Углубляющийся демографический упадок ведет Латвию к системному кризису — важнейшая инфраструктура начинает распадаться. Это заметно по огромным проблемам в сферах транспорта, образования, медицины и прочих важных отраслях.

Иван Шилов ИА Регнум

Одна из основных причин — взятый государством курс на вытеснение русских, на место которых в большом количестве хлынули жители Азии. Ультраправые теперь пребывают в замешательстве.

Кто будет содержать?

Недавно в Латвийской Республике разгорелась горячая дискуссия о судьбе пенсионеров. В этой стране, как и во многих, действует многоуровневая пенсионная система. Второй и третий уровни — это способы накопления дополнительных средств к основной государственной пенсии. Второй уровень обязателен для большинства работающих, третий — добровольный.

Ежемесячно из зарплаты до вычета налогов на второй уровень автоматически направляется 6% дохода. Эти деньги не лежат мертвым грузом. Человек выбирает частную управляющую компанию, которая инвестирует его накопления в акции, облигации и иные инструменты для их приумножения.

Средства становятся доступны только по достижении пенсионного возраста. На втором пенсионном уровне в Латвии накоплено более 10 млрд евро.

Недавно была опубликована петиция о досрочном изъятии пенсионных средств второго уровня — под ней подписались уже 18 тысяч человек. Но против этого резко возражают экономисты государственного Банка Латвии — по их словам, при такой ужасной демографической ситуации это окончательно обрушит пенсионную систему.

Экономист Олег Ткачев указывает, что демографическое давление ощущают все страны ЕС. По его словам, досрочное изъятие средств второго уровня приведет к огромному дефициту пенсионного капитала в Латвии. Чтобы избежать нищеты среди пенсионеров, придется срочно повышать налоги на рабочую силу.

«Сейчас у нас на одного пенсионера приходится около 2,6 человека трудоспособного возраста — то есть уже меньше трех. И в будущем это соотношение снизится до двух, а к 2060 году на одного пенсионера будет приходиться лишь около 1,5 человека трудоспособного возраста», — отметил эксперт.

Он рассказал об опыте Эстонии, где в 2021 году законодательно разрешили отказаться от второго уровня. Этой возможностью воспользовались около 150 тысяч эстонцев — примерно пятая часть участников системы. Они изъяли 1,3 млрд евро, из которых после уплаты налогов на руки получили 1,1 млрд.

Многие потратили деньги на покупку автомобилей или бытовой техники, кто-то — на повседневные нужды, погашение кредитов, а некоторые — на азартные игры. Лишь единицы вложили средства куда-то еще. В итоге большинство из них лишились этих накоплений к пенсионному возрасту.

Сейчас пенсионный возраст в Латвии составляет и для мужчин, и для женщин шестьдесят пять лет (еще недавно был шестьдесят два). Уже ведутся разговоры о том, чтобы повысить его до семидесяти.

«В Латвии плюс-минус 1 миллион 800 тысяч жителей. В частном секторе <…> работают порядка полумиллиона человек. Еще 300 тысяч — это публичный сектор: чиновники, учителя, врачи… И еще около миллиона — пожилые, дети, подростки, безработные и другие», — объяснил глава Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. Бизнесмен констатировал, что содержать выбывающих с рынка труда придется всё менее многочисленным поколениям.

«Пока у нас тренд ‘’Латвия катится в никуда’’. На этой территории, где мы находимся, нас уже сейчас мало. А станет меньше, меньше, меньше…» — предупредил он, подытожив: «Если мы очень быстро не поменяем стратегию наших действий, эта страна закончится».

Инфраструктурная деградация

Латвийские власти очень цепко держатся за цифру народонаселения 1,8 млн человек и нервно реагируют, когда кто-либо ставит ее под сомнение.

Бежавший из Латвии в Белоруссию оппозиционный блогер Дмитрий Матаев недавно заявил, что на самом деле, по его расчетам, в республике осталось не более миллиона человек. На опровержение слов Матаева были брошены силы крупнейших СМИ страны, опубликовавших госстатистику, в соответствии с которой латвийцев все-таки 1,8 млн.

Однако если вспомнить, что в 1991 году их было около 2,7 млн, тенденцию всё равно трудно не заметить.

Характерны переживания рижан, на глазах которых их родной город всё явственнее превращается в пустыню. «Еще лет десять назад всё было нормально — и кафе, и магазины. Теперь грязь и пустота», — пишет в соцсети одна из жительниц столицы. «Тоска берет», — делится впечатлениями от прогулки по городу бывший депутат латвийского парламента Игорь Пименов. «Произошло замещение людей в сторону смуглокожих ‘’гостей столицы’’ из Индии, Пакистана и т.д. Вот их много», — отмечает еще один рижанин.

