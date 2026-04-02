Как сообщает финская статистика, жилищное строительство в Суоми замерло на исторически низком минимуме: не более 25 млн кубометров нового жилья в год.

ИА Регнум

Когда-то отрасль была одним из главных локомотивов экономики Финляндии, но с тех пор, как она посыпалась, сразу после разрыва с Россией, начали схлопываться и смежные секторы.

Ниже ватерлинии

Финны ведут отсчёт спада в своём строительстве с 2022-го — это год, когда Хельсинки почти полностью отказался от экономических отношений с Россией, что стало спусковым крючком для охватившего Суоми системного кризиса.

До этого оборот отрасли составлял почти 47 млрд евро, из которых более 40% приходилось на налоговые отчисления. К настоящему же моменту оборот уже сократился на 6,5 млрд евро, что означает снижение налогов почти на 2,5 млрд евро.

В прошлом году по всей Финляндии построено всего порядка 17–18 тыс. новых домов, но почти половина из них возведена за счёт госсубсидий.

Темпы строительства в стране откатились на уровень 1950-х годов.

За два года в секторе потеряно как минимум 40 тыс. рабочих мест, и сейчас насчитывается менее 200 тысяч занятых. Многие из уволенных строителей перебрались в другие государства, в частности в соседние Швецию и Норвегию.

Глава финской Ассоциации бетонной промышленности Юсси Маттила с грустью отмечает, что сфера теперь поддерживается не за счет жилья, а благодаря возведению объектов инфраструктуры — дорог, мостов, коммунальных и телекоммуникационных сетей.

«Но и число инфраструктурных проектов сокращается», — предупреждает Маттила. В профильных организациях опасаются, что из-за скверного положения дел в отрасли молодёжь передумает связывать с нею своё будущее — даже в случае улучшения ситуации работать окажется некому.

Финская Ассоциация строительной индустрии прогнозирует, что снижение продолжится и в этом, и в следующем году, а вероятность позитивных изменений снизилась из-за конфликта на Ближнем Востоке. Если он затянется, провоцируя обострение топливного кризиса, всё станет совсем уж скверно.

В любом случае ожидается, что в 2026–2027 гг. количество новых строительных проектов не превысит 15 тыс. единиц — при долгосрочной потребности 31–35 тыс. в год. Впрочем, экономист ассоциации Йоуни Вихмо не исключает, что объёмы строительства жилья могут упасть ещё ниже.

Юхо Кескинен, главный экономист компании, занимающейся финансированием жилищного строительства, считает, что возвращения к доковидным темпам Финляндия не увидит ещё как минимум несколько лет.

Даже если темпы в ближайшие годы и увеличатся, ежегодный объём, по мнению экспертов, останется ниже 20 тыс. новых домов. Это может привести к дефициту жилья.

Опрошенные газетой Helsingin Sanomat эксперты предрекают, что жилищное строительство ускорится только с ростом цен на недвижимость. Но цены на дома и квартиры в Финляндии продолжают снижаться четвёртый год подряд.

Конечно, желание финнов приобретать жильё для себя и своих семей никуда не исчезло. Но оно тормозится страхом пополнить и без того огромную армию безработных, а также опасениями повышения процентных ставок.

К тому же покупать квартиры на вторичном рынке стало куда выгоднее, чем обзаводиться жильем в новостройках. Финны сейчас массово экономят — они начали переезжать в квартиры меньшей площади.

Молодёжь не спешит съезжать от родителей и обзаводиться собственным жильём. Ну а мигранты, целиком и полностью обеспечивающие рост народонаселения в Финляндии, и вовсе неприхотливы. Они десятками набиваются в съёмное жилье, а о приобретении собственных квартир, как правило, даже и не помышляют.

Замкнутый круг

В итоге финская строительная отрасль угодила в замкнутый круг.

«Домохозяйства крайне осторожны, а ожидания инвесторов относительно доходности на рынке аренды не оправдываются. Строительные затраты остаются высокими, а доступность финансирования значительно сократилась», — объясняет Йоуни Вихмо.

По его словам, четвёртый год подряд снижаются темпы и в других секторах недвижимости. Впрочем, как он добавляет, перспективы коммерческого строительства выглядят лучше, что обусловлено инвестициями государства в военную промышленность.

Отраслевой портал Rakennuslehti пишет, что весной 2024 года казалось, что дно уже достигнуто, и ожидался небольшой рост. Однако летом 2025-го продажи новых домов неожиданно упали ещё сильнее: люди скупают «вторичку».

Закономерно, что сильнее всего цены на вторичном рынке упали в юго-восточных областях страны, где когда-то были активны российские туристы. Старые дома и коттеджи там стали на четверть дешевле, чем в 2019 году. В Западной Финляндии такая недвижимость за этот же период тоже подешевела — на 15%.

Рынок загородного жилья застыл без россиян: до введения масштабных ограничений и запретов они приобрели почти 300 объектов недвижимости почти на 19,5 млн евро. Но на фоне ужесточения политики Хельсинки в отношении граждан РФ, владеющих недвижимостью в стране, они стали массово избавляться от финских дач и квартир.

