Прибалтика привыкает жить с украинскими дронами, регулярно летающими над головой. Латвийский сейм (парламент) в окончательном чтении принял поправки, предусматривающие введение механизма компенсации ущерба, который был причинен инцидентами, вызванными военными действиями.

ИА Регнум

Мера понадобилась в связи с тем, что БПЛА начали падать, повреждая имущество местных жителей. Тем временем туристическая отрасль погружается в кризис — от владельцев гостевых домов требуют срочного оборудования убежищ.

Новый фактор политической жизни

Минувшей весной Прибалтика начала подвергаться регулярным налетам украинских дронов. Тремя наиболее громкими событиями стали удар БПЛА 25 марта в дымовую трубу электростанции эстонского городка Аувере, падение 7 мая двух БПЛА на нефтебазу в латвийском городе Резекне (что привело к отставке латвийского правительства), сбитие 19 мая беспилотника румынским истребителем в небе над Эстонией.

А 8 июня аналогичный инцидент повторился в Латвии. В стране в тот день вновь была объявлена воздушная тревога, а вскоре поступило известие об уничтожении дрона французским истребителем над территорией между городами Резекне и Карсава.

Жители Латгалии (восточный регион Латвии) оживленно делились своими переживаниями: «Куда нам деваться? Всё бросить? Уезжать некуда», — говорил журналистам один из них. «У меня было ощущение, что взрыв был буквально над нашим домом», — признавался другой.

А днём позже жителей Прибалтики «обрадовали» новостью: в Таллине новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и Владимир Зеленский подписали соглашение о «всеобъемлющем сотрудничестве в сфере обороны».

Оно, в частности, предусматривает, что Латвия будет «перенимать украинский опыт защиты воздушного пространства от атак беспилотников». Абсурд: получается, что украинские военные будут учить латышей защищаться от украинских же беспилотников.

Впрочем, стоит отметить: пресса балтийских стран старается не педалировать тему происхождения терроризирующих их дронов. Если не знать контекста, может сложиться впечатление, что регион атакуют российские БПЛА.

Но даже если принадлежность беспилотников и упоминают, тут же следует обязательная ремарка: всё равно виновата Россия! «Осуществляемое Россией глушение сигналов GPS и электромагнитное воздействие могут нарушать навигацию БПЛА и увеличивать риск случайного пересечения дроном границы над территорией соседних стран, в том числе союзников по НАТО», — заявили в Национальных вооружённых силах Латвии.

Туристы обходят Прибалтику

Дроновая угроза продолжает бить по экономике региона.

10 июня к Риге приближались два авиалайнера. Один принадлежал авиакомпании Ryanair и следовал из Осло. Второй выполнял рейс латвийской национальной авиакомпании airBaltic из Катании. Когда наступило время начинать снижение, оба самолёта перенаправили на Таллин.

Оказалось, что поступило сообщение о дроне, позже не подтвердившееся, в связи с чем воздушное пространство над аэропортом Риги оказалось перекрыто. Пассажиры добрались с изрядными опозданиями. Иностранные туристы, столкнувшиеся с такими помехами, посещать Прибалтику уже вряд ли захотят.

Угроза БПЛА вносит серьезные корректировки в местную политическую жизнь. Мало того, что они уже привели к смене правительства в Латвии, так и подготовка к осенним парламентским выборам в этой стране идёт уже с учётом возможных помех от воздушных тревог.

Людей инструктируют о местах, где им можно будет укрыться от налётов. А заместитель председателя ЦИК Ивета Блауa сообщила, что поручено подготовить инструкции для всех избирательных участков — где конкретно прятаться их посетителям.

Крестьяне Латгалии стали всё громче требовать от политиков ответа на новый для них вопрос: что произойдёт, если беспилотник повредит технику, здание или другое частное имущество? Согласится ли страховая компания покрыть ущерб и можно ли рассчитывать на государственные компенсации?

С учетом того, что с 2022 года на территории Латвии упали семь беспилотных летательных аппаратов, не считая дрона, сбитого французским истребителем, бизнесмены испытывают всё возрастающее беспокойство.

Страховщики говорят: если ущерб причинен обычным дроном или даже потерпевшим крушение гражданским самолетом, страховка действует. Но ситуация совершенно иная, если вред нанесён военным объектом. В качестве примера приводится происшествие в Резекне: дрон причинил убытки частному лицу, однако компенсировать их оказалось невозможно.

Ситуация привлекла внимание западных журналистов. Агентство Reuters взяло интервью у владельца гостевого дома в 50 км от российской границы. Он рассказал, что все восемь комнат дома сейчас пустуют. Раньше подобного в разгар сезона не случалось. Недавно дом был забронирован под проведение двух свадеб, но молодожены в последний момент сообщили, что не приедут: не хотят в такой день прятаться по укрытиям.

