13 октября в Литве прошел первый тур парламентских выборов, исход которого уже позволяет оценить картину изменений, ожидающих политическую систему этой страны.

ИА Регнум

Казалось бы, особых неожиданностей нет: системные партии образуют лишь новую конфигурацию правящей коалиции.

Но один сюрприз эти выборы преподнесли — неожиданный взлет абсолютно маргинальной нацистской партии, лидер которой печально прославился своим отрицанием вины литовцев за холокост. Этот успех стал ярким доказательством процесса «низовой» фашизации страны, о чем раньше предпочитали особо не говорить. Политическую систему Литвы постигнут серьезные изменения.

Провалившиеся «аграрии»

Самой мощной из местных партий является «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ, они же консерваторы).

Это идейные наследники «отца литовской независимости» Витаутаса Ландсбергиса — он по возрасту отошел от активных дел, но остается лицом чрезвычайно влиятельным. Его внук Габриэлюс — глава СО-ХДЛ, в 2020-м получивший пост министра иностранных дел.

От прочих крупных литовских партий консерваторы отличаются повышенным градусом русофобии и особой преданностью Вашингтону, который они считают своим безусловным сюзереном.

Внутри страны они проводят ярко выраженную неолиберальную политику. В 2008–2012 гг. представлявший СО-ХДЛ премьер-министр Андрюс Кубилюс стал самым ненавидимым человеком в стране из-за того, что «победил» экономический кризис, безжалостно пустив под нож социальную систему страны.

Деятельность Кубилюса привела к тому, что по итогам выборов 2012 года консерваторам пришлось уйти в оппозицию. Тогда у власти в Литве утвердилась коалиция во главе с местной социал-демократической партией. Она просуществовала четыре года, а в 2016 г. её сменила новая коалиция во главе с Союзом крестьян и «зеленых» (СКЗ).

Регулярная смена правящих коалиций в Литве объясняется тем, что проблемы этого государства носят системный характер, а значит, в рамках нынешнего порядка вещей решены быть не могут. Избирателя быстро постигает разочарование в очередных политических фаворитах, и он бежит к следующим, забыв, что когда-то уже голосовал и за них. Поэтому имеет место круговорот партий, раз в четыре-восемь лет меняющихся местами в правящей коалиции и оппозиции.

Как раз к 2016 году в стране появился запрос на новые смыслы, на создание качественно новой политической системы. Удовлетворить его народ поручил Союзу крестьян и «зеленых», который эту задачу и провалил.

Во-первых, СКЗ получил сильную оппозицию в лице консерваторов. Во-вторых, вершить какую-то «революцию сверху» литовские «крестьяне и зеленые» и не пытались. Во внешней политике СКЗ продолжал курс предшественников — конфронтацию с Россией, попытки «демократизации» Белоруссии, стратегическое сотрудничество с Вашингтоном.

При этом литовские «аграрии» настолько увлеклись геополитическими играми, что так и не нашли никаких стимулов для развития экономики своей страны. В итоге осенью 2020-го избиратель попросил их «на выход».

Война с Китаем и ковидный «концлагерь»

Однако при вернувшихся к власти консерваторах игры Литвы во внешнюю политику достигли поистине глобального масштаба. Сразу после победы на выборах 2020-го «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» пообещал «отстаивать демократические ценности, противостоять нарушениям прав человека и защищать борцов за свободу во всем мире — от Беларуси до Тайваня».

Основной точкой деятельности консерваторов на внешнем направлении в первый год стала Белоруссия. Они яростно поддерживали белорусскую оппозицию, вводили все новые санкции против Минска и призывали к тому же весь ЕС. Они делали это, не считаясь с экономическими потерями. Один только запрет на транзит через Клайпеду продукции «Беларуськалия» в конце 2021-го принес литовской экономике миллиардные убытки и повлек волну увольнений в транспортном секторе.

Еще одним направлением деятельности литовские консерваторы провозгласили борьбу с Белорусской АЭС. Их усилиями Литва не только сама отказалась приобретать электроэнергию, произведенную на БелАЭС, но и уговорила Латвию и Эстонию тоже присоединиться к этому «энергобойкоту».

