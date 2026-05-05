Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожал России атакой в День Победы. Показательно, что местом для этих заявлений — которые по сути были анонсом теракта — Зеленский избрал проходивший 4 мая в Ереване саммит Европейского политического сообщества. Туда его пригласил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

ИА Регнум

Он спокойно сидел за столом, пока Зеленский делился планами — как сорвать празднование годовщины победы над нацизмом.

Также характерно, что на встрече на полях саммита 3 мая Зеленский и Пашинян общались по-английски. Качество владения языком у обоих оставляло желать лучшего, но на по сути родной русский они принципиально не переходили.

Но главное — угрозы атаковать Москву 9 мая не только прозвучали в присутствии европейских «друзей». Они были озвучены в столице государства, которое пока ещё состоит в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Также очевидно — Пашиняна не смутило то, что после встречи 3 мая, где (как утверждается) стороны обсуждали «необходимость продвижения устойчивого и долгосрочного мира», Зеленский с трибуны объявил о намерении организовать теракт.

Давно известно, что для главы киевского режима общая память о Победе ничего не значит: Зеленский давно предал память о собственном деде, кавалере двух орденов Красной Звезды.

А что же Пашинян? Есть указания на то, что у него меньше, чем у Зеленского, оснований считать «своей» победу над нацизмом.

«Сотрудничал с врагом. Погиб»

Началось всё вполне пристойно. 9 мая 2020 года Пашинян в соцсети оставил пост с фотографией своего деда и полного тёзки. Подпись гласила:

«Никол Пашинян, 1913–1943 годы. Служил в 554-м полку 138-й стрелковой дивизии. Вечная память павшим за родину». Премьер добавил, что погибший боец Пашинян был родом из села Енокаван Иджеванского района.

Это важный момент, который еще «выстрелит».

Казалось бы, достойный жест — выгодно отличающий от киевского партнёра, который предпочитает не вспоминать о красноармейце Семёне Ивановиче Зеленском.

Более того, в интервью телеканалу «Мир», вещающему на всё СНГ, Пашинян вновь заговорил о деде: погиб на фронте, в архиве осталось несколько тусклых фотографий. Но и это очень ценные воспоминания для всей семьи Пашинянов. «Я надеюсь, что с честью ношу имя деда-фронтовика», — подчеркнул премьер-министр.

И тут произошло неожиданное. В комментариях под фотографией Никола Пашиняна — старшего стали появляться комментарии со ссылкой на сайт «Подвиг народа», собранную Министерством обороны России базу данных о солдатах и офицерах Великой Отечественной c 20 млн именных записей о погибших красноармейцах.

Ссылки вели на страницу Никола Вартановича Пашиняна. Дата рождения: 23.12.1913. Воинское звание — рядовой. И тут же приведена справка о военнопленном.

Никол Пашинян

В графе «Дата выбытия» значится 29.09.1943. В графе «Причина выбытия»: «Сотрудничал с врагом, погиб».

Аналогичную справку на Никола Вартановича Пашиняна, сотрудничавшего с врагом, приводит и база данных ОБД «Мемориал».

В обоих документах в качестве места рождения указано село Енокаван, которое премьер Пашинян упоминает как родину своего деда.

В советские времена оно относилось к Иджеванскому району Армянской ССР.

В городе Иджеван в 1975-м родился Пашинян Никол Воваевич, нынешний премьер Армении.

Во всех биографиях указывается, что Никола назвали в честь деда, погибшего бойца Красной армии.

Легионер Пашинян, 814-й батальон вермахта

Дальше начало «копать» оппозиционное Пашиняну издание Yerevan. Today. Быстрый поиск на портале той же базы данных «Мемориал» вывел на опубликованный скан любопытного документа.

Это выписанное на имя Николая Пашиняна (с совпадающими датой и местом рождения) «донесение о захоронении» — Grabmeldung. Такие бумаги оформлялись на погибших немецких военных или иностранных легионеров.

Не на военнопленных или узников концлагерей.

Свидетельство о захоронении легионера вермахта Никола Пашиняна (814-й пехотный батальон «Армянского легиона»). Западная Украина, 1943 год

И действительно, из бумаги следует: Николай Пашинян 22 декабря 1913 года рождения, уроженец села Енокаван, служил в 814-м пехотном батальоне в составе «Армянского легиона» вермахта.

Это подразделение было создано в декабре 1941-го распоряжением ОКВ (высшего командования вермахта) одновременно с тремя другими «остлегионами» — Грузинским, Кавказско-мусульманским и Туркестанским. Во главе легиона был поставлен генерал Драстамат Канаян по прозвищу Дро, политик и военачальник, известный ещё с Гражданской войны.

Хотя остлегион и относился к армии, инструктаж в учебных лагерях проводили офицеры СС. Генерал Дро и его шефы внушали легионерам, что война на стороне Гитлера приближает «возрождение» независимой Армении.

Легионеров использовали во время боёв в Крыму и в наступлении на Кавказ. 814-й армянский пехотный батальон, где служил Никол Пашинян, был сформирован летом 1943-го в Польше. Задействовали его поблизости, на Волыни.

