Российские интернет-пользователи массово сообщают о проблемах с доступом к популярным, в первую очередь среди школьников, играм на платформе Roblox. Сообщения о сбоях поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких регионов Сибири и Дальнего Востока.

Иван Шилов ИА Регнум

29 ноября Роскомнадзор проинформировал, что неоднократно направлял американской компании — разработчику Roblox требования ограничить доступ игроков к материалам, запрещённым в России. Если с игровой платформы не будет удалён «неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей», то Roblox будет заблокирован в России, сообщили в федеральном ведомстве.

За несколько дней до этого, 26 ноября стало известно, что 13-летняя школьница из Петербурга, которая призналась в убийстве матери и поджоге квартиры, могла смоделировать преступление заранее в Roblox. На страницах девочки в соцсетях нашли ролики со странным поведением персонажа игры.

Разработанная в США платформа Roblox действительно крайне популярна по всему миру. По данным на лето 2025-го, ежемесячная активная аудитория игры превышает 170 млн человек. Посетители из России составляют значимую долю аудитории — в Roblox зарегистрированы 18 млн наших сограждан, из них ежедневно на онлайн-платформу заходят не менее 2 млн.

Скриншот страницы сайта detector404.ru

Преимущество Roblox — одновременно и её недостаток. 99% контента платформы создают сами пользователи, но модераторы далеко не всегда успевают отслеживать этот поток информации (если учесть, что ежедневно на сервера игры по всему заходят до 100 млн пользователей). Причём половина из них — дети до 13 лет.

Архитектура Roblox позволяет пользователям создавать игры на любую тематику — не исключая и запрещённой. А недостатки модерации приводят к тому, что к этому опасному контенту получают доступ дети и подростки.

Более того, в ряде случаев пользовательская игра на первый взгляд выглядит безобидно, но в определённых локациях («скрытых комнатах», к которым, впрочем, игрок может получить доступ) есть опасность столкнуться с имитациями полового акта между персонажами и другими откровенными сценами.

В некоторых играх присутствуют шокирующие сцены насилия и издевательств над персонажами, вплоть до их «убийства».

«Пиксельные педофилы»

Потенциально опасны и внутриигровые чаты. Из-за всё той же по сути отсутствующей модерации их для поиска жертв используют мошенники или того хуже — педофилы. В англоязычной сети даже появился неологизм pixel pedophiles — «пиксельные педофилы».

Злоумышленники регистрируются в популярной у детей игре, проявляют «дружелюбие» к игрокам, дарят внутриигровые предметы (за которые зачастую надо уплатить реальные деньги — а их у детей нет). Затем у жертвы выманивают личную информацию или склоняют к неприемлемым действиям.

На сегодняшний день следствие и суды по всему миру рассматривают дела о подобных «знакомствах» с детьми через Roblox, и одновременно — иски против администраторов платформы за фактическое попустительство педофилам.

В мировые СМИ чаще попадают прецеденты из США. К примеру, летом этого года в штате Северная Каролина мужчину обвиняли в предложении внутриигровой валюты Robux 10-летней девочке в обмен на откровенные фотографии.

Суд штата принял иск к компании Roblox, допустившей подобную ситуацию. Ранее на платформу подали в суд генеральные прокуроры штатов Кентукки, Луизиана и Техас.

Резонансные дела о развращении детей, где фигурирует Roblox, рассматриваются не только за океаном, но и в России.

Так, 7 августа этого года Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес приговор некоему Александру Трофимову. Мужчина познакомился в игре с 12-летним мальчиком, обменялся с ним телефонами и напросился к ребёнку домой, когда там не было родителей. По двум статьям УК (в том числе за насильственные действия сексуального характера) Трофимову назначили 15 лет колонии строгого режима.

В Роскомнадзоре фиксируют, что Roblox переполнен контентом, пропагандирующем запрещённое в России движение ЛГБТ: от виртуальных магазинов женской одежды для мужских персонажей, до «тематических» комнат свиданий с соответствующей атрибутикой и квестов на знание ЛГБТ*-«культуры».

На этой же платформе есть плейсы (отдельные комнаты или виртуальные миры), в которых пользователи в присутствии детей ведут себя откровенно непристойно. Активно используют в общих чатах обсценную лексику или создают абсолютно голые аватары.

При этом никаких ограничений, в том числе возрастных, для доступа к такому контенту нет.

Травля в Сети и в жизни

К сожалению, родители зачастую не отдают себе отчёт в том, какую опасность могут таить в себе детские онлайн-игры, которые становятся не только полем охоты для педофилов, но и средой, провоцирующей жестокость и агрессию у детей.

Судя по исследованию «Лаборатории Касперского», 67% мам и пап не подозревают, что их дети подвергаются психологическому давлению в игровых чатах.

Ежедневно в Roblox фиксируется свыше 12 тысяч случаев кибербуллинга.

Этому способствует и архитектура игровой платформы: например, школьники, которые травят своего одноклассника, могут создать персонажа с именем этого ребёнка, и виртуально «избить» и даже «убить» его.

При этом 38% жертв преследований в Сети никогда не сообщали об этом взрослым.

Психологи констатируют: буллинг может вызвать стресс, тревожность, чувство вины у ребёнка, что негативно сказывается на его психическом состоянии. Особенно если учесть, что в каждом из пяти случаев виртуальная травля перерастает в угрозы в реальной жизни.