Но главным итогом четырех лет пребывания консерваторов у власти стала ссора Литвы с Китаем — что снова обернулось для литовцев существенными экономическими потерями. Сначала Вильнюс осыпал Пекин оскорблениями, обвиняя в «зажиме демократии», а также в том, что китайцы якобы занимаются в странах Евросоюза «тотальным шпионажем» и «захватом влияния».

Но потом Литва допустила куда более серьезную выходку — открыла у себя официальное представительство Тайваня, пойдя таким образом на прямое нарушение принципа «одного Китая», который на словах Вильнюс вроде бы признаёт.

Разъяренный Пекин снизил свое дипломатическое представительство в Литве до минимума и ввел против прибалтийской республики санкции, которые, опять же, нанесли ей огромный урон.

Власти обещали, что это не беда, что благодарный Тайвань возместит и даже перекроет своими инвестициями все потери, но ничего подобного не произошло. И сейчас оппозиционные литовские политики все более откровенно говорят, что учиненная буквально на ровном месте ссора с Пекином была откровенной глупостью.

Еще больший урон за время господства консерваторов понесли российско-литовские отношения. Еще задолго до начала СВО Вильнюс изощрялся в оскорблениях в адрес Москвы и постоянно изобретал всевозможные поводы для того, чтобы уколоть соседа.

Когда же весной 2022-го началась общезападная кампания по удушению России санкциями, то Литва, как и прочие страны Балтии, постоянно старалась забежать вперед паровоза и инициативно вводила такие санкции, которых Брюссель от них даже не требовал, — например, запрет на выдачу виз всем гражданам России.

Литовские лидеры, тот же Ландсбергис-младший, внушают населению, что «необходимо готовиться к агрессии России», поскольку «если Москва почувствует слабость, то непременно нападет». Это порождает в стране атмосферу крайней нервозности и неуверенности.

Политика консерваторов успела надоесть литовскому народу с самого начала до такой степени, что уже через месяц после их возвращения к власти более половины населения выразили недоверие новому правительству. Стали раздаваться массовые жалобы и сетования: ну зачем же мы проголосовали за этих проходимцев?

Премьер Ингрида Шимоните цинично посоветовала всем недовольным дождаться новых выборов в 2024 году. Особенно консерваторы настроили против себя людей тем, что до предела «закрутили гайки» в период ковид-пандемии. В отличие от России, где «самоизоляция» продержалась лишь в течение нескольких месяцев 2020 года, а потом государство начало постепенно ослаблять ограничения, страны Прибалтики просуществовали в режиме жесточайшего карантина два года.

Население Литвы тогда чувствовало себя как в коллективной тюрьме: жителям даже запретили выезжать за пределы своих муниципалитетов. Простые литовцы неоднократно просили ослабить эти ограничения, а когда власти отказались, в Вильнюсе начались массовые волнения. Тогда протестующие заблокировали здание парламента, и чтобы разогнать их, полиция применила слезоточивый газ.

Учитывая все вышеперечисленное, становится понятна причина, по которой многим власть СО-ХДЛ успела надоесть хуже горькой редьки.

Итоги выборов

Сейм Литвы избирается всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: 71 депутат — в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 — в многомандатном округе по партийным спискам. На этот раз за места в парламент боролись пятнадцать команд — 14 кандидатов партий и один коалиционный список; в одномандатных округах соревновались 699 претендентов.

И вот стали известны итоги первого тура голосования, состоявшегося 13 октября. В многомандатных округах максимальный результат получила оппозиционная Социал-демократическая партия (СДПЛ) — 20,46% голосов и 19 мандатов.

Консерваторы оказались только на втором месте — 16,44% поддержки и 15 мандатов. На третьем месте — националистическая партия «Заря Нямунаса» во главе с бывшим депутатом Сейма Ремигиюсом Жемайтайтисом.

Также в первом туре успех наиболее сопутствовал трем партийным лидерам, баллотировавшимся на выборах по одномандатным округам. Премьер-министр Ингрида Шимоните от СО-ХДЛ получила в своём округе 53,55%. Спикер Сейма от Движения либералов (эта партия является младшим партнером консерваторов по правящей коалиции) Виктория Чмилите-Нильсен набрала 44,9%, председатель «Зари Нямунаса» Жемайтайтис — 46,44%.

