Постигшую Латвию демографическую катастрофу признают и её первые лица. Президент страны Эдгар Ринкевич сказал, что через четырнадцать лет страна может лишиться еще четверти своего населения.

Националисты, продолжающие цепляться за мечту о «латышской Латвии», не хотят признавать, что в конечном итоге республику, похоже, окончательно захлестнет волна выходцев с Глобального Юга.

Антирекорд по рождаемости

С каждым годом показатели рождаемости в Латвии продолжают ухудшаться.

В прошлом году в этой стране родились лишь 11 637 детей: на 1250 (9,7%) меньше, чем в 2024-м. При этом только в июле, августе, сентябре и октябре количество новорожденных превысило тысячу.

Тема демографической катастрофы стала основной на конференции, состоявшейся на днях в Рижском замке, резиденции президента. Широкий круг экспертов обсуждал, можно ли хоть как-то остановить скатывание в демографическую яму и как именно это сделать.

Прозвучала цифра 94,8 млн евро — столько в этом году будет направлено на поддержку семей с детьми, а также на улучшение здравоохранения матерей и детей. Впервые за много лет увеличены пособия по уходу за ребенком и единовременное пособие при рождении. Однако этого недостаточно.

Аналогичная ситуация — и с жилищной поддержкой: государство ее финансирует, но мало, учитывая нынешний уровень налогов и коммунальных платежей.

Тут напрашивается актуальное сравнение: минувшей зимой обитатели латвийских квартир получили заоблачные счета за отопление и электричество. Общая сумма счета в 300 евро в месяц в небольшой двухкомнатной квартире в серийном проекте считается уже относительно небольшой — многим пришлось отдать и свыше 500 евро.

Президент Ринкевич признаёт, что многие семьи, наблюдая за происходящим, серьезно задумываются о том, стоит ли вообще рожать детей. По словам президента — борьба с демографическим кризисом должна стать приоритетом государства: сначала нужно остановить спад, а затем постепенно переходить к его преодолению, увеличивая рождаемость.

Ринкевич добавил: «Без безопасности невозможно привлекать инвестиции и развивать экономику, без людей невозможен экономический рост, а без сильной экономики невозможно обеспечить безопасность государства».

Цель этой риторики проста — оправдать проводимую милитаризацию, которая обходится недешево.

На 2026 год Латвия утвердила рекордный военный бюджет, который составляет 2,16 млрд евро. Сумма эквивалентна 4,91% от прогнозируемого ВВП страны — и это один из самых высоких показателей среди всех стран НАТО.

Власти внушают населению, что столь значительный уровень военных расходов необходимо поддерживать, продолжая пугать его Россией.

Однако даже латвийским правящим политикам приходится с неохотой согласиться с тем, что суммы, отпускаемые на покупку оружия и строительство приграничной «Балтийской линии обороны», улучшению демографических показателей точно не способствуют.

«Если эти демографические тенденции продолжатся, то к 2040 году сокращение будет еще более значительным. Мы фактически потеряем еще пятнадцать процентов населения страны — это примерно минус 270 000 человек», — сказал Ринкевич.

«Если сейчас мы говорим о 1,8 млн, то тогда будем говорить уже о 1,5 или 1,6 млн жителей Латвии», — добавил он.

Из уст первого лица в стране это признание звучит впечатляюще — похоже, даже власти смирились с вымиранием.

Впрочем, президент пытается бодриться и выражает надежду на то, что точка невозврата еще не пройдена, а результаты его спасательных мер станут видны «в ближайшие три-пять лет».

Неприятный выход

Насколько оправданы чаяния Ринкевича?

В феврале 2026 года рижский аналитический центр LaSER, состоящий при одноименном бизнес-клубе, который объединяет крупнейших предпринимателей страны, презентовал доклад под названием «Латвия 2040: демографическая реальность и сценарии будущего».

В докладе подчеркивается, что республике придется в больших количествах принимать мигрантов из других государств — потому что иных реалистичных вариантов засыпать «демографическую яму» уже практически не осталось.

Такой вариант вызывает ярость у латышских националистов, которые уже на всех углах кричат о том, что правительство готовит «замещение коренного населения». Уже сейчас «угроза мигрантов из третьего мира» ставится почти вровень с «русской угрозой».

Но борцов за «чистоту нации» ждет много разочарований. Вымирающая страна не может не принимать мигрантов, о чем откровенно говорят местные работодатели.

Автором нашумевшего доклада является ассоциированный профессор демографии Рижской школы экономики, исследователь Балтийского международного центра исследований экономической политики Зане Варпиня.

Она приходит к неутешительным для своего государства выводам: «В Латвии пока нет устойчивых преимуществ в сфере здоровья, навыков, инноваций или производительности, которые позволили бы смягчить последствия демографического спада».

