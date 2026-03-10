Финны начали пускать под снос торговые центры в приграничных регионах, опустевшие после исчезновения российских покупателей.

Иван Шилов ИА Регнум

Ситуация оптимизма не внушает: упадок и запустение. Многие бизнесмены уже открыто высказывают пожелания об открытии границы. Но государство продолжает дискриминировать россиян.

«Клиенты пропали — закрываемся»

В течение уже трех лет из юго-восточных регионов Суоми, примыкающих к России, доносится непрекращающийся «вой на болотах».

Осенью прошлого года в издании Bloomberg была опубликована статья, в которой рассказывается о городе Иматра, крупнейшем населённом пункте финской провинции Южная Карелия.

В статье нарисована картина развала и уныния. Закрытие финнами границы с РФ и введенный ими ещё ранее запрет на въезд российских граждан нанесли, как выражается Bloomberg, «сокрушительный удар» по экономике этого региона.

Но кризис не ограничивается одними сферами торговли и туризма. Труднейшие времена наступили и для местной промышленности, и для авиасообщения, поскольку они тоже были в значительной степени завязаны на экономический обмен с Россией.

Например, под угрозой закрытия оказался международный аэропорт города Лаппенранта, некогда пятый в стране по степени загруженности. Его добивает прекращение пассажиропотока из Санкт-Петербурга. Сейчас аэропорт в отсутствие рейсов вынужден сдавать пустующие площади под офисы — стоимость аренды составляет 500 евро в месяц.

В 2026 году аэропорт обслужит всего четыре чартерных рейса. Поэтому диспетчерская вышка, закрытая в октябре, временно не работает, а снег на взлетно-посадочной полосе никто не чистит. Пока что в аэропорту в будни с 10:30 до 13:00 всё ещё работает ресторан, предлагающий комплексные обеды, а всё остальное время терминал закрыт.

На днях власти Лаппенранты выдали разрешение на снос садового центра Plantagen в парке отдыха Мюллюмяки. Без туристов из Петербурга компания обанкротилась, её торговые ангары стоят заброшенными и ветшают, представляя опасность.

В Мюллюмяки также пустуют помещения спортивного магазина XXL, закрывшегося в прошлом году, а также около четверти помещений ТЦ Family Center. После объявленного недавно банкротства компании Indoor Group опустеют и принадлежащие ей гипермаркеты Asko и Sotka.

Власти Лаппенранты пока не дают чёткого ответа о будущем этих огромных коммерческих площадей. Часть из них хотят перевести под промышленное использование, но мэр Туомо Саллинен не вдаётся в подробности. Он лишь отметил, что процесс может занять около года.

Сокращать площади готовится и торговый центр Grande, принадлежащий предпринимателю Мохамаду Дарвичу. Он открыл комплекс в Мюллюмяки в 2013 году с расчётом на состоятельных туристов из Петербурга. Теперь же ТЦ, ранее специализировавшийся на продаже товаров люксовых брендов, переключился на дешёвый ассортимент, а его материнская компания Atma Trade проходит корпоративную реструктуризацию.

Бизнесмен назвал сокращение площадей необходимым шагом, который позволит сэкономить на электроэнергии и уборке. Теперь Дарвич активно ищет арендаторов для пустующих помещений, а происходящее описывает как борьбу за выживание. «ТЦ был построен в золотые годы. Сейчас туристов нет. Покупательная способность финнов ослабла», — рассказал предприниматель.

Издание Yle отмечает, что помочь тут может лишь скорейшее открытие границы с Россией.

В конце марта финская Metsä Group вновь остановит свой целлюлозный завод в Йоутсено (пригород Лаппенранты), расположенный в нескольких километрах от границы с Россией и обеспечивающий работой около 190 человек.

Предприятие выпускает хвойную целлюлозу, используемую в качестве сырья для производства картона, бумажных салфеток и типографской бумаги. Завод отправят в простой, чтобы «скорректировать выпуск». Сроки не указаны.

В июне прошлого года Metsä Group уже останавливала завод в Йоутсено по той же причине на полгода. Издание Maaseudun Tulevaisuus отмечает, что регулярными остановками производства пытаются сохранить предприятие.

В финансовом отчёте за IV квартал 2025 года Metsä Group проинформировала о сокращении продаж в годовом исчислении на 10% до 1,325 млрд евро. Операционный убыток составил 208 млн евро.

В прошлом году компания закрыла работавшую с 1865 года фабрику по производству картона Tako в городе Тампере из-за «продолжительной низкой прибыльности», что привело к увольнению почти 200 рабочих. Финская деревообрабатывающая отрасль погрузилась в кризис после того, как лишилась дешевого сырья из РФ и сбыта в России.

«Тайные базы шпионов»

Финским властям показалось мало того, что они больше не выдают россиянам визы.

