Минск, 18 мая, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Белорусские пограничники обнаружили возле государственной границы пятерых мигрантов из Сомали, которых польские силовики выдворили в республику, предварительно избив и ограбив, сообщила 18 мая пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Кадр из видео

«Вблизи польской границы белорусские пограничники обнаружили пятерых мигрантов из Сомали, среди которых 17-летняя девушка и мужчины от 27 до 29 лет. Им требовалась срочная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

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Беженцы рассказали, что они хотели попасть в Германию. Когда их поймали польские пограничники, то жестоко избили, разбили мобильные телефоны, отняли вещи и деньги, после чего вытолкали всех на белорусскую территорию. Пострадавшие также сообщили, что им повредили ноги.

«Били по голове, телефон разбили, обувь и деньги забрали. Били электрошокером и затем выбросили через калитку в заборе», — рассказал один из мигрантов.

Случаи избиения беженцев польскими силовиками возле границы с Белоруссией не являются редкостью. Борьба с миграцией приняла жесткие формы в 2021 году. В августе Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что за сутки польские силовики насильно вытеснили со своей территории около 70 беженцев. Выдворение сопровождалось издевательствами, в том числе над женщинами и детьми.

В том числе есть случаи гибели беженцев в Польше. В октябре 2023 года после избиения пограничниками двух граждан Ирана один из пострадавших скончался. Тогда силовики заставили выжившего тащить тело погибшего на территорию Белоруссии.