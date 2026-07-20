В Европе бушуют сильнейшие лесные пожары. Наиболее сложная ситуация складывается в Испании, где огонь уничтожил уже более 80 тысяч гектаров лесов и полей с начала года. Серьезные очаги зафиксированы также в Норвегии, Португалии, Греции и Франции.

Иван Шилов ИА Регнум

Основными причинами стали экстремальная жара и сильная засуха, поразившие регион. Раньше МЧС России оказывало европейцам очень серьезную помощь в тушении таких пожаров, однако сейчас, когда лидеры ЕС открыто называют Россию врагом и стремятся всячески от нее отгородиться, они остались наедине со своей проблемой.

По данным Европейской системы информирования о лесных пожарах на 15 июля 2026 года, с начала года в странах Евросоюза выгорело 167 326 гектаров, и это уже превышает среднегодовой показатель за последние 20 лет. Обнаружено 1083 пожара, что более чем вдвое превышает среднегодовой показатель в 516 пожаров. И за прошедшее с тех пор время ситуация только ухудшилась.

Прогнозы на ближайшие дни неутешительны: по данным системы, в зоне риска остаются Британские острова, Франция, Пиренейский полуостров и отдельные районы Скандинавии. Вероятность возникновения новых очагов там оценивается как крайне высокая.

«Ситуация будет только ухудшаться», — заявил генеральный секретарь профсоюза пожарных Великобритании Стив Райт.

Испания переживает один из самых тяжелых сезонов за последние годы. В провинции Гвадалахара, примерно в ста километрах к северо-востоку от Мадрида, бушует пожар, который уже уничтожил почти 13 тысяч гектаров и вынудил власти эвакуировать 16 деревень. Пламя распространяется со скоростью более 60 метров в минуту, при таком уровне пожар сложно локализовать.

«Скорость распространения этих пожаров такова, что даже самые опытные пожарные говорят, что никогда ничего подобного не видели», — рассказал журналистам местный житель.

Другой крупный пожар в провинции Сарагоса на северо-востоке страны выжег более 15,4 тысячи гектаров. В Андалусии огонь унес жизни как минимум 13 человек. Всего с начала года в Испании зафиксировано 18 крупных пожаров — почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Франция также столкнулась с беспрецедентным разгулом стихии. Лес Фонтенбло под Парижем — одна из самых знаменитых лесных зон страны — выгорел на площади более двух тысяч гектаров. Пожар, возникший 12 июля, вынудил эвакуировать около 900 человек, частично перекрыть автомагистраль A6, соединяющую столицу с Лионом и югом страны, а также изменить график движения скоростных поездов.

По словам представителя Национальной федерации пожарных Франции Эрика Брокарди, это «первый случай, когда самолеты пожарной авиации были отправлены с обычно более сухого и жаркого юга страны для тушения пожаров в парижском регионе».

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что 2026 год, вероятно, станет рекордным по площади выгоревших лесов: с начала года во Франции сгорело уже 32 тысячи гектаров, больше, чем за весь 2025 год. На юге страны, в департаменте Вар, пожар уже уничтожает дома местных жителей. В тушении задействованы 615 пожарных, несколько самолетов и вертолетов.

В Норвегии, где лесные пожары ранее были редкостью, разразилось бедствие, которое местные СМИ называют крупнейшим со времен Второй мировой войны. В муниципалитете Драммен, расположенном в 40 километрах к юго-западу от Осло, огонь уничтожил более 100 жилых домов, эвакуированы сотни местных жителей.

В Португалии в начале июля выгорело около 10–13 тысяч гектаров леса, в Греции пожары достигли районов городской застройки под Салониками, повредив промышленные предприятия.

Европейские пожарные службы работают на пределе возможностей: во Франции за последние три недели одновременно тушили от 250 до 300 пожаров.

Раньше помощь в таких ситуациях приходила из России — и это была не символическая, а действительно мощная поддержка. Наша авиация закрывала ключевой дефицит европейских экстренных служб — нехватку тяжелой техники, способной работать в экстремальных условиях.

Неоднократно применявшийся МЧС в Европе самолет-амфибия Бе-200ЧС — реактивный, он способен за 12 секунд набрать 12 тонн воды из открытого водоема в режиме глиссирования, то есть прямо на ходу, без посадки.

