Машиностроение Финляндии, которое еще недавно было для жителей страны предметом гордости, сейчас оказалось в незавидном положении. Отрасль всё глубже погружается в пучину бедствия: поступают новости о закрытиях предприятий, об увольнениях или отправке в неоплачиваемые отпуска множества работников.

Сфера стала жертвой экономического кризиса, одна из главных причин которого — разрыв отношений с Россией. Поэтому финны все больше начинают мечтать о возвращении прежних времен, когда граница была открыта, а экономический взаимообмен осуществлялся невозбранно.

На отдых без денег

На днях стало известно, что финская корпорация Valmet отправляет в длительный неоплачиваемый отпуск более 40% своего персонала в Суоми. Всего на предприятиях компании в разных странах мира работает более 19 тыс. человек, в том числе около 6,6 тыс. — в Финляндии и 1,7 тыс. — в Швеции. Простой затронет порядка 2,4 тыс. финских работников — для них в мае начался период бездействия продолжительностью до 90 дней. На этот период в фирме решили кардинально сократить производство и сэкономить на этом около 8 млн евро.

Корпорация производит оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности и энергетики — а эти секторы финской экономики давно уже пребывают в состоянии упадка. Теперь Valmet страдает от слабого спроса на рынке бумагоделательных и картоноделательных машин, а также от неблагоприятной ситуации в отрасли биоматериалов. Вот и приходится сокращать масштабы деятельности.

В компании начали избавляться от «лишних людей» еще год назад, но в тот раз ограничились увольнением офисных работников. Тогда работы лишились 438 человек в Финляндии и Швеции. Но руководство обещало, что увольнения не затронут сотрудников, которые работают непосредственно на производстве.

Формально пока это обещание выполняется, ведь людей не увольняют насовсем, а вроде бы отправляют в простой. Причем руководство предупредило персонал о грядущих сокращениях еще в декабре прошлого года — тогда оно рассчитывало, что удастся обойтись длительными неоплачиваемыми отпусками 950 сотрудников.

Но за истекшие четыре месяца обстановка сильно ухудшилась, пришлось избавляться почти от втрое большего количества людей, чем предполагалось. Сейчас работники, которые готовятся покинуть фабрики, искренне рассчитывают, что руководство выполнит свои обещания и расставание не окажется бессрочным. В то же время люди ощущают неуверенность, понимая, что никаких гарантий нет.

Несколько иная ситуация сложилась в финском городе Уусикаупунки на автомобильном заводе Valmet Automotive, входящем в структуру корпорации. 1 декабря 2025 года сотрудники предприятия (всего там работали свыше 1300 человек) начали получать уведомления не об отправке в простой, а о самых настоящих увольнениях.

На заводе остановили производство автомобилей Mercedes-Benz. Последние машины прошли через покрасочный цех в ноябре 2025-го, и на этом сборочная линия застыла. «Впервые в своей истории автозавод Valmet Automotive оказался в ситуации, когда с конвейера не сходит ни одного автомобиля», — известила государственная телерадиокомпания Yle.

Автозавод появился в 1969 году — тогда там выпускали автомобили Saab 96. С тех пор производственный процесс не останавливался в течение 56 лет. Но осенью 2025-го Valmet Automotive потерял контракт на изготовление Mercedes-Benz, действовавший с 2013 года. Их производство там становилось всё более убыточным, и владельцы бренда решили, что лавочку пора закрывать. «В настоящее время никаких новых соглашений с автопроизводителями не подписано», — сообщил на исходе прошлого года генеральный директор Паси Раннус.

Правительство Финляндии решило спасти завод, перепрофилировав его на военные рельсы. В сентябре 2025-го государство приобрело контрольный пакет акций и стало мажоритарным владельцем. Позднее предприятие подписало протокол о намерениях с финским военным госконцерном Patria, известным модульными бронемашинами Patria 6×6.

Несмотря на это, увольнений и остановки конвейера избежать не удалось. Работу потеряли 235 человек, а 860 отправились в неоплачиваемый простой. С осени на заводе планируют начать производство бронемашин Patria и Sisu Auto, еще появилась договоренность о производстве микроавтобусов Volvo. В апреле персонал начали потихоньку возвращать из неоплачиваемых отпусков.

К слову, даже упомянутый концерн Patria с его госзаказами не избежал в 2025 году сокращений. На его предприятии по производству боеприпасов в городе Састамала из-за уменьшения гособоронзаказа оказались уволены 23 человека.

Позорное бегство

К началу 2026 года финское машиностроение погрузилось в кризис, затронувший не только отдельные предприятия, но и фундаментальные устои этого сектора промышленности. По подсчетам финской прессы, комплексные меры по сокращению персонала затронули суммарно до 2400 оплаченных человеко-лет, что сопоставимо с остановкой работы каждого десятого занятого в машиностроительной промышленности юга Финляндии.

