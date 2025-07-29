В Литве зашаталась почва под премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом, не успевшим отработать и года. Палуцкас пришел к власти по итогам выборов, состоявшихся осенью 2024 года, — в их ходе народ выразил недоверие прежней коалиции, возглавляемой русофобским «Союзом отечества — Христианскими демократами Литвы». Однако там с поражением не смирились.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Премьер-министры Литвы Гинтаутас Палуцкас

Сейчас Палуцкаса пытаются свергнуть, обвиняя его в системной коррупции.

Состоявшиеся осенью 2024-го парламентские выборы развалили прежнюю систему власти в Литве, существовавшую с конца 2020 года.

Прежняя коалиция, сформированная «Союзом отечества — Христианскими демократами Литвы» (они же «консерваторы», они же «ландсбергисты») и «Движением либералов», успела насмерть надоесть литовскому избирателю.

Сначала тем, что намертво «закрутила гайки» во время пандемии Covid-19, два года продержав страну в условиях жесточайшего карантина. Затем — развязанной ею милитаристской истерией, когда были намеренно оборваны выгоднейшие для Литвы экономические отношения с Белоруссией, Россией и Китаем, а страну начали переводить в режим военного лагеря.

Голосуя за партию социал-демократов, показавшую наилучшие результаты на прошлогодних выборах, избиратель недвусмысленно показал, что хочет перемен.

Мощная атака

Однако эти перемены так, по сути, и не наступили. Новый премьер Гинтаутас Палуцкас, выдвинутый социал-демократами, оказался чересчур осторожен и ничего менять по сути не стал. Курс на милитаризацию и поддержание вражды с Россией и Белоруссией свернут не был.

Правда, Палуцкас высказывал намерение восстановить хотя бы отношения с Китаем, напрочь разрушенные консерваторами, но не решился в итоге даже на это. Оказалось, что нынешний премьер, выходец из предпринимательской среды, очень уязвим: враги политика с самого начала стали обвинять его в том, что он, дескать, пришел во власть не для того, чтобы служить народу Литвы, а лишь чтобы улучшить позиции своего бизнеса.

В конце мая переместившиеся в оппозицию консерваторы предприняли уже по-настоящему мощную атаку на премьер-министра.

Они обвинили его в том, что компания Garnis, 49% акций которой владеет Палуцкас, получила кредит на льготных условиях в размере 200 тысяч евро в инвестиционном банке ILTE и что это произошло уже в то время, когда он занял пост премьера.

Характерно, что для атаки на премьера его противники задействовали фигуру крайне одиозную и скандальную — роль «сливного бачка» выполнил блогер и шоумен Андрюс Тапинас, человек, известный своими неонацистскими убеждениями. В свое время он отметился травлей «неблагонадежных» русских учителей и призывом расстреливать «нелояльных» представителей местной польской общины.

Сам новоиспечённый глава правительства, комментируя эти слухи, заверил, что он больше не участвует напрямую в деятельности Garnis (хотя и по-прежнему владеет ее акциями) и что никак не мог воздействовать на банк ILTE.

Но глава фракции консерваторов в Сейме Миндаугас Линге обвинил Палуцкаса в неискренности. Ведь ILTE — это государственный банк, который сейчас всецело зависит от решений правительства. Линге с однопартийцами обратился в правоохранительные органы, чтобы выяснить, «не были ли перепутаны общественные и частные интересы».

Впрочем, по его мнению, уже одних этих озвученных подозрений вполне достаточно, чтобы Палуцкас ушёл в отставку. А если он не захочет уходить по доброй воле, то, мол, надо его заставить.

Надо отметить, впрочем, что литовское законодательство не запрещает премьер-министру быть акционером, а прямых доказательств того, что Палуцкас приказал ILTE выдать кредит Garnis, у Линге и его однопартийцев не было.

Палуцкас заявил, что теперь сам требует проведения расследования, дабы наглядно доказать всем и каждому, что стал жертвой навета.

Премьер заверил, что компания Garnis обращалась в ILTE в обычном порядке, «на установленных стандартных условиях» и он никак при этом не использовал имеющиеся у него, как у премьера, рычаги влияния.

Президент Литвы Гитанас Науседа дал понять, что ждет результатов расследования и что Палуцкас в прошлом году мог бы более однозначно дистанцироваться от Garnis. По мнению Науседы, в данном конкретном случае возникла «серая зона», где необходимо навести полную ясность.

Работа над развалом правительства

А тем временем стали выплывать новые факты, крайне неблагоприятные для Палуцкаса.

Оказалось, что сначала кредит в ILTE пыталась получить компания Emus, в которой 51% акций принадлежит Палуцкасу, но удача ей не сопутствовала. Зато льготный кредит выпал на долю фирмы Garnis, созданной только в прошлом году.

Более того, возникло подозрение, что средства из ILTE, поступившие на счет Garnis, были потом использованы для нужд Emus.