Вымирание населения ведет к инфраструктурному кризису. Свежий пример: старейший и самый известный в Латвии автобусный перевозчик Ecolines объявил, что с 18 апреля закрывает все коммерческие рейсы на территории республики. Причины две: поездки становятся нерентабельными, а государство не помогает.

Ситуацию обострил топливный кризис, вызванный нападением США и Израиля на Иран. Председатель правления компании Андрис Подгорный признался, что решение далось нелегко: за последние годы предприятие вложило в развитие автобусного сообщения в Латвии более 1,5 миллиона евро.

Показательный факт: два крупнейших города страны — Рига и Даугавпилс — еще пятнадцать лет назад были связаны плотной сеткой автобусных рейсов, осуществлявшихся почти каждый час, но депопуляция привела к тому, что в 2023-м автобусов, курсирующих между Даугавпилсом и Ригой, не осталось вообще. После жалоб граждан удалось возобновить только пару рейсов.

Параллельно закрываются школы и детские сады. За последние семь лет количество зарегистрированных детей в Риге уменьшилось почти на 40%, во многих регионах ситуация еще хуже. С 1998 года, когда в Латвии насчитывалось 1074 школы, их число сократилось почти вдвое.

Только с 2010 по 2025 гг. количество учебных заведений всех типов сократилось на 315 — с 999 до 684. Особенно болезненно закрытие сельских школ, служивших главными островками цивилизации в стремительно пустеющей загородной местности.

Впрочем, там закрываются не только они. Недавно в телеэфире выступил предприниматель Айвар Мацкевич, специализирующийся на туристических услугах. Он проживает в Латгалии — регионе, расположенном рядом с Россией и Белоруссией.

Бизнесмен рассказал: «У нашей восточной границы постепенно исчезают госуслуги, и единственным присутствием ‘’государственности’’ становятся военные машины». Мацкевич пожаловался, что вынужден зарабатывать в Риге, поскольку в Латгалии клиентуры практически не осталось.

Он обратил внимание и на другой важный момент. Раньше многие услуги можно было получать на месте, но теперь приходится решать вопросы через удаленные кол-центры, где общение поддерживается только на латышском языке. Это усиливает у русскоязычных латгальцев чувство отчуждения.

Часто вместо использования цифровых решений жителям региона приходится ездить в столицу — например, чтобы получить права или посетить отделение банка. Многие медицинские услуги тоже можно получить только в Риге. Госструктуры постепенно уходят из Латгалии, сокрушается Мацкевич.

Необратимые процессы

Самые дальновидные из латышей хватаются за голову: проводя политику, направленную на унижение и вытеснение местной русской общины, они сами способствуют демографическому «обмелению» своей родины.

Колумнист самого читаемого в стране издания Neatkarīgā Rīta Avīze Арнис Клунис жалуется на свежие поправки к «Закону о национальной безопасности», предусматривающие увольнения граждан России и Белоруссии из учреждений и с предприятий.

«Высокопоставленные чиновники собственными руками начали формировать группу нелояльных государству людей, у которых теперь есть все основания ненавидеть Латвийскую Республику», — написал Клунис.

Благодаря новым поправкам выданный в Латвии вид на жительство может быть аннулирован, если его обладатель в течение одного календарного года совершил три административных правонарушения.

«Что это за нарушения такие? Да всё что угодно — громко слушали телевизор в квартире, перешли на красный сигнал светофора, разместили георгиевскую ленточку в соцсетях», — пишет журналист и политэмигрант Алексей Стефанов.

Новый порядок будет распространяться и на тех, кто проживает в стране уже несколько десятилетий. В первую очередь — на граждан России и Белоруссии.

За последние несколько лет Латвию суммарно покинули более 10 тысяч россиян. Кого-то депортировали, но большинство уехали сами, решив этого не дожидаться. Зачастую с ними уезжают и их родственники — граждане Латвии.

Отъезд русских, многие из которых пребывают в трудоспособном возрасте, только глубже погружает Латвию в демографическую пропасть.

Одно время русофобствующие националисты рассчитывали, что восполнить недостаток населения удастся за счет беженцев с Украины. Однако их ожидало жестокое разочарование — нахлынувшие в Латвию украинцы тоже оказались русскоязычными.

Есть и другой вариант замещения населения. Недавно разгорелся скандал, когда сеть облетели видеоролики из рижского района Плявниеки, где толпа мусульман проводила на уличном тротуаре намаз в честь праздника Ураза-байрам.

Националисты пришли в ярость и кричали, что это — «открытая агрессия против местных», истерично требуя не допустить «распространения болезни».

Неонацистская партия «Национальное объединение», обладающая крупной парламентской фракцией, потребовала остановить миграцию из стран третьего мира.

Депутат Артурс Бутанс посетовал, что иммиграционную политику в стране определяет не правительство, а сами мигранты, и констатировал: «Происходит исламизация Латвии». И это, похоже, процесс уже необратимый.