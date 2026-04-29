В последнее время националисты прибалтийских стран много говорят о «ползучей исламизации» своего региона. Недавно больная тема вновь оказалась в центре внимания — после того как мэр Вильнюса отверг требование местной мусульманской общины о строительстве в городе мечети.

Однако запреты не в силах остановить нашествия в регион жителей третьего мира — местные бизнесмены вынуждены завозить их из-за сильнейшего недостатка кадров. В связи с этим правые уже кричат о том, что приехавшие мигранты заменяют собой всё сокращающихся в числе местных жителей.

«Вакуум» населения разрастается в Прибалтике в силу нескольких факторов. Во-первых, это очень плохая рождаемость. Во-вторых, начавшийся в 2004-м и не закончившийся до сих пор отток трудоспособного населения в более богатые страны Западной Европы. В-третьих, не стоит сбрасывать со счетов и политику местных властей, стремящихся вытеснить русских. В результате возник огромный дефицит рабочих, который компенсируют приезжие мусульмане. В Литве, пока еще более благополучной, чем другие прибалтийские страны, с 2020 года их количество выросло более чем в двадцать раз.

Раньше бизнес старался привлекать гастарбайтеров с Украины и из Белоруссии, но сейчас их завоз оттуда стал куда более сложным делом. Минск официально объявлен врагом. Литва старается максимально затруднить белорусам пересечение совместной границы. Украина после первоначального выплеска беженцев тоже «конопатит» свои рубежи — только на выезд, и поступления многочисленного трудового ресурса оттуда ждать больше не приходится. Пришлось литовским предпринимателям обратить взгляд на совсем новые для себя государства.

В итоге в Литве начало быстро расти число гостей из Средней Азии. На начало апреля временный вид на жительство в республике имели 189 тысяч иностранцев. В столичном регионе проживают 76 тысяч мигрантов, из которых 61 тысяча — лица, приехавшие из-за пределов ЕС, главным образом — мусульмане. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас этим недоволен. «Хорошо, если хотя бы десять процентов из них умеют связать два слова по-литовски», — жалуется Бенкунскас, обвиняя министерство внутренних дел в том, что оно «запускает в страну всех подряд».

Литовские националисты обвиняют приезжих мусульман в том, что они не хотят учить местный язык и не собираются проникаться местными обычаями. Примеров много. Например, постоянно поступают жалобы на то, что мигранты, устроившиеся работать таксистами, специально притворяются глухонемыми, чтобы не общаться на литовском языке и не учить его.

У приезжих — свои претензии. Например, мигранты хотят, чтобы в шаговой доступности были магазины с халяльными продуктами, а местные женщины одевались «поскромнее». Но главное требование мигрантов — большое общее место для молитв.

«Хотят жить по-своему»

Мусульмане настаивают на строительстве новых мечетей непосредственно в черте Вильнюса и требуют сделать сооружение таких объектов частью культурной политики государства.

Они всё активнее добиваются разрешения построить большую мечеть с парковкой для всех их единоверцев в регионе. Они готовы создать ее на собственные деньги и говорят, что властям нужно лишь предоставить подходящий земельный участок в центре столицы.

При этом четыре мечети в Литве есть уже сейчас. Одна из них действует в Каунасе (но там здание пришло в плачевное состояние), другая — в поселке Райжяй Алитусского района и две в Вильнюсском районе — в пригородном Нямежисе и в деревне Сорок Татар. Последняя считается историческим духовным центром литовских татар, с XIV века живущих в стране (сейчас их менее 3 тысяч человек, все они говорят по-литовски).

В местной прессе был опубликован репортаж с пятничной молитвы, состоявшейся в непримечательной четырехэтажке в окрестностях Вильнюса. Подавляющее большинство собравшихся оказались мужчинами — трудовыми мигрантами из Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также приехавшими из российских Дагестана и Чечни.

Глава Совета мусульманских общин Литвы, муфтий Александрас Беганскас сообщил, что интерес к исламу в Литве постоянно растет. «У нас все помещения четырехэтажного здания заполнены, люди молятся на лестницах», — рассказал он.

Перед молитвой Беганскас выступил с проповедью, которую читал по-русски. Муфтий пояснял, как надо проповедовать в литовской среде, и призвал мусульман не падать духом, если местные жители сначала не проявляют энтузиазма — просто нужно не опускать рук и продолжать. «Мы должны продолжить наш путь и привлечь как можно больше людей в истинную религию», — обратился к собравшимся Беганскас.

По свидетельству муфтия, большинство его вильнюсских единоверцев — выходцы из мусульманских стран. «Ислам является неотъемлемой частью их и нашей жизни. Они хотят жить здесь в соответствии со своей религией», — пояснил он. У импровизированной мечети хорошие отношения с Турцией, среди ее покровителей есть турки.

