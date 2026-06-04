Страны Прибалтики и Финляндия столкнулись с новым долговременным последствием налетов украинских дронов — помимо всего прочего, они добивают туристическую сферу региона, и так пошатнувшуюся после исчезновения россиян.

ИА Регнум

Представители отрасли заявляют об отчаянном положении и взывают к властям за помощью. Но поскольку те не способны дать гарантии, что больше таких инцидентов не будет, над регионом сгущается облако страха.

Бизнес разоряется

В прошлом месяце премьер-министр Латвии Эвика Силиня отправила в отставку министра обороны Андриса Спрудса, на которого она возложила вину в том, что армия страны не сумела вовремя обнаружить и сбить дроны, упавшие на нефтебазу в городе Резекне.

В правящей коалиции начался раздор — партия «Прогрессивные», членом которой является Спрудс, обиделась. Этим воспользовалась оппозиция, потребовавшая отставки «слабого и нерешительного правительства». Специалисты заговорили о том, что после инцидента с дронами правительство Силини, и без того отличавшееся крайне низкими рейтингами, окончательно потеряло доверие народа. В конце концов Силиня объявила об отставке всего кабмина.

Однако уход правительства ничего не изменил. Жители Латгалии (восточная часть Латвии) свыкаются с новым для себя ощущением. День за днем латвийские военные фиксируют в небе над республикой появление украинских дронов. 21 мая очередное предупреждение о воздушной угрозе было объявлено в Краславском, Лудзенском, Резекненском и Аугшдаугавском краях, а также в городах Резекне и Даугавпилс.

А 23 мая около 08:00 местные жители сообщили в полицию о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис (Краславский край). При соприкосновении с водой он взорвался. Власти заявили, что во время украинского конфликта «остается возможным повторение случаев, когда в воздушное пространство Латвии залетает или приближается иностранный беспилотный летательный аппарат». Население это предупреждение только разозлило.

Латгальская ассоциация туризма (LTA) направила письмо высшим должностным лицам государства, министерствам и сейму (парламенту) призыв о помощи. «Сложившаяся ситуация угрожает экономической стабильности Латгалии, деловой среде и дальнейшему развитию региона», — подчеркнули в LTA.

Там свидетельствуют, что иностранные туристы и туроператоры массово отменяют бронирования и число отмен уже достигло 60%. Также отменяются корпоративные мероприятия и школьные экскурсии. LTA утверждает, что отдельные латвийские самоуправления запретили школьникам посещать Латгалию.

Отмечается, что пустующие места ночлега и туристические объекты в Латгалии — не локальная проблема одного региона. Она запускает «цепную реакцию, которая напрямую влияет на местных производителей, на крестьянские хозяйства, общепит, поставщиков транспортных услуг и занятость в целом».

Ассоциация требует срочно ввести специальные инструменты государственной поддержки региона. Это может быть отмена налогов на рабочую силу до конца 2026 года, стимулирование спроса путем организации конференций министерств, госпредприятий и самоуправлений, введение целевых дотаций и т.д.

«Латвийское радио» подготовило большой репортаж, опросив работников туристической отрасли. Те жалуются, что повторяющиеся инциденты с дронами, регулярные предупреждения об угрозе воздушному пространству, приходящие на мобильники сообщения тревоги и активация истребителей НАТО, привели к серьезным последствиям.

Хозяйка гостевых домиков на берегу озера Вилякас (примерно в 6 км от границы с Россией) подтвердила, что туристы отменяют бронирования. «Как только происходит какой-то инцидент, мы сразу видим уведомления об отменах. И прямо говорится, что это связано с дронами», — рассказала она.

Женщина отметила, что туристическая отрасль Латгалии за последние годы пережила несколько потрясений: пандемию, закрытие въезда гражданам России и Белоруссии, рост цен на нефть, а теперь еще и инциденты с дронами.

«Их пугают звуки сирен»

Представительница ремесленного центра в приграничном городе Лудза Лига Кондрате отметила, что экскурсии отменяют и туристы из других регионов страны.

«Это заставляет задуматься о том, насколько мы сильный народ и насколько готовы поддерживать друг друга», — сетует Кондрате и предупреждает: если туристические предприятия лишатся доходов, им придется либо закрываться, либо переносить свою деятельность в другие края.

А руководитель LTA Елена Кияшко напомнила, что простой гостиниц, гостевых домов и туристических объектов повлияет также на местных производителей, фермерские хозяйства, предприятия общественного питания, поставщиков транспортных услуг и занятость в регионе в целом.

В ассоциации считают, что поддержание экономической стабильности в Латгалии сейчас является вопросом национальной безопасности. «За последние две недели не было ни единого дня, чтобы предприниматели не звонили и не спрашивали: что делать? Потому что бронирования отменяются, а группы отказываются ехать. Туристы прямо говорят, что страшно», — делится Кияшко.

