Финляндия готовится снять запрет на транзит ядерного оружия (ЯО) через свою территорию. В конце апреля кабинет министров вынес вопрос на обсуждение. Решение может иметь долговременные негативные последствия для страны — недаром в парламенте закипела яростная дискуссия.

ИА Регнум

Многие оппозиционные политики яростно возражают против предложения, справедливо указывая, что размещение ЯО у границ России создаст прямую угрозу Суоми, сделав ее законной военной целью в любом потенциальном конфликте. Однако правительство Петтери Орпо с достойным лучшего применения упорством продолжает навязывать опасную инициативу.

Обещания не сдержали

Дискуссия о возможности размещения в Финляндии ядерного оружия началась сразу после вступления страны в НАТО весной 2023-го. Одним из сторонников идеи проявил себя нынешний президент Александр Стубб, принявший полномочия годом позже.

Сначала правительство относилось к таким предложениям достаточно прохладно — ряд первых лиц государства, в том числе премьер-министр страны Петтери Орпо, говорили, что этого не будет. Но обещания Орпо не сдержал — уже весной 2026 года финские СМИ сообщили, что Хельсинки намерен снять часть ограничений, связанных с ЯО.

Новость вызвала в финском политикуме немалый переполох. В частности, депутат эдускунты (парламента) от оппозиционного «Союза левых сил» Вероника Хонкасало подчеркнула, что её партия выступает за сохранение действующих ограничений.

Но министр обороны Антти Хяккянен вскоре сообщил на брифинге, что всё уже решено: правительство подготовило соответствующий законопроект. «Действующее законодательство не отвечает тем требованиям, которые есть у Финляндии как у члена НАТО. Изменения направлены на то, чтобы обеспечить стране максимальную защиту в любых ситуациях», — заявил Хяккянен на правительственном брифинге. По его мнению, запрет на ввоз ядерного оружия, установленный в 1980-х годах, «уже не актуален».

Однако оппозиционеры не смирились — они раскритиковали способ, которым правительство продвигает отмену запрета. Социал-демократическая партия и «Союз левых сил» обвинили кабинет Орпо в том, что он попытался протащить законопроект тайком, жульнически внеся его без предварительных обсуждений на широком общественном уровне.

Соцдемы и левые полагают, что столь важный вопрос должен рассматриваться всеми партиями. Глава социал-демократов Антти Линдтман считает, что инициатива властей отрывает Суоми от «традиционной политики северных стран в ядерном вопросе». Позже недовольство выразила еще одна парламентская партия — «Зеленый союз». Глава ее фракции Орас Тюнккюнен выразил недоумение в связи тем, что правительство действует в этом случае без консультаций с оппозицией. Он подчеркнул необходимость всестороннего и тщательного рассмотрения идеи.

К недовольным примкнули и экспертные круги: несколько профессоров в жесткой форме раскритиковали законопроект, выявив в нем серьезные недостатки. Специалистов не устраивает то, как туманно прописана процедура принятия решений о перемещении ядерного оружия на финскую территорию. По документу неясно, нужно ли хозяевам ЯО всякий раз получать согласие Финляндии. Если нет, речь идет о серьезном ограничении государственного суверенитета.

Хяккянен отбивается от обвинений тем, что правительство «было вынуждено действовать в условиях ограниченной публичности» из-за «деликатности вопроса».

Зато в атлантистских структурах, живущих за счет зарубежных грантов, проявляют живейшую радость. Исполнительный директор находящегося в Хельсинки аналитического центра Nordic West Office Чарли Салониус-Пастернак ликует: «Это отличное решение и часть курса Финляндии в НАТО. Мы хотим получить преимущества от ядерного зонтика».

По его мнению, благодаря снятию запрета на транзит ядерного оружия «реальная угроза со стороны России снижается» и Суоми таким образом помогает «коллективному усилению ядерного сдерживания».

По следам Нидерландов

В какой форме предполагается осуществлять завоз в Финляндию ядерного оружия? Какие конкретно его виды будут поставляться? Ответов на эти вопросы пока нет, но можно сделать некоторые предположения.

Осенью 2024 года финские вооруженные силы впервые приняли участие в учениях НАТО с носителями ЯО. Манёвры Steadfast Noon прошли над Северным морем в воздушном пространстве Дании и Великобритании. В них оказались задействованы, в частности, нидерландские истребители F-35, сертифицированные для оснащения «ядеркой».

У Нидерландов нет собственного ЯО, но они участвуют в программе альянса Nuclear Sharing («Совместное ядерное использование»). В соответствии с ней американские атомные авиабомбы размещаются на территории страны НАТО, а её военно-воздушные силы проходят надлежащую подготовку.

