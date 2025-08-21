Президент Финляндии Александр Стубб, прибывший в составе европейской группы поддержки Владимира Зеленского в Вашингтон, стал одним из основных спикеров на переговорах с Дональдом Трампом совершенно неожиданно для многих.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Финляндии Александр Стубб и глава киевского режима Владимир Зеленский

Финский лидер активно рассуждал о предстоящем урегулировании конфликта, причем уподобил нынешнюю ситуацию Украины тому, что его страна пережила в 1944 году.

Тогда Суоми пошла на территориальные уступки Советскому Союзу и дала гарантии своего нейтралитета. Позже этот процесс получил название «финляндизация».

И в этом кроется секрет того, почему вдруг финны начали «решать судьбы мира».

Забытый прогноз

В России принято рисовать портрет нынешнего президента Финляндии однозначными красками — злостный и убежденный русофоб. Однако ситуация отнюдь не так однозначна.

С высоты сегодняшнего дня в это совсем не верится, но факт остается фактом — всего каких-то 11 лет назад его политические противники обвиняли Александра Стубба в чрезмерной… русофилии!

В ту пору он был премьер-министром и от лица своего правительства принял решение сотрудничать с «Росатомом» для строительства новой АЭС (в 2022 году финская сторона односторонним решением разорвала этот договор). Тогда это настолько возмутило партию «Зелёные», что она предпочла выйти из правительственной коалиции.

Позже политика ругали за то, что он не рвёт отношения с Россией, хотя на неё тогда уже наложили санкции за «аннексию Крыма». Более того, он уличал таких своих критиков в русофобии — было и такое!

Девять лет спустя в преддверии президентских выборов ему снова приходилось отбиваться он нападок кандидатов-конкурентов, припоминавших тот самый договор о сотрудничестве с «Росатомом». Ему не оставалось ничего другого, как каяться за тот поступок и говорить, что совершил тогда «ошибку».

В целом, можно сказать, что Стубб отнюдь не русофоб, а типичный «флюгер», старающийся держать нос по ветру. Резкие антироссийские заявления он стал делать в период, когда политическая конъюнктура не оставила ему другого выбора.

Но сейчас конъюнктура вновь несколько изменилась — президент США говорит о мирных переговорах и президент Финляндии спешит подстроиться «в струю».

Тут, кстати, следует напомнить еще один интересный момент.

Уже после того, как победа Стубба на выборах в начале 2024 года стала свершившимся фактом, местная пресса растиражировала интереснейшее мнение политолога Йоханны Райнио-Ниеми, прозвучавшее в эфире финского телевидения. Тогда она предположила, что в течение ближайшего президентского срока стране придётся заново пересмотреть свои отношения с Россией.

С её точки зрения, Финляндию «могут попросить» выступить в качестве посредника между Западом и своим огромным соседом. Райнио-Ниеми отметила, что оба претендента на президентский пост высказывали готовность к посредничеству «в случае, если такое пожелание поступит от западных союзников».

С точки зрения дамы-политолога, такая просьба, учитывая предыдущие отношения двух стран, вполне нормальные до 2022 года, очень возможна. Мол, на Западе рассматривают финнов как специалистов по русскому вопросу, лучше знакомых с менталитетом народа и его лидеров.

«В какой-то момент отношения с Россией придется пересмотреть, и президент будет играть в этом ключевую роль», — заявила политолог, добавив, впрочем, что это ещё вопрос: заинтересована ли Суоми в роли посредника?

То, что данное мнение имеет под собой некоторые основания, подтвердил тогда и сам Стубб, заявив, что в его новую администрацию понадобится «человек с большим опытом мирных переговоров».

На время все эти прогнозы забылись.

На протяжении без малого полутора лет своего срока финский президент вел себя обычно для среднестатистического европейского лидера, произнося дежурные фразы о «единстве с Украиной» и готовности «поддерживать Украину столько, сколько понадобится — вплоть до победы».

Однако на днях он отправился в Вашингтон в группе поддержки Зеленского, сделав заявления, сразу привлекшие широкое внимание.

На пресс-конференции по итогам переговоров высокий финский гость заявил, что в Белом доме было сделано для урегулирования на Украине «три шага вперёд» по сравнению с Аляской, где за несколько дней до того встретились лидеры России и США.

«Проработка гарантии безопасности для Украины, которые обсуждали с Трампом, уже началась. Детали еще открыты», — отметил Стубб. По словам финского лидера, подготовкой этих гарантий займутся чиновники и военные стран ЕС, но «никаких конкретных решений об участии Финляндии или США в предоставлении гарантий безопасности пока не принято».

Как в 1944-м

Свое выступление Стубб завершил мыслью, что для такой страны, как Финляндия, важно участвовать и влиять на подобные обсуждения. «Мы небольшая страна, но у нас есть граница с Россией, и точка зрения Украины для нас актуальна», — отметил он.

И вот тут-то произнес самые интересные слова.

Президент напомнил, что у его страны есть протяженная граница с Россией и история взаимных конфликтов в прошлом, но «мы нашли решение в 1944 году, и мы найдем решение в 2025 году».

Тут стоит привести краткую историческую справку.

С самого начала независимая Суоми проявила себя в качестве злейшего врага Советской России — в Хельсинки ясно давали понять, что не хотят добрососедства. Финны претендовали на обширные части советской территории, засылали в Карелию свои войска, пытаясь отторгнуть этот регион.

В 1922-м два государства заключили мирный договор, но отношения оставались крайне холодными. А поскольку финны начали сколачивать союз с гитлеровской Германией, это вызвало опасения за судьбу Ленинграда — по договору 1922-го советско-финская граница проходила фактически по ленинградским пригородам.

