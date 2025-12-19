Прошедшие 19 декабря «Итоги года с Владимиром Путиным» (большая пресс-конференция, совмещённая с прямой линией) в значительной части были посвящены состоянию отечественной экономики, вопросам демографии и разрешению социальных проблем.

Global Look Press

Президент дал оценку самочувствию страны, и — отвечая на вопросы от журналистов в зале и от жителей регионов через прямое включение — получил обратную связь.

Чему служит экономическая стабилизация

Уникальный по формату диалог власти и общества включал и отчёт лидера страны о положении дел в финансах и реальном секторе.

«Вы знаете, я, как обычно на мероприятиях прямой линии, взял с собой таблицу вот такую, здесь ничего секретного нет. Открытые данные, что у нас произошло в экономике за прошедший год», — поделился Путин.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) за год составил 1%. «Но, — пояснил президент, — если взять за трёхлетку последнюю — такой счёт тоже является вполне корректным, — то общий рост 9,7%. В это же время рост в еврозоне был 3,1%».

Глава государства пояснил гражданам, что снижение годового экономического роста было сознательным шагом, который предприняли правительство и Центробанк для того, чтобы сохранить качество экономики. А это особенно важно в условиях СВО и санкционного давления со стороны Запада.

Перед ЦБ и экономическим блоком правительства поставлена задача — сбить темпы инфляции. «Была поставлена цель — снизить инфляцию хотя бы до 6%. Но, судя по всему, к концу года она будет меньше шести процентов — 5,7–5,8%», — подчеркнул Путин.

Центробанк накапливает валютные резервы. Президент, упомянув состоявшийся «буквально вчера» разговор с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, отметил — сейчас резерв дорос до 741,5 млрд долларов.

О том, что вопреки давлению наших оппонентов, экономику отнюдь не лихорадит, свидетельствует продолжающийся её рост. В обрабатывающих отраслях на — 3,1%, в сельском хозяйстве — на 3,3%, привёл данные глава государства.

От бюджетного дефицита, наоборот, ожидается снижение — с 2,6% в нынешнем году до 1,6% в 2026-м. Государственный долг России не превышает 17,7% валового внутреннего продукта. Отвечая на один из вопросов, президент привёл сравнение с одним из бывших наших западных партнёров: во Франции госдолг — 120% от ВВП.

Россия, как подчеркнул Путин, занимает четвёртое место в мире (после Китая, США и Индии) по паритету покупательной способности.

Для обычного гражданина также немаловажно то, что в 2025-м удавалось сохранить хорошие темпы повышения реальной заработной платы. «За вычетом инфляции её рост составит 4,5 процента», — пояснил глава государства.

Одно из главных достижений правительства — удалось сбалансировать бюджет, «причём качество этой балансировки находится на уровне 2021 года», отметил президент.

Сохранение этого важного показателя финансово-экономической устойчивости — не самоцель, а средство для того, чтобы в полном объёме выполнять социальные обязательства.

«Включённый подход» к социальным вопросам

«Владимир Владимирович, поступает огромное количество вопросов по социальной политике», — отметила в начале разговора президента с гражданами, одна из ведущих «Итогов года», журналист Первого канала Екатерина Березовская.

Поэтому ответы главы государства на такие вопросы занимали едва ли не большее время, чем разговор на темы войны и мира — и точно больше чем международная повестка. Так, Владимир Путин подробно рассказал о том, как государство поддерживает и будет поддерживать семьи, в том числе многодетные и/или малоимущие.

«Что касается семей с детьми: здесь вообще всё должно выстраиваться вокруг семьи, мы и стараемся так сделать. Обращаю внимание на то, что дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся с 1 января следующего года», — подчеркнул президент.

Одна упомянутых им мер поддержки, которая заработает с началом 2026 года: облегчённый порядок уплаты НДФЛ (налога на доходы физических лиц) для семей со скромным доходом меньше полутора прожиточных минимумов. Из уплаченных 13% НДФЛ в такие семьи будет возвращаться 7%.

Раньше, при начислении дополнительных баллов к пенсии многодетным, учитывались только три ребёнка. Теперь же, как пояснил Путин, пенсионные баллы будут учитываться не только на трёх, но и на всех последующих детей.

Но это те меры, которые гарантированно заработают. Но президент также указал на просчёты, которые нужно будет исправить правительству, чтобы социально уязвимые граждане могли получить помощь.

