В Литве вновь сменилось правительство. Кабинет Инги Ругинене, не отработав и десяти месяцев, ушёл в отставку, заслужив малопочётную известность едва ли не самого слабого и бесполезного во всей литовской истории.

ИА Регнум

На смену ему заступил новый, возглавляемый Миндаугасом Синкявичюсом. И одним из первых заявлений, сделанных членами нового правительства, стало пожелание, чтобы союзники по НАТО разместили в Литве ядерное оружие. То есть Литовская Республика вслед за Финляндией хочет стать ядерным полигоном.

Смутьяны из «Зари»

Недолговечность правительства Ругинене была предопределена с самого начала. Решение литовских социал-демократов, победивших на парламентских выборах 2024 года, взять в правящую коалицию правых популистов из «Зари над Неманом» в свое время подверглось мощной критике.

Руководство этой партии очень сдержанно высказывалось о киевском режиме, призывало на первое место ставить интересы Литвы, а не Украины, за что и удостоилось ненависти сторонников конфронтации с Россией.

Год назад премьер от соцдемов Гинатаутас Палуцкас вынужден был уйти в отставку под гнетом коррупционных обвинений, и правительство возглавила слабая Ругинене. Однако при ней «Заря» осталась в коалиции, и тогда ее начали целенаправленно вышибать. Сначала атака была направлена на министра культуры, члена «Зари» Игнотаса Адомавичюса.

После того как Адомавичюс отказался публично признать Крым украинским, в его отношении началась травля. Кончилось тем, что премьер спровадила «дискредитировавшего себя» министра в отставку.

Параллельно глава «Зари» Ремигиюс Жемайтайтис вступил в острый публичный конфликт с министром иностранных дел Кястутисом Будрисом, одним из главных в Литве антироссийских «ястребов». Жемайтайтис усомнился в том, что Будрис вообще способен выполнять свои обязанности.

В конце ноября сейм (парламент) большинством голосов поддержал законопроект, открывший путь к более лёгкому отстранению руководителя «Литовского национального радио и телевидения» (LRT).

Этот пост уже в течение девяти лет занимает ставленница литовских «соросят» Моника Гарбачяускайте-Будрене, все эти годы послушно отрабатывавшая радикально либеральную (пропаганда ЛГБТ* и т.д.) и русофобскую повестки.

LRT всё сильнее влезало в конфликт с правительством, в частности с «Зарей», которую «Литовское национальное радио и телевидение» усердно поливает грязью. При этом так просто Гарбачяускайте-Будрене с поста было не убрать — процедура отстранения весьма громоздкая и неудобная. Тогда в партии подготовили законопроект для облегчения задачи.

Литовские либералы восприняли возможность потери контроля над «облучающей башней» как угрозу. Либеральные НКО тут же выделили средства на то, чтобы мобилизовать улицу, выведя на нее весь имеющийся актив. «Захват общественного вещателя — первый шаг любого автократа, отсюда начинается путь государства к орбанизации», — кричали они.

В декабре на вильнюсской площади Независимости, у здания сейма, прошёл ряд митингов, которые собрали по несколько десятков тысяч человек. Это по местным меркам — огромные толпы. Митингующие орали, что не позволят «растоптать свободу слова».

Лидеры оппозиционных «Движения либералов» и «Демократического союза «Во имя Литвы» Виктория Чмилите-Нильсен и Саулюс Сквернялис потребовали выгнать «Зарю» из правящей коалиции, а Жемайтайтиса лишить депутатского мандата.

Одновременно оппозиция в парламенте стала преднамеренно затягивать принятие поправок, направленных на упрощение процедуры увольнения руководства «Литовского радио». Были поданы сотни предложений. Обсуждения проходили днём и ночью. Предлагалось, например, чтобы генерального директора LRT до окончания срока полномочий можно было уволить только в том случае, если недоверие ему выразит кот Нуодегулис, принадлежащий депутату сейма Агне Ширинскене.

Обновить фасад

В апреле 2026 года правящие силы нанесли ответный удар — в эпицентре масштабного коррупционного скандала оказался недавний спикер сейма, бывший премьер-министр и экс-глава МВД Сквернялис. Прокуратура заподозрила его в получении взяток на сумму не менее 51 тысячи евро.

Дело, в котором также фигурируют его бывшая советница и ряд высокопоставленных чиновников, привело к серьёзным политическим последствиям. Сквернялис, не скрывавший своих амбиций (он даже собирался стать президентом Литвы), оказался выбит из седла. Ему пришлось приостановить членство в основанной им же партии «Во имя Литвы» и публично признать, что его карьера окончена.

В начале июня парламент всё-таки утвердил абсолютным большинством голосов многострадальные поправки, предусматривающие изменения в системе управления LRT. Оппозиция в голосовании не участвовала и заявила о намерении обратиться в Конституционный суд.

Ассоциация профессиональных журналистов просила президента Гитанаса Науседу наложить на закон вето, но он всё же подписал поправки. Теперь генеральный директор LRT может быть досрочно освобождён от должности.