Москва предложила Хельсинки размен территорий, переговоры зашли в тупик, и все закончилось вооруженным конфликтом 1930–1940 годов, по итогам которого финнам пришлось уступить СССР около 40 тысяч кв. км территорий.

Граница отступила далеко от Ленинграда — и потому он не был сходу захвачен в 1941-м.

Финны вступили в войну на стороне Гитлера, и нет особых оснований сомневаться, что они сделали бы так и в том случае, если бы предшествующей советско-финской войны не случилось бы.

Однако к 1944-му в Хельсинки окончательно поняли, что сделали неверную ставку — и начали лихорадочно искать способы выхода из войны до того, как советские войска займут всю финскую территорию.

Москва в августе 1944-го согласилась предоставить сепаратный мир, но на определенных условиях.

Во-первых, от Финляндии потребовали немедленного разрыва отношений с Германией; во-вторых — скорейшего вывода немецких войск. Финны эти условия выполнили, но немцы уходить отказались и между бывшими союзниками разгорелся военный конфликт, вошедший в историю, как Лапландская война: он продолжался аж до самого конца апреля 1945-го.

Естественно, СССР официально вернул себе территории, полученные им в 1940-м и вновь потерянные в 1941-м.

Кроме того, финнам пришлось пойти на дополнительные территориальные уступки: к Советскому Союзу перешла историко-географическая область Петсамо (Печенга) — эти территории, богатые никелем и представлявшие собой единственный выход Финляндии на побережье Северного Ледовитого океана, никогда не относились к историческим финским землям.

Кроме того, союзнице гитлеровской Германии пришлось выплатить крупную контрибуцию. Финские организации фашистского толка, раздувавшие ненависть к СССР, попали под запрет.

Но самый главный итог войны заключался в том, что 6 апреля 1948 года стороны заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Финны обязались соблюдать нейтралитет, отказались от мысли вступить в НАТО. Взамен Суоми сохранила внутреннюю самостоятельность. Благодаря этому в политической науке появился особый термин «финляндизация», означающий признание малым государством особых стратегических интересов большого соседа — благодаря чему оно может выстроить с ним дружественные отношения.

Послевоенное финское руководство относилось к Москве вполне благожелательно, а благодаря этому возникли и особые экономические отношения, обусловившие послевоенный подъём Суоми и достижение этим государством высокого уровня благосостояния граждан.

Робкие шаги к примирению

Самые прозорливые украинские эксперты (находящиеся сейчас в эмиграции, ибо режим Зеленского таких высказываний не допускает) давно уже говорят, что Украина должна пройти собственный процесс «финляндизации».

Узаконенный и закрепленный в международных договорах нейтралитет обеспечит Украине стабильное будущее — как он на много десятилетий обеспечил его и Финляндии.

Такой вариант означает и уступку спорных территорий: Суоми признала их за СССР и до сих пор, невзирая на тотальную порчу отношений, не осмеливается официально оспаривать их владение Россией.

На пресс-конференции в Вашингтоне один журналист поинтересовался, подразумевал ли финский политик, рассуждая об исторических аналогиях, что Украине следует готовиться к уступке территорий.

Честно говоря, контекст этого примера прямо указывает на необходимость уступки земель ради урегулирования. Но так далеко Стубб зайти не осмелился. И неважно, что он на самом деле думает по этому поводу — если бы он прямо сказал, что да, Киеву надо отказаться от претензий на Донбасс, то тут же был бы «съеден» своими политическими противниками.

«Конечно, я этого не подразумевал. Ситуация в 1944 году была совсем иной. Финляндия осталась одна, не было других вариантов», — поспешно сказал глава Суоми.

По его словам, в 1944 году страна была вынуждена пойти на уступки, но дальнейшая фраза выглядит явной уступкой господствующим в ЕС идеологам, ибо впрямую противоречит приведенному сравнению Финляндии в 1944-м и Украины в 2025-м: «Мы должны сделать всё возможное, чтобы суверенитет Украины сохранился и чтобы её территориальная целостность была гарантирована в долгосрочной перспективе».

Однако 81 год назад даже националистическая Суоми, союзница Гитлера, продемонстрировала одну важную вещь — способность учитывать собственные интересы. Тогда финны действовали в логике суверенного государства, поставленного перед выбором: быть или не быть.

Выступая на встрече с Трампом, Стубб дал понять, что может поделиться опытом сохранения суверенитета ценой отказа от враждебной внешней политики по отношению к восточному соседу. Если президент публично ссылается на опыт 1944 года, то фактически легитимизирует сценарий, где Украина должна пройти собственный путь «финляндизации»: то есть сохраниться ценой отказа от антироссийской политики.

Здесь существует еще один любопытный нюанс.

В последние годы понятие «финляндизации» в самой Финляндии было принято проклятию. Государственная пропаганда навязывает гражданам восприятие особых отношений с СССР как «национального унижения», помешавшего, дескать, полностью слиться в объятиях с «цивилизованным Западом».

А тут вдруг Стубб достает эту карту из кармана и вновь вводит «финляндизацию» в актуальный политический оборот. И это может свидетельствовать о настроениях в самой Финляндии — в стране хоть и осторожно, но начинают говорить о восстановлении отношений с Россией, обрушенных самими финнами.

Такие разговоры ведутся не от хорошей жизни — разрыв больно ударил по самым разным отраслям финской экономики: энергетике, туризму, строительству, гражданской авиации, лесопереработке и т.д.

И вот уже появляется свежий опрос, из которого следует, что две трети финнов поддерживают восстановление отношений с Россией: «если война на Украине закончится и Путин уйдет». Ну тут уж, как говорится, лиха беда начало…