Финские отставные политики хором заговорили о необходимости урегулирования отношений с Россией. О причинах говорят вполне откровенно: любовью к нам они не прониклись, но реальность, загнавшая Финляндию в экономический кризис, не оставляет других выходов из него, кроме как примирение с соседом.

Иван Шилов ИА Регнум

Подобного рода намеки делают и ныне правящие политики. Впрочем, финны вряд ли бы осмелились поднять эту тему первыми — просто в Хельсинки восприняли сигналы, исходящие из других стран ЕС, и поняли, что теперь уже «можно».

Не стоит чрезмерно злить

На днях бывший министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя дал резкое интервью газете Iltalehti,в котором подверг критике нынешнее руководство государства. Для понимания — член Социал-демократической партии Туомиоя в свое время являлся «тяжеловесом» финской политики и дважды руководил МИД.

Он хорошо знаком с нынешним президентом страны Александром Стуббом, ибо одно время работал под его начальством, когда тот возглавлял правительство Финляндии. В целом Эркки Туомиоя считается одним из самых уважаемых в государстве и авторитетных экспертов по вопросам внешней политики.

Что же такого наговорил бывший министр, что угодил на первые полосы новостных сайтов? В частности, он выразил несогласие с антироссийской риторикой официального Хельсинки и предостерег от чрезмерно резких заявлений в адрес Москвы.

Туомиоя осудил заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас и нынешней руководительницы финского МИД Элины Валтонен о том, что якобы за последние сто лет на Россию не нападала ни одна соседняя страна.

Эркки Туомиоя напомнил, что в свое время Финляндия участвовала в агрессии гитлеровской Германии против Советского Союза и была фактическим союзником Гитлера — и этого факта в нынешней России не забывают.

Заодно экс-министр осмеял стиль общения нынешнего правительства под руководством премьера Петтери Орпо с Вашингтоном. По словам отставного дипломата, стиль этот отличается подчеркнутой угодливостью, даже по сравнению с другими странами ЕС.

Туомиоя связывает этот факт с чрезмерной зависимостью Финляндии от США, особенно после заключения сделки о покупке американских истребителей F-35. Отставной политик призывает расторгнуть соглашение, невзирая на возможные финансовые потери.

Экс-глава МИД считает, что американская система власти ослабла. Более того, он высказал по местным меркам совсем уж кощунственную вещь — предположил, что членство Финляндии в НАТО может оказаться ошибкой.

По мнению Эркки Туомиоя, Финляндия слишком полагается на НАТО, и в особенности на США, хотя лучше ей было бы укреплять военное сотрудничество с непосредственными соседями, другими странами Северной Европы. «Если США готовы выбросить Украину под автобус, то они ради своих собственных интересов могут выбросить туда Финляндию или любую другую страну», — полагает он.

А ещё он призывает «не молчать, когда США нарушают международное право в Венесуэле и Иране, угрожают Гренландии, не говоря уже о поддержке политики Израиля, находящегося под обвинениями в геноциде».

Также Туомиоя посоветовал нынешнему финскому руководству не слишком рассчитывать на то, что, когда Дональд Трамп уйдет, все вновь станет «хорошо» и США «вернутся на правильные рельсы». Однако бывший министр тут же дал понять, что и к России никаких симпатий не питает — он уничижительно высказался о российском руководстве и одобрил ту поддержку, что Хельсинки оказывает киевскому режиму.

И при всем том Туомия считает, что язык ненависти, который сейчас финны практикуют в отношении России, непрактичен. Россия, дескать, всегда останется соседом Финляндии — и с этим необходимо считаться и не раздражать ее чрезмерно.

Холодильник начинает побеждать телевизор

Почти одновременно с Туомия высказался другой бывший финский министр иностранных дел — Пааво Вяюрюнен. Он тоже человек крайне авторитетный, «руливший» МИДом аж трижды. Вяюрюнен выступил ещё смелее, чем Туомия: призвал открыть границу с Россией, так как это помогло бы улучшить экономическую ситуацию.

Финские показатели безработицы — худшие в ЕС, подчеркивает экс-глава МИД, напоминая, что финский туризм был убит закрытием границы с Россией. И это же решение Хельсинки нанесло серьезный удар по финскому круизному, гостиничному и ресторанному сектору, которые сейчас переживают период массовых банкротств.

Также бывший министр напомнил, что закрытие границы создало серьезные трудности и для национальной авиакомпании Finnair, которая перестала использовать российское воздушное пространство для дальнемагистральных рейсов и понесла из-за этого убытки.

В общем, как подчеркивает политик на пенсии, открытие границы «сделает возможным торгово-экономическое сотрудничество с Россией, от чего Финляндия выигрывает больше, чем любая другая страна».

79-летний Вяюрюнен, прекрасно помнящий финский опыт давних лет, ссылается на восьмого президента Финляндии Урхо Кекконена, который обеспечил экономическое процветание страны за счет широкого сотрудничества с СССР, да еще и любил говорить, что настоящую безопасность приносит не возведение заборов, а открытие ворот.

«Тем же способом нужно искать выход из той новой холодной войны, в которую мы в последние годы втянулись», — призывает Пааво Вяюрюнен.

