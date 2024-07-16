В Литве по просьбе властей Украины закрывают программу бесплатного получения высшего образования украинскими беженцами. В Вильнюсе представляют этот шаг всецело как исполнение пожеланий Киева, заинтересованного в том, чтобы украинцам в ЕС было как можно хуже. Однако это не только интерес Киева.

ИА Регнум

Ограничение украинцев в возможностях отвечает и чаяниям литовских националистов, раздраженных наплывом в их страну славянского элемента. Поэтому можно ожидать и других шагов, направленных на сужение прав украинцев.

Самая крупная из иностранных диаспор в Литве — украинская. В прибалтийской республике сейчас проживают более 41 тыс. беженцев с Украины, получивших вид на жительство. В литовском Департаменте миграции уверяют, что число это за год практически не изменилось.

Впрочем, в подсчетах учтены только те, кто решил связать свою дальнейшую судьбу с Литвой. Если же приплюсовать к ним и тех, кто хоть и прибыл в Литву, но долго оставаться здесь не собирается, то на начало 2024 года обладателей украинского паспорта на территории Литовской Республики насчитывалось 86 тысяч — очень солидное количество для столь небольшого государства.

Чиновники признают, что в ближайшее время число официально проживающих выходцев из Украины может вырасти. Только сейчас процесс обработки проходят свыше 1200 новых заявок на получение вида на жительство. Всего на протяжении прошлого года в Литву прибыли более 12 тыс. украинских беженцев. Но еще большее их число постоянно покидает Литовскую Республику, перебираясь в другие, более богатые страны Евросоюза.

Если суммировать все эти категории, то в итоге на сегодняшний день в Литве проживают около 76 тысяч граждан Украины — как с видами на жительство, так и без них. И они активно внедряются в местную жизнь, хоть и жалуются на то, что без знания литовского языка сделать это трудно.

Утечка мозгов

15 июля литовские и украинские СМИ сообщили, что по просьбе Киева в Литве закрывается программа бесплатного высшего образования для украинских беженцев, которую открыли в 2022 году на волне общей поддержки.

Прямо сейчас украинские студенты бесплатно обучаются в 17 высших учебных заведениях страны, а всего такой возможностью воспользовались около 1100 человек. Самые востребованные специальности — изучение бизнеса, информационных технологий, систем искусственного интеллекта, архитектуры, инженерии и связи.

Литовское государство выделяет каждому украинскому студенту ежемесячную стипендию в размере 300 евро и возмещает 60% годовой стоимости обучения на бакалавриате (другая часть покрывается за счет средств самого вуза).

Аспирантам же и магистрантам с Украины литовское государство вообще покрывает полную стоимость обучения.

Всего в 2022–2024 годах литовское Министерство образования, науки и спорта выделило на поддержку украинских студентов более 11 млн евро. И вот всему этому приходит конец.

«Все меры помощи украинским гражданам, проживающим в Литве, мы организуем в соответствии с потребностями украинского государства, в сотрудничестве с ним, не поощряя утечку мозгов с Украины. Таково желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, необходимости переводить учебу куда-либо на данный момент нет», — заявили в литовском Минобразования.

Объяснение о желании прекратить утечку мозгов с Украины выглядит довольно лицемерно, так как в Вильнюсе прекрасно знают, что украинские беженцы в ЕС интересуют Киев не из-за их мозгов.

Предвестники прессинга

Впрочем, власти пообещали, что украинские студенты, уже учащиеся по программе бесплатного обучения, смогут ее закончить. А вот набирать новых за счет литовского госбюджета с сентября прекратят. «Это желание украинской стороны. На Украине есть высшие учебные заведения, в настоящее время нет необходимости переводить учебу в другое место», — подчеркивают в Министерстве образования, настаивая на том, что они в этом случае всего лишь выполняют пожелание Киева.

Некоторые литовские вузы (Вильнюсский колледж, Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса и Университет Витовта Великого), стремясь подсластить пилюлю, пообещали, что намерены продолжить программу за свой счет — полностью или частично. Однако пока не ясно, сколько украинских студентов готовы принять эти учебные заведения.

Естественно, сами украинцы встретили инициативу литовских властей со страхом и раздражением, хотя вину они закономерно возлагают не только на Вильнюс, но и на Киев.