Латышская журналистка Элита Вейдемане на страницах крупнейшего в стране издания Neatkariga Rita Avize пишет, что жители Латгалии ощущают себя преданными населением других регионов.

Вейдемане приводит свидетельство той же Кондрате: «Теперь даже друзья отказываются приезжать к нам в гости. Когда всё красиво и спокойно — приезжают. А как только возникли проблемы — «разбирайтесь сами, это ваша, латгальская беда, а не наша». Это настоящее предательство по отношению к латгальцам».

Кондрате считает, что изоляция Латгалии от «остальной страны и народа» будет означать окончательный крах экономики региона, который и так полупустой из-за демографического кризиса. «Даже ткань для шитья народных костюмов я вынуждена искать в Риге, потому что здесь ничего не купишь», — свидетельствует Лига Кондрате.

Ее неутешительные прогнозы подтверждает Татьяна Козачук, руководитель туристического информационного центра Краславского края: «Школьные группы уже отказались от экскурсий из-за постоянных сигналов тревоги. Владельцы гостевых домов в сельской местности получают звонки с вопросом: «А у вас безопасно?».

Она приводит примеры, когда латыши из других регионов отказываются от своих первоначальных планов справить национальный праздник Лиго в Латгалии. «Я их понимаю, особенно семьи с детьми. Больше всего их пугают эти страшные звуки сирен», — признает Козачук.

Проблемы подтверждает и председатель Лудзенской краевой думы Эдгарс Мекшс. Он надеется на помощь правительства. «Очень важным является вопрос отъезда жителей. Предприниматели с беспокойством смотрят на наши края. Еще когда не было войны, уже тогда молодежь уезжала и не возвращалась. А сегодняшняя геополитическая ситуация провоцирует отъезд еще сильнее», — говорит Мекшс.

Руководитель департамента коммуникации, туризма и административной поддержки самоуправления Даугавпилса Илга Самарина говорит: «В предприятиях общепита уже сообщили, что у них минус 15%… Нужно бить тревогу из-за ситуации с малыми предпринимателями, работающими в туристической сфере в приграничье».

Страх уже посеян

Похожая ситуация — и у северных соседей латышей. Недавно организаторы вынуждены были отменить международные соревнования по футболу среди несовершеннолетних девушек Tallinn Girls Cup, первоначально запланированные на 25–28 июня. «Команды получали вопросы от обеспокоенных родителей. Нам сказали, что решение было непростым, но причиной стали растущая неуверенность и опасения за безопасность девочек», — сообщил организатор турнира Иннар Хунт.

Представители туристической отрасли жалуются на падение интереса к Эстонии. «Люди боятся приезжать сюда, думая, что здесь может что-то случиться, что мы уязвимы. <…> Мы видим это по степени заполняемости отелей, круизных лайнеров и ресторанов», — объясняет вице-президент эстонской Ассоциации путешествий и туризма Кюлли Каринг.

В Финляндии в марте–апреле 2026 года было зафиксировано четыре случая падения дронов. По крайней мере три из них несли неразорвавшиеся боеприпасы.

Наиболее серьезные последствия для туристической отрасли оказались связаны со сбоями в работе ключевой транспортной инфраструктуры. Утром 15 мая из-за дроновой угрозы аэропорт Хельсинки-Вантаа оказался полностью парализован на несколько часов, что привело к временному транспортному коллапсу. Утренние рейсы отменили, а самолетам, следовавшим из азиатских мегаполисов, пришлось приземляться на запасных аэродромах в Стокгольме и Лапландии.

Также из соображений безопасности были отменены около 400 рейсов пригородных автобусов. Президент Александр Стубб поспешил успокоить население, заявив об отсутствии «прямой военной угрозы», однако ущерб уже был нанесен. Планы тысяч пассажиров оказались сорваны. Инциденты серьезно ударили по репутации Суоми как безопасного места отдыха.

Кризис туризма в Прибалтике и Финляндии усугубляется долгосрочными факторами. Сектор не восстановился после потери российского и белорусского турпотока, что сильно сказалось на экономике. А постоянные разговоры о том, что подобные инциденты в любой момент могут повториться, формируют фоновое напряжение. Регулярные приостановки работы транспорта и различных учреждений делают эти страны малопригодными для туризма, и эффект домино будет ощущаться еще долго.

Также ужаса и на местное население, и на потенциальных туристов навели недавние вбросы Владимира Зеленского о том, что Россия может «напасть на прибалтов». Власти Эстонии, Латвии и Литвы — редкий случай — бросились это опровергать, но страх уже был посеян.

Словами тут уже ничего не исправить, тем более что ни Прибалтика, ни Финляндия не отказываются от поддержки киевского режима и всё еще готовы смотреть на его проделки сквозь пальцы.