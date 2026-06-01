На днях власти Литвы отчитались о проведении крупномасштабной операции, направленной против лиц, которые переправляют на воздушных шарах дешевые сигареты из Белоруссии. При этом был обнародован поразительный результат: задержаны тринадцать сотрудников литовской полиции и погранохраны, занимавшихся «крышеванием» контрабанды.

ИА Регнум

Таким образом полностью подтвердились заявления президента РБ Александра Лукашенко о том, что контрабанду в Литве прикрывают представители государства. Официальный же Вильнюс утверждал, что пролет шаров с сигаретами — часть «гибридной войны», якобы развязанной Минском.

Предприимчивые полицейские

В Литве стоимость пачки сигарет составляет от пяти до шести евро, а в Белоруссии — менее двух. Чем и пользуются литовские контрабандисты, наладившие массовую переброску сигарет белорусского производства в ближайшие страны Евросоюза.

В последние годы основным способом доставки является замаскированный под метеозонд воздушный шар, оборудованный GPS-устройством. Такие шары массово летят из Белоруссии в Литву, что немудрено — «навар» с одного «метеозонда» может составить 500 евро для каждого из причастных.

В результате дошло до того, что подобные шары стали обыденной частью литовских пейзажей — наткнуться на них может кто угодно. Свежий пример: 19 мая депутат сейма (парламента) Литвы из оппозиционной партии «Движение либералов» Эдита Руделене обнаружила шары с грузом контрабандных сигарет прямо на пляже у местного водоема в городе Тракай в окрестностях Вильнюса. «Каждое утро я прихожу туда купаться. И увидела, что воздушный шар приземлился примерно в пяти домах от меня. Я позвонила в полицию», — рассказала политик.

В последнее время литовские правоохранительные органы провели несколько крупных операций, направленных на поимку контрабандистов и тех, кто им помогает. 22 мая силовики из спецподразделения «Арас» были замечены возле многоквартирных домов в приграничном городе Шальчининкай, а позже — у здания районного самоуправления.

Вскоре в прессу просочилась информация о том, что обыски проводились и в комиссариате полиции Шальчининкая. По неофициальной информации, были задержаны как минимум семь человек, один из которых пытался скрыться. Суммарно проведено 74 обыска, в которых участвовали более 100 сотрудников полиции.

Всего в рамках операции были задержаны 27 человек. Среди них — 13 сотрудников государственных органов: десять служили в полиции и трое — в Службе охраны государственной границы (VSAT). Из десяти задержанных полицейских восемь — патрульные Шальчининкского районного комиссариата, один следователь из территориального комиссариата Вильнюса и один криминалист (старший следователь) из главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.

По словам заместителя генерального комиссара полиции Литвы Марюса Драудвилы, эти коррумпированные полицейские предоставляли контрабандистам служебную информацию. Кроме того, среди задержанных оказался работник самоуправления Шальчининкая — старший специалист коммунального отдела.

Аресты продолжились. 24 мая литовские пограничники задержали в окрестностях города Зарасай двух граждан Латвии, перевозивших на автомобиле 60 тысяч пачек белорусских сигарет. 29 мая правоохранители заметили в лесном массиве возле деревни Науясодис на востоке страны два автомобиля, на которых грузили 24 коробки сигарет с белорусскими акцизными марками.

В этих коробках содержалось 12 000 пачек сигарет общей стоимостью около 65 тысяч евро. Двоих человек, занимавшихся погрузкой, задержали сразу, а третьему удалось скрыться.

Однако вскоре, поняв, что его личность «засвечена», мужчина сам явился в полицию. У троих контрабандистов конфисковали целый технический арсенал: GPS-устройства, оборудование для блокировки радиосвязи, бинокли, прибор ночного видения, компьютеры, мобильные телефоны и наличные деньги.

Всего же в деле о сигаретной контрабанде суммарно фигурируют более полусотни подозреваемых, а общая стоимость арестованного имущества достигает 4,2 млн евро.

Отстирка мундира

Сейчас вся верхушка литовского министерства внутренних дел занята попыткой очистить репутацию. У населения при известии об арестах коррумпированных сотрудников тут же возникло подозрение, что задержаны лишь пешки, а крупные фигуры остались нетронутыми.

Соответствующий вопрос журналисты задали министру Владиславу Кондратовичу. «Полагаю, следствие покажет. <…> Я верю, что больше сотрудников не будет. Но если появятся, мы проявим нулевую толерантность», — отбивался Кондратович от прессы.

То же самое говорит и глава VSAT Рустам Любаев. По его словам, за последнее время сотрудники возглавляемого им ведомства получили не менее сорока семи предложений подзаработать на оказании помощи в перевозке контрабанды. «Не все сотрудники поддаются таким искушениям», — уверяет руководитель погранслужбы. Он приводит конкретные цифры: с 2006 года подозреваемыми в делах о коррупции стали 247 литовских пограничников. В случае 167 человек эти подозрения оправдались, и они были осуждены.

