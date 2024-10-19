Внимание жителей Риги приковано к пока ещё находящемуся в этом городе памятнику полководцу Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли, военному министру Российской империи. Вокруг этого монумента последние месяцы кипят страсти, а 16 октября его постановили снести.

ИА Регнум Памятник Барклаю-де-Толли

Это решение было принято неубедительным депутатским большинством наперекор мнению искусствоведов-культурологов, призывавших оставить памятник в покое. Но логика «дерусификации» возобладала.

Топливо для колеса русофобии

В 2023 году в Риге был демонтирован находившийся там памятник Александру Сергеевичу Пушкину. После «победы» над этим монументом главным раздражителем для местных «нациков» стал памятник, поставленный в честь знаменитого полководца Михаила Богдановича Барклая-де-Толли, героя войны с Наполеоном.

Бронзовый Барклай появился в центре Риги в 1913 году в честь столетия победы над французами. В последующем военно-революционном лихолетье монумент затерялся. Но в 2002 году по инициативе рижского мецената Евгения Гомберга и с разрешения тогдашнего горсовета (в нём на тот момент была сильна «русская» фракция) на том же самом месте, в маленьком цветочном сквере в районе Эспланада, между православным собором Рождества Христова и улицей Элизабетес, поставили копию оригинального памятника.

Тогда депутаты учли, что прославленного военачальника с Ригой связывает не только факт рождения — ряд его родственников занимал высокие посты в местном муниципалитете.

За минувшие двадцать с лишним лет ситуация в стране кардинально поменялась. В 2022 году были демонтированы памятники советским солдатам, но раскрученное колесо русофобии продолжает работать — ему необходимо всё новое топливо.

Теперь националисты ополчились на монументы деятелям периода Российской империи, который задним числом тоже считается «оккупационным» (хотя сами латыши как этнос окончательно сложились лишь во второй половине XIX века).

С начала 2024 года радикальные элементы все более настойчиво требуют сноса памятника Барклаю. И в этом их полностью поддерживает вице-мэр Риги, член неонацистской партии Национальный блок Эдвардс Ратниекс, провозгласивший программу «окончательной дерусификации» латвийской столицы.

Сначала снос монумента хотели обставить «цивилизованно» — мол, так посоветовали эксперты. Однако Совет рижской мэрии по памятникам в августе разочаровал националистов — там их предложение о сносе монумента Барклаю не утвердили.

Разочарованные русофобы ночью залили постамент красной краской, и, что характерно, в течение нескольких дней никто не потрудился ее стереть. Через некоторое время неизвестные обмотали памятник пленкой. Еще через несколько дней его снова облили краской.

А вскоре после этого дума Риги всё-таки объявила, что проведет голосование по судьбе монумента. После этого эксперты рижского Совета по памятникам Глеб Пантелеев, Гунтис Земитис, Мартиньш Минтаурс и Инесе Барановска выразили свое недоумение тем, что депутаты сначала интересуются мнением специалистов, а потом демонстративно им пренебрегают.

По мнению экспертов, после вынесенного ими вердикта памятник однозначно следовало бы оставить в покое.

Интеллигенция против сноса

Оппозиционная партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) анонсировала пикет в защиту памятника. Это вызвало негодование нациста Элвиса Мейстерса, известного своими безнаказанными призывами к расправе над русскоязычным населением. Он наведался к памятнику незадолго до митинга и выбросил принесенный кем-то букет. Свой «подвиг» неонацист снял на видео и с гордостью выложил в соцсети.

На пикете, состоявшемся 13 октября, присутствовали и новые руководители РСЛ Андрей Пагор и Евгений Осипов, и бывший сопредседатель Мирослав Митрофанов. Митрофанов рассказал, что если еще день назад казалось, что исход голосования по сносу предрешен, то сейчас появились сведения, что одна из коалиционных фракций собирается воздержаться. По его словам, решающей в данном голосовании станет позиция оппозиционной партии «Прогрессивные».

Пикет вызвал недовольство националистов, но и здесь они проявили недалекость, перепутав Барклая с изображенным на одном из плакатов Наполеоном.

Если несколько десятков человек, вышедших на акцию, сами по себе никак не могли поколебать позиции властей, то вскоре у них появилось более серьезное оружие — письмо, подписанное группой влиятельных интеллигентов, которых попросил высказаться в защиту бронзового Барклая меценат Евгений Гомберг.

Авторы этого послания подчеркивали, что демонтаж не был одобрен Советом по памятникам и факт игнорирования мнения экспертов свидетельствует о «неоднозначности данного вопроса и недостаточности его рассмотрения».