Оружие при этом остаётся под полным контролем США — оно хранится в специальных подземных хранилищах, и коды доступа есть только у американцев. Летательные аппараты, способные нести эти заряды, называются «самолетами двойного назначения». До 2024 года эту функцию в Нидерландах выполняли F-16, базировавшиеся на авиабазе Фолькель. Но потом их заменили новейшие F-35, закупленные голландцами у тех же США.

Европейские союзники предоставляют самолеты и пилотов, которые могут доставить американское ядерное оружие, но само оно, как и право принимать решение о его применении, остаются в руках США. Это позволяет НАТО поддерживать «принцип коллективной обороны», формально не нарушая Договора о нераспространении ядерного оружия.

Осенью 2023-го нидерландские F-35 были сертифицированы для применения новейшей термоядерной авиабомбы B61-12. Она оснащена инерциальной системой наведения и хвостовыми рулями, что делает её высокоточным оружием, а мощность взрыва может варьироваться от 0,3 до 340 килотонн. F-35 — самолёт пятого поколения, созданный по технологии «стелс». Он может нести B61-12 во внутренних отсеках, не нарушая своей малозаметности.

Финляндия заказала 64 истребителя F-35A Lightning II. Эта сделка на 10 млрд евро, заключённая с американским производителем Lockheed Martin, стала крупнейшей закупкой в истории финских ВС. Первые восемь машин, произведенных в рамках этого заказа, сейчас находятся на авиабазе Эббинг в штате Арканзас. В течение ближайших месяцев пилоты из Суоми будут проходить курс обучения. Первый полёт финского летчика на одном из этих истребителей был совершён 15 апреля 2026 года.

Ориентировочно первые F-35A поступят в Финляндию осенью 2026 года. Эти машины перейдут в так называемое лапландское авиакрыло, базирующееся на авиабазе Рованиеми. Еще одно «авиакрыло» — в финской провинции Карелия на авиабазе Куопио — начнёт получать свои F-35A в 2028 году. Начальная оперативная готовность новых истребителей ожидается к концу 2028 года, а полная боеготовность всех 64 самолётов — к концу 2030-го.

Судя по всему, Финляндия попросит, чтобы ее присоединили к программе Nuclear Sharing, после чего имеющиеся в ее распоряжении F-35A Lightning II будут оснащены ЯО. Предварительно для этого придется провести сертификацию самолётов. В программе, помимо Нидерландов, участвуют Бельгия, Германия и Италия (эти страны, хотя и заказали F-35, ещё не успели их сертифицировать). Стать участником хочет и Польша.

Между тем внесённый финским правительством законопроект потенциально открывает и другие способы завоза ЯО — временное развертывание и транзит. То есть истребители других стран НАТО с ядерными боеприпасами на борту смогут использовать воздушное пространство Финляндии или совершать промежуточные посадки на ее аэродромах. Станет возможна и наземная транспортировка — автомобильным и железнодорожным транспортом.

Забыть о примирении

Кабмин предлагает снять правовые барьеры, мешающие ввозу ядерных устройств в Финляндию, а также их транспортировке, поставке или хранению. Речь идет о поправках в закон об атомной энергии и Уголовный кодекс.

При этом в министерстве обороны добавили, что Суоми по-прежнему будет расценивать приобретение, производство, разработку и подрыв ядерных устройств, а также исследования с целью их производства как преступления — в особенности если такая деятельность ведётся с террористическим умыслом. Тем не менее снятие принципиального запрета на ввоз ЯО «необходимо для интеграции Финляндии в НАТО», считают финском в оборонном ведомстве.

В России, как и следовало ожидать, на инициативу финского правительства отреагировали резко отрицательно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она наращивает градус эскалации на Европейском континенте. Песков предупредил: если финны осуществят свои намерения, это повлечёт угрозу для России и в ответ Москве придется принять соответствующие меры. То есть действия Финляндии делают её более уязвимой.

25 апреля председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул: «Если Финляндия хочет превратиться в мишень для стратегического наступательного вооружения российской армии, это их выбор».

Помимо прочего, происходящее наносит ещё один удар двусторонним отношениям с РФ. Они и без того сейчас лежат в руинах, однако в последнее время в Суоми усилились было разговоры о необходимости хотя бы частичной деэскалации и о разблокировке экономического взаимообмена. Их заводят весьма авторитетные лица, в том числе и бывшие члены правительства.

Причину понять можно — Финляндию накрыл экономический кризис, триггером к которому послужил разрыв ею связей с Россией, прежде очень тесных. Однако правительство Орпо, демонстрируя новый, столь серьезный знак враждебности, заранее обнуляет любые возможные попытки примирения.