Закон вступит в силу с 1 января следующего года. Это означает, что новые правила могут быть применены и к нынешнему гендиректору LRT Гарбачяускайте-Будрене.

Одновременно в правящей коалиции заговорили о том, что нужно «облагородить» ее фасад путем перегруппировки. Социал-демократы решили исключить из правящего большинства слишком, по их мнению, одиозную «Зарю» и пригласить вместо нее «Демократический союз», который, как ожидается, после изгнания Сквернялиса станет послушным младшим партнером.

Одновременно лидер соцдемов Синкявичюс выразил готовность сменить Ругинене на посту премьера.

Последние дни премьерства Ругинене оказались омрачены новым скандалом — неизвестные взломали базу данных государственного Центра регистров, похитив 600 000 записей. В связи с этим главе кабмина была предъявлена претензия — она сначала якобы собиралась скрыть факт от общественности.

Тем временем оппозиция, свалившая в прошлом году премьера Палуцкаса, начала атаку и на Синкявичюса. У него тоже сомнительное прошлое. В своё время прокуратура утверждала, что в период с 2019 по 2023 год Синкявичюс, будучи главой муниципалитета Йонавского района, действовал с корыстными целями.

Обвинения касались фальсификации отчетов о расходах 16 членов совета самоуправления. В частности, речь шла об оплате их личных счетов за услуги связи и о покупке двух телевизоров, которые не имели отношения к деятельности муниципального политика. Синкявичюс тогда заявил, что личные счета были оплачены из муниципальных средств «случайно», «по ошибке». Он вернул в бюджет 4015 евро еще до начала суда.

Дело прошло через несколько судебных инстанций. В мае 2024 года Каунасский окружной суд признал Синкявичюса виновным и приговорил его к штрафу в 12,5 тыс. евро и трехлетнему запрету занимать должности в госучреждениях. Апелляционный суд оставил приговор в силе, из-за чего Главная избирательная комиссия Литвы лишила Синкявичюса полномочий главы района и исключила из списка кандидатов в сейм.

Однако в марте 2025 года Верховный суд Литвы прекратил дело. Он постановил, что нижестоящие суды «неправильно применили уголовный закон», и признал политика виновным «необоснованно».

Казалось бы, Синкявичюс вышел сухим из воды, но в июне 2026 года медиакиллер Андрюс Тапинас, работающий на оппозиционных консерваторов, обратился в Службу специальных расследований. Он попросил проверить, за счет каких средств Синкявичюс оплачивал услуги своих адвокатов в ходе своего процесса.

Тапинас сомневается, что политик, имея на счету около 16,8 тыс. евро, мог самостоятельно оплатить дорогостоящую защиту — по его оценкам, 40-60 тыс. евро. Так что история не закончена.

Кабмин со связанными руками

22 июня Ругинене подтвердила, что уходит с поста премьера и возвращается на должность министра социальной защиты и труда, которую она занимала ранее.

Рассуждая о своих достижениях, Ругинене назвала выделение финансирования на армию в размере 5,38% ВВП страны, усиление ПРО и борьбу с контрабандой сигарет на метеозондах. Она добавила, что сейчас «сделала бы некоторые вещи иначе», но не жалеет о том, что возглавила правительство.

На следующий день кабмин подал в отставку официально, президент ее принял. Вскоре кандидатура Синкявичюса была согласована с Науседой.

Состав нового правительства уже известен. «Заря над Неманом» в нем представлена не будет. Десять министерских постов получили соцдемы, а остальные четыре поделили между «Демократическим союзом» и Литовским союзом крестьян, «зелёных» и христианских семей.

Уже известна одна из задач, решению которых посвятит себя кабмин, — размещение в Литве ядерного оружия! О том, что Вильнюс ведёт с США переговоры на этот счет, стало известно в июне. Они проходят на фоне сокращения Вашингтоном обычных военных сил в Европе, что вызывает у прибалтов обеспокоенность «ослаблением сдерживания на восточном фланге НАТО».

Конституция Литвы запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения, однако президент Науседа и председатель сейма Юозас Олекас публично допускали возможность внесения изменений в основной закон страны.

В настоящее время американское ядерное оружие размещено в Германии, Бельгии, Италии, Турции, Нидерландах и Великобритании. В этот клуб может вступить и Финляндия, где недавно решили снять запрет на транзит ЯО через свою территорию. Впрочем, министр обороны Робертас Каунас говорит, что атомное оружие в Литве может появиться только «во время кризиса или войны».

2 июля Науседа заявил, что почти все лидеры фракций согласны с тем, что положение конституции, запрещающее размещение ядерного оружия, «устарело» и должно быть отменено. Президент заявил, что конституция была принята в совершенно иных геополитических условиях, а потому нуждается в корректировке.

Отрицательно к этому предложению отнеслись только «Заря» и Союз крестьян. Однако первая теперь препятствовать превращению Литвы в атомный полигон не сможет.

*ЛГБТ — международное движение, признанное в России экстремистским