Под его статьей завязалась оживленная дискуссия. Многие восприняли предложения в штыки, но некоторые отнеслись к ним сочувственно. «Торговля с Россией была крайне важна для нас раньше и останется важна в будущем. На западных рынках мы больше не справляемся»; «Наша конкурентоспособность на Западе потеряна из-за слишком высокого уровня издержек. А естественная значительная ближняя зона торговли Финляндии, Петербург и Россия, почти полностью закрыты», — пишут сторонники Вяюрюнена.

«Пааво, спасибо за статью! Не понимаю, почему большинство комментаторов хотят видеть Финляндию прыгающей в пропасть. Я отслеживаю ситуацию с финской экономикой на протяжении сорока и лет и помню ситуацию конца 80-х, когда открыли зарубежные денежные краны и Финляндия помешалась на «дешевых» деньгах. И очень хорошо помню, чем это обернулось для Финляндии в начале 1990-х».

Подумывают «откатить» всё назад

Схожие по духу заявления сделала и бывший премьер-министр Финляндии Мари Кивиниеми, которая в интервью чешскому изданию iDNES высказала мнение, что после завершения конфликта на Украине Хельсинки придется восстановить отношения с Москвой.

Как она полагает, для Финляндии, имеющей протяженную границу с Россией, это является более насущной необходимостью, нежели для других стран Евросоюза. «Когда-нибудь нам придется попытаться улучшить отношения. Хотя пока это выглядит очень трудной задачей», — считает Кивиниеми.

По словам экс-премьера, процесс нормализации будет непростым и займет много времени, однако он необходим. И опять же, никаких симпатий к России Кивиниеми не питает. Она полагает, что Суоми абсолютно правильно вступила в НАТО. По ее словам, «большой вопрос, доверяли ли мы нашему восточному соседу когда-нибудь вообще».

Мари Кивиниеми считает, что Россия должна прекратить портить подводные кабели на Балтике, хотя ни одно подобное обвинение не получило никаких доказательств. И несмотря на все эти русофобские стереотипы, она же выразила уверенность, что нынешняя ситуация с тотальной враждой стран западного блока по отношению к РФ надолго не затянется.

Тот факт, что для озвучки подобных заявлений используются отставные политики, удивлять не должен. Тема частичного восстановления отношений с Россией прокачивается в финском информационном пространстве уже достаточно давно.

Причина понятна и прямо озвучена Пааво Вяюрюненом и Мари Кивиниеми: разрыв с Россией, закрытие восточной границы загнали экономику Суоми в глубокую яму, и теперь финны, сами же всё это затеявшие, рассчитывают хотя бы частично откатить ситуацию назад.

Ну а когда требуется взломать пропагандистскую парадигму, много лет навязываемую в качестве аксиомы, вперед принято пускать отставных политиков, которые уже не испытывают никаких амбиций и не боятся репутационных рисков.

Однако изюминка ситуации заключается в том, что нечто подобное начинают говорить и ныне правящие финские политики, пусть и куда более осторожно, с оглядкой.

Ранее в январе премьер Орпо высказал желание встретиться с Владимиром Путиным. Он заявил, что, безусловно, мог бы сесть за один стол с российским лидером, но время для начала диалога, дескать, еще не пришло.

Как отметил финский премьер, нынешняя ситуация не может продолжаться вечно, и в какой-то момент страны ЕС должны начать переговоры с Россией, так как от нее зависит мир на Украине.

О возможности возобновления диалога с Россией неоднократно намекал и президент Стубб, про которого еще на момент его избрания в начале 2024 года некоторые финские политологи говорили, что это — потенциальный переговорщик с Москвой от западного блока.

Из заявлений Орпо и Стубба можно сделать вывод, что финнов по-настоящему «приперло»: «оттепель» им очень нужна. Безусловно, финские политики со своими примирительными высказываниями далеко не одиноки — они следуют крепнущему тренду.

Например, в январе канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на улучшение отношений и отметил, что Россия — европейская страна. Ранее о возможности переговоров говорил и президент Франции Эммануэль Макрон.

Но особенно поражают прибалты. Так, президент Эстонии Алар Карис и латвийский премьер-министр Эвика Силиня в кулуарах саммита правительств мира в Дубае призвали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Кремлем.

Сам факт того, что даже в правящих элитах стран Балтии, давно уже ставших символом русофобии, находятся люди, готовые открыто говорить о том, что прежние подходы в отношении России не действуют, — он весьма символичен.

Мысль об урегулировании отношений с Россией может стимулироваться в головах политиков ЕС бешеной активностью, которую развили нынешний президент США Дональд Трамп и его администрация. Они всё чаще дают Евросоюзу прочувствовать, что США уже не являются для него надежным союзником.

И в этой ситуации страны ЕС, в том числе и финны, дабы не оказаться между двух огней, подсознательно чувствуют желание снизить остроту противостояния с Россией. Та же финская пресса пишет о Трампе со страхом и неприязнью. Картина нерушимого «трансатлантического единства», которую финнам так долго навязывали, идет трещинами — и потому они хотят обрести какие-то другие точки опоры.