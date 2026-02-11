В минувшую неделю, пожалуй, самым «горячим» направлением в зоне СВО было запорожское.

Иван Шилов ИА Регнум

Бойцы группировки ВС России «Восток» выбили ВСУ из села Зализничного (Железнодорожного), в 8 километрах юго-западнее ранее освобождённого города Гуляйполе. Ранее на этом же участке украинских военных вытеснили из села Староукраинка. После боёв за эти «населённики» линию фронта близ Гуляйполя удалось спрямить и подвинуть на 5 километров.

ВСУ пытаются переломить ситуацию. В районе Зализничного в бой были брошены силы 425-го отдельного штурмового полка, на вооружении которого стоят танки M1A1 Abrams, поставленные из Австралии. Однако кадры с поражением одной из машин быстро появились в Сети.

В официальных источниках сообщалось об уничтожении в этом районе нескольких единиц бронетехники, артиллерийских систем, в том числе самоходки M109 производства США.

ВСУ также предприняли попытки перейти в контрнаступление у села Терноватого на границе Запорожской и Днепропетровской областей и устроить там показательную съёмку с водружением сине-жёлтого флага. Но медийная «победа» преждевременна. Сейчас бойцы «Востока» плотно удерживают центральную часть Терноватого и последовательно вытесняют противника с окраин.

Предприняли ВСУ и попытку контратаки из района Воздвижевки в направлении села Еленоконстантиновка. Там, где сужается русло реки Гайчур, враг пытался прорваться при поддержке бронетехники. Передвижение колонн ВСУ засекли на этапе выдвижения, по ним был нанесён удар — до линии боевого соприкосновения это подкрепление так и не доехало.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Боевые действия продолжаются в районе Терноватого, Прилук, Великомихайловки, Орестополя, Цветкового, Староукраинки, Загорного, Комсомольского и Новоандреевки. Бросая элитные подразделения на этот участок фронта, враг стремится не допустить прорыва российских войск к трассе, ведущей на Орехов.

По данным с мест, к 11 февраля ни одна из попыток украинского «контрнаступа» не привела к успеху. Неприятель понёс тяжелые потери и был вынужден отступить.

В то же время российские войска продвигаются южнее Орехова. Взятие этого города (в 35 километрах по прямой от Гуляйполя), прикрывающего подступы к областному центру, Запорожью, — одна из задач российских войск. Пытаясь задержать продвижение «Востока», ВСУ делают ставку на атаки группами штурмовиков на бронетехнике с последующей высадкой пехоты вблизи российских позиций.

За минувшую неделю подразделения 58-й армии заняли позиции в районе Малой Токмачки, Новоандреевки и Новоданиловки. Западнее группировка «Восток» продвигается из района Новояковлевки по направлению на Таврийское, стремясь перерезать трассу Н-08, которая соединяет Орехов и Запорожье.

Константиновка: реалии городского штурма

На участке фронта в ДНР главные сообщения приходят из района города Константиновка. В городской черте наиболее активные столкновения идут по линии железной дороги и параллельно идущего русла реки Кривой Торец, которые делят Константиновку на две части.

Подразделения группировки ВС России «Юг», которые продвигаются вдоль этой линии, ведут бои в районе железнодорожного вокзала. Расширена зона контроля у «Шанхайского ставка» — небольшого озера на восточной окраине Константиновки у трассы Т0504, идущей к Артёмовску.

Одновременно идёт наступление в сторону металлургического завода в центральной части города — заводская промзона превращена в укрепрайон ВСУ.

Поступают сообщения о тяжёлых боях в центральных кварталах, вблизи трамвайной линии, стадиона «Металлург» и вдоль улицы Соборности (Тельмана).

«Может показаться, что у нас всё идет очень медленно, но на деле — это реалии городского штурма, — пояснил фронтовой источник ИА Регнум. — Противник очень хорошо подготовил оборону, особенно в промзоне. Сейчас мы выявляем огневые позиции, их последовательно уничтожают артиллерия и авиация. Свою роль играет и погода, но мы идём вперед. Медленно и методично».

Собеседник отметил, что ключевой задачей на этом участке фронта остается изоляция основных очагов обороны ВСУ и нарушение коммуникаций.

К югу от Константиновки боевые действия продолжаются в районе Берестка, линия фронта разделяет посёлок примерно на две равные части. Российские войска наступают с юга и юго-востока. К юго-западной окраине города наши бойцы пробиваются со стороны пригорода — села Ильиновка.

В северо-западном пригороде Константиновки — Новодмитровке российские войска вклинились в оборонительные порядки ВСУ, продвинувшись к северным городским кварталам при поддержке авиации и артиллерии. Столкновения также продолжаются в районе Молочарского водохранилища.

В 12 километрах к северу от Константиновки, у села Веролюбовка, линия соприкосновения сместилась в сторону посёлка Алексеево-Дружковки, который на ключевой трассе, связывающей Константиновку и город Дружковку.

Бойцы Южной также заняли часть населенного пункта Павловка в Константиновском районе, линия фронта проходит вдоль реки Лозовой.

Общая картина складывается следующим образом: ВС России формируют охват Константиновки и Дружковки. Это открывает возможность наступления в сторону Краматорска с юго-восточного направления.

Купянское направление: у ВСУ проблемы с туберкулёзом

В Харьковской области под контроль группировки ВС России «Запад» перешло село Глушковка на берегу реки Оскол, в 10 километрах к югу от посёлка Купянск-Узловой.

Это даёт возможность продвинуться в направлении Ковшаровки, которая используется ВСУ как укреплённый и логистический узел на левобережье Оскола.

Появились сообщения, что спецподразделение «Шквал» (входит в состав 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ и сформировано преимущественно из бывших заключённых) было выведено с позиций в районе Купянска «в связи с утратой боеспособности» из-за вспышки туберкулёза.

Также источники сообщают: в этот район были переброшены соединения спецназа «Альфа» СБУ, которые понесли большие потери.

Боевые действия продолжаются в районе Петропавловки, Подолов, Кучеровки, Куриловки, Богуславки и Чугуновки. Заявления украинских военных о продвижении у сёл Загрызово и Боровская Андреевка (левобережье Оскола) независимого подтверждения не получили.

Обстановка характеризуется встречными боями с постепенным смещением линии соприкосновения в пользу ВС России.