По итогам двух туров президентских выборов у Финляндии появился новый глава государства. Тринадцатым президентом Суоми стал 55-летний Кай-Йёран Александр Стубб, за которого проголосовали 51,6% избирателей. Инаугурация состоится 1 марта. Стубб однозначный «западник», яростный сторонник членства в НАТО. И тем неожиданней звучат предположения, о той роли, которую ему может доверить Запад.

Иван Шилов ИА Регнум

А при более внимательном рассмотрении его биографии оказывается, что приписываемый Стуббу образ бескомпромиссного русофоба отнюдь не столь однозначен.

Швед с русским именем

Интересно, что новый президент Финляндии не является чистокровным финном. Родившийся в 1968 году в Хельсинки Стубб — выходец из семьи финских шведов и окончил гимназию с преподаванием на шведском языке. Примечательно также, что его отец в свое время признавался, что назвал двух сыновей Александром и Николасом в честь российских императоров, в число владений которых входила и Суоми. То есть будущий глава государства рос в атмосфере интереса к российской культуре и истории.

После гимназии Стубб получал высшее образование в Университете Фурмана в Южной Каролине и в Колледже Европы в бельгийском Брюгге. В Лондонской школе экономики он защитил докторскую диссертацию по международным отношениям. Отучившись, получил должность в финском Министерстве иностранных дел.

Политическая карьера Александра Стубба началась, когда его выбрали в 2004 году европарламентарием, баллотировался он от финской правой партии «Национальная коалиция». В 2008 году он попал в правительство и возглавил МИД Финляндии.

На период его пребывания в должности пришелся юго-осетинский кризис. Стубб хотя и осудил признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, тем не менее показал себя резким противником введения санкций. 7 сентября 2008 года Стубб объявил о том, что вполне доволен сотрудничеством Москвы с миссией ОБСЕ в Южной Осетии.

Впрочем, за членство Финляндии в НАТО он ратовал уже тогда.

В 2011 году Стубб был избран в парламент Финляндии все от той же «Национальной коалиции», а чуть позже его назначили министром по делам ЕС и внешней торговли. В апреле 2014 года он объявил о своём намерении бороться за пост председателя партии и кресло премьер-министра, поскольку именно «Национальная коалиция» тогда верховодила в правительстве.

Свои планы он успешно реализовал, но после неудачи «Национальной коалиции» на парламентских выборах 2015 года Стубб сложил полномочия премьер-министра. Новым премьером был избран член партии «Центр» Юха Сипиля, в кабинете которого Стубб занял должность министра финансов. В 2016-м Стубб по итогам внутренних выборов уступил руководство «Национальной коалицией» Петтери Орпо, нынешнему финскому премьеру.

Личная жизнь политика никогда не становилась предметом скандалов.

В свое время Александр Стубб женился на англичанке Сусанне Иннес, сейчас их сын и дочь уже взрослые. Он имеет имидж «спортсмена» — в молодости серьёзно увлекался гольфом и даже входил в национальную молодежную сборную, однако потом бросил это занятие ради учебы. Спорт Стубб, однако, полностью не оставил и позже увлёкся триатлоном. На посту министра он нередко появлялся в СМИ в спортивном костюме для бега и езды на велосипеде, а также пробежал немало марафонов.

К слову, его неоднократно критиковали за «слишком неделовой и неподобающий премьеру внешний вид» (мог заявиться на пресс-конференцию в сандалиях и шортах), за «чрезмерное высокомерие», за приверженность сквернословию и за то, что он слабо разбирается во внутренних делах Финляндии.

«Простая политика»

Будучи премьер-министром, Александр Стубб неоднократно становился объектом критики за то, что не сумел наладить взаимодействия с коалиционными партнёрами.

Так, когда Финляндия приняла решение сотрудничать с «Росатомом» для строительства новой АЭС, это настолько возмутило партию «Зелёные», что она предпочла выйти из правительства. В 2022 году финская сторона односторонним решением этот договор разорвала. Позже Стубба ругали за то, что он не рвёт отношения с Россией, хотя на неё тогда уже наложили санкции за Крым. Более того, он обвинял таких своих критиков в русофобии — было и такое!

В 2017 году Стубб полностью ушел из политики — казалось бы, навсегда. Некоторое время он трудился заместителем гендиректора Европейского инвестиционного банка, а с 2020 года работал профессором Европейского университетского института (EUI) во Флоренции.

Однако прошлым летом представители нынешней финской правящей коалиции решили выдвинуть кандидатуру Стубба на пост президента. Как отмечают политологи, на согласие Стубба повлиял тот факт, что в Суоми президент в основном представляет государство на внешней политической арене и практически не занимается внутренними делами.

При этом Стубб признается, что, если бы не обострение украинского кризиса, он вряд ли стал бы баллотироваться.

«После нападения (начала СВО на Украине — прим. ред.) сложилось впечатление, что мой опыт, знания и круг общения могли бы быть полезными для Финляндии в нынешней ситуации в мировой политике», — сказал Стубб на предвыборных дебатах. Также в беседе с прессой он заявил, что при его президентстве «в политическом плане не будет никаких отношений с главой РФ или российским политическим руководством, пока они не остановят войну на Украине».

При этом Стубб, впрочем, неизменно добавлял, что общение между дипломатами двух стран продолжается. Политик подчеркивал, что не заинтересован в дальнейшем ухудшении дипломатических связей с Россией — и без того сейчас крайне плохих. Но, по его словам, сейчас это «не является основным направлением внешней политики Хельсинки». Главное направление — отношения с США, другими странами ЕС и НАТО.