На то, что именно Roblox становится распространённым источником кибербуллинга, обращают внимание и на Западе.

К примеру, в начале ноября The Guardian опубликовала большой материал под заголовком «Моя ужасающая неделя на Roblox». Австралийская журналистка Сара Мартин по заданию редакции завела аватар на Roblox от имени 8-летней девочки.

«В течение недели я захожу на платформу… чтобы воочию испытать игровое приложение, которое выбирают австралийские дети. За то короткое время, что я там нахожусь, мой аватар подвергается кибербуллингу, агрессивному убийству, сексуальному насилию — и все это с настройками родительского контроля», — свидетельствует журналистка.

Для «задания» нужны деньги родителей

В игровом пространстве вольготно чувствуют себя и мошенники. Злоумышленники предлагают детям выполнить задания для получения игровой валюты — а на самом деле похищают деньги их родителей.

Эта общемировая проблема не обошла стороной и нас.

В сентябре МВД России разместило в своём Telegram-канале сообщение, где были приведены скрины переписки аферистов с ребенком, которому для получения 10 тысяч «робуксов» предлагали выполнить задание, для которого подойдет только телефон родителей или бабушки.

«За другие телефоны — сразу в бан (исключение из игры)», — угрожали мошенники в опубликованной МВД переписке.

Преступники уговаривали детей сфотографировать телефон, а потом зайти в банковское приложение, что позволило бы им списать деньги с чужих счетов.

«Мы неоднократно рассказывали о подобных схемах, но они по-прежнему актуальны», — отметили специалисты МВД по борьбе с киберпреступностью.

В других случаях обещание получить заветные «робуксы» приводят по ссылкам на фишинговые (крадущие пароли) или заражённые вирусами сайты. Управление МВД по киберпреступности сообщило почти о полусотне случаев, связанных с мошенническими схемами в Roblox.

В игре активно пропагандируются и находятся в открытом доступе азартные игры — виртуальные рулетки, слот-машины и другие варианты лёгкого отъема денег у пользователей, в том числе у детей.

Игра «Разрушь Кремль»

Если мошенники используют Roblox для киберкраж, то разного рода радикалы и экстремисты активно пользуются той же платформой для пропаганды человеконенавистнических идей.

Так, российские пользователи с возмущением обратили внимание на то, что в игре есть «плейсы», где дети могут поупражняться в разрушении центра Москвы, в том числе Кремля, бомбами и ракетами.

На одной из общедоступных виртуальных карт можно до основания разрушить здание Исторического музея, или, например, храм Василия Блаженного.

Эта экстремистская «вольница» в Roblox — такая же общемировая проблема, как и кибербуллинг, и сексуальные домогательства.

Так, офис прокурора штата Кентукки указал: вскоре после резонансного убийства консервативного активиста Чарли Кирка в Roblox появился симулятор, где каждый (в том числе ребёнок) может «расстрелять Кирка».

В том же штате Кентукки на компанию подали в суд родители покончившей с собой 13-летней девочки. В иске они подчёркивают, что дочь, игравшая на серверах Roblox, была вовлечена в сообщества, прославляющие суицид и «школьных стрелков» (то есть запрещённую в России террористическую субкультуру «Колумбайн»**).

Весь мир бьёт тревогу

Политический строй и международное положение того или иного государства, обратившего внимание на проблему, не имеют значения. Ограничительные меры в отношении серверов Roblox приняты в Китае, Турции, Алжире, Катаре, Ираке. Частичные ограничения ввели в Объединённых Арабских Эмиратах.

А в Ираке министерство связи ввело полный запрет на игровую платформу. Руководство страны пояснило: всесторонний мониторинг выявил угрозы, включая «моральные и поведенческие риски». Вопрос об ограничении доступа к Roblox находится на рассмотрении властей Бразилии и Индонезии.

Намерено оценить степень риска пребывания детей в Roblox и правительство Нидерландов. В МВД королевства констатировали: в последние годы в онлайне часто фиксируются случаи сексуальных домогательств и мошенничества.

«Онлайн-среда может быть ценной для обучения, общения и отдыха детей, но у нее есть и оборотная сторона: травля, шокирующий контент, нежелательные контакты», — заявил госсекретарь МВД Нидерландов Эдди ван Марум.

В США, где собственно и базируется Roblox Corporation, также выдвигаются претензии к владельцу платформы — пока на уровне отдельных штатов.

К искам, ранее поданным прокуратурами Кентукки, Луизианы и Техаса, можно добавить что в конце октября генпрокурор Флориды Джеймс Утмейер, сославшись на «многочисленные расследования» указал всё на ту же проблему: злоумышленники используют онлайн-платформу для общения и манипулирования несовершеннолетними.

Общее мнение выразил генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, заявивший: «Мы не можем позволить платформам вроде Roblox оставаться цифровыми площадками для педофилов, где благополучие наших детей приносится в жертву корпоративной жадности. Roblox обязана делать больше, чтобы защитить детей от больных и извращенных людей, скрывающихся за экраном».

Но пока руководство корпорации не вняло увещеваниям, у властей и правоохранителей по всему миру, в том числе и в России, остаётся лишь один выход: ограничить доступ к вредному и общественно опасному контенту — и чем скорее, тем лучше.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

**Международное молодежное движение «Колумбайн» признано террористическим и запрещено в России.