А недавно литовские политики начали публично обсуждать вариант с насильственной отправкой на родину украинцев призывного возраста. Первым идею о депортации «ухилянтов» озвучил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Таким образом он откликнулся на новый закон о мобилизации, продавленный Владимиром Зеленским через Верховную раду по требованию США ради выделения помощи в 61 млрд долларов. Ну а затем и литовский министр обороны Лауринас Касчюнас заявил, что Вильнюсу стоит подумать над предложением Косиняка-Камыша.

Потом и президент Литвы Гитанас Науседа дал понять, что идею с возвращением на Украину потенциальных призывников стоит рассмотреть подробнее. «У Украины должны быть возможности и инструменты, чтобы пригласить своих молодых мужчин выполнить свой долг перед родиной», — сказал глава литовского государства на государственном телевидении. Его поддержала и соперница на недавних президентских выборах — премьер-министр Ингрида Шимоните. Премьер согласна с тем, что нужно «помочь» киевскому режиму с возвратом мужчин.

«Возможно, мы могли бы поискать какие-то способы при рассмотрении вопроса о продлении временного вида на жительство — для того, чтобы убедиться, что человек выполнил свою мобилизационную обязанность или освобожден от нее», — отметила Шимоните.

Всё это — весьма тревожные «звоночки» для украинской диаспоры в Литве. Не исключено, что со временем её членов начнут «прессовать» столь же усердно, как и проживающих в Литовской Республике русских и белорусов.

Узбеки вместо белорусов

К слову, белорусы составляют вторую по численности диаспору в Литве — более 62 тысяч человек. В большинстве своем это противники президента Александра Лукашенко, нахлынувшие туда после неудачного минского майдана в 2020-м.

И точно так же, как это произошло позже с украинцами, литовское государство приняло беглых «змагаров» с распростертыми объятиями, но потом стало их третировать. В итоге, по данным литовский прессы, как минимум треть белорусских компаний, зарегистрировавшихся в Литве в последние годы, уже ее покинули.

Эксперты перечисляют основные проблемы, с которыми столкнулся белорусский бизнес — сложности с легализацией сотрудников и компаний, с открытием счетов в банках и расчетами с белорусскими контрагентами, низкая доступность финансирования, психологический дискомфорт из-за постоянного обсуждения историй с депортацией белорусов и лишением их ВНЖ.

Что касается проживающих в Литве россиян-релокантов, то и их число за последнее время сократилось на несколько сотен, составив на 1 июля 2024 года около 15,5 тыс. человек.

И они тоже столкнулись со всеми вышеописанными проблемами — причем на них давят, пожалуй, посильнее, чем на белорусов, требуя доказать свою «лояльность».

Впрочем, надо признать, что даже если литовцы и сумеют со временем вытеснить со своей территории большинство приезжих славян, им придется иметь дело с другими, куда более агрессивными диаспорами.

Минувшей весной в литовских СМИ начали бить тревогу в связи с тем, что в стране растет число выходцев из Средней Азии.

Это связано с нуждами литовского бизнеса, который раньше вербовал рабочих на Украине и в Белоруссии, а сейчас из-за смены геополитической обстановки вынужден искать их в Среднеазиатском регионе.

«Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Азербайджан и Казахстан — новые страны, из которых работодатели везут рабочую силу. Большинство из Узбекистана», — сообщает директор литовского департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

За год число одних только узбеков в Литве выросло в несколько раз. Если в январе 2023-го их было там 1,8 тыс., то к началу июля 2024-го — уже 10,2 тыс., что делает их четвёртой по численности диаспорой.

Таджики по этому показателю занимают пятое место, их число в Литве за первое полугодие 2024-го увеличилось с 5,7 тыс. до 7 тыс. Нетрудно догадаться, что через год-два число среднеазиатов в Литве вырастет ещё в несколько раз.

По словам Гудзинскайте, большая часть прибывающих из Центральной Азии — это низкоквалифицированные рабочие, которые приезжают работать водителями и строителями. Они неприхотливы, имеют относительно небольшие запросы и готовы идти на что угодно, чтобы зацепиться за «Европу» и остаться там жить.