По прямой линии к главе государства обратилась Гульнара Баязитова, мать шестерых детей из села Абалак Тюменской области. За последние 11 лет она только раз смогла оформить полагающееся пособие для многодетных. В 2025 семье Баязитовых снова отказали, сославшись на превышение планки дохода, установленной для малоимущих.

«Вы сейчас сказали, что когда вы работаете, у вас трудовой доход увеличивается, а сразу сокращается поддержка со стороны государства… И получается, что бессмысленно работать — это дестимулирует людей к трудовой деятельности. Но я считаю, что это ошибка со стороны правительства», — заметил Путин.

Президент подчеркнул, что Минфин и руководство правительства должны его услышать — ведь «здесь никакой экономии нет, а попытка получить какие-то доходы за счёт многодетных семей выглядит аморально». Коллегам из исполнительной власти надлежит поработать, чтобы решить этот вопрос — дал указание глава государства.

Ведущие передали президенту обращение Юлии Петьковой из Ставропольского края: «Подскажите, почему пособия выплачиваются только до полутора лет ребёнка? В декрете мама находится до трёх лет. Яслей опять-таки нет».

Обращения правильные, и постановка вопроса правильная, констатировал Путин. Он подчеркнул: «Надо прямо и по-честному сказать: вопрос только в бюджетных ограничениях, вот и всё. Никаких других оправданий этому нет, только в этом дело». Правительство, указал глава государства, должно подумать, как решить этот вопрос.

Подумать предстоит и чиновникам, отвечающим за строительство детских садов. Путин подчеркнул: «коллеги в регионах» должны услышать, что при реновации садиков надо сразу решать вопрос о ясельных группах. А заодно — продумать, как увеличить время пребывания ребёнка в детсаду и в яслях, с учётом работы родителей: не до 18.00, а до 20.00.

«Это потребует, в свою очередь, увеличить количество педагогов и воспитателей в детских садах и яслях. Значит, их нужно набрать и нужно дать дополнительные ставки в эти учреждения», — добавил Путин.

Это лишь немногие примеры того, как глава государства отвечал на вопросы граждан — через прессу или напрямую — показывая личную вовлечённость в проблемы общества, готовность объяснить политику государства, и оперативно выправить недочёты властей.

Открытый разговор на сложные темы

Честный и открытый разговор подразумевал и ответы на вопросы о непопулярных, но вынужденных мерах, которые принимает исполнительная власть. Так, в частности президент пояснил, какой цели служит утилизационный сбор. Введение этой платы для владельцев иномарок мощностью больше 160 лошадиных сил вызвало не самый позитивный резонанс.

«Ясно, и надо, повторяю, прямо об этом сказать: связано это с попыткой Министерства финансов получить дополнительный доход для решения благородной цели — технологического развития», — подчеркнул Путин. Это косвенно поддерживает и российский автопром, отметил Путин.

«Но надеюсь, что и эта мера будет не вечной и выбор у наших граждан всё-таки будет восстанавливаться, будет более широким: или по мере роста доходов, или по мере сокращения такой фискальной нагрузки», — поделился мнением президент.

Глава государства подробно ответил и на другой, волнующий граждан вопрос — о повышении налога на добавленную стоимость (НДС). Было принято решение, что это «самый правильный, честный и прозрачный способ решения» важной для страны задачи — сбалансировать бюджет.

Правительству надлежит решить вопрос, о котором говорилось неоднократно: как при повышении налогового бремени, не спровоцировать «уход в тень» от налогов.

При этом Путин подчеркнул, что повышенный НДС, конечно, не будет вечным. «Конечная цель — это снижение налогового бремени в будущем, и правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому, — пояснил президент, добавив: И я тоже на это рассчитываю».

Тот же подход лидер страны продемонстрировал и, говоря о проблемах с самозанятостью и патентной системой — которые не должны использоваться для завоза «серого» импорта. «Но это не значит, что должны быть созданы какие-то проблемы для производственного бизнеса. И обязательно обращу на это внимание правительства», — подчеркнул Путин.

Рождаемость требует особого внимания

Беседа показала, что для президента перспективы «большой» экономики, проблемы отдельных граждан, сбережение народа и сохранение традиционных ценностей — это взаимосвязанные вопросы.