Кроме того, мнение общества выяснено не было. Никаких опросов для определения позиции рижан не проводилось, хотя самоуправление вполне могло это сделать. Осталось невыясненным и мнение ведущих историков.

Авторы письма сослались, в частности, на позицию Управления национального культурного наследия (NKMP). В письме от 20 сентября основание монумента было охарактеризовано как часть памятника регионального значения «Эспланада». А в письме от 13 марта тот же самый постамент был определён как часть памятника государственного значения «Исторический центр Риги».

В любом случае решение о демонтаже Барклая, по мнению NKMP, может противоречить закону о сохранении и защите исторического центра Риги.

Заодно авторы письма заступились за находящийся на острове Луцавсала памятник, установленный в 1891 году над братской могилой 400 российских гренадеров, геройски погибших 10 июля 1701 года в неравном бою с армией шведского короля Карла XII. На него также нацелились «дерусификаторы».

По судьбе памятника на Луцавсале высказался и депутат Сейма, бывший мэр Риги Олег Буров (избран по списку партии «Латвия на первом месте»). Он назвал предложение о сносе монумента солдатам, погибшим за двести с лишним лет до провозглашения Латвийской Республики, «цинизмом» и «кощунством».

Буров предположил, что некоторые националисты забыли о том, что государство Латвия было провозглашено всего 106 лет назад, а на этой территории и до него происходило много исторических событий.

Кворум националистов

Голосование о судьбе бронзового Барклая депутаты рижского самоуправления провели 16 октября. Вице-мэр Ратниекс, защищая вандальскую инициативу, сообщил, что у памятника Барклаю-де-Толли «иногда» собираются представители российского посольства. В доказательство он продемонстрировал фотографию мероприятия двухлетней давности.

В ответ депутат Инна Дьери, избранная от «Русского союза Латвии», назвала борьбу с монументами русофобией, глупостью и переписыванием истории. Она подчеркнула, что это не сделает улицы Риги лучше, не принесет городу денег, и спросила у депутатов, чувствуют ли они себя настоящими мужчинами, сражаясь с безответными памятниками?

Депутат Наталья Абола («Честь служить Риге») заявила, что «ни Александр Пушкин, ни Барклай-де-Толли не принадлежат президенту России Владимиру Путину, при этом имя Барклая связано с историей Латвии».

В свою очередь депутат Давис Сталтс («Код для Риги») сослался на Службу государственной безопасности, которая в своем докладе указала на «политику России, использующей установку памятников для усиления своего влияния». Увы, мнение «сталтсов» возобладало — поборники вандализма победили, хотя и с неубедительным перевесом.

За снос проголосовали 26 политиков из партий «Новое Единство», Национальный блок, «Код Риги», «Для развития Латвии» и два независимых депутата. Против голосовали 14 человек — от «Согласия», Русского союза Латвии, Наталья Абола из «Чести служить Риге». А что же представители партии «Прогрессивные», на которых возлагалась такая надежда? Они просто самоустранились.

Глава фракции «Согласия» Константин Чекушин сообщил: «На результат голосования повлияли «Прогрессивные», которые просто слились с голосования о памятниках. И тем самым создали кворум для националистов».

Премьер-министр Эвика Силиня выразила свою поддержку решению о демонтаже. Градоначальник Риги Вилнис Кирсис торжествующе написал: «Имперскому российскому символу не место в Риге». Свой восторг выразила и влиятельный юрист Кристина Яриновска, в свое время работавшая в государственной комиссии по изучению оставшихся в Латвии документов советского КГБ. «Латвия становится правовой и латышской», — написала Яриновска.

Статую Барклая после демонтажа планируется вернуть Евгению Гомбергу. Из хороших новостей — памятник на Луцавсале муниципалитет согласился оставить в покое. Хотя, надо полагать, это лишь временно и к нему еще когда-нибудь вернутся на очередном круге «дерусификации».

Не так повезло монументу, установленному в рижском парке Кронвалда в честь классика латышской литературы Андриса Упита. Упит был вполне встроен в советскую систему, и за это его сейчас считают «коллаборационистом». На том же заседании, где решалась судьба Барклая, депутаты приняли решение распилить Упита вертикально. После этого обе части памятника будут размещены на таком расстоянии друг от друга, чтобы между ними мог пройти человек.

Как объяснил депутат Иварс Друлле, «такие изменения символизируют двойственную природу жизни Упитса — как положительную, в качестве писателя, так и отрицательную — как коллаборациониста».