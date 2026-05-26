Президент Финляндии Александр Стубб развил в последнее время большую активность на переговорном треке. В течение последнего года он постоянно делает заявления, в которых так или иначе отстаивает необходимость диалога ЕС и России по теме украинского кризиса и ненавязчиво намекает Киеву на «финский вариант».

А на днях стало известно, что Стубб попал в шорт-лист главных переговорщиков с Россией от Евросоюза. Символическое значение этой фигуры более чем понятно — Киеву показывают, что ему, судя по всему, придется последовать примеру Финляндии 1940 года.

В поисках «перемоги»

На днях финская газета Helsingin Sanomat, опираясь на дипломатические источники, написала, что Евросоюз готовится к переговорам с Россией. Правда, подготовка пока еще находится на самых ранних стадиях, но декларация стремления к ним определенно присутствует.

И хотя не вполне еще понятно, состоятся ли переговоры вообще, а тем более — кто и с каким мандатом будет на них делегирован, в ЕС опасаются, что могут остаться за бортом процесса, который сейчас ведут США.

Ранее идея прямого разговора с Россией то возникала в Евросоюзе, то угасала. Но на этот раз, как утверждает издание, всё серьёзнее: в апреле на закрытой встрече лидеров ЕС соответствующее предложение озвучил Владимир Зеленский. А позже обнародовал его публично.

Встал вопрос: кому же доверят представлять Евросоюз на переговорах? В публикации говорится о том, что всё чаще всплывает имя нынешнего президента Финляндии.

О том, что Стубба рассматривают как возможного представителя Евросоюза на мирных переговорах по Украине, ИА Регнум писало еще в феврале 2024 года. Заявлял об этом российской прессе и французский депутат Европарламента Тьерри Мариани. По словам Мариани, «Стубб возглавляет страну с богатым историческим опытом взаимодействия с Россией», «сочетает жёсткий подход с прагматизмом и последовательно выступает за диалог, признавая, что мир часто требует компромиссов».

Финский опыт выстраивания отношений с Москвой, как подчеркивал евродепутат, может сделать Стубба более подходящей фигурой для переговоров, чем многие другие. Впрочем, Мариани оговорился: чтобы Стубб сыграл реальную роль, ему нужен «прочный и единый политический мандат со стороны ЕС». Без него финский президент не будет обладать необходимой легитимностью и рычагами влияния.

Ещё когда Стубба только выбрали президентом Финляндии, некоторые политологи сразу выдвинули предположение, что в его лице Евросоюз готовит переговорщика с Россией, позже вполне оправдавшееся. Эта фигура имеет символическое значение. Первоначально Запад, вооружая Украину, ставил перед ней задачу выхода на «границы 1991 года».

Однако в 2025 году НАТО и ЕС пришлось во всеуслышание признать, что она невыполнима. Именно Стубб одним из первых заявил, что Киеву придется воспользоваться опытом Финляндии 1940 года, когда страна купила мир СССР путем уступки ряда территорий, на которые тогда Советский Союз претендовал, чтобы обезопасить Ленинград.

Сейчас идея «финского варианта» набирает вес в западном политологическом сообществе. Особенно эти разговоры активизировались в мае этого года, когда аналитики крупнейшего банка США JPMorgan Chase заявили, что наиболее вероятным результатом окончания боевых действий станет потеря Украиной территорий.

В подготовленном банком докладе «Финал украинского конфликта: путь к несовершенному миру» говорится, что исход конфликта будет решен за столом переговоров. В рамках компромисса с Россией, как считают в JPMorgan, Киеву придется согласиться на нейтралитет, ограничение численности и возможностей своих вооруженных сил.

В качестве «утешительной пилюли» аналитики банка подчеркивают, что «Киеву придется пройти путь, похожий на тот, что прошла Финляндия: после войны с СССР она потеряла около 10% территории, но сохранила демократическую систему, рыночную экономику и связи с Западом, избегая прямой конфронтации с соседом». Сейчас за этот вариант ухватились многие на Западе.

ЕС и НАТО так сильно вложились в поддержку Украины, что теперь им приходится оправдываться перед собственным населением, доказывая, что траты были не напрасны. Нужно представить налогоплательщикам хоть какую-то «перемогу». И за неимением лучшего за нее приходится выдавать «финский вариант».

Эстонский единомышленник

У Стубба есть и собственные причины добиваться урегулирования отношений западного блока с РФ. Финские власти находятся под давлением собственного населения. Только 14% финнов верят, что дела в стране идут в правильном направлении, — такие данные следуют из свежего опроса, устроенного «Аналитическим центром деловой жизни EVA».

Более двух третей считают, что страна выбрала ошибочный курс. Причины недовольства более чем понятны: страна переживает долговременный экономический упадок, сопровождаемый кризисом важнейших отраслей, ростом количества банкротств и пополнением армии безработных.

