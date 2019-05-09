Киев, 9 мая, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Дед избранного президента Украины Владимира Зеленского — Семен Иванович — во время Великой Отечественной войны был награжден двумя орденами Красной звезды. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные базы Минобороны Украины «Память народа».

Орден Красной звезды

По данным портала, Семен Иванович, родившийся в Кривом Роге в 1924 году, занимал должность командира минометного взвода, а потом командира стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии.

Закончил войну дед избранного президента Украины в звании гвардии лейтенанта.

Напомним, 9 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook написал, что он отправился на могилу своего деда, который был участником Великой Отечественной войны, и призвал быть благодарными ветеранам каждый день.

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