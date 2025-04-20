Конституционный суд Литвы узаконил гей-браки. Литовцы покорились не сразу. Они издавна были, если пользоваться бытующим сейчас в ЕС новоязом, крайне «нетолерантны». Население республики проявляло крайнее единодушие, придерживаясь аксиомы: браком может быть только союз мужчины и женщины.

Иван Шилов ИА Регнум

Но борьба изначально оказалась неравной: маленький народ не мог долго сопротивляться всей мощи тоталитарной пропаганды, уже подмявшей под себя другие страны Евросоюза.

Массовая «нетолерантность»

Литовцы с самого начала имели двойную прививку против новой «моды». Во-первых, они проникнуты сильной католической религиозностью, а, как показывает практика, в католических странах насаждение гей-пропаганды идет труднее, нежели, к примеру, в протестантских.

Во-вторых, в Литве сильны языческие корни, подпитываемые исторической памятью о том, как литовцы — единственные из тогдашних языческих народов — сумели отбиться от тевтонских крестоносцев и сохранить свою самостоятельность.

К стародавнему язычеству во многом апеллирует и современный литовский национализм, насаждающий культ воина. В этих реалиях понятно, как литовцы относятся к ЛГБТ*-сообществу, ассоциируемому с крикливыми изнеженными фриками.

Попытки внедрить «новую нормальность» предпринимаются там уже в течение пятнадцати лет. Первый гей-парад в стране состоялся в мае 2010-го. Столица Литвы в этот день фактически перешла на осадное положение.

Небольшая группа элгэбэтэшников шествовала под охраной восьмисот полицейских: к месту события подтянули даже спецподразделение, готовое к подавлению массового бунта. Беспорядков, естественно, ждали не от геев и лесбиянок, а от разгневанного населения Вильнюса.

Все подъезды к правому берегу реки Нерис, где должно было состояться шествие, заранее обнесли заграждениями и оцепили. Как оказалось, не зря: вильнюсцев, пришедших просто поглазеть и выразить свое негодование, оказалось в десять раз больше самих участников парада. Страсти раскалились настолько, что действительно казалось, что вот-вот горожане набросятся на полицию, охранявшую шествие.

Но, невзирая на массовое негодование литовцев, гей-парады в их стране стали регулярно повторять. В качестве организаторов выступала «Лига геев Литвы», располагавшая, судя по всему, большими средствами.

Владимир Симонко, возглавлявший «Лигу», отказывался раскрывать источники финансирования, но не без удовольствия намекал, что часть расходов берут на себя как аккредитованные в Литве посольства зарубежных стран, так и местный бизнес.

В проходивших в Вильнюсе гей-шествиях, как правило, участвовали главы аккредитованных в Литве дипломатических миссий других стран ЕС и НАТО: Великобритании, Италии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Нидерландов и т.д.

Естественно, эти «парады» прикрывались полицейскими кордонами — власти опасались дипломатического скандала, возникшего бы в случае, если бы в голову одного из «союзников» прилетел булыжник.

Мероприятиями преследовали двоякую цель. С одной стороны, населению навязывали привычку воспринимать гей-парады как часть повседневного пейзажа. Во-вторых, старались воспитать «передовую» «современную» молодежь, с презрением относящуюся к «ретроградам-гомофобам».

Упреки Брюсселя в том, что страна «отстаёт» по части «элгэбэтэтизации», больно ранили местных политиков, но они долго не могли навязать «европейскую волю» собственному народу. Впрочем, и в рядах самих политиков сомневающихся было очень много.

Атаки и контратаки

Время от времени «гомофобы» переходили в контратаки. Так, в 2021 году в Вильнюсе состоялся «Большой марш в защиту семьи», собравший свыше 40 тысяч человек. Его провели люди, донельзя раздраженные пропагандой «толерантности», льющейся ныне в Литве из всех щелей.

Журналистка Рената Рейнгольдене рассказывала по этому поводу: «Политические элиты оказались совершенно не готовы к такому повороту событий и буквально бензином начали тушить пожар, объявив организаторов протеста «пособниками Кремля», «сотрудниками российских спецслужб», а сам марш — «тщательно спланированной провокацией Москвы». Естественно, это разъярило протестующих ещё больше.

Что любопытно, литовские защитники традиционных ценностей прорывались даже в Европарламент. В начале 2021 года европарламентарии из партии Эммануэля Макрона призвали либералов из фракции Renew Europe исключить из своих рядов литовского евродепутата Виктора Успасских за его «гомофобные» высказывания.

Такой оказалась их реакция на видеотрансляцию в соцсетях, во время которой депутат унизил представителей гей-сообщества, назвав их извращенцами и прочими нехорошими словами.

Дабы ободрить сторонников «евротолерантности», в июне 2022 года литовские ЛГБТ-активисты провели в Вильнюсе большое шествие Baltic Pride, собравшее многих известных в стране певцов, актеров и прочих местных «селебрити».

Участие представителей шоу-бизнеса, как легко догадаться, не заставило литовцев возлюбить геев, напротив, это лишь подорвало авторитет местечковых «звёзд».

На тот момент в Литве у власти была правящая коалиция, объединившая в своих рядах «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» и Партию свободы. Коалиция попыталась протащить законопроект о «гражданских союзах», фактически легализирующий однополые браки и успешно прошедший первое чтение.

