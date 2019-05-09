СМИ узнали о прошлом деда избранного президента Украины Зеленского
Киев, 9 мая, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Дед избранного президента Украины Владимира Зеленского — Семен Иванович — во время Великой Отечественной войны был награжден двумя орденами Красной звезды. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные базы Минобороны Украины «Память народа».
По данным портала, Семен Иванович, родившийся в Кривом Роге в 1924 году, занимал должность командира минометного взвода, а потом командира стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии.
Закончил войну дед избранного президента Украины в звании гвардии лейтенанта.
Напомним, 9 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook написал, что он отправился на могилу своего деда, который был участником Великой Отечественной войны, и призвал быть благодарными ветеранам каждый день.
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