Политические враги свалили прежнего премьер-министра Литовской Республики Гинтаутаса Палуцкаса, обвиненного в коррупции, но на смену ему пришла не менее примечательная личность.

Иван Шилов ИА Регнум

Теперь правительство Литвы возглавляет бывшая профсоюзная деятельница Инга Ругинене. Враги обвинили ее в том, что она может тайно симпатизировать России.

Чтобы отмести подозрения в отсутствии у нее «национального патриотизма», Ругинене призвала литовцев готовиться к введению всеобщего призыва в армию.

Профессиональный швогер

Инге Ругинене 44 года, и до самого последнего времени она была человеком в Литве малоизвестным. Эта уроженка города Тракай в 2003 году окончила медицинский факультет Вильнюсского университета, получив степень бакалавра общественного здравоохранения.

Жизненный путь Инги предопределил тот факт, что ее мать Диана Райтелайтене была важным человеком в литовском профсоюзном движении. Более трех десятилетий та заседала в правлении Федерации профсоюзов лесной промышленности (ФПЛП). И мама начала устраивать жизненную карьеру дочки, подтягивая ее в эту же организацию, где она имела немалое влияние.

Для понимания реалий, сложившихся в сегодняшней Литовской Республике, важно знать, что сами же литовцы зовут свою родину «швогерным государством». В Литве словцом «швогер» обозначают брата жены, мужа сестры или, шире, любого родственника. Социальная структура страны стоит на фундаменте неофициального, но оттого не менее крепкого института швогерства. Если ваш швогер влиятельный человек, то вы вправе рассчитывать, что он поможет в устройстве вашей судьбы.

Главный девиз — выбрался куда-то сам, помоги и швогеру.

В результате в Литве часто раздаются жалобы на то, что в стране создается много ненужных, но хорошо оплачиваемых из бюджета должностей — только для того, чтобы госчиновникам было куда пристраивать своих швогеров.

Карьера нынешнего литовского премьера — живой пример того, как действует институт швогерства.

Позже Инга сама наивно рассказывала, что мама, а также тогдашний глава ФПЛП Альгирдас Раука уговорили ее поступить на работу в Федерацию профсоюзов лесной промышленности. Мамина протекция оказалась очень действенной и в 2012 году 30-летняя женщина без особых заслуг и опыта заняла пост заместителя председателя ФПЛП, а два года спустя была избрана его председателем.

После этого карьера пошла как по маслу: в 2018-м Ругинене избрали председателем Литовской конфедерации профсоюзов, а в 2023 году она стала вице-президентом Европейской конфедерации профсоюзов.

При этом каким-то реальными заслугами в деле борьбы за права трудящихся ушлая и бойкая Ругинене не отметилась. Впрочем, этого от нее никто и не ждал — современные литовские профсоюзы давно уже оторвались от своей изначальной функции, выполняя роль еще одной подпорки власти.

Инга быстро научилась говорить и делать, что надо; для властей она являлась очень комфортным партнером, а потому ее двигали вверх. Она дальновидно вступила в ряды Социал-демократической партии Литвы, по списку которой на парламентских выборах 2024 года была избрана депутатом Сейма.

12 декабря 2024-го Ругинене получила портфель министра социальной защиты и труда в кабинете Гинтаутаса Палуцкаса. Когда пойманного на сомнительных махинациях Палуцкаса вытеснили в отставку, Ругинене назначили и. о. премьера.

Затем однопартийцы выдвинули ее кандидатуру в премьеры на постоянной основе. Эта идея вызвала немало критики: заговорили, что для столь ответственной должности Ругинене слишком молода и, в сущности, ничего хорошего для страны не сделала. Женщина, однако, за словом в карман не лезла.

«То же самое происходило, когда я баллотировалась на пост председателя конфедерации профсоюзов Литвы — говорили, что я молода, неопытна, с узким кругозором, слабая», — отбивалась Ругинене от недоброжелателей.

Слабоватый компромат

Нынешняя литовская правящая коалиция имеет лютых врагов в лице партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ, они же консерваторы, они же ландсбергисты), находившейся у власти в течение предыдущей каденции 2020–2024 гг.

Консерваторы проиграли прошлогодние выборы, но не успокоились и начали самозабвенно пакостить своим преемникам. Именно их стараниями лишился поста Палуцкас — консерваторы безнадежно испортили ему репутацию.

В СО-ХДЛ рассчитывали, что после отставки Палуцкаса выдвинувшая его коалиция развалится, и они смогут вернуться к власти. Известие о выдвижении Ругинене консерваторы восприняли с огромным недовольством и попытались сходу утопить и ее.

Когда президент Литвы Гитанас Науседа дал понять, что не отвергает кандидатуру Инги Ругинене, враги тут же постарались нарыть на нее компромат. Они немедленно выяснили, что у Ругинене есть родственники в России и на Украине. Причём в Россию Инга последний раз ездила относительно недавно — в 2015-м и 2018-м гг.