Но дальше все застопорилось. Тогдашний спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен жаловалась на сопротивление оппозиции. Недовольство законопроектом проявляла и местная католическая церковь.

С другой стороны, среди членов правительства и депутатов Сейма Литвы возникла очень крикливая кучка сторонников «западных ценностей». Они требовали не обращать внимание на недовольных и побыстрее «привести литовское законодательство в соответствие с современными правовыми стандартами».

Особую активность проявляли тогдашняя министр экономики Аушрине Армонайте (типичный «соросёнок») и парламентарий Томас-Витаутас Раскявичюс — оба члены либеральной Партии свободы. В особенности именно открытый гей Раскявичюс сделал очень много для того, чтобы изменить конституцию Литвы, ранее не допускавшую двойной трактовки понятия брака.

Интересна и поучительна история его взлёта. Раскявичюс возник на политическом небосклоне Литвы в 2019 году, когда баллотировался в горсовет в составе команды мэра Римигиюса Шимашюса.

В ходе предвыборной кампании Раскявичюс поднимал вопросы, интересные только для ЛГБТ. В частности, он пообещал добиваться обновления программы борьбы с издевательствами над геями в школах и усовершенствования психологической помощи с учетом потребностей секс-меньшинств. Раскявичюс призвал сделать так, чтобы «вопрос ЛГБТ стал обычной частью муниципальной политики».

А накануне муниципальных выборов Раскявичюс предложил мэру Вильнюса побывать в столичном гей-клубе. Градоначальник, видимо, решил, что это станет выгодным для него тактическим ходом. Шимашюс появился в заведении в сопровождении супруги и Аушрине Армонайте, бывшей тогда депутатом Сейма.

Как только мэр переступил порог, его сразу же обступили местные завсегдатаи, желавшие сделать совместное фото. После импровизированной фотосессии Шимашюс выступил с речью. А Раскявичюс в образе травести под сценическим именем Океания представил его публике.

В своем выступлении Шимашюс подчеркнул: «Пришло время сказать раз и навсегда: Вильнюс — дружественный для сообщества ЛГБТ* город!». Зал на эти слова отреагировал продолжительными аплодисментами. Аналитики замерли в ожидании: переизберут ли мэра после его выходки? Переизбрали. После этого и другие литовские политики стали смелее использовать гей-повестку.

Хитроумная комбинация

Законопроект о «гражданских союзах», будучи утвержден в первом чтении, так и застрял в парламенте. Партия свободы неоднократно пыталась довести процесс принятия этого документа до завершения, но всякий раз неудачно.

Как оказалось, других столь же ярых сторонников узаконивания гей-браков в Литве попросту нет. Даже, казалось бы, «передовые» и «проевропейские» консерваторы из «Союза отечества — Христианских демократов Литвы» не готовы были идти в этом вопросе до конца.

И тогда «свободовцы» разыграли хитроумную комбинацию. Они завербовали себе в сторонники экс-главу Конституционного суда (КС) Литвы Дайнюса Жалимаса, который в прошлом году по их списку сумел избраться в Европарламент.

Жалимас же, сохранивший связи в КС, провёл там «разъяснительную работу», внушив бывшим коллегам, что Литва, дескать, давно должна официально признать гей-браки. Такого рода «обработка» понадобилась потому, что ранее в Конституционный суд как раз поступил иск с требованием узаконить «однополые партнерства».

В результате КС постановил, что «гендерно-нейтральные» отношения не противоречат литовской конституции. Там подчеркнули, что отсутствие возможности зарегистрировать такое «партнерство», дескать, «снизило доверие граждан к государству и праву, нарушило принцип ответственного управления».

Конституционный суд предписал законодателям (т. е. депутатам Сейма) поскорее устранить «противоречие» и узаконить, наконец, гей-браки. Ну, а поскольку в литовской системе голос КС является определяющим, депутатам придётся подчиниться.

Это уже подтвердил спикер Сейма Саулюс Сквернялис. При этом спикер, бывший ранее главой МВД, ранее поддерживал реноме традиционалиста. А сейчас он бодрится — ничего страшного, мол, не произошло: «Я действительно не вижу здесь никакой трагедии и не считаю, что наше государство из-за этого развалится».

Есть, безусловно, и сейчас открытые противники законопроекта. Так, лидер коалиционной партии «Заря Нямунаса» Ремигиюс Жемайтайтис считает, что решение КС ни к чему депутатов «не обязывает» и что они могут этот вердикт игнорировать. Однако степень его влияния довольно низка — Жемайтайтиса считают фриком и маргиналом. А его партия попала в правящую коалицию практически чудом.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа дал понять, что он не против закона о «партнерствах». Примечательно, что Науседа тоже раньше пытался представить себя традиционалистом, что в немалой степени помогло ему в прошлом году переизбраться на второй срок.

Но сейчас он уже не может не думать о 2029 годе, когда срок его полномочий закончится. Верх мечты любого прибалтийского политика — получить место в Еврокомиссии. Но, чтобы туда попасть, нужно уже сейчас демонстрировать «правильный» образ мыслей, что Науседа и делает.

*ЛГБТ — международное движение, признанное в России экстремистским