Гинтаутас Палуцкас, однако, уперся. Он громогласно заявил, что в отставку не уйдёт, поскольку «любые требования взять на себя ответственность за то, что не было сделано, высосаны из пальца».

Премьер уверил, что передал в прокуратуру данные, свидетельствующие о том, что всё это лишь «инсинуации и искажение фактов».

Однако в госкомиссии по служебной этике (VTEK), занявшейся этим делом, подтвердили, что частично принадлежащая Палуцкасу компания Garnis действительно получила кредит в государственном банке в момент, когда этот политик занял пост премьера и уже принимал определенные решения, связанные с ним.

За Палуцкаса вступился его союзник по правящей коалиции — Ремигиюс Жемайтайтис, глава популистской партии «Заря Нямунаса». Жемайтайтис заявил, что партии прежней коалиции, утратившие власть по итогам выборов осени 2024 года, целенаправленно ведут дело к развалу нынешнего правительства.

Он обратил внимание на то, что нынешний состав VTEK, увлеченно пытающийся нарыть компромат на Палуцкаса, был назначен еще прежним правительством и является политическим ставленником консерваторов.

Вокруг премьера сплотились и его министры, заявившие, что у них нет к нему вопросов, а его работа их вполне устраивает. А затем и в банке ILTE сообщили, что в ходе аудита не нашли существенных недостатков в том, как произошла выдача кредита компании Garnis.

Однако на этом скандал не закончился.

Противники Палуцкаса, сохранившие большое влияние в стране, добились, что разбирательство по поводу выдачи кредита начала государственная Служба по расследованию финансовых преступлений.

Президент Науседа признал, что в таких обстоятельствах трудно добиться слаженной работы правительства и сейма, несмотря на то, что они должны разработать и принять важные законопроекты о реформах пенсионной и налоговой систем.

Президент отступился

Науседа настоятельно посоветовал Палуцкасу передать неимущественные права на акции Garnis какому-либо юридическому лицу, чтобы не было даже видимости его участия в деятельности предприятия, и в итоге премьер последовал этому совету.

Можно предположить, что президент вряд ли заинтересован в развале нынешней коалиции и отставке Палуцкаса, учитывая, что его отношения с предыдущей коалицией и, в частности, с «Союзом отечества — Христианскими демократами Литвы» были откровенно враждебными.

Однако оправиться от атак премьеру не дали — пошли удары на добивание. Видный представитель консерваторов бывший министр обороны Лауринас Касчюнас в азарте охотника перед берлогой затравленного медведя подал заявление в государственную налоговую инспекцию с требованием провести проверку компании Garnis — и там эту проверку начали.

А Андрюс Тапинас слил новую порцию компромата на Палуцкаса: оказывается, зарегистрированная в прошлом году некая компания Dankora недавно получила из структурных фондов Евросоюза по программе LEADER почти 173 тысячи евро.

Первоначальный владелец этой компании продал свои акции Виргинии Палуцкене — жене брата премьер-министра Данаса, которая сейчас руководит музеем курорта Паланги.

В феврале 2025 года Dankora объявила конкурс на закупку оборудования, и единственным участником тендера стала компания Garnis, в которой Палуцкас, напомним, владеет 49% акций.

После этого крики о том, что премьер использует свои полномочия для развития семейного бизнеса, зазвучали с утроенной силой.

Одновременно был вброшен компромат из более отдаленного прошлого.

Уже и ранее не составлял секрета тот факт, что в 2012 году районный суд Вильнюса признал Палуцкаса, занимавшего тогда высокий пост в системе городского самоуправления, виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорил его к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 16,5 тысячи евро.

Тогда судьи пришли к выводу, что Палуцкас воспользовался своим положением для того, чтобы во время тендера на услуги по уничтожению грызунов в Вильнюсе «продавить» нужное решение в пользу покровительствуемого им предприятия. Но только сейчас Тапинас обнародовал информацию о том, что назначенный ему штраф Палуцкас выплатил не полностью и с опозданием, за что ему уже сейчас пришлось оправдываться — дескать, «недосмотрел».

И тут уже Палуцкасу начали предъявлять все подряд.

Например, то, что он в свое время поддерживал деловые связи с бизнесменом Юрием Борисовым, обладателем российского гражданства: ранее литовский конституционный суд признал Борисова «угрозой национальной безопасности» и аннулировал его вид на жительство.

Противники премьера утверждают, что «вся его биография усеяна различными схемами и махинациями». Науседа вынужден был от него отступиться: 24 июля он сообщил премьеру, что тот в течение двух следующих недель должен либо «дать обоснованные ответы на вопросы, поднятые общественностью, либо принципиально рассмотреть варианты своего дальнейшего пребывания на посту главы правительства».

Правда, члены его собственной партии публично выразили Палуцкасу доверие, но этого пока недостаточно: оппозиция в парламенте приступила к подготовке процедуры импичмента. Голосование предполагается провести в августе. А поскольку оно будет тайным, опасность над премьер-министром нависла нешуточная.