11 апреля прошлого года парламент одобрил ограничения на сделки с недвижимостью для граждан РФ с финским видом на жительство — они теперь требуют одобрения минобороны.

Активность россиян на рынке недвижимости Финляндии полностью не прекратилась, хотя и свелась к минимуму. После утверждения дискриминационного акта к концу года граждане РФ совершили в Суоми около тридцати сделок.

В рамках одной из них детский летний лагерь в муниципалитете Миехикяля продали минувшим летом российской компании за 40 тыс. евро. Муниципалитет Виролахти сбыл деревянное здание бывшей школы и расположенный неподалеку дом в деревне Валимаа. Покупатель — человек с российским и финским гражданством — намерен оборудовать там столярную мастерскую.

Глава муниципалитета Топи Хейнянен отметил законность сделки: запрет не распространяется на лиц, имеющих финский паспорт. Хейнянен подчеркнул, что средств на содержание этой недвижимости у самоуправления не осталось: только расходы на отопление составляют 40 тыс. евро в год.

Однако сделка вызвала скандал в местном сообществе. Самым ярым её противником стал отставной майор Эркки Риккола, убеждённый в том, что Финляндия кишит российскими шпионами. По мнению майора, теперь шпионы могут разместить в купленных зданиях свои «тайные базы».

Он предложил обратиться к пожарным и «просто сжечь» пустующие объекты. Риккола не отрицает, что власти пытаются отстрочить банкротство, но убеждён: его родной муниципалитет уже ничто не спасёт.

Виролахти погрузился в кризис после прекращения трансграничного движения. Раньше посёлок был наполнен российскими туристами, а сейчас оказался под угрозой слияния с соседним муниципалитетом.

Типичная для этого края история — после двадцати лет работы закрылся рыбный магазин Somerin Kala рядом с российской границей. Владелец бизнеса Яри Накари объясняет, что доля россиян среди покупателей составляла 95%.

При открытой границе магазин функционировал семь дней в неделю, обеспечивая работой одиннадцать сотрудников, а сейчас все они уволены: местных клиентов для поддержания торговой точки на плаву оказалось недостаточно.

Популярная у российских туристов финская сеть рыбных магазинов Disas Fish вынуждена была закрыть два своих супермаркета близ погранпереходов Нуйямаа и Иматра. Оборот в прошлом году составил 7,9 млн евро, что стало самым низким показателем в этом десятилетии.

Генеральный директор сети Мартти Теппонен заявил, что они всё ещё уповают на открытие границы.

В числе наиболее заметных сделок фигурирует торговый комплекс «Царь» (Zsar Outlet Village). Его построили у пункта пропуска Ваалимаа в расчете на россиян, массово ездивших тогда в Суоми на отдых и шопинг. Однако после того как граница закрылась — сначала из-за пандемии, а потом и из-за прямого запрета на въезд российских туристов, «Царь» разорился.

В декабре прошлого года разнеслась весть о том, что ТЦ покупает компания российского миллиардера Виктора Игнатьева. Продажа не состоялась, что объяснили «техническими причинами», а не гражданством покупателя.

Еще восемь сделок с россиянами министерство обороны аннулировало.

Из кризиса не вылезти

Хельсинки, Таллин, Рига, Вильнюс и Варшава давно уже взывают к Брюсселю с просьбой профинансировать спасение своих приграничных регионов.

При этом используется несокрушимая с их точки зрения логика: мол, мы осознанно пошли на жертвы ради изоляции соседей, а потому вправе рассчитывать на компенсацию.

На днях еврокомиссар по сплочению и реформам Раффаэле Фитто представил «Отчёт по восточным пограничным регионам». Он охватывает Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.

В Еврокомиссии считают, что с начала Россией специальной военной операции эти регионы «подвергаются гибридным атакам», «сталкиваются с инструментализацией миграции», с «экономическими и торговыми срывами».

Но главное — они стремительно пустеют. «Это не просто национальные границы. Это европейские границы. И то, что там происходит, касается всех европейцев», — заявил Фитто.

Однако его пафосные заявления разбиваются о финансовую реальность: новых средств из текущего бюджета ЕС до 2028 года на поддержку приграничных регионов не выделено.

Вместо прямых дотаций Брюссель предлагает странам Прибалтики, Польше и Финляндии использовать часть средств из региональных фондов ЕС в качестве залога для получения кредитов от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Финские приграничные районы уже стали привлекать писателей, специализирующихся на криминальных триллерах. Они едут в Южную Карелию, чтобы вдохновиться воцарившейся там атмосферой безысходности.

Издание Etelä-Saimaa, сообщающее об этом явлении, приводит в пример писательницу Риину Паасонен из Тампере, которая обрела вдохновение в местечке Коннунсуо близ Лаппенранты. По словам Паасонен, она искала место, «источающее мистику и жуть». Что и нашла в Коннунсуо.