В документе подчеркивается, что Латвии предстоит «стратегический выбор — между ростом рождаемости, разумно управляемой миграцией или сочетанием этих подходов». Аналитик указывает, что «демографические решения в Латвии носят в основном пассивный характер, а страна фактически движется по сценарию стагнации».

Низкая рождаемость, отрицательное миграционное сальдо и медленный экономический рост означают, что бездействие ведет к депопуляции и росту нагрузки на государственные финансы.

Тут стоит напомнить, что демографический спад в Латвии продолжается уже несколько десятилетий — с того самого момента, как республика вышла из состава СССР. По итогам 2025 года в стране стало еще на 14 тысяч человек меньше. На начало 90-х в государстве проживали около 2,7 млн человек, сейчас — около 1,8 млн.

Но это только по официальным данным. Некоторые специалисты полагают, что в действительности в Латвии осталось немногим более миллиона жителей. Как возник столь серьезный разброс оценок численности населения небольшого государства?

Дело в возможности свободного перемещения внутри ЕС: латвийцы массово снимаются с места и перебираются в более благополучные страны. Госорганы они в известность о своем отъезде на ставят и наведываются домой лишь для того, чтобы навестить родных и близких.

Властям крайне выгодно считать таких людей за проживающих— страна критически зависит от дотаций из европейских структурных фондов, а они начисляются в том числе и по критерию величины населения.

И чиновники лезут из кожи вон, чтобы натянуть «на бумаге» хоть сколь-нибудь приемлемое число.

Сомнительное утешение

Сокращается как общее число жителей Латвии, так и доля населения трудоспособного возраста. Страна превращается в один большой дом престарелых.

И это не фигуральное выражение — уже имели место случаи, когда опустевшие и ставшие ненужными школы переоборудовались в пансионаты для пожилых.

По оценкам исследователей, в ближайшие четырнадцать лет в государстве будет усугубляться так называемая «демография двух скоростей»: Рига и ближайшие к столице населенные пункты перетягивают население, в остальных регионах депопуляция будет происходить заметно быстрее. Процесс уже начался.

По прогнозу Варпини, в Латгалии (восточная область Латвии, населенная главным образом русскоязычными), а также в Видземе численность населения к 2040 году сократится сильнее всего — на 25,6 и 21,6% соответственно, что примерно вдвое быстрее, чем в среднем по стране.

Похоже, своеобразным «утешением» для местных националистов служит тот факт, что у русских, выживающих в условиях поражения в правах и крайней дискриминации, рождаемость в десять раз меньше, чем у латышей.

В Риге население уменьшится на 16,6%. Станут еще более выраженными и различия возрастной структуры: в Латгалии число жителей трудоспособного возраста к 2040 году может сократиться на 35%, в других регионах — от 17 до 28%.

Одновременно во всех регионах увеличится число людей пенсионного возраста, особенно вблизи столицы, где ожидается рост на 18,5%. К 2040 году количество латвийцев старше 80 лет увеличится на 17%, а старше 90 — на 41%.

Если в 1990 году на одного пенсионера приходились более пяти работавших, то в 2025 году — уже 2,9, а к 2040-му этот показатель снизится до 2,2.

С момента выхода из СССР медианный возраст населения Латвии вырос примерно на десять лет и сейчас составляет 44,2 года. Как предрекает Варпиня, в течение ближайших пятнадцати лет он увеличится до 49,6 года, а в Латгалии — до 54,3 года.

Но этим список бед не исчерпывается.

Анализ качества рабочей силы показывает, что число лет здоровой жизни в Латвии гораздо ниже среднего уровня Европейского союза, что ограничивает возможности продления трудовой активности.

Стране крайне не хватает высококвалифицированных специалистов, а уровень инноваций и производительности не компенсирует сокращение численности рабочей силы. В больших количествах завозятся трудовые мигранты из стран Азии.

Отсюда — лихорадочный поиск других выходов, причем варианты зачастую предлагаются очень экзотические. С оригинальным предложением выступил театральный режиссер с амбициями политика Алвис Херманис, который считает, что нужно попытаться привлечь в Латвию богатых западноевропейских пенсионеров.

По его мнению, латышской «историей успеха» могло бы стать массовое строительство комфортабельных поселков для состоятельных пожилых иностранцев, которых можно приглашать из Западной Европы.

«Латвийские архитекторы могли бы разработать целые поселки с уникальной концепцией «идеальной старости». Не дома престарелых для беспомощных и неспособных, а поселки для активных и еще энергичных состоятельных пенсионеров», — заявил режиссер.

Однако пока что в Латвию едут не богатые западноевропейские пенсионеры, а молодые граждане Индии, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.