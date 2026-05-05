4 и 5 мая лидеры Евросоюза проводят очередную встречу с киевским режимом для того, чтобы определить способы и меры поддержки его террористической деятельности против России. Разница с предыдущими мероприятиями лишь в месте проведения.

ИА Регнум

Если предыдущие проходили на территории Евросоюза, то сейчас место для встречи любезно предоставил номинальный союзник России по ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Да и сам с удовольствием принял участие в этих встречах.

Логика действий Пашиняна очень проста. Во-первых, он занимается укреплением отношений с европейскими странами — премьер уже заявил, что будет тащить Армению в Европейский союз. Судя по всему, он не против попытаться вступить и в НАТО.

А значит, нужно по-халдейски, с «чего изволите» попытаться максимально ублажить европейских партнеров, поддержав их в важнейшем для Европы украинском деле. Ну и заодно предоставить площадку для антироссийского слета в стране — члене евразийской интеграции.

Во-вторых, он пытается набирать внутриполитические очки перед намеченными на 7 июня парламентскими выборами в стране. Предвыборные опросы дают пашиняновскому «Гражданскому договору» первое место, но всего лишь с 24% голосов, тогда как примерно треть избирателей не определилась.

И этой трети нужно сейчас бросить пыль в глаза — привезти дорогих европейских гостей (которым, в отличие от американских селебрити, за визит в Армению даже гонорар не нужен), сфотографироваться с ними, отправить президента Франции Эммануэля Макрона на прогулку по ереванским улицам с раздачей автографов.

В общем, показать, что благодаря «мудрому курсу» Ереван стал центром европейской политики, этакими дипломатическими Нью-Васюками. Пусть даже на два дня.

Наконец, в-третьих, он пытается «завести» Россию. Никол Пашинян всеми своими действиями провоцирует Москву на радикальную реакцию и заявления, которые потом будут преподноситься подконтрольными ему пропагандистами как очередное свидетельство «российского презрения к суверенитету Армении».

Именно поэтому Пашинян встречался с Владимиром Зеленским, и два персонажа говорили друг с другом на плохом английском языке. Именно поэтому он сидел за столом, когда Зеленский с трибуны рассказывал о том, как собирается срывать парад Победы в Москве. Разве что украинские лозунги в этот момент не кричал.

И если Пашинян занимается хамством с определенной осторожностью, то другие члены его кабинета не стесняются в выражениях. Например, спикер армянского парламента Ален Симонян прямым текстом говорит о якобы намерении Москвы оккупировать Армению.

«Если в Украине пытаются продвигать свои интересы военным путем, то в Армении происходит попытка захвата власти… Мы не позволим превратить Армению в «губернию», мы не будем управляться так, как управляется Белоруссия», — заявил политик, намекая на якобы стремление Москвы снести режим Пашиняна через поддержку местной оппозиции на предстоящих выборах.

И европейские политики эту мысль, разумеется, активно поддерживают. «Армения сталкивается с непростой предвыборной обстановкой, отмеченной гибридными угрозами, включая дезинформационные кампании и операции иностранного влияния», — заявила еврокомиссар по внешней политике Кая Каллас.

В Минске на инсинуации о «внешнем управлении» уже ответили. «Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны: депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты… Когда зашкаливает бедность, по верхнему порогу уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках», — заявил спикер белорусского МИД Руслан Варанков.

Вопрос лишь в том, осознает ли все это армянский электорат? Осознает ли то, куда Пашинян ведет страну под ручку с европейскими элитами?

Теми самыми, которые и убедили его сдать Карабах — бросить местных жителей на произвол судьбы, вынудить их уехать из своих домов с последующим перекладыванием вины за это на Россию (которая, мол, должна была защищать Нагорно-Карабахскую Республику, от которой Пашинян уже отказался).

Теми самыми, которые (в отличие от России и Ирана, стремящихся к стабильному и процветающему Южному Кавказу) хотят превратить регион в пространство нестабильности. В инструмент сдерживания тех же самых Ирана и России, и даже Турции, если Анкара будет проводить невыгодную для Запада политику.

Теми самыми, которые рад того, чтобы сдержать Россию, уже бросили в горнило войны украинский народ — и с радостью бросят армянский.

Возможно, электорату Армении стоит вспомнить прекрасные постеры партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах в Грузии, где четко показывалась разница между разрушенной Украиной (согласившейся на роль западного инструмента войны с Россией) и процветающей Грузией (чьи власти отказались от столь «заманчивого» предложения).

Наконец, осознает ли армянский электорат, что действия нынешних властей Армении приносят государственность в жертву западным амбициям? Понимает, что терпение России в отношении Пашиняна и его провокаций находится на исходе? И что только благодаря тому, что это терпение еще не лопнуло, площадь Республики в центре Еревана носит свое нынешнее название.