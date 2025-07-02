Власти Латвии объявили войну покойному романисту Валентину Пикулю и стирают его имя с карты Риги, в которой он прожил долгие годы.

Иван Шилов ИА Регнум

Валентин Саввич Пикуль был в числе самых ярких представителей русской Риги. Он до сих пор считается одним из самых читаемых и издаваемых русскоязычных беллетристов. За это его невзлюбили латышские чиновники, которые сначала убрали его имя из городской топонимики, а теперь еще и уничтожили две мемориальные доски, напоминавшие рижанам о писателе.

Рижский Дюма

Валентин Пикуль (1928–1990) родился в Ленинграде. Он закончил пять классов школы (получить полноценное образование помешала война), затем — школу юнг на Соловках, туда он сбежал от матери из Архангельска, куда их эвакуировали. С 1943-го и до конца войны служил рулевым-сигнальщиком на эсминце Северного флота «Грозный».

Впоследствии свой первый роман «Океанский патруль» (1954) Пикуль написал во многом на собственных военных воспоминаниях. Позже он еще несколько раз возвращался к пережитому во время войны — в романах «Реквием каравану PQ-17» (1970) и «Мальчики с бантиками» (1974).

После окончания боевых действий Пикуль сначала работал начальником отдела в водолазном отряде, потом в пожарной части. Уже тогда Валентин Саввич увлекался литературой и историей, активно занимался самообразованием и решил стать писателем.

В 1962-м переехал в Ригу, где и жил до своей смерти в 1990 году. Похоронен на рижском Лесном кладбище. Именно в Риге Валентин Саввич написал почти все свои романы (в общей сложности более двадцати книг) и несколько сборников исторических миниатюр. Благодаря своим таланту и работоспособности Пикуль получил неофициальный титул «советского Александра Дюма» и всенародную славу.

Еще при жизни писателя общий тираж его книг, исключая журналы и зарубежные издания, составил примерно 20 млн экземпляров. В советское время они быстро становились дефицитом — книгами торговали на черном рынке, распространяли в самиздате.

На 2007 год (более поздняя информация отсутствует) в картотеке автора числилось свыше пятисот изданий книг, включая семь изданий собраний сочинений суммарным тиражом полмиллиарда экземпляров. Пикуль и сейчас активно переиздается, а его книги легко находятся практически в любом российском книжном магазине.

Во многих русских домах на книжных полках можно обнаружить «Слово и дело», «Пером и шпагой», «Фаворита», «Баязет», «Каторгу», «Крейсера» и прочие произведения Пикуля. Секрет его огромнейшего успеха заключается в том, что он умел писать о далеких исторических событиях как никогда увлекательно, превращая в глазах читателя людей, живших столетия назад, в наших современников, близких и понятных.

Валентин Саввич говорил, что он не понимает, почему об истории пишут так скучно. С другой стороны, Пикуля до сих пор любят критиковать профессиональные историки за разные неточности в его романах — но даже это служит доказательством его нынешней актуальности и популярности.

«Ученые не всегда признавали его из-за пятиклассного образования. Он писал на темы, которые раньше в литературе не поднимались. Это было сложно, и после выхода каждого романа он чувствовал себя неважно, так как не верил, что держит свою книгу в руках», — рассказывала впоследствии Антонина Пикуль, вдова писателя.

При всей невероятной популярности отношения Валентина Саввича с советской цензурой далеко не всегда были безоблачными, ибо его трактовка тех или иных исторических событий нередко не совпадала с официальной.

«Прославлял русский империализм»

В последние годы в Риге сложился свой локальный культ Пикуля.

В трехкомнатной квартире, где проживал писатель, был создан его музей, экспонатами в котором стали принадлежавшие Валентину Саввичу огромная библиотека, его исторический архив, картотека, картины — хранителем этого наследия стала вдова.

Однако латвийские власти с самого начала относились к культу Пикуля с подозрением и недовольством, так как содержание его творчества не имело ничего общего с идеологией латышских националистов, да и вообще про Латвию как таковую он ничего не писал — его интересовали исключительно события российской истории.

А поскольку власти поставили себе задачу целиком и полностью вывести Латвию из сферы российского культурного влияния, неудивительно, что Пикуль расценивался ими как писатель исключительно вредный и опасный — ведь он пробуждает у местной русской молодежи, которую чиновники хотят ассимилировать, интерес к своим историческим корням.

В течение одиннадцати последних лет в Латвии со все большим накалом шла борьба за Пикуля. Так, в сентябре 2014-го министр образования Ина Друвиете велела подчиненным провести проверку книг, подаренных российским послом Александром Вешняковым школьникам.

В 2016 году администрация Риги, которую тогда возглавлял председатель партии «Согласие» Нил Ушаков, приняла решение о присвоении участку одной из городских улиц названия «аллеи Валентина Пикуля» и одной из пешеходных дорожек — «тропы Валентина Пикуля».