В этом году было сдано до 105 млн квадратных метров жилья, отметил президент в «экономической части». Семьи (которых должно быть больше, ведь материнство и отцовство — это великое счастье, и его нельзя оставлять на потом) должны иметь возможность получить свой дом. Для этого продолжает работать институт льготной ипотеки. «Здесь тоже надо ещё поработать с этой ипотекой под 6%», — отметил Путин.

Одновременно, напомнил президент, «выделили пару лет назад 75 миллиардов рублей на поддержку в тех регионах, где рождаемость у нас требует особого внимания». Как результат, в 25 регионах России «обозначилась положительная демографическая тенденция», констатировал Путин.

А это, в свою очередь, говорит о качестве работы управленцев: «Наши коллеги на местах, в регионах, если уделяют этому должное внимание, многое получается».

Но предстоит ещё поработать — президент напомнил, что семейная ипотека нужна не только для поддержания стройкомплекса, но собственно — для семей, а значит и при покупке квартир на вторичном рынке, не должно возникать сложностей.

Когда речь идёт о такой основе государства как семья, важны не только материальные, но и ценностные стимулы. «Очень важна материальная составляющая. Но еще важнее — состояние души и понимание простого человеческого счастья», — подчеркнул президент.

Глава государства уверен: материнство и отцовство должны стать модными. «Все деятели культуры, которые книжки пишут, снимают фильмы, ставят спектакли — всегда думайте о том, чтобы пропагандировать отцовство и материнство», — призвал Путин.

Безопасность и технологический суверенитет

Нынешние и будущие поколения граждан России должны жить в безопасной и удобной для жизни (а значит технологически развитой) стране — эта тема проходила красной нитью через всё выступление президента.

Говоря о безопасности, глава государства имел в виду не только защищённость от глобальных внешних угроз, но и борьбу с такой «бытовой», но крайней распространённой проблемой (а значит — угрожающей и безопасности страны), как телефонное мошенничество.

«Количество преступлений подобного рода сократилось на 7%, как докладывает МВД, а ущерб — на 33%. То есть в целом результат положительный», — отметил президент. При этом он дал совет гражданам:

«Мошенничество никуда не делось. И по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств при решении текущих житейских проблем мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег. Поэтому, как только с вами <…> начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе — сразу же кладите трубку. Сразу же!».

Безопасность страны подразумевает и отсутствие зависимости от иностранных технологических инструментов.

Президент упомянул важное достижение этого года: Россия стала полностью суверенной в цифровом мире. Только наша страна, США и Китай обладают собственной цифровой триадой: собственной поисковой системой, собственными соцсетями и национальным мессенджер

Показательно, что через российский мессенджер МАХ на прямую линию президента поступило свыше полумиллиона обращений. При этом, как подчеркнул Путин, российская власть — отнюдь не против конкуренции в ИТ-сфере.

«Я уверен, что конкуренция будет, — отметил президент. — В отношении других мессенджеров — проблема только в одном: в соблюдении российских законов». Этим и были вызваны действия по замедлению работы иностранных платформ.

Поддержание технологического суверенитета России невозможно без вложений в науку и сложное производство (что является вопросом «большой» экономики). Так же невозможно оно без привлечения молодых кадров — а это вопрос социальный.

Чтобы молодые учёные, вопреки западным санкциям работающие, например, со СКИФом (Сибирским кольцевым источником фотонов) в Новосибирском академгородке, не испытывали проблем, и «видели горизонт исследований», нужно, чтобы им было гарантировано финансирование не на два-три года, а в долгую.

Важно создать лабораторную базу, где как залог нашего высокотехнологичного будущего, но также важно и «что-либо другое», подчеркнул Путин.

«Это уровень заработной платы, обеспеченность жильём, это условия, в которых человек живёт. Всё это постепенно будем делать. На это нацелена и целая система грантов, в том числе и мегагрантов», — пояснил президент.

Отвечая на вопрос, какой он видит Россию через 200 лет, президент дал понять, что это по меркам нашей истории не такой уж большой срок — и это будущее нужно закладывать уже сейчас.

«Очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованная, и на базе этого образования, высокого уровня образования наших людей, она будет высокотехнологичной», — отметил Владимир Путин.

Лидер страны рассчитывает, что наша страна с помощью технологий будет решить «все стоящие перед нами задачи в области экономики, в области здравоохранения, в области социальной политики».