По словам представителя региональной туристической ассоциации Елены Кияско, около пятисот местных малых предприятий, зависящих от туризма, сталкиваются из-за беспилотной опасности с экономическими трудностями. Кияско жалуется, что все уже было успокоились, когда с конца мая в течение двух недель в регион не прилетал ни один дрон. Однако после инцидента 8 июня надежды рассыпались.

Хотя физически никто из латгальцев еще не пострадал, они уже получили опыт быстрого бега в укрытия. Однако в деревянных гостевых домах, где нет ни подвалов, ни толстых стен, прятаться негде: когда дом строился, никто и подумать не мог, что такая надобность возникнет. А сейчас наличие убежища в доме рассматривается как важное достоинство.

Власти пытаются убедить население в том, что регион по-прежнему безопасен для отдыха. Например, премьер-министр Андрис Кулбергс планирует провести свой летний отпуск именно в Латгалии. Однако увещевания помогают слабо. По словам Кияско, проведенный туристической ассоциацией опрос показал: 85% предприятий отрасли столкнулись с отменами бронирований, а некоторые потеряли более половины заказов.

Кияско тоже силится доказать, что у туристов нет причин избегать региона: «Вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие в Риге в разы выше, чем то, что в лесу на голову упадет дрон», — говорит она. Но апелляции к рассудку не воздействуют на людей, охваченных слепым страхом.

«Детей можно в Германию»

Дроновая угроза бьёт по туризму не только в Латгалии, но и в западном регионе Латвии — Курземе. На тур по Курземе с мастер-классами по вязанию, который организовали для гостей из-за рубежа в начале июня, изначально записались 12 участниц. Однако шесть из них в последний момент поездку отменили.

«Такие ситуации происходят не впервые — очень часто», — сказала руководитель организации по рукоделию Čaupe Арита Свенча. В Курземе отмечают: иностранные туристы не делят Латвию на более и менее безопасные регионы, а просто выбирают другие страны для поездок.

Откликнувшись на массовое недовольство, в июне сейм принял поправки к «закону о гражданской обороне и управлении катастрофами». Кабинет министров получил полномочия определять порядок, сроки и размер компенсаций. Их смогут получать как юридические, так и физические лица — за поврежденные объекты инфраструктуры, имущество, посевы, насаждения, лесные массивы и за убитых животных.

О том, чтобы решительно добиваться прекращения налётов БПЛА, речи не идёт. Наоборот, политики уже прямо предупреждают население, что ему необходимо смириться.

В таком же духе высказываются и власти соседней Эстонии. Глава МИД Маргус Цахкна сегодня заявил, что его страна готова терпеть падения украинских дронов на территории НАТО, если такова цена атак на Россию. «Такие инциденты нас не радуют, но мы не просим Украину остановиться», — сказал он в интервью FT.

Тем временем жители Латвии критикуют местных чиновников за то, что те не снабдили их точными инструкциями о том, куда бежать в случае угрозы. «Хотелось бы, чтобы гордума за лето провела проверку школьных помещений, где планируют укрывать детей», — требует в соцсетях возмущенная рижанка. «Детей можно переправить в Германию», — советует один из ее соотечественников.

Люди ругают спасательные службы за то, что те рассылают оповещения о воздушной тревоге на мобильники не вовремя. «Когда тревога — дрона нет. Когда мы спокойно спим — дрон прилетает и взрывается. Как это всё работает? За кого нас держат?» — негодует общественный деятель из Даугавпилса Ольга Петкевич.

Другая местная жительница испустила крик души: «Будь проклято всё наше правительство! За детские слёзы — дети звонят родителям на работу в слезах, говоря, что им страшно… Когда же вы, собаки дикие, начнёте за всё отвечать?.. Втянули свою страну в нищету, войны только нам и не хватает… Вы же первые свалите с чемоданами денег… Ответьте: чьи дроны летают над нашей страной? От кого угроза?!»

Дроновая угроза испортила латышам их главный национальный праздник Лиго (Янов день), отмечаемый на открытом воздухе в ночь с 23 на 24 июня. Люди праздновали, невольно вжимая головы в плечи и оглядываясь на ночное небо: а вдруг прилетит?

Накануне самое читаемое в стране издание Neatkarīgā Rīta Avīze опубликовало статью-инструкцию «Что делать, если оповещение о воздушной тревоге застанет во время празднования Лиго?».

Там приводятся мнения экспертов о том, что Латвия к настоящей широкомасштабной атаке не готова. Влиятельный бизнесмен Айгарс Шмитс сообщил, что, по его сведениям, убежища 600-тысячной Риги могут вместить лишь 50 тыс. человек.

В свою очередь лектор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Лига Лейтане, вспоминая рассказы бывшего министра обороны Андриса Спрудса о том, что в Латвии строится «несокрушимая стена от дронов», признает, что всё это было байками в духе Мюнхгаузена и только сейчас к латышам пришло настоящее «ощущение реальности».