Но если раньше проповеди в основном велись на турецком, то в последние годы все чаще используется русский язык, понятный большему числу прихожан.

Однако сложившаяся ситуация мигрантов устраивает всё меньше, и они продолжают добиваться возведения крупной мечети в Вильнюсе. Недавно на эти требования вынужден был отреагировать мэр Бенкунскас. Он ответил отказом, напомнив, что в Литве уже есть действующие мечети. Вместе с тем градоначальник выдвинул встречные упреки, в частности — в нежелании интегрироваться.

Бенкунскас требует, чтобы МВД ужесточил правила въезда в страну, и ссылается на статистику: тысячи иностранцев находятся в республике по временным разрешениям, но лишь сотни подают заявки на получение постоянного вида на жительство. Вывод: строить мечеть для гостей нелогично.

«Сейчас у нас для продления временного вида на жительство достаточно поручительства от работодателя. У мигрантов нет реальных стимулов к тому, чтобы брать на себя ответственность за изучение государственного языка, начать интеграцию в городскую жизнь», — отметил мэр. — Даже после трех лет проживания по временному ВНЖ появляется возможность привезти в страну свою семью».

Бенкунскас предупредил: «Существует переломный момент, когда государство либо справляется с ситуацией, либо отпускает ее — и тогда формируются гетто». По оценке мэра, Литва уже близка к точке невозврата, когда многочисленные этнические анклавы станут свершившимся фактом.

«У вас есть свои земли»

Похожие процессы протекают и в Латвии, где недавно озвучили неприятные данные: в феврале 2026-го рождаемость поставила очередной антирекорд — 810 новорождённых (на 80 меньше, чем в аналогичном месяце 2025-го).

В Латвии, однако, гораздо более жесткое миграционное законодательство, чем в Литве. Поэтому и гастарбайтеров меньше. В течение 2025 года в стране зарегистрированы чуть менее 23 тысяч работников из государств за пределами ЕС (так называемых третьих стран). Поэтому республика не столько исламизируется, сколько вымирает. Но это — пока.

Наибольшее количество работников прибывают в Латвию из Узбекистана, далее следуют граждане Индии, Белоруссии, Таджикистана и Украины. Приглашают их компании, работающие в строительном секторе, а также в сфере автомобильных грузоперевозок, есть и агентства по трудоустройству.

Латышские националисты бьют тревогу: зачастую трудовые мигранты прибывают в Латвию нелегально, под видом студентов. Сейчас в латвийских вузах официально числятся 9 073 учащихся из третьих стран.

Латвийские мусульмане тоже хотят получить мечеть в столице. На эти требования откликнулась поэтесса Лиана Ланга, главный на сегодняшний день идеолог латышского этнонационализма.

«В Латвии нужно принять закон против исламизации и строительства мечетей. Латвия никогда не будет исламской страной, не надейтесь! У вас есть свои земли, живите там!» — написала Ланга в соцсети. Эта ее запись набрала сотни лайков и комментариев в поддержку.

Единомышленником Ланги является вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс. Они оба состоят в рядах ультрарадикальной партии Национальное объединение. Ратниекс, более всего «прославившийся» сносом памятника полководцу Михаилу Барклаю де Толли и ликвидацией мемориальной доски писателю Валентину Пикулю, в последнее время все чаще переключается на борьбу с иммигрантской угрозой.

20 марта мусульмане Латвии отметили Ураза-байрам — большой праздник, знаменующий окончание поста в священный месяц Рамадан. Ввиду отсутствия мечети тысячи мужчин в традиционных одеяниях молились на глазах у прохожих на одной из рижских улиц — и латыши пришли в ужас.

Ратниекс обратился в Службу государственной безопасности с требованием проверить документы рижских мусульман. По его словам, «произошедшее демонстрирует последствия нынешней миграционной политики либерального правительства Эвики Силини». Националист призвал «немедленно перекрыть шлюзы для мигрантов».

В 2025 году — тоже по инициативе Ратниекса — власти Риги уже проводили усиленные проверки приезжих. Правда, тогда под прицел попали прежде всего граждане России: особенно тщательно изучались основания для действующих видов на жительство.

Высказалась и экс-глава МВД Линда Мурниеце, сравнившая массовую молитву мусульман с Днём Победы и заявившая, что оба мероприятия «подлежат запрету и устранению».

При этом некоторые националисты предупреждают, что с мусульманами будет управиться не так легко, как с русской общиной. Ведь Латвия на глазах становится все более безлюдной, а приезжие мигранты лишь заполняют пустоту, селясь в вымирающей стране.