Литовская Республика столкнулась с жестоким демографическим кризисом. Население этого государства вымирает, разъезжается и категорически отказывается заводить потомство.

Иван Шилов ИА Регнум

Людские потери за время, миновавшее после выхода из СССР, составили свыше миллиона человек — для столь небольшой страны это очень много.

Однако официальный Вильнюс, обрывающий экономические связи с соседями и превращающий государство в вооруженный лагерь, только способствует углублению депопуляционных процессов.

Фальшивое благополучие

С точки зрения демографии Литовская Республика считается самым благополучным из государств Прибалтики — в Латвии и Эстонии положение дел сейчас заметно хуже. Но «благополучие» это, крайне относительное, — именно по меркам Прибалтики, которую даже ее собственные жители насмешливо зовут «вымиратами».

За 34 года Литва лишилась более миллиона человек: если ныне там проживает около 2,5 млн человек, то в 1991-м в ней было до 3,8 млн жителей. В прошлом году в государстве зарегистрировали 18 979 новорожденных — минимум с 1990 года.

Нежелание литовцев размножаться обусловлено главным образом материальными причинами, хотя и не только ими. По словам специалистов-демографов, повсеместно испытываемые молодежью финансовые трудности, а также «культурные изменения» (под этим эвфемизмом скрывается, в частности, усиление гей-пропаганды) приводят к тому, что молодые люди откладывают рождение детей.

А те, кто решаются на рождение малыша, чаще всего ограничиваются одним-двумя детьми. Поддерживать хотя бы относительно приемлемую численность населения удается благодаря миграции — очень много приехало украинцев, а в последнее время в республике всё чаще видят выходцев из Азии и Африки.

В начале этого года литовский министр социальной защиты и труда Инга Ругинене (ныне премьер-министр) отметила: «Жизнь становится дороже. Вот почему планирование семьи откладывается на потом». В результате местный коэффициент рождаемости составляет сейчас 1,18, что значительно ниже коэффициента воспроизводства населения, равного 2,1.

Некоторые муниципалитеты пытаются улучшить демографическую ситуацию с помощью роста денежных выплат. Например, с этого года в городе Радвилишкисе и его окрестностях за каждого родившегося ребенка семье дают 1,5 тысячи евро — больше всего в стране.

Но особенно бурной радости инициатива не вызвала. «Потратил ты эти деньги, и всё. А вырастить ребенка — это не в полторы тысячи евро обходится», — рассуждают жители города.

В конце апреля были опубликованы данные статистики о том, что число литовцев, живущих в абсолютной бедности (ежемесячный доход ниже 500 евро), достигло почти 170 000 человек — это на 60 тысяч больше, чем в прошлом году.

А ещё более 600 000 человек (примерно каждый пятый житель) живут лишь чуть-чуть выше черты бедности: это в основном пенсионеры, родители-одиночки, безработные и семьи с детьми. Такое положение дел ставит Литву на одно из последних мест в Евросоюзе по уровню бедности — сразу после Болгарии и Латвии.

Особенно сильно проблема нищеты заметна в сельской местности — именно поэтому её массово и покидают. Власти продолжают рассуждать о «росте зарплат и благосостояния», но факты говорят сами за себя.

Даже столица Вильнюс производит неблагополучное впечатление. Весной там можно в большом количестве увидеть стариков, продающих выращенные на дому цветы и овощи, а осенью — изделия ручной работы. Многие из них говорят, что просто пытаются выжить.

Айсте Адомавичюте, глава литовской НКО по борьбе с бедностью, сообщает, что почти 10% жителей страны не могут позволить себе даже самое необходимое питание.

А экономист Александр Изгородин из Citadele Bank отмечает, что, хотя «экономика Литвы является одной из самых быстрорастущих в Европе, её модель по-прежнему основана на экспорте дешёвой рабочей силы, а не на инновациях».

По словам эксперта, весь литовский «успех» обусловлен тем, что «мы по-прежнему продаём дешёвую рабочую силу в Германию и Скандинавию».

Найденное «спасение»

Власти внушают простым литовцам: уровень жизни, а стало быть и рождаемость, удастся приподнять при помощи милитаризации. Правительство широко открыло двери перед иностранными военными корпорациями, приглашая их на льготных условиях строить в Литве заводы по производству боеприпасов.

Логика тут простая: в стране увеличится количество рабочих мест, вырастет благосостояние — у людей появится стимул рожать.

Правда, на деле выходит ровно наоборот. Ежедневно выслушивая пропаганду о коварстве России и Белоруссии, готовых, мол, напасть в любой момент, простой литовец начинает в это верить и откладывает обзаведение отпрысками до лучших времен. Или вовсе эмигрирует в более безопасную страну.

Поучительная история разыгралась вокруг снарядного завода германского концерна Rheinmetall, который недавно начали возводить в местечке Байсогала. Он находится в Радвилишском районе на севере страны — это один из самых нищих и обезлюдевших регионов. Когда-то, в «проклятые» советские времена, население Байсогалы приближалось к 3 тысячам человек, а сейчас осталось почти вдвое меньше.

С 1956 года городок славился тем, что на его территории находился мощный институт животноводства. При нем имелось большое экспериментальное хозяйство, разветвленная инфраструктура. Сейчас этот институт ещё формально существует, но давно уже дышит на ладан. Именно на его бывших землях как раз и расположится завод Rheinmetall.

Хотя байсогальцам, казалось бы, терять уже нечего, они, узнав о строительстве у них под боком столь небезопасного объекта, встревожились. И тогда литовские СМИ начали внушать, что на самом деле байсогальцы, дескать, всем довольны и против завода не возражают.