Суоми, долгое время ассоциировавшаяся с качественным оборудованием, оказалась в долговременном экономическом штопоре.

Одна из главных причин — затянувшаяся рецессия, усугубленная разрывом торговых и иных связей с Россией. Особенно символичной стала судьба концерна Nokian Tyres, специализирующегося на производстве шин. Когда-то у него был завод во Всеволожском районе Ленинградской области, выпускавший 17 млн шин в год. На этот завод, открытый в 2005 году, приходилось 80% всей продукции Nokian Tyres. Однако в 2022 году пришлось принять «трудное решение».

Тогда все западные компании, работавшие в РФ, столкнулись с колоссальным давлением. Их клеймили позором за то, что они не желали уходить из нашей страны и тем самым поддерживали ее экономику. Nokian Tyres оказалась среди тех, кто не выдержал и оставил отлаженный производственный процесс. В июне 2022-го концерн сообщил об уходе из России. Производство под Петербургом концерн продал за 285 млн евро. Российский собственник переименовал предприятие во Всеволожске и возобновил производство.

Судьба Nokian Tyres повисла на волоске — им пришлось в рекордные сроки возводить новое предприятие в Румынии, в городе Орадя. Первые поставки шин оттуда начались в марте 2025 года, менее чем через два года после закладки первого камня. Впрочем, после ухода из России компания решила больше не концентрировать 80% производства в одном месте. Шины для скандинавского рынка она производит на своем финском заводе в городе Нокиа, для американских клиентов — в Дейтоне, штат Теннесси.

Сейчас концерн сталкивается с новой полосой трудностей. В 2024 году Nokian Raskaat Renkaat, «дочка» Nokian Tyres, отправляла в простой всех сотрудников завода в Нокиа в связи с отсутствием спроса на рынке. Из-за политических забастовок в Финляндии компания потеряла около трех недель производства легковых шин и неделю производства шин для тяжелой техники. А в октябре 2025-го в Nokian Tyres сообщили, что в 2026-м вновь временно остановят производство в Нокиа, отправив в простой 650 человек — как руководящий персонал, так и всех рабочих.

На тот момент в Nokian Tyres по всему миру работали около 4,4 тыс. человек, в том числе 2045 — в Финляндии. К этому моменту решение о 90-дневном простое полностью остается в силе, но его еще не начали воплощать. Точная дата остановки завода не названа — это может произойти в любой момент до конца года. Концерн отчаянно барахтается, пытаясь удержаться на плаву. Эти 650 человек живут сейчас как под дамокловым мечом.

Однако преодолеть объективные обстоятельства очень трудно — налицо общее падение спроса на европейском рынке. Покупатели из экономии переходят на всесезонные шины. В 2025-м рынок летних шин в ЕС сократился на 7%, а зимних — на 2%.

Запрос на деэскалацию

Местные эксперты указывают, что экономика находится в заложниках у геополитического фактора: предпринятый по инициативе Хельсинки разрыв отношений с Россией привел к резкому падению экспорта.

Воцарившаяся неопределенность, по словам специалистов Банка Финляндии, будет «токсичной для корпоративных инвестиционных решений» как минимум до 2028 года, хотя это еще явно оптимистический прогноз. В итоге 74% опрошенных компаний не готовы расширять штат. Как подчеркнул ведущий экономист организации «Предприниматели Финляндии» Петри Малинен, они заняли выжидательную позицию: широкого восстановления рынка труда сейчас не ждет никто.

Здесь кроется объяснение всё чаще высказываемым мечтам финнов о восстановлении отношений с Россией. На днях мэр города Иматра Матиас Хильден сообщил, что местные предприниматели не утратили надежды на скорое открытие границы и восстановление связей, а некоторые к нему уже даже готовятся, хотя правительство пока не дало никаких обнадеживающих сигналов. Глава Торгово-промышленной палаты финского региона Южная Карелия Мика Пелтонен подтвердил, что такие дискуссии ведутся, а вся деловая активность региона строится «на оптимизме».

Предприниматель и член городского совета Иматры Эмилио Урпалайнен также говорит, что открытие границы с РФ часто обсуждается в бизнес-сообществе, а предприятия внимательно следят за мировой политикой, чтобы «быстро отреагировать, как только представится такая возможность». Впрочем, добавил он, «мало кто всерьез верит, что это произойдет в ближайшем будущем».

Ожиданиями финского бизнеса проникся президент страны Александр Стубб, который давно, пусть и с оговорками, твердит о необходимости урегулирования отношений с Россией. Недавно глава Суоми вновь вернулся к этой теме: 11 мая он заявил о том, что Евросоюзу нужно начать самостоятельный диалог с РФ.

Стубба к этому подталкивают экономические реалии, выражающиеся, в частности, в массовых банкротствах. Скрепя сердце он вынужден говорить о том, что Украине придется признать территориальные потери, а ЕС — пойти на деэскалацию.