Материалы с тегом «Кирилл Буданов»
Ради западных партнеров. Разведка Украины поделилась планами на Крым
Украина готовит новые, «более разрушительные», атаки на Крым. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов * в документальном фильме, посвящённом действиям украинских диверсантов в Чёрном море. Отвечая на вопросы авторов фильма, Буданов* заявил, что серия нападений...
11 марта 2024
Военный эксперт назвал заявление Киева об операции в Крыму клоунадой
Заявление руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) о подготовке «серьёзной военной операции» в Крыму является попыткой Киева в информационном пространстве показать свой якобы успех. Такое мнение 11 марта корреспонденту ИА...
11 марта 2024
В Госдуме назвали заявление Киева об операции в Крыму пиар-акцией
Анонсируемая главой военной разведки Украины Кириллом Будановым (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) «серьёзная операция» в Крыму обречена на провал, заявил 11 марта депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, Буданов умалчивает...
11 марта 2024
В Совфеде ответили на планы Украины провести «серьёзную операцию» в Крыму
Руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются, заявил 11 марта первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление главы Главного управления...
11 марта 2024
Буданов* анонсировал «серьёзную военную операцию» Украины в Крыму
Украина готовит серьёзную военную операцию в Крыму, заявил глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), слова которого приводятся в Telegram-канале службы. «Наши действия в Чёрном море — это подготовка к серьёзной операции...
11 марта 2024
Буданов* обвинил Залужного в ошибках
Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный делал ошибки, которые сказались на положении украинских войск. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов)...
29 февраля 2024
В Госдуме назвали форменным нацизмом угрозы Буданова* в адрес Крыма
Угрозы со стороны начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесён в перечень террористов и экстремистов) в отношении Крыма являются форменным нацизмом, заявил депутат Государственной думы России от крымского региона Михаил Шеремет. «Подобные угрозы...
26 февраля 2024
Буданов* пригрозил новыми атаками ВСУ на Крымский мост
Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) пригрозил россиянам новыми атаками украинских войск на Крымский мост. Его слова 25 февраля привела...
25 февраля 2024
Глава ГУР Буданов* признал таланты начальника Генштаба России Герасимова
Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов обладает рядом воинских талантов, достойных похвалы, в том числе стратегической выдержкой, заявил глава Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к...
24 февраля 2024
Буданов* признал тяжёлое положение ВСУ на фронте
Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) признал тяжёлое положение украинской армии на фронте. Об этом он заявил в интервью изданию The Wall Street...
21 февраля 2024
Буданов* назвал плохой ситуацию на фронте для ВСУ
Ситуация на фронте для ВСУ сложилась плохая, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). «Плохая, но не критическая», — сказал он в интервью...
16 февраля 2024
Буданова* внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс начальника Главного управления разведки украинского минобороны Кирилла Буданова (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в перечень террористов и экстремистов. Об этом стало известно 7 февраля. «Буданов...
7 февраля 2024
Буданов запросил у Канады устаревшие и опасные в обращении ракеты CRV7
Начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов запросил у Канады более 83 тысяч подлежащих утилизации старых ракет CRV7. Об этом он заявил в интервью Global News. «Мы надеемся, что это будет беспроигрышная ситуация», — заявил он. По словам Буданова...
5 февраля 2024
Рогов назвал главу ГУР Украины Буданова ставленником британских спецслужб
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов работает на британские спецслужбы. «Буданов — это ставленник британских спецслужб. Он подконтролен британской внешней...
4 февраля 2024
Противоречия. Ермак и Подоляк разошлись в оценке контраступления
Провал так называемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил тактическими ошибками, допущенными военным руководством. Признав, что боевые действия украинской армии в 2023 году оставили «определённый негативный осадок», в...
2 февраля 2024
Военный эксперт Кошкин: Залужный без труда победит на выборах Зеленского
До конца текущей недели лидер киевского режима Владимир Зеленский уволит Валерия Залужного с поста главкома вооружённых сил Украины. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказал эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов...
2 февраля 2024
В Германии заявили, что увольнению Залужного помешали Буданов и Сырский
Глава киевского режима Владимир Зеленский намеревался уволить главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Однако главные претенденты на пост — руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ...
1 февраля 2024
В Запорожской области отреагировали на заявление о новом наступлении ВСУ
Заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о весеннем наступлении ВСУ является политической игрой на фоне сообщений о готовящейся отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом 1 февраля заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Я думаю, что данное заявление со...
1 февраля 2024
Буданов анонсировал новое наступление ВСУ весной
Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют наступление на российские укрепрайоны весной. Об заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат и тогда придёт наша очередь», — цитирует Буданова...
31 января 2024
Зеленский vs Залужный. Что стоит за конфликтом во власти Украины
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отказались заменить Валерия Залужного на посту главкома ВСУ, написала 30 января британская газета The Times со ссылкой на источники...
31 января 2024