Портал Delfi. lt, журналисты которого побывали в городке, пишет, что теперь местные жители надеются на появление хорошо оплачиваемых рабочих мест. Более того, некий Гинтарас, поговоривший с заезжими репортерами, выразил надежду, что новый завод сделает регион «безопаснее».

Байсогальцы Станисловас, Ромуальдас и Антанас развернули эту мысль: «Будет безопаснее, немцев никто трогать не будет, немцев боятся». Они надеются и на улучшение вконец обветшавшей инфраструктуры, на асфальтирование дорог.

Станисловас, Ромуальдас и Антанас считают, что те, кто против завода, — люди «советского покроя», и им за таких стыдно. Пенсионеры Ванда и Римантас, как под копирку, повторяют: «Это к лучшему, мы будем в безопасности, появятся рабочие места. В Зокняй (в окрестностях города Шауляй. — Прим. ред.) есть аэродром НАТО, мы надеемся на безопасность и в Байсогале».

В Delfi. lt взахлеб описывают, что, дескать, городок стал красивее уже сейчас: к приезду солидных немецких господ приводят в порядок дворы, облагораживают аллеи. При этом, однако, приезжие журналисты вынуждены признать, что молодежи в городке они не видели: все эмигрировали.

Есть в этом какой-то запредельный цинизм. Литовское независимое государство за тридцать лет довело глубинку до ужасающего состояния. Рабочих мест там почти не осталось, люди не живут, а прозябают; те же, в ком сохранилось сколько-то энергии и пассионарности, Литву покидают.

По сути, полноценная жизнь в этом государстве сохранилась лишь в Вильнюсе и нескольких других крупных городах.

«Работаем на полставки, зарплаты маленькие. Рабочих мест нет: есть больница, пожарная часть, центр культуры», — рассказывают пожилые жители Байсогалы Римантас и Ванда. И вот теперь этим людям, чей родной край доведен до самого плачевного состояния, навязывают «процветание» в виде немецкого военного завода.

Надо сказать, что те жители, которые еще остались в Байсогале, исполнены такого пессимизма, что некоторые из них действительно могут думать: пусть уж немцы приходят, всё равно терять нечего. «Людям не придется куда-то уезжать на заработки. Немцам нужны будут и профессионалы, и простые рабочие», — говорит Римгайле, хозяйка местной закусочной.

Журналисты, дабы придать своей стряпне хоть какую-то тень «объективности», решили дать слово и противникам завода. Характерно, что выступающие против не захотели называть свои имена. Их опасения понятны — современная Литва крайне далека от свободы слова. Если тебя сочтут «врагом государства», «бездумно повторяющим нарративы Москвы», то могут устроить травлю.

И в этом случае человеку, «идущему не в ногу», еще повезет, если всё ограничится шквалом оскорблений в интернете. «Патриотасы» могут добиться, что такого «несогласного» уволят с работы, заведут на него уголовное дело.

Вымирают быстрее других

Недавно «Литовское радио и телевидение» подготовило репортаж из городка Рокишкис на северо-востоке страны, где за месяц умерло в пять раз больше людей, чем родилось. Женились же всего шесть (!) пар, но столько же и развелись.

Жители опасаются, что скоро район окончательно вымрет. «Зарплаты маленькие», — высказывает свое банальное наблюдение одна из местных. Другой местный обитатель констатирует: «Вся молодёжь уезжает, а здесь остаются только бабушки и дедушки».

Есть ли шансы «вырулить» из демографической ямы? Глава Ассоциации самоуправлений Литвы Аудрюс Клишонис требует срочно искать способы оживления регионов. «Одна из самых важных мер — создание рабочих мест, особенно хорошо оплачиваемых», — настаивает он.

Однако беда заключается в том, что, кроме вышеупомянутых военных заводов, в литовской глубинке вряд ли появятся другие крупные производства. А этих предприятий в любом случае не будет слишком много.

По словам министра здравоохранения Марии Якубаускене, «тревожиться нужно было вчера». Оперируя затертыми клише, она говорит, что из-за ухудшающейся демографической ситуации в первую очередь будет ощущаться нехватка рабочей силы.

Политики говорят о необходимости «стратегических решений» для повышения рождаемости, об изменении миграционной политики и улучшении доступности вспомогательных методов оплодотворения.

Министр социальной защиты и труда Юрате Заильскене обещает расширить круг семей, которые смогут получать компенсационные выплаты по уходу за ребенком. Однако вряд ли страна сможет потратить на эти цели большие средства, ибо ее главный, многократно и четко обозначенный приоритет — совсем другой.

В сентябре этого года было решено довести уровень «оборонных» расходов до рекордных 5,38% от валового внутреннего продукта (в прошлом году запланировали поднять эту цифру до 3,5%, но этого показалось мало). Другими словами, на милитаризацию страна потратит в будущем году почти 4,8 млрд евро.

И хотя власти утверждают, что рост военных расходов якобы идет на пользу экономике, всем понятно: денег на настоящую поддержку молодых семей и рождаемости у этого государства не окажется.

Остается утешаться тем, что в Евросоюзе демографический кризис наблюдается не только в Литве. По данным Eurostat, в 2023 году (более поздние данные пока отсутствуют) в Европейском союзе родилось почти на полтора процента меньше детей, чем годом ранее. Хотя для литовцев это утешение не очень сильное — ведь они вымирают куда быстрее, чем в среднем по ЕС.