В марте 2026 года власти города Иматра, расположенного рядом с российской границей, решили снести три трехэтажных многоквартирных дома. В компании, управляющей городской недвижимостью, пояснили, что эти дома наполовину пустуют, а содержать здания муниципалитету не под силу. Власти выделили на снос 1 млн евро.

Количество объектов жилой недвижимости непропорционально велико по отношению к нынешнему населению города. Ведь жители приграничных регионов, враз ставших депрессивными, сейчас их массово покидают, перебираясь в западные области страны.

Один из домов в Иматре в 2024 году преобразовали под центр приёма мигрантов, в противном случае и это здание ожидал бы снос.

Типичная ситуация: значительно больше жилья, чем требуется рынку, построено и в ряде других городов. Избыток квартир отмечается в Тампере, Оулу, а также в столичном регионе. По словам специалистов, за годы бума на рынке его игроки разработали механизмы, благодаря которым жилплощадь казалась максимально доступной.

«Крупные корпоративные кредиты, земельные трасты, бесплатные предложения и многолетние кредитные каникулы скрывали истинную цену недвижимости. Однако рост процентных ставок и прекращение кредитных каникул открыли многим глаза», — говорится в свежем отраслевом обзоре.

Продолжающееся падение цен разрушило мечты многих финнов о быстром обогащении за счёт инвестиций в недвижимость. А у застройщиков возникла новая проблема — отмены бронирования квартир в новостройках.

Даже в Хельсинки остаются невостребованными целые жилые комплексы. Одна из компаний с весны 2022 года не может продать квартиры в новом элитном ЖК в районе Сомпасаари.

До сих пор в публичной продаже находятся три четверти квартир комплекса. Самая дорогая стоит более 2 млн евро, половина же продаётся по цене от 1 млн евро: ЖК продвигался на рынке в преддверии открытия трамвайной линии, которая должна пройти рядом.

«Квартал-призрак» появился и в новом районе рядом со столичной железнодорожной станцией Тапанила, за три года там продали только одну квартиру.

Воронка кризиса

Ранее именно строительство служило одним из главных драйверов финской экономики. В лучшие годы его доля в ВВП страны достигала 15%.

Как только отрасль начала проседать, вся экономика начала «складываться» подобно карточному домику. Сейчас финское общество пребывает в коллективной депрессии — а потому новость о том, что их страну уже девятый раз подряд признали самой счастливой, вызвала у многих финнов недоумение.

Жители Суоми не понимают, на основе каких данных был сделан такой вывод. Зато очень многие вспоминают, что, по официальным данным «Евростата», в январе 2026 года уровень безработицы в стране оказался самым высоким в ЕС — 10,2% трудоспособного населения. Причем, по данным местных органов, 42% безработных очень трудно куда-то устроиться заново — особенно молодежи.

Финны отмечают: «Было бы хорошо прекратить этот самообман. В Финляндии более полумиллиона человек принимают антидепрессанты, безработица — самая высокая в Европе, 600 000 человек находятся на принудительном взыскании, вера молодёжи в будущее рухнула и т.д.».

«В Финляндии три четверти населения — молодёжь и пожилые — явно не соответствуют критерию благополучия. Для выпускников школ нет работы, и они не умеют её искать, потому что в школах этому не учат. Не учат и предпринимательской деятельности», — жалуются жители страны.

«Пожилые люди, которые трудились на низкооплачиваемой работе, получили маленькие пенсии, а расходы на жильё взлетели до уровня богатых», — отмечают граждане Финляндии.

Одной из главных примет нынешнего времени стало урезание властями социальных благ, которые они больше не могут поддерживать на прежнем уровне.

В начале этого года Совет по оценке экономической политики при кабинете министров рекомендовал рассмотреть возможность сокращения некоторых видов социальных выплат — например, пособия по безработице и стипендии.

Естественно, подобные рекомендации стали причиной общественного негодования. Однако правительство склоняется к мысли, что соцвыплаты действительно придется урезать, — правда, пока обещают не делать этого ранее 2027 года.

Властям в любом случае придется воплощать непопулярное решение: унифицировать взносы и заставить будущих пенсионеров смириться с более низкими выплатами. Молодым внушают, что им уже сейчас нужно думать о старости и понимать: государство не сможет обеспечить им поддержку такого уровня, на какой могли рассчитывать их отцы и деды.

Недавно минфин представил проект бюджета страны с таким размером дефицита, который потряс даже главу ведомства Риикку Пурра. По оценке министерства, дефицит госбюджета Финляндии в 2027–2030 гг. в среднем составит 14,9 млрд евро в год.

«Цифры шокируют, я предупреждала об этом. Возможно, теперь наконец-то будет осознана вся серьёзность ситуации», — говорит Пурра.

Воронка охватившего Суоми кризиса всё расширяется.