В ходе предвыборных дебатов ему приходилось отбиваться он нападок кандидатов-конкурентов, припоминавших, как Стубб в свое время подписал договор о сотрудничестве Финляндии с «Росатомом». Стуббу не оставалось ничего другого, как каяться за тот свой поступок и говорить, что совершил тогда «ошибку».

Также Александр Стубб говорит, что «очень важно, чтобы мы в Европе позаботились о нашей собственной обороне». Он пояснил: «В этом смысле я во многом согласен с нынешним президентом Финляндии Саули Ниинисте, который сказал, что нам нужно более европейское НАТО». Стубб не верит, что США даже в случае избрания там президентом Дональда Трампа самоизолируются на своем континенте. Тем не менее, кандидат в президенты Финляндии полагает, что «всегда полезно быть готовыми к ситуации, когда нам приходится брать на себя больше ответственности».

Уже после избрания Стубб провел пресс-конференцию, в ходе которой повторил большинство прежних заявлений и сделал новые.

«Политика в отношении России проста. Дипломатические и официальные отношения остаются. Но отношений на политическом уровне нет и не будет, пока Россия не прекратит войну на Украине», — сообщил новоизбранный глава государства.

Победителя выборов также спросили о ситуации на границе с Россией, закрытой в прошлом году. Он пообещал «рассмотреть вопрос спокойно», однако добавил, что «правительство справилось с кризисом». Помимо этого, он добавил, что Финляндии нужно модернизировать свои сухопутные силы и вести работу по приведению своей армии в соответствие со стандартами НАТО. Еще Стубб сказал, что займет «активную позицию в роли верховного главнокомандующего».

Из этого эксперты сделали вывод, что Финляндия продолжит процесс своей милитаризации.

Неожиданный поворот

После того, как победа Стубба на выборах стала свершившимся фактом, местная пресса растиражировала интереснейшее мнение политолога Йоханны Райнио-Ниеми, прозвучавшее в эфире финского телевидения.

Как бы это странно сейчас ни звучало, однако Райнио-Ниеми полагает, что в течение срока правления Стубба Финляндии придётся заново пересмотреть свои отношения с Россией. С её точки зрения, Финляндию «могут попросить» выступить в качестве посредника между Западом и Россией. Йоханна Райнио-Ниотметила, что и Стубб, и его главный конкурент на выборах Пекка Хаависто высказали свою готовность к посредничеству «в случае, если такое пожелание поступит от западных союзников».

С точки зрения Райнио-Ниеми, такая просьба, учитывая предыдущие отношения Финляндии с Россией, вполне нормальные до 2022 года, очень возможна. Мол, на Западе рассматривают финнов как специалистов по России, лучше знакомых с менталитетом ее народа и лидеров. «В какой-то момент отношения с Россией придется пересмотреть, и президент будет играть в этом ключевую роль», — заявила политолог, добавив, впрочем, что это ещё вопрос: заинтересована ли Суоми в роли посредника?

То, что подобное мнение имеет под собой некоторые основания, подтвердил и сам Стубб.

Рассказывая на вышеупомянутой пресс-конференции о формировании своей администрации, он сказал, что ему понадобятся люди со связями в МИДах и министерствах обороны других стран западного блока, специалист по НАТО, а также «человек с большим опытом мирных переговоров».

Тот факт, что Стубб сосредоточится на вопросах внешней политики, оградит его от чрезмерной критики по поводу охвативших государство внутренних неурядиц.

Поскольку президентский пост налагает на его обладателя в Финляндии главным образом представительские функции, это означает, что все шишки по-прежнему будут валиться на Кабинет министров, возглавляемый Петтери Орпо. Кстати, Стубб уже не является однопартийцем Орпо, ибо сразу после победы вышел из «Национальной коалиции», дабы не ассоциироваться с какой-то одной партией.

Между тем, Финляндию уже больше года сотрясают крупномасштабные забастовки.

В стране не хватает денег, и пришедшее к власти в прошлом году правое правительство пытается сократить расходы за счёт урезания социальных льгот. Гигантский дефицит бюджета образовался не на пустом месте: страна переживает экономический спад. Причины этого спада комплексные, но не последнее место среди них занимает разрыв экономических отношений с Россией. Отказавшись от торговли с восточным соседом, государство Суоми нанесло себе существенный экономический урон, возместить который не получится при всем желании.

Представители самых разных отраслей бастуют сейчас в Финляндии постоянно.

Так, 14–16 февраля финский Индустриальный профсоюз (Teollisuusliitto) проводит стачку на ряде предприятий тяжелой промышленности. В акции принимают участие около 60 тысяч работников технологической и химической отраслей, а также предприятий по механической обработке древесины. Председатель Teollisuusliitto Рику Аалто считает забастовку оправданной, так как правительство, по его словам, не выразило никакого желания прислушаться к мнению профсоюзов.

К инициированной Teollisuusliitto трехдевной акции подключились и другие крупные профсоюзы. В числе прочих бастуют машинисты столичного метрополитена, вожатые трамваев, работники доков, сотрудники атомной электростанции в городе Ловииса, персонал магазинов и центров логистики, воспитатели в детских садах и т.д.

Конца-края забастовок не проглядывается по объективным причинам, так как основания для резкого экономического подъема в Финляндии отсутствуют. И это могло бы стать дополнительным стимулом для Стубба в случае, если руководство западного блока действительно вздумает доверить ему миссию переговорщика.

Улучшение отношений с Россией могло бы положительно сказаться на экономике Суоми и благосостоянии ее народа. Но понятно, что по собственной инициативе он ни на какие переговоры не пойдет.