Граница России и Финляндии остается закрытой уже более полугода. Но недавно в Суоми приняли новый закон о беженцах, облегчающий процесс выдворения кандидатов на получение убежища, — он вступил в силу в этот понедельник.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее финские политики говорили, что одной из целей нового закона является открытие пунктов пересечения на границе.

Не пускать в страну

В прошлом году Финляндия обвинила Россию в целенаправленной организации нашествия беженцев из третьих стран на финскую территорию. Напомним, ситуация на границе обострилась, когда Россия дала понять, что считает себя свободной от обязательств по договору о приграничном сотрудничестве.

Москва поступила так в ответ на откровенно враждебные действия финской стороны, предпринятые Хельсинки в течение 2022-23 гг.

Пока договор оставался в силе, российские погранпункты не пропускали к рубежам Финляндии иностранцев, не имеющих права на въезд в шенгенскую зону.

Этим они очень облегчали жизнь финнам: ведь по законам Евросоюза для того, чтобы попросить там убежища, достаточно просто добраться до любого пункта пропуска на границе ЕС и объявить о таком желании.

Столкнувшись с наплывом беженцев из южных стран, прибывших к финским границам через российскую территорию, в Хельсинки предпочли заблокировать границу с РФ.

Отметим, что в 2023 году в Финляндию прибыли около 4000 беженцев и еще примерно 1000 по квоте ООН. При этом через российскую границу пробрались 700 человек, то есть основной поток идет отнюдь не из РФ. «Тем не менее финны обвиняют русских, что те используют беженцев в качестве оружия гибридной войны», — удивляется проживающий в Суоми левый публицист Александр Коммари.

При этом, заблокировав погранпункты на рубежах Суоми и РФ, финские власти отнюдь не закупорили остальные границы, и мигранты продолжают прибывать в Финляндию. «Железный занавес» получился откровенно дырявым.

И вот на рассмотрение финской Эдускунты (парламента) поступил закон, который, по мысли его авторов, должен помочь справиться с миграционным нашествием. Если раньше беженца, который успел высказать просьбу о предоставлении убежища, нужно было везти внутрь страны и всесторонне рассматривать его требование на протяжении месяцев, то теперь его можно будет развернуть в обратном направлении прямо на границе.

Причем «в случае необходимости» выдворение можно осуществить силой, а на некоторых пограничных пунктах заявления об убежище могут вообще не приниматься.

Правда, предусмотрены и смягчения: решение пограничников о выдворении может действовать не более одного месяца; кроме того, выдворяемого необходимо письменно проинформировать об основаниях такого шага и о том, куда он может обратиться за международной защитой.

Запрещено выдворять детей, лиц с ограниченными возможностями и представителей «особо уязвимых категории населения» — пограничники должны выявлять таких людей.

Финская пресса утверждает, что новый акт позволит не пускать в страну просителей убежища, которыми «манипулирует Россия или другие иностранные державы, если существует серьезная угроза национальной безопасности государства».

Терзания финских либералов

В начале июля была опубликована петиция, которую подписали двести работников вузов Финляндии и других стран. Подписанты считают, что финское правительство так и не смогло доказать, что рост числа просителей убежища представляет угрозу безопасности страны, и подчеркивают, что закон о выдворении «противоречит финской конституции и международным соглашениям о правах человека». По словам подписавшихся, число просителей убежища в 2023 году оставалось «в пределах нормы».

Тем не менее 12 июля закон был утвержден финским парламентом — 167 депутатов проголосовали «за», 31 — «против». Это оказалось последним голосованием перед уходом парламентариев на летние каникулы.

Во время дискуссий по этому вопросу на балконе парламентского зала появились демонстранты-либералы, требовавшие не преграждать въезд беженцам. Они кричали, что «ни один человек не является незаконным», и их вывели силой.

Действительно, если взглянуть, то новый закон является вопиющим нарушением норм «гостеприимства», которым так любят хвалиться власти Евросоюза. Многие из тех финских политиков, что поддержали этот акт, для очистки совести указывали на его временный характер — пока предполагается, что он будет действовать только один год.