В Европе таких машин не было и нет. Ил-76 за один раз сбрасывает до 42 тонн воды. Вертолет Ми-26 несет 15-тонный «ковш», в то время как его европейские аналоги могут перенести от 2 до 5 тонн.

Европейский парк — это в основном турбовинтовые Canadair, Dash, способные сбросить 5 или 10 тонн воды, и различные легкие самолеты и вертолеты. По сути это — как пытаться затушить лесной пожар наперстками и кружками, пока российская авиация носит ведра и цистерны, да еще и быстрее — ведь российские самолеты пожарной авиации реактивные.

В 2016 году, когда Португалия горела, два Бе-200 МЧС России прибыли по приглашению португальского правительства. За время работы они потушили девять пожаров на общей площади 1,2 тысячи гектаров, защитив от огня как минимум шесть населенных пунктов и два национальных парка.

Занимавший пост премьер-министра Португалии Антониу Кошта, ныне председательствующий в Евросовете и называющий Россию угрозой, тогда лично поблагодарил российских летчиков.

В 2021 году Бе-200 работал в Греции два месяца, совершил более 60 вылетов и сбросил более пяти тысяч тонн воды. Греческие СМИ назвали машину «русским зверем». Наш самолет смог работать даже в период экстремальных высоких температур, когда другие типы машин не могли вылететь из-за технических ограничений.

В 2003 году два вертолета Ми-26 МЧС России с 15-тонными ковшами прибыли на авиабазу под Марселем для тушения пожаров на юге Франции. В течение полутора месяцев они выполнили сотни вылетов, сбросив тысячи тонн воды на труднодоступные очаги.

До санкций на базе аэродрома Ниш в Сербии несла постоянное дежурство сводная авиагруппа МЧС, готовая реагировать на пожары в Европе. Потом Российско-сербский гуманитарный центр, на базе которого осуществлялась эта деятельность, подвергся политическому давлению, что существенно ограничило его возможности — и вот результат.

Теперь эта дорога закрыта. Европейские политики сами отказались от российской помощи, назвав Россию врагом. А новые «друзья» не спешат на помощь или не могут помочь в сопоставимых масштабах.

Украина, которую Европа так яростно поддерживает, помочь не может ничем, таких возможностей у нее просто нет.

Соединенные Штаты, у которых в этом году хватает своих проблем с лесными пожарами, помогать не спешат, тем более что их отношения с Испанией и Францией, как и в целом с европейскими союзниками по НАТО, в последнее время довольно напряженные.

Европейцы пытаются найти альтернативу, но пока это сырые решения. Франция и Испания начали испытания военно-транспортного Airbus A400M с системой пожаротушения. Самолет способен сбросить 20 тысяч литров воды.

Однако на июль 2026 года существуют только два прототипа пожарных комплектов, а испытания только начались. При этом леса уже полыхают.

К тому же A400M, в отличие от Бе-200, не может забирать воду на ходу — ему нужно приземляться и заправляться на аэродроме, а это значит, что работает он гораздо медленнее. Нашему Ил-76 тоже приходится приземляться, чтобы набрать воды, но есть значимый нюанс — за один раз он принимает на борт в два раза больше.

Вместо признания собственной политической ошибки европейские лидеры ищут козлов отпущения.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «нулевой терпимости» к поджигателям. Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил об аресте 59 человек по всей Франции по подозрению в поджогах.

В Испании власти считают, что пожар в Гвадалахаре мог начаться во время сельхозработ с комбайном.

Как отмечается в отчетах, девять из десяти пожаров во Франции вызваны человеческой небрежностью. Но в условиях экстремальной жары и засухи даже малейшая искра превращается в катастрофу, и этого власти учитывать не хотят.

«Климат XX века ушел в прошлое», — утверждает Томас Смит, специалист по лесным пожарам из Лондонской школы экономики.

Пока политики перекладывают вину на поджигателей и случайных людей, имитируя бурную деятельность, простые европейцы, чьи дома и леса горят, были бы рады увидеть в небе российские самолеты, которые уже спасали их раньше. Но Европа выбрала другой путь, и теперь она пожинает плоды этого выбора.