Это вызывало острое недовольство некоторых госчиновников. Центр государственного языка (в обязанности этого учреждения входит выявление и наказание «нарушителей», не знающих латышского) призвал тогдашнего министра регионального развития Каспарса Герхардса отменить это решение, но тот предпочел промолчать.

В 2018 году русская община Латвии отметила 90-летие Пикуля. В Риге были проведены юбилейные чтения, в которых приняли участие представители русских общественных и писательских организаций Латвии.

Председателем оргкомитета был назначен тогдашний депутат Думы Риги Руслан Панкратов. Спустя четыре года Панкратова арестуют за «публичную поддержку преступлений, совершенных РФ против Украины и ее граждан». Еще позже, когда Панкратова выпустили из изолятора под денежный залог, он уехал в Россию.

Три года назад в Латвии началось массовое истребление русского культурного наследия. Очень быстро добрались и до Валентина Саввича — в мае 2022-го министр юстиции Янис Борданс поставил вопрос о переименовании рижской аллеи Пикуля. По мнению Борданса, «не секрет, что Пикуль в своем творчестве прославлял русский империализм», а значит, его имя нужно убрать из городской топонимики.

Надо сказать, что Валентин Пикуль оказался в весьма почетной компании — ведь националисты потребовали также переименования рижских улиц Ломоносова, Пушкина, Тургенева, Лермонтова, Гоголя, Келдыша. Этим улицам дали имена разных латышских культурных деятелей. Так, аллея Пикуля была переименована в честь художницы Бируты Баумане (1922–2017), большую часть жизни являвшейся, кстати, лояльной советской гражданкой.

Латышский публицист Бенс Латковскис подвел под эти переименования идеологическое обоснование. Он сравнил «русские» названия улиц латвийских городов с «собачьими метками». По его словам, «не секрет, что в Латвии достаточно большое количество жителей, которые, по сути, являются русскими шовинистами, империалистами и более или менее большими сторонниками Путина».

Как считает Латковскис, эти скрытые «шовинисты» ходя по улицам, названным именами знаменитых российских деятелей, «воспринимают их как собственные знаки — мы на своей (временно оккупированной латышами) территории».

Поэтому, по мнению публициста, не нужны Риге улицы, названные в честь этих «лилипутов мирового уровня» (таково его мнение о Пушкине, Лермонтове, Ломоносове, Тургеневе, Келдыше, Пикуле), мол, тогда уж лучше дать улицам имена Ньютона, Сервантеса или Леонардо да Винчи.

«Дойдем до каждого»

Однако недавно сотрудники телепередачи Nekā personīga («Ничего личного» — она занимается, в частности, шельмованием разных «врагов народа») забили тревогу: оказывается, в Риге до сих пор есть две мемориальные доски, посвященные Пикулю. Одна из них висела на доме по улице Тербатас, где некогда жил писатель, с 2014 года.

В числе инициаторов ее установки был тогдашний российский министр культуры Владимир Мединский, который сейчас вспоминает: «В 2014-м с товарищем установили за свои средства мемориальную доску в Риге на доме, где жил писатель В. Пикуль. Пришлось делать скромно, как требовали, на двух языках, красивую бронзу нам не согласовали».

Вопрос об этом «безобразии» представители Nekā personīga задали вице-мэру Риги Эдварду Ратниексу — члену ультрарадикальной партии «Национальное объединение». Этот деятель известен тем, что продвигает дерусификацию на практике. В частности, он ставит себе в заслугу уничтожение памятника Барклаю-де-Толли.

Ратниекс выразил полнейшее согласие с мнением авторов Nekā personīga о том, что Валентин Пикуль «сыграл заметную роль в прославлении советской армии и адаптации истории к тому, какой ее хочет видеть Кремль». На следующие сутки после обращения программа с удовлетворением сообщила, что мемориальная доска исчезла.

Сам же Ратниекс публично пообещал: «Все реликвии, заложенные для прославления либо русского империализма, либо Советского Союза, рано или поздно исчезнут из Риги, из городской среды. До каждой дойдет очередь. Мы также знаем, что в Берги тоже необходимо сделать это, и на Луцавсале есть один памятник. Мы будем возвращаться ко всем по очереди».

На острове Луцавсала в Риге находится памятник, установленный в 1891 году над братской могилой российских гренадеров, погибших в бою с армией шведского короля Карла XII. В прошлом году «дерусификаторы» обещали оставить его в покое, но, как оказалось, ненадолго.

В пригороде Риги Берги располагается братское кладбище, где погребены несколько сотен советских солдат, павших при освобождении города в 1944 году. Там же находится монумент павшим, вызывающий ярость у националистов.

Вторая доска Пикулю, находящаяся на улице Весетас, тоже не осталась без внимания. Как подтвердили Nekā personīga в Рижской думе, «процесс демонтажа идёт».

Самого Валентина Саввича нынешняя атака на его наследие вряд ли бы удивила. Недаром он писал в одном из своих произведений: «Тема подцензурного угнетения писателя дураком-чиновником всегда близка мне». Однако вызывает тревогу дальнейшая судьба обширного архива Пикуля и его библиотеки.