Легионер Пашинян похоронен 29 сентября 1943 года в месте, которое в немецком документе обозначено как Zwiahel.

Загадочная калька «Цвиахель» попала даже на современные сайты. На самом деле это Звягель — так этот городок в Житомирской области называли нацистские оккупационные власти. Так его именует и современный киевский режим. Историческое имя города в 217 километрах от Киева с момента основания и до 2022 года — Новоград-Волынский.

Так Никол Пашинян погиб на Западной Украине, но с вражеской стороны.

Справка 1954 года о том, что в селе Енокаван жил единственный Никол Пашинян

Трофейный немецкий документ дополняется уже советской уточняющей справкой от 1954 года.

Иджеванский районный военкомат Армянской ССР сообщает в Москву, начальнику отдела по персональному учёту потерь сержантов и солдат Советской армии.

Справка гласила: в селе Енокаван «имеется» лишь один Пашинян Николай Вартанович.

Тёзка и однофамилец?

Но возможно, это всего лишь совпадение, за которое ухватились армянские оппозиционеры?

Возможно, в советской справке 1954 года — ошибка, и в селе Енокаван на самом деле жили два Никола Пашиняна, тёзки и однофамильцы.

Оба были призваны в Красную армию. Но один стал предателем, а другой — боец 138-й дивизии — то ли погиб, то ли пропал без вести, то ли в Крыму, то ли под Сталинградом (так гласит версия, которую приводят сторонники Пашиняна).

В подтверждение этой версии в российскую ОБД «Мемориал» была внесена переданная армянскими властями справка о бойце Красной армии Пашиняне Николе Аракеловиче, земляке легионера вермахта Пашиняна Никола Вартановича.

В справке говорилось, что Никол Аракелович пропал без вести в 1943 году. После чего сторонники премьера Армении ссылались уже на страницу «Мемориала» как на документальное доказательство существования «правильного деда».

Этот «антикриз» был призван сбить волну публикаций, болезненных для реноме премьера Пашиняна.

Однако сотрудники ОБД «Мемориал» провели перепроверку в военных архивах и не обнаружили никаких записей о красноармейце Пашиняне Николе Аракеловиче. Справка была удалена — в чём можно убедиться, пройдя по ссылке. Так же обстоит дело и с порталом «Память народа».

Есть лишь упоминание одного человека — бойца 814-го пехотного батальона вермахта Никола Пашиняна.

«Партия наподобие гитлеровской»

Но если среди предков армянского лидера и есть предатель, внук за деда не отвечает. Если бы Никол Воваевич Пашинян противодействовал реабилитации нацистских пособников и не допускал бы ревизии истории войны, к нему с этой стороны вряд ли возникли бы вопросы.

Но именно стараниями Пашиняна в Армении укрепляется местный аналог культа Степана Бандеры. Речь идёт о прославлении Гарегина Нжде, который совместно с генералом Дро агитировал пленных армян-красноармейцев вступать в национальный легион вермахта для войны на Северном Кавказе.

Нжде представляют как пламенного патриота и националиста, военного лидера, одного из основателей Первой республики Армении (1918–1920) и вождя антибольшевистского восстания 1921 года.

После Гражданской войны Нжде оказался в эмиграции, в Болгарии. В ориентировке НКГБ СССР говорилось: «В Болгарии была создана армянская националистическая партия, наподобие гитлеровской, которую возглавил бывший поручик болгарской службы Нжде Гарегин».

Даже товарищи по партии «Дашнакцутюн» (армянские эсеры) считали взгляды Нжде фашистскими и расистскими — за что его исключили из партии.

К началу Второй мировой войны относятся факты, которые пытаются не замечать в современной Армении. Нжде установил контакты с абвером и СД, а затем вошел в созданный по распоряжению властей Третьего рейха Армянский национальный совет.

Совет, в который входили и Гарегин Нжде, и генерал Дро, обратился к рейхсминистру оккупированных восточных территорий Альфреду Розенбергу с предложением создать германскую колонию на территории Армении при занятии её немецкой армией.

Совет настаивал на том, что при захвате Закавказья армянские территории не надо отдавать Турции, но сделать «независимыми» в составе рейха.

Об этом свидетельствуют документы, попавшие в распоряжение ЦРУ и опубликованные.

Логичным следствием коллаборации Гарегина Нжде с немцами и стало создание Армянского легиона, где служил Никол Вартанович Пашинян.

Никол Воваевич Пашинян неоднократно публично оправдывал деятельность Нжде как якобы пострадавшего от советского режима (коллаборационист был арестован СМЕРШ и приговорён к 25 годам за военные преступления, умер во владимирской тюрьме).

Премьер-министр Армении сравнивал «национального героя» не только с писателем-диссидентом Александром Солженицыным (который, будучи офицером Красной армии, присяге не изменял), но и с настоящим героем маршалом Иваном Баграмяном.

Такой пересмотр истории — а по сути отречение от общей исторической памяти — логично ведёт от прославления нацистских пособников вроде Гарегина Нжде к взаимопониманию с главой современного киевского режима. Восхваление фашиста и молчаливая поддержка террористических призывов Зеленского — это звенья одной цепи.