Они праздновали победу в одномандатных округах уже в первом туре выборов. Другие довольствовались более скромными результатами: во второй тур прошли пять председателей партий, а трое проиграли одномандатные выборы.

О чем свидетельствует такой результат? Усталость от нынешней правящей коалиции — да, безусловно. Но результат коалиционных партий нельзя назвать разгромным, а в случае лично Шимоните и Чмилите-Нильсон он и более чем успешен.

Это объясняется тем, что и СО-ХДЛ, и Движение либералов успели стать партиями литовского чиновничества, связывающего с их успехом свое личное благополучие. Класс чиновников в Литве весьма обширен, а за «свою» партию они голосуют не только сами, но и вся их многочисленная родня.

Кроме того, надо признать, в Литве очень много людей оказались оболваненными антироссийской пропагандой, им импонирует энергичная деятельность Шимоните и её партии по «строительству защиты от агрессивной России»: закупка оружия, усиление армии, приглашение в Литву постоянной бригады бундесвера и т.д.

Тем не менее чиновников, их родственников и жертв русофобской пропаганды оказалось недостаточно, чтобы перебить негативный шлейф от правления консерваторов.

А вот успех социал-демократов построен на голосах тех, кому власть смертельно надоела.

Их кандидат на пост премьера — председатель партии Вилия Блинкявичюте. У нее есть серьезное достоинство — она не принадлежит к числу отъявленных русофобов и, будучи человеком левых взглядов, больше интересуется внутренними делами страны, а не геополитическим противостоянием.

В плюс Блинкявичюте можно поставить то, что она не разделяет мнение о необходимости ликвидации в Литве русских школ. Она же в свое время оспаривала целесообразность открытия в Вильнюсе представительства Тайваня.

В 2021-м соцдемы возражали против грубого вмешательства в дела Грузии, куда зачастили представители консерваторов, чтобы поучать грузин, как нужно «правильно противостоять России».

Конечно, если социал-демократы возглавят новое правительство Литвы, не стоит ждать, что внешняя политика государства как-то серьезно изменится — страна останется в американском «обозе». Но антироссийская политика будет осуществляться Вильнюсом без прежнего энтузиазма и без каких-то совсем уж грубых оскорблений в адрес Москвы.

«Заря» неонацизма

А вот что стало неожиданностью, так это огромный успех «Зари Нямунаса».

Ее основателя Ремигиюса Жемайтайтиса в 2023-м выгнали из респектабельной партии «Свобода и Справедливость» после того, как он опубликовал в соцсетях серию антисемитских постов. Он, в частности, пытался снять ответственность с литовцев за пособничество гитлеровцам во время холокоста (в ходе гитлеровской оккупации на территории Литвы при активном участии местных коллаборационистов были убиты 200 тысяч евреев). Жемайтайтис обвинил евреев в том, что это они во время войны нападали на литовцев (действительно, на территории республики действовали еврейские партизанские отряды) и потребовал от них «извинений».

Скандал был большой, тем более что на эти высказывания обратило внимание и посольство США. Жемайтайтису пришлось распрощаться как со своей тогдашней партией, так и с местом в Сейме.

Однако он не растерялся и быстро организовал новую политическую силу, в успех которой никто не верил, учитывая скандальное прошлое её основателя. И вдруг — триумф, невероятный успех, когда никому не известные маргиналы-националисты берут третье место на выборах.

Этот успех — результат вбивавшейся тридцать лет в головы населению националистической пропаганды, когда советские солдаты были объявлены «оккупантами», а «героями» провозгласили «лесных братьев» (многие из которых непосредственно участвовали в уничтожении тех же евреев).

Оказалось, что за эти годы в стране был выращен достаточно большой слой людей, готовых повторить кровавые «подвиги» своих предшественников. Злоба литовских неонацистов направлена на проживающие в Литве меньшинства — евреев, поляков и русских.

И они гораздо более откровенны и радикальны, чем те же консерваторы, в рядах которых тоже состоит уйма националистов, вынужденных сдерживаться из соображений респектабельности.