Противники вменяют Ругинене посещение «государства-агрессора уже после акта аннексии Крыма». Наконец, в вину чиновнице поставили даже то, что она говорит по-литовски с русским акцентом!

В ответ Ругинене хвалится, что при ее содействии несколько лет назад россиян исключили из Всемирной профсоюзной федерации. Свою позицию она обозначает чётко: «Поддержка Украины до победы».

Чтобы пресечь новые атаки, Ругинене начала давить на «патриотизм»: предложила увеличить военные расходы Литвы до 5-6% ВВП — больше, чем тратят большинство стран НАТО, включая Францию и Германию.

При этом хроническое недофинансирование в Литве испытывают социальная сфера, медицина и образования, страдающие от острейшего недостатка кадров. И тем не менее, Инга Ругинене уверена: милитаризация важнее.

Для современной Литвы это обычная история — если враги пытаются тебя опорочить, нужно выставлять себя твердокаменным «национальным патриотом», врагом России, пламенным сторонником Украины, НАТО и ЕС.

Но в покое нового премьера не оставили — последовала попытка достать Ругинене через ее мужа, бизнесмена Висмантаса Ругиниса, руководителя компании Poligrafa. Дело в том, что прежним владельцем этой компании был некий Илья Малкин, человек, которого спецслужбы Литвы заподозрили в неблагонадежности. А раз неблагонадежен он, то это бросает тень и на его делового партнера Ругиниса.

Во-первых, кто-то где-то слышал, что этот Малкин когда-то давно хорошо высказался о России и ее президенте. Во-вторых, его заподозрили в участии в сомнительной схеме трудоустройства мигрантов.

Журналисты, желавшие накопать компромат на Ругинене, обратились с вопросами напрямую к Малкину, но он от всего отперся. Сказал, что сейчас уже и не помнит, что он там говорил семь лет назад, а деньги у иностранцев за трудоустройство в Евросоюзе не брал.

Слаба и зависима

Таким образом, все претензии в свой адрес Ругинене сумела отвергнуть, и Сейм утвердил ее кандидатуру в качестве главы правительства. Однако противники социал-демократов еще раз сумели показать клыки.

В день утверждения нового премьера они провели в Вильнюсе довольно многочисленную демонстрацию — акцию, получившую громкое название «День позора».

Консерваторы, организовавшие «День позора», напирают на то, что в рядах нынешней правящей коалиции состоит много «неискренних патриотов», которые, мол, в глубине душе не испытывают никаких симпатий ни к Украине, ни к НАТО, ни к ЕС, а может быть даже и вовсе тайком симпатизируют «кремлевскому режиму».

Мол, эти «деятели» будут давить на «молодого и неопытного премьера», что может привести схождению Литвы с «евроатлантических» рельсов.

Организатором митинга выступил шоумен и пропагандист Андрюс Тапинас, известный своей крайней русофобией. Он недвусмысленно пригрозил: попытаетесь хоть на грамм отойти от антироссийского и антибелорусского курса — и вас сметут. Тем более, все помнят наглядный пример двадцатилетней давности.

В 2003 году в Литве «по недосмотру» евроатлантических элит президентом стал молодой и перспективный политик Роландас Паксас, взявший курс на установление дружественных отношений с Россией и Белоруссией. И он же ответил категорическим отказом на предложение устроить на территории Литвы тайную тюрьму ЦРУ. Сразу после этого глобалисты руками своих марионеток устроили Паксасу импичмент по надуманному поводу и постарались лишить его шансов на возрождение политической карьеры.

Они вернули во власть прежнего президента Валдаса Адамкуса (бывшего члена созданных гитлеровцами карательных полицейских батальонов, сбежавшего после войны в США). Адамкус откатил внешний курс Литвы к предыдущим настройкам и тут же дал добро на открытие тюрьмы ЦРУ под Вильнюсом.

Та история стала наглядным уроком всем будущим поколениям литовских политиков — никакой «самодеятельности»: иначе лишишься сытой красивой жизни, да еще и попадешь под суд.

Палуцкас, судя по всему, пострадал по той причине, что заговаривал о возможности восстановления отношений Литвы и Китая, обрушенных при власти консерваторов, а также намеревался устроить ревизию растущих военных расходов.

И уже понятно, что «прилежная ученица» Ругинене не позволит себе шага в сторону от накатанной колеи. Недаром она, чтобы подстраховаться, сейчас много рассуждает о необходимости «обезопасить Литву от государств-агрессоров» — и между прочим предложила ввести всеобщий воинский призыв.

Сразу можно сказать, что новый литовский премьер-министр окажется слабым и зависимым политиком. Формирование ее кабинета идет в настоящее время с большим скрипом, ряд кандидатур вызвали много споров.

Никаким авторитетом ни в среде местных элит, ни в народе Ругинене не пользуется. Она будет делать все для того, чтобы сохранить свой пост, а значит, антироссийский курс Литвы останется при ее премьерстве твердокаменным.