Одной из главнейших причин этого упадка является разрыв связей с Россией, до 2022 года являвшейся важнейшим экономическим партнером Суоми. Он запустил множество цепочек негативных событий, которые большинство финнов ощутили на себе.

Поэтому в последнее время в стране участились призывы к деэскалации и хотя бы к частичному возобновлению экономического взаимообмена с РФ. Они исходят в том числе и от уважаемых отставных политиков, которые, в отличие от действующих коллег, куда менее ограничены в свободе слова.

В последние месяцы Стубб активно общается с руководством близлежащих стран НАТО, стараясь убедить их в необходимости переговоров. 28 апреля президент провел встречу с эстонским коллегой Аларом Карисом, находившимся с визитом в Хельсинки. В лице Кариса Стубб обрел единомышленника — тот продвигает схожие нарративы.

В 2022–2023 гг. президента Эстонии трудно было причислить к сторонникам мирного урегулирования — напротив, тогда он проявил себя типичным антироссийским «ястребом», одним из многих в НАТО. Однако в последнее время Карис скорректировал свою позицию. Несколько месяцев назад он и латвийский премьер-министр Эвика Силиня в интервью, данном в кулуарах саммита правительств мира в Дубае, посоветовали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Кремлем.

Тогда журналисты отметили, что эти комментарии отражают значительный сдвиг в стратегическом мышлении Евросоюза в отношении России. Позже Карис дал ещё ряд интервью, в которых не исключил, что Украина могла бы ради мира уступить России часть территорий и что надо уже думать о будущем, которое настанет после окончания боевых действий.

Отстаивая подобную линию, Карис вошел в конфликт с нынешним эстонским правительством, настаивающим на конфронтации с Россией до последнего. Премьер-министр Кристен Михал дал понять, что они смогут найти управу на Кариса. Через три месяца в Эстонии состоятся президентские выборы. А в этой стране главу государства выбирает не народ, а депутаты. В правительстве стали намекать, что не позволят Карису переизбраться на второй срок.

На встрече в Хельсинки Стубб и Карис отметили, что «страны, поддерживающие Украину, постоянно размышляют о том, когда, где и как следует вести диалог с Россией». По словам Стубба, «остаются открытыми вопросы, нужно ли налаживать контакты с Россией до окончания войны или уже после, кто начнет этот диалог и на каком основании». Стубб подчеркнул, что «в Европе никто не действует в одиночку», и подытожил: «Отношения с Россией будут другими, но они всё равно сохранятся. Соседям иначе нельзя».

Карис подхватил: «Нам нужно найти способ взаимодействовать с соседом. Речь идет не столько о переговорах, сколько о поддержании общения. Даже соседям с напряженными отношениями приходится это делать. Все войны рано или поздно заканчиваются».

Более того, Карис в беседе с финским изданием Yle выразил сожаление о том, что весной 2022-го западные «союзники» не позволили Украине договориться с Россией в Стамбуле. Естественно, прямо выразиться подобным образом он не мог и сказал, что «Европа совершила ошибку в 2022 году, когда не заставила Россию сесть за стол переговоров».

«Укрепляйте стрессоустойчивость»

14–15 мая Стубб побывал в Литве. На пресс-конференции в Вильнюсе он заявил, что «переговоры с Россией должны начинаться только тогда, когда Украина находится в сильной позиции». По его словам, «чтобы закончить войну, иногда необходимо вести трудные и неудобные разговоры».

24 мая президент Финляндии в эфире государственного Yle Radio Suomi отвечал на вопросы слушателей. Одним из первых ему прислали наболевший для финских приграничных регионов вопрос о том, когда же Хельсинки вновь откроет границу.

Эти регионы, раньше сильно зависевшие от экономических связей с Россией, нынче погружаются в упадок. Президент допустил открытие границы — но прежде он хочет получить от Москвы заверение в том, что она не будет использовать против Финляндии «миграционное оружие». Границу финские власти в 2023 году закрыли, обвиняя россиян в том, что якобы те намеренно собирают на своей территории большие массы мигрантов из стран третьего мира и бросают их на Суоми, чтобы вызвать там хаос.

Еще одна актуальная для Финляндии проблема последнего времени — появление в ее воздушном пространстве украинских беспилотников. Стубб подчеркнул: «Мы категорически запретили Украине использовать воздушное пространство Финляндии для ударов по России». Но посоветовал финнам «укреплять свою стрессоустойчивость в этой сложной ситуации».

Тема переговоров с РФ постоянно так или иначе всплывала в течение всего эфира. Опытный демагог Стубб прекрасно понимает, что тему нужно как-то «продать» широкой общественности, наэлектризованной антироссийской пропагандой, которая усиленно велась в стране все последние годы.

Он начал уверять, что «военная ситуация для Украины сейчас лучше, чем когда-либо». Логическое несоответствие бросалось в глаза — если Киев, как уверяет Стубб, «побеждает», то зачем ему переговоры? Но неприхотливый финский слушатель вполне удовлетворился этими нехитрыми построениями.