Кроме того, служба внутренних расследований периодически проводит «профилактические беседы» с сотрудниками, на которых собрана компрометирующая информация. В ходе этих бесед им предлагается оценить свою пригодность к дальнейшей службе. В 2021 году после подобных бесед со службы уволились пятеро сотрудников, в 2022 году — 10, в 2023 году — четверо, в 2024 году — один. «Думаю, основная причина — финансовая», — полагает Любаев.

Большое интервью дал генеральный комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас. Он тоже утверждает, что честные литовские полицейские стараются вывести преступных товарищей на чистую воду. «Мы не покрываем коллег», — заверяет Паулаускас.

Он рассказал, что схему с воздушными шарами контрабандисты начали массово применять в последнее время в связи с тем, что Литва крайне затруднила доступ в Белоруссию, закрыв ряд пограничных КПП. До этого контрабанду большей частью везли на автомобилях. По словам генерального комиссара, задержанные сотрудники МВД подозреваются в том, что помогали преступникам пересекать границу и собирать уже прилетевшие воздушные шары и сигареты. Более того, они создавали «зелёные коридоры» и получали за это хорошие деньги.

Паулаускас, впрочем, не преминул отметить: якобы «чаще всего потребителями этих нелегальных сигарет и алкоголя являются иммигранты». Комиссар добавил: «Литовский гражданин также должен осознавать, что, приобретая нелегальные сигареты, он разоряет своё государство».

Паулаускас вынужден признать, что литовские полицейские тоже курят контрабандные сигареты. По его мнению, чтобы обеспечить честность сотрудников полиции, нужно повысить зарплаты. «Не говорю, что это на сто процентов защитит от коррупции, но повлиять на сотрудника, у которого зарплата 1300 евро на руки, и повлиять на сотрудника, получающего не менее 2 тысяч евро на руки, — это две разные вещи», — отметил он.

Обвинения в адрес Минска

У происшествия с арестами литовских полицейских и пограничников есть еще один мощный смысловой пласт. Все последние годы литовская госпропаганда кричала, что липовые метеозонды отправляют власти Белоруссии.

По заявлениям пропагандистов, белорусы специально запускали эти шары, чтобы дезориентировать литовскую ПВО и нарушить деятельность аэропорта в Вильнюсе, который при появлении непонятных воздушных объектов всякий раз был вынужден приостанавливать работу. Прошлой осенью эти обвинения привели к трансграничному кризису: Литва на несколько недель полностью заблокировала границу с Белоруссией, забыв о том, что там находится несколько тысяч транспортных фур, принадлежавших литовским же перевозчикам.

Спохватившись, правительство Инги Ругинене открыло границу, но Минск почти на пять месяцев задержал фуры, настаивая на межгосударственном урегулировании пограничных вопросов.

А в декабре прошлого года правительство Литвы ввело на всей своей территории режим экстремальной ситуации из-за продолжавшихся прилетов воздушных шаров, объявленных «угрозой интересам национальной безопасности». Вильнюс воззвал к НАТО за помощью, жалуясь на «гибридные атаки». Он постоянно выдвигает в адрес Минска угрозы и обвинения.

Любопытно, что именно этот довод Литва применила в 2025 году, пытаясь сорвать «большую сделку», намечающуюся у США и Белоруссии. Администрация Дональда Трампа активизировала контакты с Лукашенко и пошла на частичное снятие санкций в отношении РБ. Американцы проявляют особый интерес к белорусскому калию. В мире существует огромный спрос на калийные удобрения, и США хотели бы получить прямой доступ.

В самом начале 2022 года Литва закрыла белорусский транзит, направлявшийся через Клайпеду, хотя и сама понесла от этого большой убыток.

В последнее время, как свидетельствуют литовские политики, США проясняют возможность возобновления транзита. Вильнюс этому воспротивился, ссылаясь на наложенные на Белоруссию Евросоюзом санкции и в особенности — на якобы ведущуюся Минском «гибридную войну». Президент Гитанас Науседа отрезал: «Эти разговоры абсолютно не имеют под собой оснований. И не будут иметь их, пока хоть один шар с белорусской стороны будет лететь в Литву».

После арестов сотрудников полиции и погранохраны выяснилось: если кто-то и затеял «гибридную войну» против Литвы, так это её собственное коррумпированное МВД. И теперь властям республики будет труднее отклонять предложения США возобновить транзит.

Впрочем, обвинения в адрес Белоруссии были надуманными с самого начала. Участие литовских силовиков в контрабандных схемах всегда было секретом Полишинеля, а в прошлом году об этом рассказал Лукашенко. Теперь же оказалось, что они помогали перевозить незаконный товар не только наземным, но и воздушным путем.