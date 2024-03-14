Материалы с тегом «СБУ»
Задержанный диверсант заявил, что ВСУ ударили по дому его родителей
ВСУ ударили по дому родителей одного из граждан Украины, задержанных в Запорожской области по подозрению в диверсии. Об этом задержанный рассказал на допросе, кадры которого предоставило региональное управление ФСБ. «Они (СБУ) угрожали моим родителям. Он знал адрес, где они проживают, через два дня...
14 марта 2024
На Украине заявили, что ВС России перешли на новый уровень военной мощи
Российская авиация способна за считаные минуты нанести удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)...
11 марта 2024
СБУ прописывала своих офицеров в приюте для бомжей в Мариуполе
Служба безопасности Украины (СБУ) ещё до освобождения Мариуполя (ДНР) российскими войсками регистрировала своих офицеров для прописки в городском приюте для бомжей с целью конспирации. Об этом журналистам сообщил источник в силовых структурах. Он уточнил, что речь идёт о заведении, которое...
9 марта 2024
Жительницу Майкопа арестовали за сотрудничество с СБУ
Федеральная служба безопасности заподозрила жительницу Майкопа в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, сообщила 7 марта пресс-служба Управление федеральной службы безопасности России по Республике Адыгея. «Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Майкопа за сотрудничество на...
новость часа
7 марта 2024
В Карелии ликвидировали белоруса, готовившего теракт по заданию Киева
Сотрудники ФСБ ликвидировали в Карелии гражданина Белоруссии, готовившего теракт по заданию Киева. Об этом 7 марта сообщили в ведомстве. «Предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Республики Беларусь, 1974 года...
новость часа
7 марта 2024
ФСБ задержала украинского шпиона в Запорожской области
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Запорожской области пресекли деятельность украинского шпиона. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе УФСБ по области. По предварительным данным, подозреваемый по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирал и передавал куратору информацию о...
1 марта 2024
В России предложили признать СБУ, ВСУ и ГУР террористическими организациями
Россия считает целесообразным признать террористическими организациями Службу безопасности Украины (СБУ), Вооружённые силы Украины (ВСУ) и Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом 28 февраля заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион...
28 февраля 2024
Украинские спецслужбы обвинили Россию в попытке организовать «Майдан-3»
Комитет по вопросам разведки при главе киевского режима Владимире Зеленском опасается, что после 20 мая 2024 года его легитимность окажется под сомнением. И обвинения в этом заранее бездоказательно предъявляются России. Такие заключения сделаны в Telegram-канале СБУ. По версии комитета, спецслужбы...
28 февраля 2024
Митрополита Черкасского Феодосия госпитализировали после обыска СБУ
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирёв) госпитализирован на Украине после обыска СБУ в его доме. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба Черкасской епархии канонической УПЦ в своём Telegram-канале. «В связи с ухудшением состояния здоровья, спровоцированным гипертоническим кризом, по...
27 февраля 2024
Под Киевом молодые люди во время вечеринки кричали «Ахмат — сила»
На Украине молодым людям, которые во время вечеринки кричали «Ахмат — сила» и стреляли из пистолета в воздух, грозит до семи лет тюрьмы. Об этом 27 февраля сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на СБУ. Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения...
27 февраля 2024
В Херсоне уничтожили пункт расположения киевских сотрудников СБУ
Российская артиллерия поразила пункт расположения киевских сотрудников СБУ в Херсоне. Об этом 27 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья в городе. «Подполье выяснило, где располагаются сотрудники СБУ, приехавшие из Киева в Херсон, по нему отработала российская...
новость часа
27 февраля 2024
В Крыму назвали угрозы Киева предпосылками к третьей мировой
Военные и террористические угрозы киевского режима в адрес Крыма напрямую связаны с попыткой развязать третью мировую войну. Об этом 26 февраля заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. «Повышение уровня военных и террористических угроз в адрес российских территорий со...
26 февраля 2024
ВС России поразили склады ГСМ и нефтебазы ВСУ в Днепре, сообщило подполье
Российские военные нанесли удары по нефтебазе, складам украинской армии и цехам Южного машиностроительного завода в Днепропетровске в ночь на 23 февраля. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Сообщают о попадании в Южный машиностроительный завод, в те цеха, где...
24 февраля 2024
На Украине раскрыли пять новых схем уклонения от мобилизации
В пяти разных регионах Украины выявили пять новых схем уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram-канале. «Служба безопасности заблокировала ещё пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного...
21 февраля 2024
Ранее задержанный диверсант помог предотвратить теракт в Лобне — источник
Помощь в предотвращении теракта в Лобне сотрудникам Федеральной службы безопасности оказал один из ранее задержанных за поджоги релейных шкафов диверсантов, сообщил 21 февраля источник РЕН ТВ. «Помощь в предотвращении теракта оказал ранее задержанный за поджоги релейных шкафов», — рассказал...
21 февраля 2024
Арестован агент украинских спецслужб, планировавший теракт в Лобне
Федеральная служба безопасности задержала уроженца города Ярославля, подозреваемого в попытке подрыва машины сотрудника правоохранительных органов в Лобне по заданию украинских спецслужб, сообщили 21 февраля в ФСБ. «Мужчина заложил взрывное устройство под транспортное средство, припаркованное возле...
21 февраля 2024
Рогов рассказал о созданных СБУ пыточных в Запорожье
Служба безопасности Украины оборудовала пыточные во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье. Об этом 21 февраля рассказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В Запорожье в подвалах оборудованы пыточные СБУ. Пытки продолжаются», — заявил он в беседе с «РИА...
21 февраля 2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве на железной дороге в Винницкой области
В Винницкой области подорвали железную дорогу, сообщило 19 февраля издание «Страна. ua». Как сообщили изданию источники в правоохранительных органах Украины, взрыв прогремел 16 февраля примерно в половине седьмого утра в посёлке Серебрия в Могилёв-Подольском районе. Украинские правоохранители...
19 февраля 2024
ФСБ показала кадры с агентом СБУ, закладывающим взрывчатку под машину
Пресс-служба ФСБ показала кадры, на которых завербованный СБУ гражданин России заложил взрывчатку под автомобиль одного из политических деятелей Запорожской области. На видео мужчина, опирающийся на трость, шёл по дороге. Проходя мимо автомобиля, он упал, а затем какое-то время находился на земле...
новость часа
19 февраля 2024
ФСБ предотвратила теракт СБУ против политика в Запорожской области
Сотрудники спецслужб предотвратили теракт в отношении одного из политических деятелей Запорожской области. Об этом 19 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В ведомстве уточнили, что теракт планировали совершить с применением самодельного взрывного устройства. При этом...
новость часа
19 февраля 2024