Впрочем, экс-министр иностранных дел, бывший кандидат в президенты Пекка Хаависто (оппозиционная партия «Зеленые»), проголосовавший «против», считает, что Финляндия готова к «реагированию на гибридные угрозы» и без нового закона. Он призвал не принимать акт с «неясными юридическими последствиями». Кроме того, экс-министр предупредил, что этот закон «вряд ли откроет восточную границу».

Коллега Хаависто по партии Саара Хюрккё обратила внимание на ту беспардонную напористость, с которой правящие проталкивали законопроект. По ее словам, противники закона даже столкнулись с угрозами в свой адрес. «Я надеюсь, что вы в правительстве понимаете, что разговоры о наказании тех, кто проголосовал «неправильно», опасны», — предупредила депутат.

По мнению главы оппозиционного Союза левых сил Ли Андерссон, «контрабанда людей на границе не означает, что у прибывших нет оснований просить убежища или что они представляют угрозу для Финляндии».

А депутат от оппозиционной Социал-демократической партии (мнения членов ее фракции разделились) Криста Киуру предупредила, что новый закон вступает в противоречие с нормами ЕС — и, по её мнению, Евросоюз может заблокировать этот акт.

И действительно, эксперты, работающие на правительство и парламент, ранее не раз говорили, что закон противоречит конституции Финляндии, законодательству ЕС и многим международным договорам. о

Границы остаются на замке

Тем не менее, невзирая на всю критику, президент Александр Стубб 16 июля утвердил новый закон. Параллельно он обвинил Москву в том, что она якобы намеренно гонит беженцев на финские границы.

Если же взять мнение финского народонаселения, то, как показывают опросы, закон поддерживают 62%. Такая картина ничуть не удивительна — Финляндию терзает этническая преступность. Правда, здесь это явление пока развито меньше, чем в соседней Швеции, но именно с появлением больших масс мигрантов в стране стали повседневной обыденностью убийства, грабежи и изнасилования.

Неудивительно, что большинство финнов, приведших в прошлом году к власти правую коалицию, хотят видеть у себя в стране как можно меньше незваных гостей. В этом аспекте мнение простонародья резко отличается от точки зрения лощеных кабинетных либералов.

Необходимо подчеркнуть один важный нюанс — ранее финские политики неоднократно говорили, что принятие закона о выдворении позволит разблокировать границу с Россией. И многие этого ждали с надеждой и нетерпением, особенно представители русской общины Финляндии, люди с двойным гражданством или с финскими видами на жительство, которые оказались отрезаны от своих близких, оставшихся в РФ.

Однако, как оказывается сейчас, надежды на открытие границы явно преждевременны. Об этом говорил Хаависто, и о том же толкует министр внутренних дел Мари Рантанен («Истинные финны»): мол, невзирая на принятие закона о выдворении, открытие восточной границы «пока неактуально».

Пересмотр этого вопроса, по словам Рантанен, произойдет лишь тогда, «когда органы пограничной безопасности посчитают ситуацию стабильной». То есть после дождичка в четверг.

Судя по всему, ситуацию с беженцами власти Финляндии используют лишь в качестве повода. Они поставили себе задачу внести свой вклад в строительство «железного занавеса», который, по мысли западных стратегов, должен встать на желательно как можно большей части внешних границ России.

И здесь любопытно отметить поведение стран Балтии, которые нашествию беженцев со стороны РФ отнюдь не подвергаются, но всё равно всё туже закрывают засовы на своих границах. Правда, в отличие от финнов, делают это не одномоментно, а постепенно.

После закрытия восточной финской границы те жители Финляндии, которым необходимо попасть в Россию, вынуждены ездить туда через Эстонию. Однако эстонская сторона недавно перевела погранпункт в Нарве с суточного на дневной режим работы, чем вызвала жуткие заторы. Недавно эстонцы вообще самоуправно закрыли КПП в Нарве на двое суток.

А на днях поступила новость о том, что минфин Эстонии представил очередной план ужесточения правил пересечения эстонско-российской границы. Он предусматривает переход на дневной режим и двух оставшихся КПП Койдула и Лухамаа.

Глава министерства Март Вырклаэв заявил, что «наши КПП в Койдула и Лухамаа являются «окнами в Европу», через которые продолжается российская торговля с Европой, но не в интересах Эстонии ей способствовать». Министр сослался на пример Финляндии, которому, по его мнению, стоит следовать.