголя в магазинах после 22:00.

Пражские власти признают, что приоритетом для них теперь является не количество туристов, а их качество. А вот с качеством после исчезновения в Праге россиян стало трудновато.